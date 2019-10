Oroscopo della settimana dal 21 al 25 ottobre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 21 ottobre al 25 ottobre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Un allineamento dei segni d'acqua può diminuire un po' il fuoco questa settimana. Questo è il momento ideale per rivelare la tua sensibilità per approfondire la connessione con il tuo partner o attirare qualcuno in sintonia con te. Successivamente, il sole che entra in Scorpione mercoledì e la Luna Nuova in Scorpione domenica intensificherà le tue emozioni e risveglierà il tuo intuito durante le prossime settimane. Guarire il tuo cuore può far parte del quadro. Tuttavia, l'empatia può sembrare inesistente questo fine settimana quando il tuo sovrano Marte si scontra con Stoico Saturno. Diventare consapevoli di ciò che scatena il tuo temperamento è la tua missione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Toro: Una danza da sogno tra il tuo sovrano di Venere e Nettuno all'inizio della settimana ti metterà in sintonia con il tuo partner o ti offrirà anche un assaggio della tua relazione futura. Prendere un po' di tempo tranquillo per contemplare ti aiuterà a risvegliare il tuo intuito. Ancora meglio, il sole che entra in Scorpione mercoledì e la Luna Nuova in Scorpione domenica illuminerà il regno della tua partnership nelle prossime settimane, rendendolo un momento ideale per concentrarti sulla riconnessione con il tuo compagno attraverso attività e conversazioni condivise. Se sei solo, avrai maggiori possibilità di incontrare qualcuno compatibile e degno di impegno.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Il romanticismo può sembrare illogico poiché i segni emotivi dell'acqua sono al centro della scena per tutta la settimana. Lasciare che il tuo cuore invece del tuo cervello prenda il comando aumenterà le tue possibilità di far fiorire l'amore. Inoltre, l'atmosfera acquatica si intensificherà in seguito a causa del sole che entra nello Scorpione mercoledì e della Luna Nuova in Scorpione domenica, che porterà nuova energia al tuo regno di lavoro, salute e servizio nelle prossime settimane. Se sei solo, un'attività che coinvolge una di quelle aree può portare qualcuno di speciale o farti conoscere nuovi amici.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Sarai nel flusso dell'amore per tutta la settimana mentre i segni d'acqua come te sono al centro della scena. Le opportunità di divertirsi con il tuo tesoro o di incontrare un nuovo amante saranno particolarmente forti dopo che il sole entrerà nello Scorpione mercoledì. Inoltre, la Luna Nuova in Scorpione di domenica atterra nel tuo regno romantico, che può lanciare un nuovo livello di amore nella tua vita nelle prossime settimane. Ma dovrai aspettarti l'inaspettato con Urano sulla scena. L'unica influenza da tenere presente è che Marte si scontrerà con Saturno questo fine settimana, il che potrebbe suscitare un po' di rabbia o rivelare una limitazione in una relazione stretta.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Leone : L'enfasi sulle influenze acquose potrebbe frenare il tuo fuoco questa settimana. Anche così, il sole che entra nello Scorpione mercoledì e la Luna Nuova in Scorpione domenica rende questo un momento eccellente per impegnarsi in attività familiari o investigare le proprie radici. Un appuntamento intimo con il tuo tesoro può approfondire l'amore e può anche portare a un interludio sexy. Si tratta di rallentare e godersi ogni momento con coloro a cui tieni. Se sei solo, c'è la possibilità che un membro della famiglia svolga un ruolo nel portare qualcuno di speciale nella tua vita. Sappi solo che il fine settimana potrebbe includere una svolta inaspettata di eventi.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Il modo in cui ti esprimi svolgerà un ruolo importante nel romanticismo questa settimana. Il sole che entra in Scorpione mercoledì e la Luna Nuova in Scorpione domenica illuminerà il tuo intelletto, quindi condividere le tue conoscenze, il tuo umorismo o la tua civiltà è sicuro di far rivivere la storia d'amore con il tuo tesoro o catturare l'attenzione di un nuovo ammiratore. Comunicare dal cuore è tutto. Ciò di cui dovrai solo essere consapevole è lo scontro Marte-Saturno di questo fine settimana, che potrebbe provocare un'eruzione di rabbia.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Adotterai un approccio più radicato del solito al romanticismo nelle prossime settimane. Il sole che entra in Scorpione mercoledì e la Luna Nuova in Scorpione domenica alimenterà il tuo regno di denaro e valori, il che significa che preferirai la compagnia di persone che sono genuine, stabili e condivideranno i tuoi valori. Niente fiocchi per te, Bilancia! L'autenticità è in cima alla tua lista dei desideri quando si tratta di una relazione. Basta essere consapevoli della controversa collisione Marte-Saturno di questo fine settimana, che potrebbe scatenare uno scontro di volontà con qualcuno vicino a te.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Questa è una settimana stellare nell'arena romantica per segni d'acqua come te, Scorpione! Il sole che entra nel tuo segno mercoledì e la Luna Nuova nel tuo segno domenica ti aiuterà a realizzare i tuoi sogni nelle settimane a venire, specialmente nella tua vita personale. E se uno dei tuoi sogni è trovare il vero amore, allora ascoltare la tua intuizione, credere in te stesso e in un universo di supporto ti aiuterà a raggiungere la realizzazione. Non lasciare che il tuo ego o la tua rabbia scappino con te questo fine settimana.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: I tuoi poteri intuitivi stanno per salire alle stelle. Il sole che entra in Scorpione mercoledì e la Luna Nuova in Scorpione domenica stimolerà la tua psiche, aumentando la tua consapevolezza della guida ultraterrena a tua disposizione. E poiché amare Venere è già a bordo, probabilmente riceverai messaggi psichici su una relazione attuale o futura. Approfondimenti sul passato ti aiuteranno a ottenere la chiusura se eventuali precedenti relazioni ti hanno ancora bloccato. Dovrai solo prenderti un po' di tempo per te periodicamente per accedere a questi doni e rimanere radicato.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : L'amicizia è al centro della scena. Il sole che entra in Scorpione mercoledì e la Luna Nuova in Scorpione domenica si unisce a Venere nel tuo regno sociale. Connettersi con gli amici più vicini e acquisire nuovi contatti ispirerà un senso di appartenenza nelle prossime settimane. Se sei da solo, questo è il momento ideale per partecipare alle attività di gruppo per incontrare qualcuno di speciale, quindi esci e socializza, Capricorno! L'unica influenza da tenere presente è lo scontro Marte-Saturno di questo fine settimana, che può scatenare la tua insicurezza o la tua difesa.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Adottare un approccio logico all'amore non ti porterà da nessuna parte nell'arena romantica poiché i segni emotivi dell'acqua assumono il comando. Il sole che entra nello Scorpione mercoledì e la Luna Nuova in Scorpione domenica ti incoraggiano a prestare attenzione al tuo istinto e intuizione quando ti colleghi alle persone nelle settimane a venire. In questo modo, otterrai una comprensione più approfondita della provenienza. Se sei da solo, una questione relativa al lavoro potrebbe connetterti con qualcuno di speciale. Questo fine settimana, Marte che si scontra con Saturno può far scattare la tua necessità di controllo a meno che tu non sia consapevole del tuo mondo interiore.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Sei nel flusso del tuo sé superiore. Il sole che entra in Scorpione mercoledì e la Luna Nuova in Scorpione domenica rafforzerà la tua consapevolezza del percorso della tua anima e delle fonti ultraterrene che ti guidano. Nelle prossime settimane, impegnarsi nelle tue pratiche spirituali aumenterà le tue possibilità di essere nel posto giusto al momento giusto per realizzare un sogno vicino al tuo cuore. E poiché Venere è già sulla scena, manifestare il vero amore può far parte del quadro. In quella nota, un gruppo spirituale, una classe o un viaggio può portare un ammiratore che è in sincronia con il tuo destino.

