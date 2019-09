Oroscopo della settimana dal 2 al 6 settembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 2 settembre al 6 settembre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Ariete: La luna che si oppone al tuo segno fino a metà settimana porterà alcuni ringhi di traffico romantici. Entro giovedì, tuttavia, l'ingresso della luna nel tuo segno infuocato amico, Sagittario, solleverà l'oscurità. Ti avvicinerai al fine settimana vero per formare sfrecciando e radunando i tuoi amici preferiti per un barbecue o un'improvvisa escursione in spiaggia. Il singolo Ariete troverà difficile resistere all'impulso di comprare l'intera casa un altro giro, dato che il generoso Giove concede un nuovo legame d'amore venerdì. Il partner Ariete ospiterà un gala sul retro con i propri compagni e lo renderà un weekend fantastico.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Toro: Silenzioso e radicato descrive le energie di questa settimana per te, Toro. Ami il supporto planetario dal sole, Venere, Marte e Mercurio, tutti in grado di minacciarti dal segno della Terra amico Vergine in questo momento. La tua quinta casa dell'amore è dove si sta concentrando l'attenzione e non senti la necessità di correre in pubblico perché è una festa privata per tutta la settimana. I single troveranno ambienti di intrattenimento di ogni tipo che portano decine di esotici. Contrariamente a quanto accadrà per la maggior parte dei segni, all'inizio della settimana otterrà i frutti più grandi.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Gli aspetti quadrati che ti abbagliano questa settimana non sembrano aggiungerti al tuo divertimento. Ma quando la tua settima casa di intimi altri si illumina alla grande durante il fine settimana, il sole splenderà di nuovo nel tuo cuore. Allora dovrai recuperare il tempo perduto perché Giove invierà molte opportunità per farlo. I contatti presi questo fine settimana si trasformeranno in piacevoli relazioni amorose quando Venere e Mercurio entreranno nella Bilancia amichevole tra una settimana o giù di lì!

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Il tuo istinto può dirti di stare attento agli inviti sociali e alle opportunità d'amore nel tuo ambiente immediato. Passeggia nel tuo quartiere e visita i ritrovi locali con il tuo amante o compagno per divertirti tutta la settimana. Il sole, Venere, Mercurio e Marte sono tutti lì per supportarti nella tua ricerca di divertimento e piacere. Fai in modo di goderti ciò che i pianeti ti danno, specialmente il 3 e 4 settembre quando la Luna in Scorpione ti esercita con forza. Lancerai un bagliore di luce lunare su ogni scena in cui entri.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Leone : Ti crogiolerai nelle energie che dominano la seconda metà della settimana. Giove ti porterà sontuosa abbondanza dal tuo quinto solare di divertimento e piacere! La gentilezza degli estranei ti stupirà ora e il romanticismo si scatenerà. La tua seconda casa di soldi è stata ampiamente curata dai pianeti, quindi non perdere tempo a preoccuparti degli affari questo fine settimana. I single adoreranno ogni minuto dell'incontro casuale al loro evento sportivo o spettacolo preferito. Gli accoppiati saranno incredibilmente sentimentali in una data memorabile con i loro compagni.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Vergine : La tua presenza sarà cercata questa settimana. Il sole, Venere, Marte e il tuo sovrano, Mercurio, lo faranno perché sono tutti nel tuo dominio. Quello che sembra è un sacco di attenzione romantica e inviti a bizzeffe. Inoltre la tua esperienza sarà ricercata al lavoro. Non sorprenderti se entrambi gli scenari si fondono quando una festa di fine estate dopo il lavoro si trasforma in uno scontro ravvicinato alla sera del 3 settembre. Un aspetto pieno di vapore innesca l'azione della Luna in Scorpione. Una luna di Capricorno senza senso alla fine della settimana potrebbe farti venire corto.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Alla fine della settimana abbandoni l'oscurità emotiva che ha offuscato la prima metà della settimana. Parti per un trekking attraverso la tua zona della terza casa, il tuo percorso giornaliero attraverso il tuo vivere immediato. I single potrebbero incontrare un succulento amore futuro in una libreria locale in cui incontrare chi cerca cose diverse. Chi è accoppiato inizierà a discutere degli eventi in corso con i loro compagni e torneranno a casa per il gran finale. La settimana finisce felice!

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Con i sestili che irradiano dal sole, Marte, Venere e Mercurio e persino i pesi massimi Plutone e Saturno, sarà facile negoziare i colpi di scena di Urano. I turbamenti provengono dalla tua settima casa di altri intimi. Uno scontro a lungo rinviato potrebbe accadere questa settimana con un amante, un amico o un partner. È probabile che sia il tuo approccio più funzionale. Il fine settimana porterà una risoluzione quando la luna in segno di amicizia in Capricorno si sincronizzerà con i tuoi umori e comportamenti. Andrà tutto bene, Scorpione.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Come al solito, stai osservando la scena con un sorriso bonario. I segni preoccupati della Terra che si affrettano in giro si stanno preparando per l'autunno. Il problema è che le tue battute giocose e il massimo ottimismo potrebbero non essere apprezzati e ricevuti ora con lo spirito giusto. La parte migliore della settimana per te sarà il 6 e 7 settembre. La luna nel tuo segno si incontrerà con il tuo sovrano Giove per portare un divertimento vicino alla settimana con quelli nel tuo cerchio interno. Sentirai che i tuoi desideri generosi stanno davvero colpendo il posto con tutti quelli con cui parli a una festa allora. La tua cotta attuale, od obiettivo amoroso permanente, guarderà con ammirazione!

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Il tuo nono settore dei viaggi a lunga distanza detiene l'energia questa settimana, Capricorno. Venere che ti allontana dalla Vergine ti assicurerà che valga la pena romanticamente mentre il sole, Mercurio e Marte ti danno l'energia e la motivazione per far accadere ogni genere di grandi cose. Le tue abilità comunicative saranno estremamente nitide grazie al forte e amichevole Mercurio che ora transita al tuo nono posto. I singole saranno al centro dell'attenzione praticamente ovunque durante il fine settimana. Gli accoppiati invece renderanno questo viaggio indimenticabile con i loro compagni.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Una chiamata al tuo amore psichico preferito potrebbe essere in ordine questa settimana poiché le solide energie terrene si rompono con le tue vibrazioni ad alta frequenza. Il tuo amico Giove verrà in tuo soccorso in una funzione di club o forum di discussione dell'undicesima casa. Facendo ridere tutti delle tue idee allegre e visionarie, esci come la vita della festa. La luna in Bilancia molto presto questa settimana sarà il momento del primo appuntamento con l'intrigante nuova persona nel tuo ufficio. Gli accoppiati dovrebbero uscire con i loro compagni per una cena improvvisata. Ti sentirai molto più leggero e più libero in una o due settimane quando Mercurio e Venere entreranno in Bilancia armonizzando le tue attività in quel momento.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Dal 3 al 5 settembre la luna in Scorpione porterà in superficie il peso delle tue emozioni oceaniche con un amante o un amico. Accettando con calma le dimensioni e il potere dei tuoi sentimenti, riacquisti il ​​tuo senso di equilibrio e controllo. La fine della scorsa settimana ha portato alcune grandi scoperte per te innamorati, sia in coppia che single. Urano ha lavorato come agente distaccando la comunicazione, la pianificazione e il fare l'amore senza ostacoli da aspetti contrastanti. Usa questa settimana per consolidare quei guadagni.

