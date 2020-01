Oroscopo della settimana dal 13 al 17 gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13 gennaio al 17 gennaio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

( sottolineato ) Oroscopo della settimana Ariete: Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere in viaggio attraverso i Pesci ultraterreni risveglierà i ricordi dei propri cari, sia vivi che nell'aldilà. Potresti anche avere un assaggio di una vita precedente che spiega perché ti sei connesso con una determinata persona e le lezioni che dovevi imparare insieme. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito in Acquario giovedì (fino al 2 febbraio) ti ispirerà a contattare i tuoi amici e condividere le tue idee durante le riunioni di gruppo. Basta essere consapevoli delle parole impulsive durante lo scontro Mercurio-Urano di questo fine settimana.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Toro: Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere in viaggio per Pesci si dedicherà alla socializzazione. Questo è il momento ideale per riconnettersi con i tuoi amici e stabilire nuovi contatti con le persone sulla tua lunghezza d'onda. Se stai cercando l'amore, partecipare a un'attività di gruppo o uno sforzo collaborativo altruistico può portare qualcuno di speciale nella tua vita. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito in Acquario giovedì (fino al 2 febbraio) ispirerà idee e conversazioni sul lavoro. La definizione degli obiettivi è decisamente incoraggiata. Questo fine settimana, un errore nelle comunicazioni potrebbe far deragliare i tuoi piani.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere in viaggio per Pesci mescolerà affari e piacere. Forse farai amicizia con un collega o parteciperai a un evento con altre persone nel tuo campo. Il networking amplierà la tua sfera di influenza a livello professionale. Se il romanticismo è nella tua mente, il tuo lavoro probabilmente avrà un ruolo nel portare qualcuno di speciale nella tua vita. Inoltre, questa settimana, il tuo sovrano Mercurio in transito in Acquario giovedì (fino al 2 febbraio) ispirerà conversazioni su spiritualità, viaggi o apprendimento. Tuttavia, questo fine settimana potrebbe sorgere uno scontro di ideologie filosofiche o politiche durante una conversazione.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Stai cercando una forma superiore di amore. Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere che viaggia nei Pesci rivolge la tua attenzione agli elementi spirituali nelle tue relazioni, come il motivo per cui eri destinato a incontrare certe persone e ciò che hai imparato da quelle relazioni. Anche il concetto di anima gemella potrebbe essere nella tua mente. Se sei da solo, cerca qualcuno di speciale durante un'attività spirituale, un viaggio o una lezione. Fare nuove amicizie che condividono le tue convinzioni arriverà naturalmente. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito in Acquario giovedì (fino al 2 febbraio) potrebbe inviarti in cerca di informazioni sull'aldilà, sui fenomeni psichici o sulla guarigione.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere viaggiando attraverso Pesci rivelerà la profondità di ciò di cui sei capace in una relazione. Puoi passare da un estremo all'altro quando si tratta di amore, il che può preparare il terreno per un incontro profondo o tumultuoso. Pertanto, qualsiasi problema emotivo che influisce sulle tue relazioni probabilmente affiorerà in modo da poterli curare. Fortunatamente, Mercurio che transita in Aquarius nel regno della tua coppia giovedì (fino al 2 febbraio) ti aiuterà a chiarire le tue idee sul matrimonio, l'impegno o l'uguaglianza, anche se una conversazione potrebbe fare una svolta strana questo fine settimana.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Condividere ciò che hai nel cuore con qualcuno che ami sarà il tuo focus nelle prossime settimane. Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere in viaggio attraverso Pesci nel regno della tua coppia ispirerà interazioni delicate con il tuo compagno, il tuo migliore amico o un nuovo amante. Se sei da solo, uno scenario di matchmaking può portare qualcuno di speciale nella tua vita - se sei pronto a impegnarti. Inoltre, questa settimana, il tuo sovrano Mercurio in transito in Acquario giovedì (fino al 2 febbraio) attiverà idee e conversazioni sul tuo lavoro o sul tuo benessere.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere in viaggio attraverso i Pesci compassionevoli risveglierà il tuo lato nutritivo. Sarai naturalmente in sintonia con ciò di cui le persone hanno bisogno e ispirato a offrire la tua assistenza o consulenza. Se sei solo, un ammiratore con un interesse per la guarigione può entrare nella tua vita. Il tuo lavoro o le attività di volontariato sono un'altra strada attraverso la quale incontrare nuove persone. Inoltre, Mercurio in transito in Acquario giovedì (fino al 2 febbraio) indica che le parole avranno un ruolo nel romanticismo. Forse un'introduzione o una lezione porterà qualcuno di speciale nella tua vita; tuttavia, una conversazione potrebbe fare una svolta strana questo fine settimana quando Urano rinnegato si scontrerà con il furioso Mercurio.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : L'amore è nell'aria! Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere viaggiando attraverso Pesci illuminerà la tua moltitudine di romanticismo e svago, rendendolo un momento ideale per ravvivare la tua relazione attuale o incontrare un nuovo amante. Feste ed eventi di intrattenimento sono strade eccellenti attraverso le quali incontrare nuove persone. Principalmente, far uscire il tuo bambino interiore per giocare attraverso il tuo umorismo, la tua creatività o il tuo cuore aperto ti renderà irresistibile. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito in Acquario giovedì (fino al 2 febbraio) stimolerà le interazioni con la tua famiglia o le conversazioni sulla tua vita domestica. Basta essere consapevoli dello scontro Mercurio-Urano di questo fine settimana, che può rovinare i tuoi piani.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere in viaggio per Pesci risveglierà il tuo amore per la casa e la famiglia. Le interazioni con qualsiasi parente problematico che hai dovrebbero fluire più facilmente poiché Venere aumenta l'armonia nella tua vita domestica. Potresti anche sentire una forte connessione con le tue radici. Se sei alla ricerca di romanticismo, forse incontrerai un ammiratore tramite un membro della famiglia o un evento di quartiere. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito in Acquario giovedì (fino al 2 febbraio) aumenterà la tua chiarezza mentale e la tua espressione personale. Aspettatevi che le comunicazioni impieghino più tempo. Dovrai solo ricontrollare i tuoi piani questo fine settimana mentre Mercurio si scontra con l'imprevedibile Urano.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Aprirsi e comunicare dal cuore ti renderà irresistibile. Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere in viaggio attraverso Pesci nel tuo regno di intelletto risveglierà il tuo poeta, flirt o conversatore interiore. Pertanto, un'attività incentrata sulla comunicazione (pensa alla fonte online) ti metterà in contatto con nuovi amici e forse con un potenziale amante. Se sei accoppiato, un messaggio d'amore per il tuo tesoro approfondirà la connessione. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito in Acquario giovedì (fino al 2 febbraio) ispirerà conversazioni sulla prosperità (e altre funzionalità), quindi cerca di fare un'idea per fare soldi.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere viaggiando attraverso Pesci metterà i tuoi valori in primo piano quando si tratta di relazioni. Ciò significa che farai una ricerca dell'anima su ciò che è importante per te in un partner e su ciò che funziona per te in una relazione su base giornaliera. In altre parole, ti stai realizzando sull'amore. Inoltre, gli aspetti pratici possono essere un fattore importante in una relazione stretta. Inoltre, questa settimana, Mercurio che transita nel tuo segno giovedì (fino al 2 febbraio) migliorerà la tua chiarezza mentale e scatenerà il bisogno di esprimere la tua mente.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 GENNAIO AL 17 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Tra lunedì e il 6 febbraio, Venere in viaggio attraverso il tuo segno accenderà il tuo fascino e abilità artistica. Ciò significa che sarai una calamita per le persone che desiderano fare amicizia, uscire o collaborare con te per un progetto. In effetti, dovrai essere pignolo su chi lasci entrare nella tua vita per eliminare le persone che si crogiolano nella tua luce ma danno poco in cambio. Tuttavia, condividere ciò che è nel tuo cuore porterà gioia. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito in Acquario giovedì (fino al 2 febbraio) attirerà i tuoi pensieri nel passato, quindi aspettati un giro di ricordi. Risveglierà anche l'intuizione.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 13 gennaio al 17 gennaio 2020, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani