Oroscopo della settimana dal 18 al 22 marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 18 marzo al 22 marzo col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Saluta il primo giorno di Primavera, Ariete! Il sole che entra il tuo segno il Mercoledì annuncia l'equinozio di primavera - e un nuovo ciclo nella tua vita personale. Non solo, ma la Luna Piena in Bilancia nello stesso giorno darà energia alla tua zona di partnership per il resto della settimana. Questo è un sacco di supporto cosmico per incontrare qualcuno di speciale o aumentare la tua relazione attuale. Connettersi con un caro amico tirerà fuori il meglio anche in te. Sii consapevole della necessità di farti strada giovedì.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Toro: Buon primo giorno di primavera, Toro! L’equinozio di mercoledì annuncia un ciclo di chiusura per coloro con il tuo segno, rendendo questo un momento ideale per entrare in contatto con desideri nascosti, paure e limiti interni che è necessario esaminare / rilasciare. Fare così aprirà le porte a nuove esperienze nella tua vita personale tra un mese. Inoltre, l'accompagnamento della luna piena in Bilancia ti motiverà a prestare maggiore attenzione al tuo benessere. Per quanto riguarda il romanticismo, una serie di influenze terrestri può accendere la passione mercoledì, ma un passo falso può far deragliare la socializzazione questo fine settimana.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Se senti un'ondata di energia fresca, è perché l'equinozio di primavera di mercoledì non solo annuncia il primo giorno di primavera, ma anche un nuovo ciclo di attività con i tuoi amici. Inoltre, l'accompagnamento di luna piena in Bilancia nella tua zona romantica ti ispirerà a condividere il tuo cuore con qualcuno che ami. Forse inizierai un vivace rendez-vous con la tua dolce metà o incontrerai qualcuno di nuovo mentre sei fuori con gli amici. Tuttavia, le strane vibrazioni durante la socializzazione di questo fine settimana potrebbero scoraggiarti a meno che tu non cerchi la chiarezza.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Saluta il primo giorno di Primavera, Cancro! L'equinozio di primavera di mercoledì ti spingerà verso un obiettivo personale o professionale, quindi fai chiarezza su ciò a cui miri e vai avanti. Se il romanticismo è nella tua agenda, prendere il comando in amore può aiutarti a raggiungere il risultato desiderato con la tua dolce metà o qualcuno di nuovo. Inoltre, l'accompagnamento della luna piena in Bilancia nel tuo regno di vita domestica ti ispirerà a farti vivere la tua dimora. Ospitare un raduno o un'intimità per due porterebbe gioia mercoledì o sabato.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Leone : Il futuro è tuo da vedere. L'equinozio di primavera mercoledì non solo annuncia il primo giorno di primavera, ma illumina anche ciò che ti aspetta risvegliando la tua più alta consapevolezza. Come tale, prestando attenzione alla tua intuizione guiderà la tua vita sentimentale e qualsiasi altra cosa ti interessi. Inoltre, l'accompagnamento della Luna piena in Bilancia farà esplodere la tua autoespressione, quindi condividere il tuo umorismo, le tue conoscenze o le tue intuizioni attirerà l'attenzione di un ammiratore o stimolerà la tua attuale relazione. Una breve fuga romantica potrebbe essere nelle stelle anche per te. Prendi in considerazione un Amico in cerca di un assaggio di ciò che verrà.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Preparati per una trasformazione! L'equinozio di primavera di mercoledì non solo lancia il primo giorno di primavera, ma anche un ciclo di guarigione per te. Durante le prossime quattro settimane, diventerai consapevole di eventuali emozioni o convinzioni che ostacolano l'espressione del tuo cuore. Sebbene questa influenza possa aiutare a liberare il flusso dell'amore nella tua vita, la luna piena in Bilancia che ti accompagna indica che anche tu sei concentrato sulla tua capacità di guadagno. Cosa potrebbe esserci di meglio che migliorare la tua vita amorosa e le tue finanze, Vergine? Dovrai solo essere chiaro nelle tue parole e intenzioni per evitare un passo falso questo fine settimana.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : La tua vita personale sta ricevendo una doppia dose di energia cosmica. Prima di tutto, l'equinozio di primavera il mercoledì annuncia il primo giorno di primavera, insieme a un nuovo ciclo nella tua zona di partnership. Ciò significa che la condivisione e l'impegno saranno la tua priorità principale, che può portare una relazione al livello successivo o aiutarti a incontrare qualcuno compatibile. Il venerdì è un buon momento per un appuntamento romantico. Inoltre, la luna piena che accompagna il tuo segno ti sta spingendo a compiere un passo da gigante verso la realizzazione di un sogno. Cosa vuoi di più nella tua vita, Bilancia?

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Saluta il primo giorno di Primavera, Scorpione! L'equinozio di primavera di mercoledì non riguarda solo il cambio di stagione, ma farà anche risaltare il tuo benessere. Condividere ciò che è nel tuo cuore aumenterebbe sicuramente la tua vita emotiva. Inoltre, migliorare il tuo regime di fitness e l'efficienza con le attività quotidiane ti darà più tempo ed energia per attività piacevoli. Inoltre, l'accompagnamento di Luna piena in Bilancia sta suscitando sentimenti che hai negato o messo da parte, quindi considera di intraprendere un viaggio interiore per rivelare ciò che devi liberare per andare avanti, in amore e in altre aree.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Preparati per un megadose di socializzazione. Prima di tutto, l'equinozio di primavera di mercoledì non solo annuncia il primo giorno di primavera, ma anche un nuovo ciclo nella tua vita amorosa. Se sei abbinato, ora è il momento di ravvivare la tua relazione attraverso le attività di cui entrambi godono. Fare una fuga romantica o apprendere qualcosa di nuovo insieme sarebbe l'ideale, ma una scampagnata in cui semplicemente trascorrere del tempo insieme farebbe anche il trucco. Gli arcieri in cerca di amore possono incontrare qualcuno di speciale attraverso un amico o un gruppo, complimenti della Luna piena in Bilancia che accompagna la tua zona sociale.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Un'intensa energia cosmica si dirige verso di te. Prima di tutto, l'equinozio di primavera di mercoledì non solo lancia il primo giorno di primavera, ma anche una ripresa in attività che riguardano la vita domestica come organizzare una riunione di famiglia o di amici nelle prossime settimane. Tuttavia, l'accompagnamento di Luna piena in Bilancia rivolgerà la tua attenzione verso la tua carriera, quindi prendere tempo per l'amore potrebbe essere una sfida. Tuttavia, un incontro romantico può dare gioia il lunedì o il mercoledì. Stai attento a un equivoco questo fine settimana.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : La tua mentalità ispirerà o farà deragliare l'amore nelle prossime settimane. Questo perché l'equinozio di primavera di mercoledì non solo annuncia il primo giorno di primavera, ma anche un nuovo ciclo di autoespressione. In quanto tale, verbalizzerete qualunque cosa sia nella vostra mente, per la gioia o il disgusto del vostro pubblico, a seconda del vostro stato d'animo e di chi state parlando. Rimanere in contatto con il tuo cuore ti aiuterà a evitare un passo falso con qualcuno a cui tieni. Inoltre, l'accompagnamento di Luna piena in bilancia ti aiuterà a guidare le tue parole risvegliando la tua più alta consapevolezza..

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 MARZO AL 22 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Benvenuto nel primo giorno di Primavera, Pesci! L'equinozio di primavera annuncia il cambio di stagione e un nuovo ciclo di prosperità. Sebbene ciò non sembri molto romantico, concentrarsi sugli aspetti pratici e adottare un approccio fondato sull'amore rafforzerà la tua relazione o attirerà l'attenzione di qualcuno di autentico. Sarai particolarmente seducente domenica ma dovrai mantenerlo reale per evitare un malinteso. Inoltre, l'accompagnamento di Luna piena in bilancia può ispirare un divertimento sexy con la tua dolce metà o, per lo meno o mettere in luce un problema che devi guarire / rilasciare per rivitalizzare la tua vita amorosa.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 18 marzo al 22 marzo 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani