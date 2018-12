Oroscopo della settimana dal 17 al 23 dicembre: la parola alle stelle

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 17 al 23 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Ariete:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Ariete, questa potrebbe essere una settimana di viaggi improvvisati, viaggi più lunghi o visite ai parenti per la settimana delle vacanze. Incontri inattesi e conversazioni affascinanti potrebbero alimentare opportunità per nuovi sviluppi.

Con l'arrivo della settimana, potresti anche avere una forte spinta a mostrare il tuo lato compassionevole e divertirti a partecipare a eventi spirituali o religiosi. La fine della settimana è un'occasione in cui potresti sentirti sinceramente commosso da un incontro o da una riunione di gruppo e questo potrebbe avere un profondo effetto su di te.

Venerdì, il sole si trasferisce in Capricorno e il tuo settore di obiettivi e carriera per un soggiorno di quattro settimane. Nonostante la rincorsa alle vacanze, potresti essere desideroso di legare le parti in sospeso e avere risolto tutto in modo da poterti rilassare. La luna piena di sabato potrebbe essere un'opportunità per godersi una riunione di famiglia, ma potrebbe essere saggio aggirare problemi difficili.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Toro:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Toro, si potrebbe percepire che è tempo di cambiare, e si potrebbe essere tentati di lasciare spontaneamente una situazione limite. Anche se potrebbe essere più saggio pensare prima a questa mossa, un aspetto positivo tra il sole e l'energico Urano suggerisce che potrebbe comunque funzionare a tuo favore.

Potrebbero esserci sfumature romantiche che contribuiranno ad alcuni meravigliosi incontri. Sia da solo o in coppia, potresti goderti una serata fuori con il tuo partner o un nuovo interesse amoroso. Una ballo romantico a una festa o un club potrebbe anche portare a un fruttuoso collegamento.

Il passaggio del sole in Capricorno e il tuo settore di viaggio venerdì potrebbero farti sentire un po' più leggero e luminoso dopo una fase più intensa. Se stai andando via, potresti apprezzare la possibilità di sfuggire al tuo ambiente abituale. Il sabato, scegli attentamente le parole perché la luna piena potrebbe incoraggiarti a dire più di quello che intendi.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Gemelli, un invito inaspettato potrebbe essere il catalizzatore che ti incoraggia a conoscere meglio qualcuno. Potrebbe esserci un'attrazione istantanea tra di voi, ma questa relazione potrebbe aver bisogno di nutrimento se vuoi che continui.

Più avanti nella settimana, una fusione tra lo chiacchierone Mercurio e l'espansivo Giove potrebbe lasciarti emozionato da una conversazione e dalle meravigliose idee discusse. Potresti vedere tutti i tipi di possibilità che si aprono davanti a te che aumentano il morale. Tuttavia, potresti anche essere disposto a sacrificare il tuo tempo per aiutare qualcuno al lavoro o condividere consigli aziendali, e questo potrebbe essere ben accolto.

Il passaggio del sole in Capricorno e il tuo settore di attività e beni condivisi venerdì potrebbe stimolare idee che migliorano le tue entrate. Tuttavia, la presenza del sole qui potrebbe anche avvisarti di lasciare andare una situazione stagnante in modo da poter andare avanti. La luna piena di sabato potrebbe coincidere con una baldoria di spese, quindi andate piano.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Cancro:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Cancro, l'opportunità bussa questa settimana, quindi fai attenzione alle notizie che potrebbero portare a un lavoro o un'idea di business. Se sei alla ricerca di modi per migliorare il tuo stile di vita, uno studio delle possibilità potrebbe fornirti soluzioni utili. L'obiettivo è quello di ottenere il massimo dalle tue giornate e goderti il tuo lavoro e le tue routine. Se riesci a farlo, il tuo livello di energia potrebbe essere costantemente alto.

Il venerdì, il sole si trasferisce in Capricorno e nella zona delle relazioni per un soggiorno di quattro settimane, ispirandoti a fare un bilancio e a riflettere su come ti senti con gli amici e le persone care. Se ci sono problemi da discutere, ora è il momento di parlarne. Lo stesso giorno, un aspetto più romantico che coinvolge la deliziosa Venere e il seducente Nettuno potrebbe coincidere con un incontro che sembra amore a prima vista. Non essere troppo veloce, però.

La luna piena nel tuo segno di sabato potrebbe essere emotiva, specialmente se incontri persone che non vedi da tempo.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Leone:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Leone, potresti essere un po' irrequieto nei giorni infrasettimanali per via degli influssi del sole, il tuo pianeta custode, e degli aspetti spigolosi di Urano. Questo è un transito positivo, tuttavia, suggerendo che la tua ricerca di qualcosa di interessante potrebbe portare a una scoperta scintillante, che utilizzerai a tuo vantaggio.

Ci sono anche correnti più profonde sul lavoro che suggeriscono discussioni familiari su denaro, proprietà e questioni profondamente personali. Piuttosto che vedere questo come un momento difficile, potrebbe essere un'opportunità per avere una discussione aperta che ha un buon risultato. Se hai la possibilità di prendere parte a sport agonistici, fare un'escursione o semplicemente andare all'aria aperta, ti farebbe un mondo di bene.

Con il sole che si sposta nel settore del lavoro e dello stile di vita il venerdì, il solstizio d'inverno, potrebbe essere il momento di adattare le abitudini e rendere la vita un po’ più facile per te. In effetti, fare una pausa durante la luna piena di sabato potrebbe aiutare a ricaricare le batterie.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Vergine:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Vergine, le questioni relative alla casa e alla famiglia continuano ad essere enfatizzate questa settimana. Potrebbe esserci un visitatore inaspettato vicino a metà settimana quando il sole si allinea con l'imprevedibile Urano, o potrebbe arrivare un'altra sorpresa, aggiungendo un po' di brio ai giorni a venire.

Un bel legame tra la deliziosa Venere e l'etereo Nettuno nella tua zona di relazione suggerisce il potenziale per una storia d'amore in fiore. Fare qualcosa di speciale per il tuo partner può farti stare bene, e puoi essere sicuro che sarà apprezzato.

Venerdì il sole esce dal Sagittario e dalla tua zona di origine, in Capricorno e nel tuo settore del tempo libero e del romanticismo. La presenza del sole qui può far luce su come usi il tuo tempo libero. La luna piena di sabato potrebbe coincidere con una grande festa o altre vivaci occasioni.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Bilancia, un incontro o una conversazione casuale potrebbero ispirarti se porta a un'opportunità o ti fornisce informazioni vitali. Rimani vigile a metà settimana per un evento del genere, perché può accadere qualcosa di buono.

Con la dolce Venere, il tuo governante, che punta verso il nebuloso Nettuno il venerdì, la tua natura caritatevole potrebbe venire in primo piano. Se hai voglia di prendere parte a un evento di beneficenza o ad un'occasione simile, potrebbe soddisfare quel tuo lato premuroso e generoso. Allo stesso tempo, un aspetto infuocato potrebbe farti entusiasmare del potenziale di una nuova attività su Internet, del lancio di un prodotto o della possibilità di dare il via a un'idea che trovi personalmente soddisfacente.

Le questioni domestiche e familiari ricevono un'enfasi aggiuntiva mentre il sole si sposta in Capricorno il venerdì. Con Saturno che fa riflettere e potente Plutone già in questa zona è il momento di fare il punto e discutere del futuro.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Scorpione, potrebbe esserci una possibilità inaspettata di guadagnare qualche soldo in più. Anche se questo potrebbe essere solo una piccola quantità, potrebbe ancora mettere un sorriso sul tuo viso. Potresti anche ricevere un regalo da qualcuno che non si preoccupa mai di solito. Potrebbe essere un segnale che sono desiderosi di conoscerti meglio.

La fine della settimana può essere particolarmente ottimista per più di un motivo. Un appuntamento speciale con qualcuno a cui tieni profondamente potrebbe rivelarsi molto efficace e potrebbe aiutarti a cementare il tuo legame. Potresti riuscire a rivolgerti a qualcuno e scoprire che vi capite l'un l'altro in un modo quasi psichico. Allo stesso tempo, potresti ricevere un'offerta generosa e potrebbe essere qualcosa da considerare. Avrai bisogno di discutere i dettagli prima di accettarlo, però.

La luna piena nel tuo settore di orizzonti lontani di sabato potrebbe farti desiderare una persona o un luogo che non vedi molto spesso.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE



SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Sagittario, aspettateti durante la settimana un invito a sorpresa o anche una visita che stimola i vostri spiriti. Potresti goderti una riunione con un vecchio amico e sicuramente ti farà sentire più felice.

L'attenzione si sposta leggermente questa settimana mentre il sole esce dal tuo segno e in Capricorno e nella tua zona di denaro personale il venerdì. Questa può essere un'opportunità per fare un bilancio e considerare come è possibile migliorare le cose e fare in modo che i tuoi soldi aumentino.

Ci potrebbe anche essere un appuntamento particolarmente piacevole durante il fine settimana che ti farà sentire molto più vicino a qualcuno. Potrebbe sembrare come se ti capisse senza dover dire nulla, e questo significa molto. Potrebbe essere un membro della famiglia o un buon amico.

La luna piena in un settore più intenso di sabato potrebbe farti sentire irrequieto. Se è così, un massaggio o un trattamento termale ti farebbero un mondo di bene.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Capricorno, se gli aspetti della tua vita sono sembrati fuori controllo, tutto questo può cambiare questa settimana mentre il sole entra nel tuo segno. Ma prima, fa un angolo positivo con Urano ribelle in un settore più personale. Potresti avere voglia di andartene e fare qualcosa da solo. Se hai bisogno di un "io", giovedì potrebbe essere il tuo miglior giorno.

Un incontro molto commovente potrebbe illuminare la fine della settimana, e potrebbe essere perché inviti un amico a mangiare o bere. Se questa persona sembra un po' sola, la tua offerta sarà ancora più apprezzata. Potreste anche finire per diventare buoni amici.

Con il sole che entra nella tua insegna venerdì, sarai nel tuo elemento e tornerai al posto di guida. Se il tuo livello di energia sembra essersi immerso, puoi iniziare a sentirti più vitale. Evita le discussioni scomode di sabato. La luna piena può amplificare le emozioni, sia positive che negative.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Acquario:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Acquario, questa settimana porta sorprese e eventi sociali positivi, che potrebbero essere coinvolgenti e anche stimolanti per voi. L'attenzione continua sul tuo settore sociale suggerisce eventi e opportunità di collegamento con gli altri. Un incontro potrebbe togliere il fiato - per tutti i giusti motivi.

Lo spirito del divertimento continua per tutta la settimana con un aspetto positivo tra lo chiacchierone Mercurio e il fortunato Giove di venerdì portando alcune buone notizie. Potresti sentire da un amico o godere di un incontro che coinvolge discussioni affascinanti.

Il sole si sposta in Capricorno il venerdì, segnalando una fase più tranquilla in cui potreste sentirvi spinti a prendere tempo lontano dal vortice sociale. Ci saranno ancora molte opportunità per divertirti, ma sentirai anche il bisogno di riflettere e ricaricarti. Non darti troppo da fare sabato perché la luna piena potrebbe vederti più occupato del solito. Riduci le attività inutili quando puoi.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE

Oroscopo della settimana Pesci:

Secondo il tuo oroscopo della settimana, Pesci, potresti fare un grande lavoro di organizzazione di eventi per la tua comunità o luogo di lavoro e portarli a una conclusione positiva. Questa settimana potrebbe coincidere con feste d'ufficio, riunioni di lavoro per le vacanze e occasioni simili. Mentre fai rete, fai attenzione a un'occasione che emerge dal nulla. Non sarà in giro per molto tempo, quindi dovresti approfittarne finché puoi.

Verso il fine settimana, potrebbe esserci un incontro con qualcuno che non vedi molto spesso, e questa potrebbe essere un'occasione molto commovente. Potrebbe anche sembrare che non siete mai stati davvero lontani perché vi capite molto bene. Inoltre, ti senti estremamente rilassato in sua compagnia e probabilmente non vedrai l'ora di rivedervi in futuro.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 23 DICEMBRE