Oroscopo della settimana dal 15 al 21 ottobre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 15 al 21 ottobre col favore delle stelle



Oroscopo della settimana Ariete:

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE

Il sole nella tua zona di relazione potrebbe spingerti a discutere alcuni argomenti e scendere a dei compromessi. Attenzione però, lunedì qualcuno potrebbe essere determinato a farsi strada a tutti i costi a tu farne le spese.

Se stai cercando di risolvere un problema o di creare l'accordo perfetto, la fase retrograda di Venere potrebbe interrompere i tuoi piani. È del tutto possibile che qualunque cosa tu accetti, potrebbe cambiare nelle prossime settimane comunque. Sarebbe saggio rimandare qualsiasi impegno. Se non puoi, dovrai prendere le cose giorno per giorno e prendere decisioni strada facendo.

Con l'espressivo Mercurio in Scorpione, la tua mente potrebbe essere particolarmente astuta e pronta a guardare sotto la superficie. Nonostante questo, vai piano venerdì perché le cose potrebbero non essere come sembrano.

Oroscopo della settimana Toro:

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE

Se non hai ancora raggiunto i tuoi obiettivi di stile di vita, c'è ancora tempo per farlo. Il sole nel tuo settore benessere potrebbe essere uno stimolo a stabilire obiettivi e creare routine che ti aiutino ad avere successo.

Ma le tue relazioni potrebbero avere la precedenza, specialmente all'inizio della settimana, quando un aspetto dominante potrebbe coincidere con un disaccordo o un malinteso. Se è così, potresti essere tentato di arrenderti e rifiutarti di parlare. Mantenere la conversazione in corso è il modo migliore per superare questo momento e cambiare le cose in meglio. Anche se farlo è scomodo, ne vale la pena.

Sarebbe una buona idea organizare le attività chiave all'inizio della settimana perché entro venerdì il curioso legame di Mercurio con il sognante Nettuno potrebbe lasciarti distratto. Inoltre, qualcuno potrebbe avere dei piani per te, rendendo più difficile concentrarsi su ciò che devi fare.

Oroscopo della settimana Gemelli:

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE

La settimana inizia in modo interessante quando un'intensa miscela di energie potrebbe vederti mettere in discussione le ragioni di qualcuno. Chiedere direttamente spiegazioni potrebbe comunque non portarti a conoscere la verità. Se è così, potrebbe essere meglio concentrarsi su ciò che devi fare e lasciare perdere per ora. Questo potrebbe riferirsi a un problema con un collega al lavoro o un malinteso con un partner o un amico.

Con la dinamica Marte che continua il suo viaggio attraverso il tuo settore di orizzonti lontani, questo è il momento di cogliere nuove opportunità. Se le altre persone non riescono a decidersi, così sia.

Oroscopo della settimana Cancro:

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL DAL 15 AL 21 OTTOBRE

Mentre il tuo focus potrebbe essere ancora sulla casa e gli affari familiari, c'è ancora una grande enfasi sulla tua zona di svago e piacere. Il quarto di luna nel settore delle relazioni di martedì potrebbe essere un invito a prendere una decisione su una questione interna. Confrontarti con qualcuno potrebbe essere necessario prima di andare avanti con un piano.

L'inizio della settimana, secondo le stelle, potrebbe portare a una situazione romantica, e occuparsene potrebbe richiedere un po' di energia. Poiché l'espressivo Mercurio si connette a Venere retrograda e afosa, uno di voi potrebbe essere desideroso di portare avanti la relazione mentre l'altro potrebbe volersi fermare per un po'. Questo potrebbe portare a una situazione di stallo. Cercare di forzare il problema non aiuterà. Entro venerdì, i tuoi pensieri potrebbero andare in un modo, ma gli aspetti pratici di una situazione potrebbero essere molto diversi. Aspetta il tuo tempo le cose potrebbero cambiare in meglio e persino invertire la rotta nelle prossime settimane.

Oroscopo della settimana Leone:

LEONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE

L’oroscopo della settimana indica che potresti avere grandi progetti per la tua casa, ma potrebbe essere una buona idea avvicinarti con cautela. L'inizio della settimana potrebbe vederti affrontare il tema del denaro e se ne hai abbastanza per mettere in pratica le tue idee. Se sei incerto, inizia in piccolo per evitare di essere eccessivamente ambizioso. In questo modo, puoi valutare i tuoi costi mentre porti avanti le tue idee.

Il quarto di luna del martedì suggerisce che potresti raggiungere un traguardo cruciale con un progetto, e questo è il momento di prendere una o due decisioni prima di procedere. Riassumere i tuoi progressi alla luce di ciò che vuoi ottenere potrebbe portare ad alcune modifiche.

Venerdì, il desiderio di nascondersi potrebbe essere più forte dell'urgenza di uscire e andare in giro con gli amici. Guardare un film, leggere un buon libro o semplicemente rilassarsi potrebbe farti un mondo di bene.

Oroscopo della settimana Vergine:

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE

Spendere o non spendere? Questo potrebbe essere il problema che affronti all'inizio di questa settimana, specialmente se si tratta di qualcosa che non è strettamente necessario. Se te lo puoi permettere, ti farebbe molto piacere, perché no? Se questa decisione riguarda un progetto creativo, potrebbe essere il momento di valutare i tuoi progressi e andare avanti partendo da lì.

I problemi potrebbero comparire presto quando Mercurio vivace, il tuo pianeta guida, si allinea con Venere sensuale e afosa. Potresti voler andare avanti con qualcosa, ma incontrare la resistenza degli altri. Questo potrebbe portare a una danza in cui stai cercando di valutare le mosse degli altri. Se ciò provoca ritardi, potrebbe anche rivelare difetti nel piano e offrire l'opportunità di apportare alcune modifiche. Per quanto tu voglia muoverti entro la fine della settimana, potresti essere distratto da un invito da parte di qualcuno a cui non puoi resistere.

Oroscopo della settimana Bilancia:

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE

Con il sole nel segno per alcuni giorni ancora, questa potrebbe essere la tua occasione per terminare qualsiasi progetto. Inoltre, con un quarto di luna nella tua zona nazionale il martedì, le decisioni su una casa e la questione della famiglia potrebbero spingerti ad agire. Passa a qualcosa di importante perché la tua attenzione si sposterà la prossima settimana perdendo di lucidità.

Sulla questione denaro potrebbe presentarti un problema che richiederà un po' di tempo per districarsi. Con la dolce Venere che si riavvolge nella tua zona di denaro e si collega a Mercurio loquace il lunedì, potresti essere in dubbio se acquistare un oggetto di grande valore o fare un investimento importante. Forse il modo migliore per gestire questo è guardare i fatti piuttosto che seguire le tue emozioni.

Venerdì potresti vederti fare un sacrificio per aiutare qualcuno, il che è encomiabile. Se lo fai, lascia un po' di tempo per le faccende domestiche e le questioni familiari.

Oroscopo della settimana Scorpione:

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE

L'inizio della settimana potrebbe vederti in un dilemma. Potresti essere incerto se andare avanti o indietro. Con Mercurio curioso allineato con la deliziosa Venere retrograda, un lato di te potrebbe essere impaziente mentre l'altro è piuttosto sensibile e preoccupato per il potenziale rifiuto. Se sei davvero bloccato, il quarto di luna di martedì ti incoraggia a chiedere consiglio a qualcuno che ha avuto un'esperienza simile. Potrebbe essere umiliante farlo, ma potrebbe essere molto rivelatore.

Questa settimana potrebbe anche vederti imbrigliare la tua immaginazione e canalizzarla in un progetto creativo. Se si scende a una scelta tra fare qualcosa di piacevole e completare le attività a casa, si potrebbe optare per divertirsi. Nondimeno, la presenza di Marte esuberante nel tuo settore domestico potrebbe stimolarti in un modo che nessun altro pianeta è in grado di fare.

Oroscopo della settimana Sagittario:

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE

Mentre in superficie si potrebbe sembrare vivaci e molto socievoli, in questo momento potrebbero esserci delle correnti più profonde al lavoro nella tua vita. Con un'attenzione particolare al tuo settore spirituale, e con Mercuroso curioso che si fonde con l'armonica Venere retrograda di lunedì, potresti essere intuitivamente attratto dalla risoluzione di un problema delicato.

E potresti dover scegliere se partecipare ad un evento sociale o dedicare del tempo a te stesso per risolverlo in un modo o nell'altro. Potresti scegliere quest'ultima soluzione perché potresti trovare difficile concentrarti su attività più superficiali quando c'è così tanto da fare all'interno. Non devi farlo da solo. Ottenere l'aiuto di una persona fidata o di un terapeuta potrebbe consentire di navigare attraverso questa situazione più facilmente. Alcuni input oggettivi potrebbero aiutarti a evitare la trappola di perderti nelle tue onde emotive e nei tuoi vortici.

Oroscopo della settimana Capricorno:

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE

L'inizio della settimana potrebbe portare a una decisione riguardante una tua ambizione o una mossa per la tua carriera. Con un quarto di luna nel tuo segno, questa è una possibilità per valutare quanto lontano sei arrivato e apportare le modifiche necessarie. È anche una pietra miliare, quindi congratulati con te stesso per essere arrivato così lontano.

La tua vita sociale potrebbe essere una grande attrazione per te, anche se non è senza complicazioni. Con Mercurio chiacchierone che si fonde con la dolce Venere mentre si riavvolge in questa zona, potresti essere confuso dall'atteggiamento di qualcuno, forse da un partner. Raggiungi questa persona e parla con lei, ma se non si ottiene nessuna risposta, potrebbe essere meglio lasciarla meditare da sola sulla soluzione. Alla fine ritornerà.

Oroscopo della settimana Acquario:

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE

Un'attenzione particolare al settore della tua carriera di questa settimana evidenzia la possibilità di progressi e la necessità di affrontare un dilemma. Potresti chiederti se vale la pena investire in un obiettivo o in un piano o lasciare le cose come sono per ora. Se sei incerto, potrebbe essere meglio meditare qualche momento in più.



Con Venere conviviale fino a metà novembre, sarebbe utile gestire gli altri con cura perché potrebbero essere più sensibili del solito. In realtà, ci possono essere momenti in cui le persone sembrano presentare un ostacolo che si mette sulla tua strada nonostante le tue migliori intenzioni. Cerca di non prenderlo troppo sul personale perché le modifiche ai tuoi piani potrebbero essere comunque necessarie. Tieni a mente le tue migliori intenzioni, ma segui il flusso.

Oroscopo della settimana Pesci:

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE

Sai che qualcosa deve cambiare, e il quarto di luna all'inizio di questa settimana potrebbe essere un invito a valutare quanto lontano sei arrivato. Potrebbe anche essere la tua occasione per continuare con il processo, specialmente se stai già vedendo i risultati.

L'obiettivo principale è il tuo settore di orizzonti e viaggi lontani, in cui pensieri di vacanze e nuove opportunità potrebbero riempirti la mente. L'unica cosa che potrebbe fermarti è avere troppe cose da fare, e questo è qualcosa che devi negoziare.

Se riesci a scappare, potrebbe essere proprio quello di cui hai bisogno. Mentre il vivace Mercurio si allinea con il sognante Nettuno il venerdì, i tuoi pensieri potrebbero essere di fuggire in un posto dove puoi rilassarti completamente. Se lo pianifichi, potresti immediatamente iniziare a sentirti meglio. Una vacanza potrebbe portare un'opportunità per resettare la tua bussola interiore.



Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 15 al 21 ottobre, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani