Oroscopo della settimana dal 16 al 22 luglio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 16 luglio al 22 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Ariete : Dopo l'eclissi solare della scorsa settimana nel settore domestico, questa settimana le stelle invitano a rallentare e riflettere sulla migliore linea d'azione. Potresti essere ancora alle prese con alcuni cambiamenti, ma la pressione che sentivi potrebbe svanire e ora puoi adottare un approccio più rilassato per raggiungere i tuoi obiettivi.

Il quarto di luna di questa settimana nella tua zona di relazione potrebbe essere un'opportunità per chiedere agli altri cosa pensano dei tuoi piani. Ottenere una varietà di prospettive può essere prezioso per aiutarti a prendere le decisioni migliori per tutti i soggetti coinvolti.

Il fine settimana ha una qualità molto positiva in quanto la bella Venere si allinea con l'espansivo Giove, rendendolo un momento favoloso per tutti i tipi di occasioni sociali e serate romantiche. E mentre il sole si sposta in Leone e nel settore del tempo libero di domenica, entrerai in una fase più leggera e più luminosa, creatività e divertimento saranno in cima alla tua agenda.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Toro : Grazie all’influsso di Marte questa settimana potresti essere abbastanza determinato quando si tratta di perseguire i tuoi obiettivi. Ciò potrebbe non essere così negativo se hai un colloquio e speri di distinguerti dalla massa. Marte può darti l'energia per andare avanti anche se affronti determinate sfide.

Giovedì potresti dover affrontare una questione di salute, cerca sempre di raggiungere il tuo equilibrio, ti aiuterà ad affrontare la circostanza per il meglio.



Il fine settimana potrebbe essere davvero avvincente e il momento di sfruttare la maggior parte delle opportunità per uscire e divertirsi. Il passaggio del sole nella tua casa e nel tuo settore familiare offre la possibilità di trascorrere del tempo con i tuoi cari e di coccolarti. Usa questa opportunità per nutrirti del loro affetto, specialmente se sei stato occupato.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Gemelli : Con Mercurio vivace, il tuo pianeta guida, nel tuo settore della comunicazione, potresti essere molto impegnato con compiti amministrativi e altre faccende quotidiane. Questo può anche essere un buon momento per conoscere meglio le persone a te vicine. Ci sono sempre più cose da scoprire.

Con l'adorabile Venere in Vergine nella tua zona di casa, un altro lato di te potrebbe assaporare le serate a casa con un buon libro o un film. Questa può anche essere un'opportunità per coccolarsi con una manicure di lusso o pedicure e la cura generale del corpo.

Durante il fine settimana, il passaggio del sole in Leone e il tuo settore di conversazione e pensiero possono portare ancora più opportunità per metterti in rete, commercializzare i tuoi prodotti o servizi e far conoscere il tuo messaggio al mondo. Ti potrebbe anche piacere apportare alcuni miglioramenti alla tua vita quotidiana.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Cancro: Dopo l'eclissi solare della settimana scorso nel tuo segno, potresti sentirti come ti meritassi una pausa. Giove positivo è nel tuo settore del relax e del tempo libero, quindi non esitare un goderti una breve pausa che ti darà la possibilità di pensare alle tue priorità. Con l'adorabile Venere nella tua zona di comunicazione, potresti essere più persuasivo e affascinante, e questo può funzionare a tuo vantaggio durante la negoziazione.

Il quarto di luna nella tua zona di residenza può essere un'opportunità per entrare in gioco e avere l’opinione di persone a te vicine su un'idea. Se tutti sono d'accordo, le cose possono fluire molto più facilmente.

Domenica, il sole si trasferisce in Leone e nel tuo settore di risorse e beni materiali, il che potrebbe incoraggiare qualche acquisto impulsivo. Lasciare perdere tutto ciò di cui non hai più bisogno, considera la possibilità di risparmiare qualcosa per una maggiore tranquillità.

LEONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Leone: Grazie all’influsso del sole questa settimana potresti iniziare a sentirti più energico e dinamico in generale.

Prima di questo, non sarebbe sorprendente se ti sentissi irrequieto e non del tutto pronto a lanciare il tuo ultimo progetto o idea. Alcune altre cose potrebbero avere la priorità su di te. Nei prossimi giorni, però, tutto può iniziare a ristabilizzarsi. Il quarto di luna del giovedì può essere un'opportunità per ascoltare il tuo istinto, che potrebbe essere in grado di guidarti nel modo migliore per fare progressi.

Il fine settimana porta un aspetto molto edificante tra la lussuriosa Venere e il generoso Giove, che potrebbe ispirarti a comprare qualcosa di carino per la casa tua o magari organizzare un incontro con amici.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Vergine : Nei prossimi giorni potresti avere la possibilità di riflettere sulle cose e prendere in considerazione ciò che potrebbe essere il modo migliore per andare avanti.

Mercurio, il tuo pianeta personale, continua il suo viaggio nel tuo settore spirituale e può allinearti più strettamente con i tuoi sentimenti. Questo può essere un buon momento per parlare di eventuali problemi e risolverli per sempre.

Venere nel tuo segno si allinea con Giove nel tuo settore di discorsi e riflessioni nel fine settimana, così potresti sentirti motivato per organizzare un incontro o un altro evento sociale. Qualunque cosa tu faccia, può essere molto divertente. E mentre il sole entra nel tuo settore spirituale di domenica, le prossime quattro settimane possono essere la tua occasione per riflettere e meditare.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Bilancia : Con il vivace Marte, il tuo pianeta relazionale, nel tuo settore della creatività e del romanticismo, i prossimi giorni e settimane potrebbero incoraggiarti ad essere più assertivo. Questo può essere uno dei momenti migliori per far vedere agli altri quello che puoi fare. Non esagerare nel mostrare i tuoi talenti o creare nuove connessioni. Qualcuno che incontri in un nuovo ambiente potrebbe essere perfetto per te. Tutto ciò che serve è che tu sia disposto a lasciare la tua zona di comfort.

Il quarto di luna nel tuo segno di giovedì offre un'opportunità per riflettere su un obiettivo e considerare come stanno andando le cose. Questo può essere uno dei momenti migliori per apportare le modifiche necessarie prima di procedere ulteriormente.

Con il sole che si sposta in Leone e nella tua zona di amicizia la domenica, la tua vita sociale potrebbe iniziare a brillare di opportunità. Raccogliere fondi per beneficenza potrebbe anche darti una grande soddisfazione.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Scorpione : Nuove avventure potrebbero farsi avanti all’orizzonte. Passare oltre ai tuoi dubbi potrebbe essere la chiave per nuove opportunità e una maggiore libertà.

Inoltre, con il vivace Marte nel tuo settore casa e famiglia, questo è uno dei momenti migliori per la tua casa e finire quei progetti fai-da-te che potrebbero essere stati accontanoti per qualche tempo.

Con Giove, il weekend sembra molto promettente in termini di vita sociale e vita amorosa. Qualunque cosa tu faccia, sembra che ti divertirai un mondo. Inoltre, con il sole nel settore della carriera e l'ambizione di domenica, ti potrebbe capitare di essere al centro dell'attenzione, goditi questa esperienza in serenità.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Sagittario: Con Mercurio curioso nel tuo settore di viaggio e studio, sarai spinto verso mete affascinanti. E con Marte nel tuo settore di conversazione e pensiero, questo stimolo può anche applicarsi al tuo ambiente e all'insegnamento o alla scrittura. C'è una sorta di inquietudine nell'aria che potrebbe incoraggiarti a guardarti intorno per risposte e opportunità.

Durante il fine settimana il sole si sposta in Leone e nella tua zona di viaggi, il che potrebbe incoraggiarti a prenotare quella vacanza o un corso di studi. Anche se forse ci stavi pensando, ora sarai impaziente di agire. E se riesci a passare un po’ di tempo al sole, ti farà tanto bene.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Capricorno: Con Urano elettrico che si sposta più lontano nel tuo settore del tempo libero, potresti già notare il desiderio di fare cose che non hai mai provato prima. Le esperienze nuove potrebbero sembrare un'opzione interessante e condurti a partecipare a gruppi o progetti che sono molto diversi dalle tue normali attività. Se ti stai divertendo, è tutto ciò che conta.

Inoltre, con l'espansione di Giove che sta andando avanti nel tuo settore sociale, una storia d'amore o amicizia in erba potrebbe mostrarsi promettente.

Il fine settimana porta un cambiamento di concentrazione mentre il sole si sposta in Leone e nel tuo settore di intimità, affari e risorse condivise. La sua permanenza di quattro settimane qui potrebbe incoraggiarti a rilasciare qualsiasi blocco che potrebbe impedirti di trionfare in queste aree. Inoltre, un aspetto speciale della domenica potrebbe vederti avvicinare a qualcuno di un'altra nazione o cultura che ha vissuto la vita al massimo.

ACQUARIO OROSCOPO SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Acquario: La presenza del sole nel tuo settore lifestyle può far luce su abitudini che potrebbero non essere più utili. Se l'eclissi solare della scorsa settimana ti ha incoraggiato a prendere in considerazione la possibilità di apportare alcune modifiche radicali, i giorni a venire potrebbero aiutarti a riflettere e ricercare le opzioni in modo da poter trovare soluzioni che soddisfino le tue esigenze.

Mercurio nella tua zona di relazione delinea nuove prospettive che potrebbero aiutarti a pensare fuori dagli schemi e a prendere in considerazione idee che altrimenti non avresti mai avuto.

Domenica il sole si sposta nel settore delle relazioni, illuminando quest'area e mettendo a fuoco le amicizie chiave e le relazioni sentimentali. Le prossime quattro settimane potrebbero portare un'opportunità per collaborare su un piano o progetto e portare una relazione importante ad un altro livello. Inoltre, qualcuno potrebbe offrirti un'opportunità durante il fine settimana che risulta essere piuttosto redditizia.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 LUGLIO 2018

Oroscopo della settimana Pesci: Mentre Urano innovativo si sposta ulteriormente nel tuo settore della comunicazione, potresti voler aggiungere più tecnologia alla tua casa se renderà la vita più facile. L'acquisto di un nuovo computer o l'ultima versione del tuo telefono o tablet può essere un’esperienza molto piacevole. E potresti voler fare il salto verso il fatto che la tecnologia gestisca anche alcuni dei tuoi affari domestici e familiari.

Il sole è nella tua zona di svago per la maggior parte della settimana e questa potrebbe essere la forza ispiratrice di alcune opere d'arte creative. Goditi questo momento al massimo. Entro la fine della settimana, quando il sole entra in Leone e nel tuo settore dello stile di vita, potresti essere più ispirato a finire compiti e faccende e ad adempiere a qualsiasi scadenza. Raggiungere i tuoi obiettivi può diventare una priorità.

Il fine settimana offre anche il potenziale per un viaggio meraviglioso che ti farà sentire abbastanza euforico.

