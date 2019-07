Oroscopo della settimana dal 15 luglio al 19 luglio: cosa dicono i segni zodia

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 15 luglio al 15 luglio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Le relazioni legate al tuo lavoro possono diventare complicate all'inizio della settimana poiché l'eclissi di Luna Piena in Capricorno dà energia alla tua carriera. Tuttavia, una fusione con Plutone può innescare un conflitto con qualcuno in autorità, specialmente se il tuo lato intenzionale prende il comando. Successivamente, Mercurio si trasferirà in Cancro il Venerdì ispirerà idee e conversazioni sulla tua famiglia o proprietà fino al 10 agosto. Poi si torna a Plutone questo fine settimana mentre Venere si fonde con il pianeta degli inferi e fa emergere il lato oscuro dell'amore (pensa alla gelosia, possessività o segretezza). Una relazione di lavoro può esserne influenzata.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Toro: Uscire dalla tua strada è la tua missione questa settimana. L'eclissi di Luna Piena in Capricorno di martedì stimola il tuo settore di esplorazione e potrebbe metterti in contatto con qualcuno da lontano. Tuttavia, una fusione con Plutone può scatenare la paura di uscire dalla tua zona di comfort e di entrare in una nuova esperienza. Se quell'esperienza implica una relazione, eventuali preoccupazioni che hai riguardo potrebbero essere rivelate questo fine settimana quando Plutone si fonde con Venere e nel frattempo, tra venerdì e il 10 agosto, Mercurio che viaggia attraverso il Cancro rafforzerà la tua chiarezza nell'esprimere te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : L'eclissi Luna Piena in Capricorno di martedì sta suscitando le tue emozioni più profonde, che possono essere insolitamente intense a causa della fusione con il potente Plutone. Si tratta di guarire e rilasciare qualsiasi cosa dentro di te ti trattiene. Questo in particolare riguarda l'amore questo fine settimana, quando Plutone si fonde con Venere. Di cosa hai bisogno di lasciar andare per esprimere pienamente ciò che hai nel cuore? Infine, da un punto di vista pratico, il tuo sovrano Mercurio che si trasferirà in Cancro venerdì (fino al 10 agosto) ispirerà idee e conversazioni sul denaro.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: L'amore può diventare intenso questa settimana! L'eclissi di Luna Piena in Capricorno nella tua zona di associazione il martedì, che stimolerà le interazioni con il tuo compagno o il tuo desiderio di un partner. Tuttavia, una fusione con Plutone può far scattare qualsiasi problema con il matrimonio, l'impegno o la solitudine. Inoltre, Plutone ritorna questo fine settimana quando si fonde con Venere e crea più complicazioni. La buona notizia è che rilasciando un'emozione o un comportamento limitante aiuterà a trasformare la tua vita amorosa. Infine, Mercurio entrerà nel tuo segno venerdì (fino al 10 agosto) e ti ispirerà ad esprimerti e ad imparare cose nuove.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Leone : L'intensificarsi dello stress dovuto all'eclissi della Luna Piena in Capricorno il martedì potrebbe svanire temporaneamente il romanticismo, specialmente se Plutone innesca un problema che riguarda il tuo lavoro o il tuo benessere. All’opposto, Mercurio entrando in Cancro il Venerdì (fino al 10 agosto) ispirerà conversazioni sul tuo passato che portano intuizioni su ciò che sta accadendo nella tua vita ora. Risveglierà anche la tua intuizione, che fornirà una guida questo fine settimana se la fusione Venere-Plutone creerà una relazione. Cerca di vedere cosa puoi guarire o rilasciare per migliorare la situazione.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Sia che tu sia in coppia o da solo, Plutone si fonde con l'eclissi di Luna Piena in Capricorno martedì intensificherà qualsiasi cosa stia accadendo con il tuo cuore. Si tratta di guarire o rilasciare un'emozione, un comportamento o un'abitudine che ti impedisce di condividere i tuoi sentimenti. Inoltre, Plutone che rientra in scena questo fine settimana può rivelare quello che devi liberare per far fiorire l'amore con la tua dolce metà o qualcuno di nuovo. Nel frattempo, Mercurio entrerà in Cancro venerdì (fino al 10 agosto) e ti ispirerà a entrare in contatto con i tuoi amici e partecipare a discussioni di gruppo.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Un'interazione con la tua famiglia può diventare intensa quando Plutone si fonde con l'eclissi di Luna piena in Capricorno martedì. Dal momento che Plutone è interamente basato sulla trasformazione tramite il lasciar andare, cerca di vedere se un'emozione, un comportamento o un'aspettativa, la tua o dell'altra persona, devono essere rilasciati per riportare la relazione in carreggiata. In alternativa, questa influenza potrebbe spingerti a ricercare la storia della tua famiglia per avere un'idea del tuo passato. Qualunque cosa ti concentri, questo weekend potrebbe influenzare una relazione mentre Plutone si fonde con Venere. In pratica, Mercurio si trasferirà in Cancro il venerdì (fino al 10 agosto) e ispirerà idee e conversazioni sul tuo lavoro.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Le tue parole avranno un'influenza enorme intorno all'ora dell'eclissi di Luna piena in Capricorno martedì. Inoltre, una fusione con il tuo acuto governante Plutone renderà quasi impossibile a chiunque ingannare te. Avrai solo bisogno di rimanere in contatto con la tua sensibilità per evitare di offendere qualcuno a cui tieni. Fortunatamente, Mercurio entrerà in Cancro venerdì (fino al 10 agosto) e risveglierà la tua più alta conoscenza su qualunque situazione tu ti trovi. Questo fine settimana, Plutone che si fonde con Venere significa che probabilmente sperimenterai sia gli alti che i bassi in una relazione o per il desiderio per qualcuno di speciale.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: La tua ricerca della prosperità può sottrarre romanticismo all'inizio della settimana mentre l'eclissi di Luna Piena in Capricorno dà energia alla tua zona di denaro. In realtà, puoi essere un po' ossessionato dai soldi a causa della fusione con il potente Plutone. Basta essere sicuri di evitare persone ombrose e schemi finanziari. Questo fine settimana, la tua ossessione precedente potrebbe trasformarsi in una relazione o un elemento di bellezza mentre Plutone si fonde con Venere. Un amore o denaro psichico può offrire approfondimenti a seconda di ciò su cui sei concentrato. Nel frattempo, Mercurio entrerà in Cancro venerdì (fino al 10 agosto) e ti farà pensare a tutto ciò che è misterioso.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Un'assenza di obiettività può farti entrare nell'acqua calda all'inizio della settimana quando l'eclissi della Luna Piena nel tuo segno si fonde con il Plutone compulsivo. Principalmente, potresti iniziare a ossessionarti per una questione nella tua vita personale, e dal momento che Plutone è il pianeta degli estremi, è improbabile che tu veda le cose chiaramente oggi. Inoltre, Plutone torna per il secondo round questo weekend quando si fonde con Venere, che può far sembrare l'amore profondo, oscuro e misterioso. Fortunatamente, acquisirai una comprensione più profonda delle relazioni dopo che Mercurio è entrato nel Cancro nella tua zona di associazione il venerdì (fino al 10 agosto).

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : È probabile che ogni sorta di emozioni si verifichino intorno al momento dell'eclissi della Luna Piena in Capricorno, che sta energizzando il tuo regno inconscio. E con Plutone penetrante sulla scena, quelle sensazioni possono diventare intense. Sei incoraggiato ad affrontare e rilasciare qualsiasi negatività su cui ti sei aggrappato. Ciò riguarderà in particolare l'amore quando Plutone si fonderà con Venere questo fine settimana. Analizzare il tuo passato porterà preziose informazioni. Infine, Mercurio si trasferirà in Cancro il Venerdì (fino al 10 agosto) per illuminare i dettagli di qualunque cosa ti concentri.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 LUGLIO AL 19 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Una situazione sociale potrebbe diventare intensa intorno al momento dell'eclissi della Luna Piena in Capricorno martedì. Questo perché un cenno di Plutone può innescare un problema che coinvolge un amico e una sensazione di disconnessione. La buona notizia è che sei in grado di arrivare alla fonte del problema, e se una persona specifica è coinvolta, la fusione Venere-Plutone questo weekend ti aiuterà a scoprire la verità. Con una nota più leggera, Mercurio entrando in Cancro il venerdì (fino al 10 agosto) può portare un incontro romantico risvegliando la tua strada con le parole. Una fonte o un'introduzione online può portare qualcuno di speciale.

