Oroscopo della settimana dal 19 al 23 agosto: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 19 agosto al 23 agosto col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Venere che entra in Vergine mercoledì (fino al 13 settembre) è l'evento principale per l’amore. Adottare un approccio utile o umile può far fiorire l'amore, ma potresti dissuaderti dal condividere il tuo cuore se analizzi troppo la tua relazione o permetti alle tue aspettative di scappare con te. Successivamente, una fusione seducente Venere-Marte in Vergine venerdì e sabato può far sfrigolare la passione, ma l'energia caotica della luna dell'ultimo quarto in Gemelli potrebbe rovesciare la tua compostezza.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Toro: Tra mercoledì e il 13 settembre, Venere viaggerà attraverso la Vergine nel tuo regno di romanticismo e svago. Non c'è niente di meglio, quindi preparati ad aprire il tuo cuore e far entrare l'amore. Inutile dire che questo è il momento ideale per una fuga romantica o una serie di attività condivise con il tuo tesoro. Se sei da solo, un incontro amichevole o un evento di intrattenimento può portare un potenziale amante. Basta essere consapevoli di comunicare chiaramente venerdì e sabato.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Tra mercoledì e il 13 settembre, Venere in viaggio attraverso la Vergine nel tuo regno domestico ti ispirerà a condividere la tua casa con le persone che ami. Come tale, la tua dimora potrebbe trasformarsi in un centro sociale mentre ospiterai riunioni dei tuoi amici o familiari nelle prossime settimane. Una piacevole cena per due può anche dare piacere. Inoltre, una vivace fusione Venere-Marte di venerdì e sabato può essere un momento eccellente per intrattenere - se riesci a rimanere aggrappato al tuo equilibrio emotivo durante la folle luna dell'ultimo quarto nel tuo segno.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Tra mercoledì e il 13 settembre, alzare la voce ti renderà irresistibile mentre Venere in Vergine abbellisce il tuo regno di intelletto. Ora è il momento di far giocare il tuo poeta interiore, umorista o il tuo cervello per rievocare la storia d'amore con il tuo tesoro o attirare un nuovo ammiratore. Qualcuno di speciale può entrare nella tua orbita tramite un’evento, un’uscita con gli amici o siti di dating online, quindi non essere timido. Apriti ed esprimi te stesso! Tuttavia, dovrai guardare le tue spese durante la caotica luna dell'ultimo quarto in Gemelli venerdì.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Leone : Tra mercoledì e il 13 settembre, Venere in viaggio attraverso la Vergine nella tua zona monetaria metterà in evidenza la tua parte radicata quando si tratta di relazioni. Sarai attratto da persone autentiche, sensuali e realistiche. Non saranno le persone più eccitanti, ma potrebbe essere una buona cosa. Hai abbastanza eccitazione nella tua vita senza aggiungere un folle interesse amoroso al mix. Tuttavia, un elemento di caos potrebbe mandare socializzare su una cavalcata selvaggia durante la luna dell'ultimo quarto in Gemelli venerdì.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Tra mercoledì e il 13 settembre, Venere che viaggia attraverso il tuo segno manderà in orbita i tuoi poteri di attrazione. Sarai particolarmente seducente venerdì e sabato, quando il pianeta dell'amore si fonde con la sexy Marte e accende scintille in una relazione. Inoltre, il sole che entra nel tuo segno venerdì rafforzerà la tua fiducia. È sicuro di dire che sei in bilico con il romanticismo! Ciò di cui devi fare attenzione è lo stress legato al lavoro che si intromette nel divertimento. Dovrai anche essere chiaro su ciò che vuoi.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Tra mercoledì e il 13 settembre, Venere che viaggia attraverso la Vergine nel tuo regno inconscio può risvegliare i ricordi di una precedente relazione. Potresti persino ricordare uno scenario in cui hai conosciuto questa persona in un'altra vita, che probabilmente riflette una situazione nella tua vita adesso. Principalmente, questa influenza incoraggia la chiusura lasciando andare tutti i sentimenti negativi che provi ancora dall'esperienza condivisa. Se qualcuno nella tua vita è ancora nella tua mente, rilasciare il passato può dare alla relazione un nuovo inizio o facilitare un finale pulito.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Tra mercoledì e il 13 settembre, Venere in viaggio attraverso la Vergine nel tuo regno sociale porterà l'amore attraverso le tue amicizie. Condividere i tuoi sentimenti, idee ed esperienze con i tuoi amici e stabilire nuovi contatti porterà gioia - e forse un'opportunità romantica. Oppure, puoi catturare il cuore di un ammiratore durante un'attività di gruppo incentrata sulla crescita personale o sull'aiuto ai bisognosi. Se sei accoppiato, socializzare insieme darà energia alla connessione. In ogni caso, ricorda di tenere sotto controllo le tue aspettative questo fine settimana.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Tra mercoledì e il 13 settembre, Venere in viaggio attraverso la Vergine nella tua zona di carriera può unire l'utile al dilettevole. Raggiungere persone che hanno familiarità con le tue capacità e i tuoi obiettivi può indicarti un'opportunità di carriera. Il networking può anche darti più di quanto ti aspettassi se un contatto diventa un potenziale amante. In altre parole, se sei alla ricerca di romanticismo, cerca un ammiratore collegato al tuo lavoro. Verso il fine settimana, una prova a due può accendere la passione il venerdì o il sabato ma essere preparati per un po' di caos se la luna dell'ultimo quarto in Gemelli scuote la tua relazione.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Tra mercoledì e il 13 settembre, Venere in viaggio attraverso la Vergine nel tuo regno di consapevolezza superiore sta offrendo uno spaccato di ciò che l'amore può essere quando apri il tuo cuore. Vedrai il meglio sia in sconosciuti che in persone care. Di conseguenza, la tua positività porterà persone positive nella tua vita, incluso, forse, un ammiratore in sintonia con il tuo cuore e la tua anima. Un simile incontro dipenderà dal momento giusto, ovviamente, ma immaginare la tua relazione ideale preparerà il terreno per attirare il vero amore.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Tra mercoledì e il 13 settembre, Venere in viaggio attraverso la Vergine nel tuo regno di guarigione può trasformare il tuo atteggiamento nei confronti dell'amore. Principalmente, si tratta di liberare il tuo cuore lasciando andare emozioni e credenze che bloccano la vera intimità. Questo non sarà il momento più sociale per te perché prendere del tempo da solo per riflettere sulla tua vita interiore farà parte del processo. Tuttavia, un caro amico può condividere il tuo viaggio come confidente. Se sei felicemente accoppiato, rivelare la profondità dei tuoi sentimenti porterà l'intimità a un nuovo livello.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AGOSTO AL 23 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Tra mercoledì e il 13 settembre, Venere in viaggio attraverso la Vergine nel tuo regno di partenariato porterà gioia attraverso esperienze condivise con qualcuno che ami. Le interazioni significative con questa persona non solo approfondiranno la relazione, ma illumineranno anche i tuoi sentimenti nel rivelare il tuo vero io. Se stai cercando l'amore, sarai attratto dalle persone che rispecchiano gli aspetti della tua vita interiore, quindi concentrarsi sul positivo aumenterà le tue possibilità di incontrare qualcuno che riflette il meglio di te. Una nota interessante è che la luna dell'ultimo quarto in Gemelli venerdì potrebbe rivelare un modello familiare che supporta o sfida le tue relazioni.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 19 agosto al 23 agosto2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani