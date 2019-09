Oroscopo della settimana dal 16 settembre al 20 settembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 16 settembre al 20 settembre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

( sottolineato ) Oroscopo della settimana Ariete: Questa settimana fino alla fine del mese, l'esplosione di Giove in collisione con l'eterea Nettuno riguarda l'abbraccio della tua spiritualità. Questo può essere un buon momento per unirti a un gruppo spirituale per incontrare persone affini (e forse un interesse amoroso), ma poiché Nettuno può offuscare la tua chiarezza, sii schizzinoso su chi lasci entrare nella tua vita. In altre notizie cosmiche, la Luna dell'ultimo trimestre in Gemelli questo fine settimana può farti sentire disperso e incapace di concentrarti su qualsiasi cosa o persona. Sarai super affascinante e probabilmente attirerai un ammiratore, ma dovrai rivelare il tuo cuore per manifestare il vero amore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Toro: Questa settimana fino alla fine del mese, l'ampio Giove nella tua zona sociale si scontra con l'eterea Nettuno significa circondarti di amici sulla tua lunghezza d'onda spirituale. Un gruppo che si concentra su spiritualità, guarigione o crescita personale può farti conoscere nuovi amici e persino un potenziale amante. Martedì o mercoledì è il momento migliore per questa settimana per il romanticismo; tuttavia, potrebbe mettere alla prova la tua tolleranza nei confronti delle opinioni spirituali di un amico di lunga data se differiscono dalle tue, quindi cerca di apprezzare altre qualità che toccano il tuo cuore. La Luna dell'ultimo trimestre in Gemelli questo fine settimana potrebbe tentarti a spendere (troppo?) In qualcosa di piacevole.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Questa settimana fino alla fine del mese, l'ampio Giove in collisione con l'eterea Nettuno nella tua zona di carriera risveglierà pensieri sul tuo destino e impegni, compresi quelli che riguardano la tua relazione primaria. Il fatto è che questa influenza può anche bloccare la tua chiarezza innescando idealismo esagerato o insoddisfazione della tua situazione, che potrebbe non riflettere la realtà. In altre notizie cosmiche, la luna dell'ultimo quarto nel tuo segno questo fine settimana ti si aprirà la strada con le parole, ma dovrai comunicare dal cuore per far fiorire l'amore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Questa settimana fino alla fine del mese, l'ampio Giove in collisione con l'eterea Nettuno ti manderà in una missione per esplorare il tuo destino. Questa influenza può anche rivelare indizi sul tuo futuro, incluso ciò che ci aspetta per una relazione, ma dovrai dire la differenza tra il pensiero pio e la guida del tuo sé superiore, che può venire attraverso una visione, una sincronicità e un sentimento di intestino. Può anche fornire informazioni sulle relazioni attuali o future. In altre notizie cosmiche, la Luna dell'ultimo quarto in Gemelli questo fine settimana rivolge la tua attenzione al tuo passato e potrebbe ispirarti a raggiungere qualcuno con cui hai perso il contatto.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Leone : Questa settimana fino alla fine del mese, l'ampio Giove in collisione con l'eterea Nettuno nel tuo regno di trasformazione ti ispirerà a guarire il tuo cuore. Ora è il momento di prendere coscienza di ciò che (se non altro) ostacola la tua capacità di aprirti ed esprimere il tuo vero io in una relazione stretta. Tuttavia, questa influenza può anche far esplodere un problema in modo sproporzionato rispetto alla realtà, quindi cerca di scoprire la verità. In altre notizie cosmiche, la Luna dell'ultimo trimestre in Gemelli questo fine settimana potrebbe trasformarti in una farfalla sociale mentre gli amici richiedono la tua compagnia. Organizzare una riunione di gruppo ti darà energia.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Questa settimana fino alla fine del mese, l'ampio Giove che si scontra con l'eterea Nettuno nella tua zona di associazione può illuminare come sarebbe avere un'anima gemella. Di conseguenza, potresti cercare di connetterti a un livello più profondo con il tuo tesoro o trovare qualcuno che sia spiritualmente in sintonia con te. Ricorda solo che anche una relazione con un legame profondo dell'anima avrà i suoi alti e bassi. Altre notizie cosmiche, la Luna dell'ultimo trimestre in Gemelli questo fine settimana potrebbe suggerirti di organizzare un'attività con i tuoi amici o il tuo partner. Sappi solo che aspettarti la perfezione ti farà impazzire, quindi prova a seguire il flusso.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Questa settimana fino alla fine del mese, l'ampio Giove in collisione con l'eterea Nettuno può scatenare una certa insoddisfazione per la tua vita quotidiana. Stai cercando di guadagnare slancio nel tuo lavoro o regime di fitness e ti annoierai di compiti banali. Quest'ultimo può sconvolgere la tua relazione se trascuri i compiti che il tuo partner si aspetta che tu gestisca. Comunicare chiaramente può essere la chiave per tenere traccia della relazione. Inoltre, l'ultimo quarto di luna in Gemelli questo fine settimana intensificherà la voglia di viaggiare, acquisire conoscenza o approfondire la connessione spirituale in una relazione.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Il nebuloso Nettuno può essere un ambiente difficile per gli innamorati, e con molteplici influenze di Nettuno / Pesci nel tuo regno romantico questa settimana, potresti ritrovarti a camminare su una linea sottile tra idealismo e disillusione. Questo sarà particolarmente vero venerdì a causa della Luna Piena del raccolto in Pesci e accompagnando l'opposizione Marte-Nettuno, quindi assicurati di guardare sotto la superficie delle parole e delle apparenze di chiunque incontri. Mercurio e Venere che entrano in Bilancia sabato risveglieranno ricordi di amori passati e potrebbero riportare nella tua vita qualcuno con cui hai perso il contatto.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Questa settimana fino alla fine del mese, l'ampio Giove in collisione con l'eterea Nettuno nel tuo regno d'amore può scatenare il desiderio di più amore nella tua vita. Sarai ispirato ad aprire ed esprimere ciò che è nel tuo cuore, ma la paura di farlo potrebbe rovinare il momento. Principalmente, dovrai tagliare la nebbia nettuniana fidandoti del tuo istinto di intestino, che rivelerà le parole giuste e la persona giusta con cui parlarle. Inoltre, l'ultimo quarto di luna in Gemelli questo fine settimana potrebbe innescare un incontro intimo. Tuttavia, è altrettanto probabile che tu voglia ricaricare il tempo da solo. La scelta è tua.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Questa settimana fino alla fine del mese, l'ampio Giove in collisione con l'eterea Nettuno nel tuo regno mentale risveglierà i tuoi poteri e la tua creatività intuitivi. Seguire le tue impressioni può portarti a qualcuno di speciale o offrire informazioni sulla tua relazione attuale. Avrai solo bisogno di fare uno sforzo per distinguere i fatti dalla finzione. Se sei accoppiato, il tuo partner potrebbe trovare le tue comunicazioni sfuggenti o vaghe a meno che tu non sia in anticipo su ciò che stai pensando o sentendo. La Luna dell'ultimo trimestre in Gemelli questo fine settimana stimolerà il tuo lavoro, il tuo regime di fitness o il desiderio di essere al servizio aiutando qualcuno nel bisogno.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Questa settimana fino alla fine del mese, l'ampio Giove in collisione con l'eterea Nettuno illuminerà ciò che apprezzi, sia nel mondo materiale che in una relazione. Principalmente, può diventare ovvio dove sei allineato o fuori sincrono con il tuo partner su determinate priorità, in particolare per quanto riguarda denaro o sicurezza. In altre notizie cosmiche, la luna selvaggia e folle dell'ultimo quarto in Gemelli questo fine settimana cade nel tuo regno romantico, quindi condividere il tuo cuore probabilmente ti manderà oltre la luna o giù nelle discariche. Ad ogni modo, dovrai fare uno sforzo per vedere le cose chiaramente.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Questa settimana fino alla fine del mese, l'ampio Giove in collisione con l'eterea Nettuno nel tuo segno accenderà la tua determinazione a realizzare un sogno. Stai pensando in grande quando si tratta del tuo futuro, soprattutto se manifestare più amore nella tua vita è all'ordine del giorno. Tuttavia, nel tipico modo di Nettuno, i dubbi sulla tua capacità di successo potrebbero iniziare a insinuarsi. La Luna dell'ultimo trimestre in Gemelli questo fine settimana potrebbe indurti a organizzare una festa o provare per due nella tua dimora.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 16 settembre al 20 settembre2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani