Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio: la parola alle stelle

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 14 al 20 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Ariete:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Ariete, aspettati che la passione si intensifichi mentre ci dirigiamo verso l’eclissi di Luna totale di domenica, il che accade nel vostro regno romantico. Sei fortunato! Un interludio sexy con la tua dolce metà è quasi una cosa certa, ma l'intensità può anche far emergere (e aiutare a risolvere) un problema di relazione. Se sei da solo, potresti incontrare un ammiratore che accende il tuo fuoco, ma la connessione potrebbe raffreddarsi altrettanto silenziosamente, almeno temporaneamente. Se l'agenda di questa settimana non include il romanticismo, gettarti in un progetto di cui sei entusiasta porterebbe darti soddisfazioni inattese.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Toro:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Toro, La tua sensualità ti renderà irresistibile durante la prima metà della settimana. Se sei da solo, potresti essere attratto da un ammiratore che risuona con la tua fisicità, ma resta da vedere se il tuo cuore sarà coinvolto. Ma l'evento principale è previsto per il fine settimana. L’eclissi di Luna totale in Leone di domenica atterrerà sulla soglia di casa, per così dire, e darà energia alle attività intorno alla tua casa. Questo può essere un momento entusiasmante per organizzare una festa per gli amici o ospitare un appuntamento allettante a due. Allo stesso tempo, uno scontro Venere-Nettuno significa che devi essere consapevole dei tuoi obiettivi lavorativi e di come raggiungerli .

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Gemelli, la socializzazione sarà stimolante se imprevedibile all'inizio della settimana. Ma il divertimento inizia davvero mentre ci dirigiamo verso il weekend, quando il tuo cervello è certo di attirare ammiratori. Questo perché l’eclissi totale di Luna in Leone di domenica darà energia al tuo intelletto, il che significa che le tue parole avranno una potente influenza sulla tua vita amorosa (e su altre aree). Se sei da solo, potresti incontrare qualcuno di speciale, se l’incontro di Venere-Nettuno che lo accompagna non guasta il divertimento tramite messaggi misti.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Cancro:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Cancro, potresti sentirti nervoso nei primi giorni, ma il collegamento con gli amici il martedì o il mercoledì porterà gioia - e forse anche un incontro romantico! Questo è anche il momento ideale per incontrare le persone sulla tua lunghezza d'onda durante un'attività di gruppo. Ma l'evento principale è l’eclissi totale di Luna in Leone di domenica. Questa influenza emotivamente carica può sembrare un ottovolante potente, ma ti godrai il viaggio se ti concentri sul positivo, specialmente quando si tratta della tua vita personale.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Leone:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Leone, la tua energia emotiva aumenterà sicuramente mentre ci dirigiamo verso il weekend. Questo perché l’eclissi totale di Luna nel tuo segno di domenica intensificherà qualunque cosa tu stia provando. Inoltre, regolerà il radar psichico su ciò che accade intorno a te, quindi cerca di circondarti di persone positive per aiutarti a rimanere centrato. Detto questo, questo può essere un momento eccezionalmente divertente per un appuntamento con il tuo amante o gli amici che tirano fuori il meglio di te. Tuttavia, lo scontro di Venere-Nettuno che accompagna significa che dovrai comunicare chiaramente per evitare fraintendimenti.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Vergine:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Vergine, dopo un inizio irregolare della settimana, sarai nel flusso dell'amore martedì e mercoledì. Questo è quando la tua più alta consapevolezza può farti incontrare da un ammiratore che è spiritualmente in sintonia con te. Ma il principale evento cosmico è l’eclissi totale di Luna in Leone di domenica, che può suscitare tutti i tipi di sentimenti. In quanto tale, questo è un momento eccellente per eliminare le emozioni limitanti per fare spazio a più amore nella tua vita. Allo stesso tempo, tuttavia, Venere in collisione con Nettuno può diminuire la tua chiarezza quando si tratta di relazioni.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Bilancia, un'improvvisa intuizione all'inizio della settimana porterà una nuova prospettiva su una relazione. Ancora meglio, la socializzazione acquisterà slancio mentre l’eclissi totale di Luna in Leone di domenica innesca il desiderio di circondarsi di persone sulla propria lunghezza d'onda. Oltre a divertirsi con gli amici, puoi incontrare un ammiratore attraverso uno dei tuoi amici o durante un'attività di gruppo. Partecipare a un progetto di gruppo è anche un modo eccellente per incontrare nuove persone. Se sei in coppia, socializzare insieme al tuo partner darà energia alla tua relazione.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Scorpione, l'atmosfera di collaborazione di martedì e mercoledì può ispirare un appuntamento con il tuo amante o un caro amico. Ma il grande evento per il romanticismo sarà domenica quando l’eclissi totale di Luna in Leone ti spinge a prendere il comando in amore. Se sei da solo, il romanticismo può essere trovato attraverso qualcuno nel tuo campo di lavoro o chi condivide i tuoi obiettivi di vita. In ogni caso, l'alta energia di questa influenza ti eccita o ti irrita, a seconda dell'umore, quindi cerca di entrare in sintonia con le persone che sono in sintonia con te emotivamente.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Sagittario, lo slancio per il romanticismo aumenterà con l'aumentare della settimana. Questo perché l’eclissi totale di Luna in Leone di domenica è tutto basato sull'esperienza di una forma più elevata di amore. Ad esempio, potresti essere ispirato a parlare con il tuo partner degli aspetti spirituali della tua relazione e della tua visione del futuro in coppia. Se sei single, avrai una connessione spirituale con qualcuno di speciale e potresti incontrare un ammiratore attraverso un'attività che accresce la tua crescita personale. Tuttavia, con Nettuno sulla scena, dovrai essere chiaro nelle tue parole e intenzioni per evitare un passo falso.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Capricorno, dopo un inizio scoppiettante della settimana, il martedì o il mercoledì è un momento eccellente per ravvivare la connessione con la tua dolce metà o per incontrare qualcuno di nuovo. Inoltre, la passione aumenterà sicuramente mentre ci dirigiamo verso l’eclissi totale di Luna in Leone di domenica. Questa influenza energizzante atterra nel tuo settore di intimità e può ispirare un incontro allettante con la tua dolce metà. Basta essere consapevoli che è anche il tuo settore di trasformazione, che può scatenare un'emozione che devi rilasciare. Non c'è mai un momento noioso per te questa settimana, Capricorno!

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Acquario:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Acquario, i tuoi sentimenti su una partnership (o il desiderio di una relazione a lungo termine) si intensificheranno sicuramente con il passare delle settimane. Questo perché l’eclissi totale di Luna in Leone di domenica sta sovralimentando la tua zona di relazioni. Pertanto, le interazioni con il tuo partner possono essere energiche, rivelatrici o aggravanti, a seconda di come sta andando la tua relazione. Sopprimere i tuoi sentimenti probabilmente causerà un'esplosione, quindi potresti anche dire cosa ti passa per la mente. E con Nettuno sulla scena, un problema riguardante il denaro può essere particolarmente difficile.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 GENNAIO

Oroscopo della settimana Pesci:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Pesci, una conversazione può ispirare romanticismo martedì o mercoledì, ma il grande evento si svolge questo fine settimana. L’eclissi totale di Luna in Leone di domenica è sicura per dare energia agli incontri sociali, nel bene e nel male. Può causare un incontro a vapore con la tua dolce metà o qualcuno nuovo - se sei pronto per farlo - o innescare un caos emotivo in una relazione. Avere un atteggiamento positivo sarà la chiave per rimanere centrati emotivamente. E con il tuo governatore Nettuno sulla scena, dovrai sforzarti per ottenere chiarezza per evitare un equivoco.