Oroscopo della settimana dal 16 al 20 dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 16 dicembre al 20 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

( sottolineato ) Oroscopo della settimana Ariete: Sebbene il romanticismo possa essere dolce lunedì, i giorni che precedono l'ultimo quarto di luna di mercoledì ti spingeranno a completare un progetto in modo da avere più tempo da trascorrere con le persone che ami. Il tempismo è perfetto perché Venere transiterà nella tua zona di amicizia giovedì (fino al 12 gennaio). Raggiungere i tuoi amici e partecipare a un gruppo che ti interessa è di cosa si tratta. Se stai cercando l'amore, un ammiratore può arrivare attraverso uno scenario di matchmaking o una riunione di gruppo. Questo fine settimana, il solstizio d'inverno sabato lancerà un focus di quattro settimane sui tuoi obiettivi a lungo termine.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Toro: Essere chiari su come usi (o dai) il tuo potere personale nelle tue relazioni è ciò di cui parla l'ultimo quarto di mercoledì. Potrebbe anche essere necessario affrontare eventuali blocchi per aprire il tuo cuore. Successivamente, il tuo sovrano di Venere che entra in Acquario giovedì (fino al 12 gennaio) illuminerà i tuoi obiettivi e impegni quando si tratta di amore. Forse esaminerai se sei pronto per una relazione seria o discuterai delle tue priorità con il tuo partner. Questo fine settimana celebriamo il solstizio d'inverno sabato, ma preparatevi a spostare i vostri piani mentre Urano caotico è al centro della scena.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Le comunicazioni possono avere un ruolo nella storia d'amore lunedì, quindi cerca l'amore attraverso una lezione, una fonte online o uno sforzo di matchmaking da parte di qualcuno vicino a te. Ma l'evento principale di questa settimana è Venere che entra in Acquario nel tuo regno di conoscenza superiore giovedì (fino al 12 gennaio). Questo significa che stai cercando di scoprire il significato più profondo delle tue relazioni, come ad esempio perché alcune persone avrebbero dovuto entrare nella tua vita. Se sei solo, il romanticismo può essere trovato durante un'attività che ti ispira profondamente. Questo fine settimana, il solstizio d'inverno di sabato annuncia il primo giorno d'inverno e un periodo di guarigione durante le prossime quattro settimane.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Le tue parole influenzeranno l'amore all'inizio della settimana mentre la Luna dell'ultimo quarto eccita la tua potenza cerebrale. Ma l'evento principale è Venere che entra in Acquario nel tuo regno di trasformazione giovedì (fino al 12 gennaio). I tuoi desideri più profondi saranno al centro della scena e potresti trovarti a lavorare per (e forse raggiungere!) Una relazione profonda. Al contrario, potresti anche aver bisogno di più solitudine del solito. Trascorrere del tempo con un amante, un amico o un familiare che ti capisce sarebbe l'ideale. Questo fine settimana, il solstizio d'inverno di sabato annuncia il primo giorno d'inverno e un'enfasi sulle questioni di partenariato nelle prossime quattro settimane.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Leone : L'evento principale per i Leoni di questa settimana è che Venere entrerà in Acquario nel regno della tua partnership giovedì (fino al 12 gennaio). Principalmente, questo è un momento eccellente per attività condivise con il tuo tesoro o uno sforzo collaborativo con persone sulla tua lunghezza d'onda. La connessione con i tuoi amici più cari porterà gioia. Se stai cercando l'amore, sarai attratto dalle persone con cui sei compatibile, rendendo più facile incontrare la tua coppia ideale. Ma non sarà tutto da giocare: il solstizio d'inverno di sabato annuncia il primo giorno d'inverno e quattro settimane di riorganizzazione, definizione delle priorità e legatura delle parti in sospeso.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Una dose di potenziamento sarà il dono dell'ultimo quarto di luna nel tuo segno di mercoledì. Hai la possibilità di manifestare qualcosa che desideri nella prossima settimana, ma prima potresti dover completare un'attività per liberare il tuo tempo. Poi arriva Venere che entra in Acquario giovedì (fino al 12 gennaio), che può portare romanticismo e / o nuovi amici attraverso il tuo lavoro o progetto di volontariato. Ancora meglio, il solstizio d'inverno di sabato annuncia il primo giorno d'inverno e un focus di quattro settimane su romanticismo e svago. Principalmente, avrai maggiori possibilità di incontrare qualcuno di speciale durante le attività che evocano il tuo lato amante del divertimento.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : L'amore sta per prendere il comando. Tra giovedì e il 12 gennaio, il tuo sovrano di Venere in viaggio attraverso l'Acquario darà energia alla tua quinta casa amante del divertimento, per fortuna! Il romanticismo e la ricreazione saranno le tue massime priorità, mentre il tuo fascino accresciuto ti renderà una calamita per gli ammiratori, se il tuo cuore è aperto. Il romanticismo può essere trovato durante una festa o un evento di intrattenimento. Se sei in coppia, avrai bisogno di più attenzione del solito dal tuo tesoro, quindi assicurati di far conoscere i tuoi desideri. Questo fine settimana, il solstizio d'inverno di sabato annuncia il primo giorno d'inverno e un'enfasi di quattro settimane sulla tua vita domestica.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : La saggezza di un amico o di un gruppo fornirà una guida intorno al periodo dell'ultimo quarto di luna di mercoledì, ma l'evento principale è che Venere entrerà in Acquario nel tuo regno domestico giovedì (fino al 12 gennaio). Ora è il momento di creare un ambiente che rifletta il tuo stile e ospita incontri di amici o familiari. Se sei felicemente accoppiato, una prova per due può approfondire l'intimità. Questo fine settimana, il solstizio d'inverno di sabato preannuncia il primo giorno d'inverno e un'ondata di potere cerebrale per te. Le tue parole e percezioni influenzeranno le tue scelte nell'amore (e in altre aree).

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Concludere un progetto di lavoro all'inizio della settimana ti darà più tempo per giocare dopo che Venere è entrata in Acquario giovedì (fino al 12 gennaio). Questo perché l'amore sarà principalmente nella tua mente, ancor più del solito, rendendo più difficile concentrarsi su compiti banali. Principalmente, sarai ispirato a vedere la bontà nelle persone che incontri, il che aumenterà le tue possibilità di attrarre qualcuno con il cuore aperto o di approfondire la tua relazione attuale. Cerca storie d'amore online o mentre impari qualcosa di nuovo. Segue il solstizio d'inverno di sabato, che lancia un focus di quattro settimane sulla manifestazione della prosperità.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : L'evento principale di questa settimana è Venere che entra in Acquario nel tuo regno di denaro giovedì (fino al 12 gennaio). Ciò significa che il modo in cui gestisci le pratiche può influenzare il corso dell'amore. Ad esempio, essere responsabili quando si prende cura degli affari può attirare qualcuno compatibile che condivide i tuoi valori. Successivamente arriva il sole che entra nel tuo segno sabato, che annuncia il solstizio d'inverno e un focus di quattro settimane sulla crescita personale per te. Ora è il momento di chiarire la tua lista dei desideri e fare un passo verso la ricerca di un sogno.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Grandi novità nell'arena romantica: Venere che entra nel tuo segno giovedì (fino al 12 gennaio) aumenterà le tue possibilità di incontrare la tua partita ideale o rivitalizzare la tua relazione attuale - se il tuo cuore è aperto. Sei pronto a condividere il tuo cuore, Acquario? Esprimere il tuo amore e il tuo apprezzamento per i tuoi amici più cari farà emergere il meglio di te. Questo fine settimana, il solstizio d'inverno di sabato annuncia il primo giorno d'inverno e quattro settimane di ripulire il passato per fare spazio a nuove esperienze nella tua vita.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Aspettati un po' di energia intensa tra te e il tuo partner mentre ci dirigiamo verso l'ultimo quarto di luna mercoledì. Il prossimo è che Venere entrerà in Acquario giovedì (fino al 12 gennaio), che illuminerà le relazioni passate. Questo è il momento ideale per concentrarsi sul lasciar andare vecchi risentimenti per fare spazio nel tuo cuore per più amore nella tua vita. Sei pronto per una connessione più profonda, Pesci? Amare te stesso, i difetti e tutto il resto, faranno parte del processo. Questo fine settimana, il solstizio d'inverno di sabato annuncia il primo giorno d'inverno e un focus di quattro settimane sulle attività con amici e gruppi.

