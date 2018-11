Oroscopo della settimana dal 12 al 18 novembre: la parola alle stelle

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 12 al 18 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Ariete:

Il tuo sovrano Marte che viaggia verso Pesci giovedì vivificherà la tua vita interiore fino alla fine dell'anno. Potresti diventare consapevole di un desiderio o risentimento nascosto, che può attirarti nel passato. In quanto tale, questo è il momento ideale per analizzare le relazioni passate, in particolare ciò che ti ha motivato a cercare un particolare amante o amico. Secondo il tuo oroscopo dell’amore settimanale inoltre, Venere, semplificherà le questioni relative alla partnership, ma Mercurio retrogrado (fino al 6 dicembre) può incasinare i tuoi piani, quindi sii chiaro nelle comunicazioni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Toro:

Connettersi con gli amici e incontrare nuove persone sarà la tua. Sarai particolarmente attratto dagli amici che ti motivano e dai gruppi che portano nuove esperienze. Il romanticismo può essere trovato durante una riunione di gruppo o uno sforzo collaborativo. Oppure, un'esplosione di fuochi d'artificio con un amico può avviare una relazione, secondo il tuo oroscopo dell’amore settimanale. Attenzione però, Venere può pasticciare quei piani a meno che tu non comunichi chiaramente le tue intenzioni. Nuove opportunità lavorative in vista. sei sulla strada giusta verso il conseguimento di un risultato per te importante, ciò sorprenderà coloro che non ti hanno visto ancora arrivare al traguardo. Credi sempre in te stesso, caro Toro!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Gemelli:

Il tuo oroscopo della settimana ti spinge a perseguire un obiettivo particolare. Se questo obiettivo è una relazione, sarai determinato a trovare un partner compatibile a lungo termine. Un collega o qualcuno collegato al tuo lavoro potrebbe attirare la tua attenzione. Inoltre, Venere, aiuterà il romanticismo ad andare avanti, ma Mercurio che diventa retrogrado (fino al 6 dicembre) potrebbe portare un malinteso con qualcuno vicino a te è, a meno che tu non comunichi chiaramente. Dal punto di vista del lavoro, ti senti sotto pressione, Gemelli, ma è il tipo di pressione che è creativa e benefica! Non agire troppo impulsivamente o permettere che le tue energie siano disperse. Saprai quando fare la mossa giusta al momento giusto della tua carriera. Le modifiche che hai cercato per un lungo periodo possono giungere a buon fine.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Cancro:

Marte che viaggia verso i Pesci giovedì alimenterà la tua più alta consapevolezza fino alla fine dell'anno. La tua vita spirituale ti motiverà, quindi sarai attratto da persone che condividono le tue credenze o filosofia di vita, secondo il tuo oroscopo settimanale. Cultura, apprendimento o distanza possono avere un ruolo nel romanticismo, quindi cerca il romanticismo attraverso questo tipo di attività. Venere favorisce l'inizio di una nuova relazione o un nuovo inizio in quello attuale, soprattutto a livello spirituale. Assicurati di comunicare chiaramente dopo che Mercurio è diventato retrogrado venerdì (fino al 6 dicembre). Il tuo oroscopo settimanale del lavoro ti invita a mantenere il tuo tempo a disposizione per un po’, prestando la massima attenzione ai tuoi beni, perché entro un mese sarà il tuo momento per vincere e avrai bisogno di molta concentrazione perché quanto arriverà sarà solido, grande e duraturo!

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Leone:

Marte che viaggia verso i Pesci giovedì (fino alla fine dell'anno) può farti arrabbiare per una connessione appassionata. In quanto tale, questo è il momento ideale per accendere l'intimità nella tua relazione. Se hai problemi a connetterti con qualcuno di speciale, sei incoraggiato ad guardare in te stesso per entrare in contatto con le emozioni o le credenze che fermano il flusso di passione nella tua vita. il tuo oroscopo settimanale del lavoro suggerisce che ora è il momento di chiedere quella promozione o rilancio, o di fare ricerche per cambiare lavoro perché la congiunzione di potenti pianeti in Sagittario l'ultima settimana di novembre invierà tonnellate di energia benefica su di te!

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Vergine:

Marte che viaggia verso Pesci giovedì (fino alla fine dell'anno) darà energia alla tua collaborazione o ad un particolare problema con il tuo compagno. Poiché Marte governa sia la passione che la rabbia, potresti essere motivato a ravvivare la tua relazione, ma potrebbe essere necessario lasciar andare ogni risentimento che è stato creato. Se stai cercando l'amore, sarai attratto da persone che sono altamente carismatiche, atletiche o assertive, secondo il tuo oroscopo d'amore settimanale. Potrai sentirti un po’ scontroso alla fine del mese, perché i tuoi obiettivi sembrano troppo lontani per essere raggiunti. Sappi solo che il tuo momento sta arrivando, secondo il tuo oroscopo della settimana del lavoro!

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Bilancia:

Marte che viaggia verso Pesci giovedì rivolgerà la tua attenzione al tuo lavoro. Il romanticismo può essere trovato attraverso qualcuno coinvolto in una professione indirizzata all’aiuto delle persone. Sostenere una causa che ti appassiona porterà nuove esperienze attraverso le persone che incontri. Venere che si rivolge direttamente al tuo segno venerdì renderà più semplici i piani che riguardano la tua vita personale. Tuttavia, Mercurio che diventa retrogrado lo stesso giorno (fino al 6 dicembre) significa che devi essere molto chiaro nelle tue comunicazioni in modo che le persone capiscano da dove vieni.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Scorpione:

Marte che viaggia verso Pesci giovedì (fino alla fine dell'anno) risveglierà il tuo desiderio di più romanticismo, o almeno più tempi morti per divertirsi. Se sei felicemente accoppiata, sarai motivato a far rinascere la storia d'amore con la tua dolce metà attraverso attività che stimolano la tua relazione. Se cerchi amore, potresti incontrare un potenziale amante durante un evento di aggregazione o di intrattenimento sociale. Venere contribuirà al lancio di una nuova relazione, ma Mercurio che diventa retrogrado lo stesso giorno (fino al 6 dicembre) può incasinare le tue comunicazioni, specialmente quando si tratta di soldi. Il tuo oroscopo della settimana, per quanto riguarda il lavoro, ti ricorda che è il momento migliore per giocare le tue carte. Se stai puntando a una crescita professionale non aver paura dunque e mostra chi sei e cosa sei in grado di fare, caro Scorpione.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Sagittario:

Gran parte della tua socializzazione sarà centrata intorno alla tua casa, secondo il tuo oroscopo settimanale. Tra giovedì e la fine dell'anno, Marte che viaggia attraverso i Pesci ti motiverà ad abbellire il tuo ambiente di vita e ad intrattenerti coi tuoi cari. Potrebbe sorgere un conflitto con la tua famiglia, ma probabilmente sarà risolto rapidamente. Inoltre Venere semplificherà i piani con i tuoi amici e qualsiasi gruppo a cui appartieni. Tuttavia, Mercurio che diventa retrogrado nel tuo segno lo stesso giorno (fino al 6 dicembre) può pasticciare con le tue comunicazioni a meno che tu non sia estremamente chiaro su ciò che vuoi dire.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Capricorno:

Marte che viaggia verso Pesci il giovedì (fino alla fine dell'anno) accenderà i tuoi cervelli per la fine dell'anno. La forza della tua autoespressione può attirare un ammiratore sulla tua lunghezza d'onda intellettuale, secondo il tuo oroscopo settimanale. La tua ricerca di imparare cose nuove ti introdurrà anche a nuove persone, quindi cerca l'amore durante una lezione o un viaggio. Tuttavia, la natura aggressiva di Marte significa che dovrai semplicemente scegliere le parole con saggezza per evitare conflitti inutili. Anche questa settimana, Venere che si rivolgerà direttamente venerdì renderà più efficienti le attività di relazione. Mercurio che diventa retrogrado lo stesso giorno (fino al 6 dicembre) favorisce l'analisi del passato. Per quanto riguarda lavoro e denaro novembre è un mese di enormi guadagni dietro le quinte, mentre alcune incredibili attività planetarie transitano nella tua dodicesima casa solare! Il Sole e Mercurio entrano nel tuo segno alla fine di dicembre ma per ora, sorridi di quel tuo sorriso segreto e sappi che tutto sta funzionando sotto la superficie per germogliare in bellissime fioriture all'inizio del prossimo anno! I



ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Acquario:

Marte che viaggia verso Pesci il giovedì (fino alla fine dell'anno) darà carburante alla tua potenza guadagnando terreno, secondo il tuo oroscopo settimanale. Poiché ti concentri su questioni pratiche, sarai attratto dalle persone che ti fanno sentire sicuro. Inoltre, i tuoi sforzi per trovare un'opportunità di guadagno possono letteralmente pagare. Inoltre, Venere, che si rivolge direttamente venerdì, aiuterà la tua vita amorosa ad avanzare, mentre Mercurio che diventa retrogrado nello stesso giorno potrebbe interrompere i tuoi piani sociali fino al 6 dicembre.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Pesci:

Marte che viaggia nel tuo segno giovedì (fino alla fine dell'anno) rafforzerà sicuramente la tua passione e determinazione. Sarai più deciso del solito ad andare dietro a quello che vuoi, il che potrebbe attrarre qualcuno che ammira il tuo approccio diretto. Potrebbe anche sorprendere alcune persone che non hanno visto questo lato di te, quindi sforzati di essere diretto mentre sei in contatto con la tua sensibilità. Il tuo oroscopo d'amore settimanale ti incoraggia a prendere in considerazione un Amico di Amore per aiutarti a farlo bene. Anche questa settimana, Venere che si rivolgerà direttamente il venerdì scatenerà le profondità del tuo amore. Tuttavia, Mercurio che diventa retrogrado lo stesso giorno (fino al 6 dicembre) può disturbare piani e comunicazioni relativi al lavoro.

