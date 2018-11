Oroscopo della settimana dal 19 al 25 novembre: la parola alle stelle

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 19 al 25 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Ariete:

La tua intelligenza è al centro dell'attenzione, secondo il tuo oroscopo settimanale. La luna piena in Gemelli nella notte di giovedì ti motiverà ad esprimerti. Ciò significa che sei sicuro di attrarre ammiratori che apprezzano il tuo intelletto, umorismo o civetteria. Inoltre, il Sole che transita in Sagittario nello stesso giorno ti manda in missione per acquisire conoscenze più elevate ed esplorare nuove aree durante le prossime quattro settimane. La voglia di esplorare sarà particolarmente forte questo fine settimana quando il Sole si unirà a Giove. Cerca il romanticismo durante un'attività spirituale, un viaggio o una lezione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Toro:

Il denaro sarà il tuo obiettivo mentre la Luna Piena in Gemelli nella notte di giovedì dà energia al tuo guadagno. Le risorse condivise possono anche svolgere un ruolo nelle tue attività dopo che il Sole entra nel Sagittario lo stesso giorno. Inoltre, cercherai una connessione profonda con il tuo amante o il tuo futuro amante, secondo il tuo oroscopo d'amore settimanale. In che modo questa persona gestisce i soldi sarà anche nella tua mente, ma non si tratta di misurare le sue ricchezza quanto di valutare se è emotivamente affidabile, così da sentirti sicuro. Questo fine settimana, il Sole che si unisce a Giove in Sagittario può accendere un incontro vivace.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Gemelli:

La luna piena nel tuo segno di giovedì sera invierà la tua energia emotiva in orbita. Avere un approccio logico all'amore non farà che aumentare i tuoi sentimenti. Pertanto, potresti anche esprimere ciò che hai nel tuo cuore, Gemelli. Inoltre, il Sole che transita in Sagittario lo stesso giorno rivolgerà la tua attenzione verso una collaborazione lavorativa durante le prossime quattro settimane. Sarai ispirato a condividere le tue idee, attività e sentimenti con una persona speciale, secondo il tuo oroscopo dell’amore settimanale. Chi è alla ricerca di amore avrà una maggiore possibilità di trovare qualcuno compatibile, specialmente il sabato. Prenderai coscienza della tua chiarezza venerdì, a causa del nebuloso Nettuno che si trova sulla scena.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Cancro:

La tua energia psichica colpirà la stratosfera intorno al periodo della Luna Piena in Gemelli nella notte di Giovedi. Potresti sentirti insolitamente disperso e irrequieto a meno che non ti prendi un po' di tempo per centrarti. Trascorrere del tempo con una persona speciale è meglio che socializzare in una folla di persone. Inoltre, il Sole che transita in Sagittario lo stesso giorno attira la tua attenzione per prenderti più cura di te. Per quanto riguarda il romanticismo, potresti incontrare qualcuno di speciale durante un'attività che si concentra sulla guarigione o sul volontariato. Il romanticismo può essere particolarmente dolce la domenica, secondo il tuo oroscopo d'amore settimanale!

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Leone:

Giovedì sera un amico o un gruppo di amici ti caricheranno di energia nel periodo della Luna Piena in Gemelli. Questo è il momento ideale per un incontro amichevole o uno sforzo collaborativo e potresti certamente incontrare un ammiratore durante l'attività. Inoltre, il Sole che transita in Sagittario lo stesso giorno porterà un sacco di romanticismo nelle prossime quattro settimane. Il tuo potere di attrazione sarà particolarmente forte durante il collegamento Sole-Giove di sabato, il tuo miglior momento questa settimana per un appuntamento sexy (o almeno divertente). Il tuo oroscopo d'amore settimanale ti incoraggia a raggiungere un amico per confidargli chi è destinato ad accendere il tuo fuoco e ascoltare i suoi suggerimenti.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Vergine:

Ti concentrerai sul tuo lavoro mentre la Luna Piena in Gemelli nella notte di Giovedì stimola la tua carriera. Tuttavia, non si tratta di lavoro questa settimana; il Sole che entra in Sagittario nello stesso giorno ti ispirerà a entrare in contatto con le persone a cui tieni. Per di più, una vivace fusione Sole-Giove questo fine settimana accenderà il divertimento nella tua dimora, rendendo questo un momento ideale per ospitare un raduno dei tuoi amici o familiari. Un appuntamento intimo con qualcuno di speciale potrebbe essere parte dei tuoi programmi, secondo il tuo oroscopo d'amore settimanale.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Bilancia:

La voglia di esplorare ti manderà in missione. Questo è il tema della Luna Piena in Gemelli nella notte di Giovedì, insieme al Sole che transita in Sagittario lo stesso giorno. Principalmente, cercherete di ampliare i tuoi orizzonti attraverso un'attività che migliora il vostro sviluppo spirituale o intellettuale. Una lezione, un viaggio o un'attività spirituale possono metterti in contatto con qualcuno di speciale che condivide la tua brama di crescita personale. Il sabato è un momento eccellente per incontrare un ammiratore sulla tua lunghezza d'onda o godere di un appuntamento divertente con la tua dolce metà, secondo il tuo oroscopo d'amore settimanale.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Scorpione: Profonde emozioni affioreranno intorno al tempo della Luna Piena in Gemelli nella notte di Giovedì. Si tratta principalmente di trasformare qualunque cosa ferma il flusso dell'amore nella tua vita e riaccendere la tua passione. Guarire un problema emotivo può far parte del quadro, secondo il tuo oroscopo d'amore settimanale. Inoltre, questa energia intensa può ispirare la brama di un incontro sexy, e il mercoledì o la domenica è un buon momento per un incontro con la tua dolce metà o per incontrare un potenziale amante.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Sagittario:

L'ondata di grande energia nella tua vita personale è sicura di accendere forti emozioni questa settimana. Prima di tutto, la Luna Piena in Gemelli nella notte di Giovedì atterra nella tua zona di partnership, questo risveglierà le tue necessità coinvolgendo la tua relazione più stretta (o il desiderio di un partner). Lo stesso giorno, il Sole che viaggia nel tuo segno ti ispirerà ad esprimere la tua individualità, secondo il tuo oroscopo dell’amore settimanale. Ciò significa che stai cercando di trovare un equilibrio tra "me" e "noi". Questo fine settimana, il Sole che si unisce a Giove in Sagittario può renderti insolitamente fortunato nell'amore. Basta essere consapevoli delle aspettative non realistiche.



CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Capricorno:

Il romanticismo può essere divino mercoledì. Tuttavia, la tua vita quotidiana potrebbe sentirsi fuori controllo per gran parte della settimana a causa della Luna Piena di giovedì in Gemelli. Hai voglia di occuparti degli affari, ma ricordati che dovrai dedicare del tempo all'amore. Inoltre, il Sole che transita in Sagittario nello stesso giorno attirerà la tua attenzione verso l'interno durante le prossime quattro settimane, secondo il tuo oroscopo d'amore settimanale. Questo è il momento ideale per entrare in contatto con ciò che desideri in una relazione e in altre aree della tua vita. Trascorrere del tempo con una persona speciale porterà gioia questo fine settimana.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Acquario:

Il tuo desiderio di entrare in contatto con i tuoi amici può giocare al tiro alla fune con il tuo bisogno di una persona speciale nella tua vita. Questo perché due influenze stanno capitando in una volta: la Luna Piena in Gemelli nella notte di Giovedì darà energia alla tua zona romantica, mentre il Sole che transita in Sagittario nello stesso giorno attirerà la tua attenzione verso i tuoi amici e le associazioni di gruppo. Potrebbe essere una buona mossa stabilire alcune priorità nella tua vita sociale. Questo fine settimana, un amico sulla tua lunghezza d'onda spirituale solleverà il tuo morale e offrirà un'opportunità.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Pesci:

L'energia eccitante che circonda il tuo ambiente di vita potrebbe suggerirti di organizzare una festa. Questo perché la Luna Piena in Gemelli di giovedì ti sta ispirando a condividere la tua casa con le persone a cui tieni. Viceversa, il Sole che transita in Sagittario nello stesso giorno rivolgerà la tua attenzione alla tua carriera, che può creare conflitti tra il tuo lavoro e la vita domestica. Tuttavia, con il sole che si unisce gioviale Giove questo fine settimana, sarebbe difficile ignorare la voglia di socializzare, secondo il tuo oroscopo d'amore settimanale. La domenica è un momento eccellente per un incontro romantico.

