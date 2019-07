Oroscopo della settimana dal 22 al 26 luglio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 22 luglio al 22 luglio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: La settimana esplode con la luna nel tuo segno. Amerai tutta l'energia ignea, con il tuo sovrano, Marte, in Leone che aspetterà un Giove grande e generoso in Sagittario. Formano un trigono sciolto con il sole. Ciò significa che la quinta casa di gioco e la creatività sono brillanti. Indossa il rosso, il viola e l'oro tutti insieme e lascia che il sole risplenda! Potrebbe essere tempo di vacanza. Almeno assicurati di passare del tempo con il tuo partner o le persone a te più vicine.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Toro: Gli aspetti difficili dei segnali di fuoco di questo mese potrebbero darti un po' di nervosismo. Poi, la luna nel tuo segno dal 24 al 26, porta un divertimento da sogno con gli amici quando l’aspetto di Nettuno entra nel tuo undicesimo solare. Un paio di giorni in campagna, il relax con qualcuno con cui sei intimo sarebbe meraviglioso. L'ambiente stabilizzante della terra e dell'acqua calmerà la tua irritazione. Assicurati di assistere a un'esibizione all'aperto della tua musica preferita, del tuo cibo e vino preferito e di quella persona speciale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : La luna nel tuo segno inaugura la settimana, che probabilmente era piena di botte per la tua salute. Il sole e Marte sono nella tua terza casa delle feste di quartiere. Otterrai il massimo dai contatti durante quelle serate. Scommetto che potresti aver incontrato qualcuno di nuovo e speciale. Se sei in coppia, probabilmente sarai così affascinato dal tuo compagno, con Giove raggiante dal tuo settimo settore, che neanche tu potresti pensare di andare altrove. Non lasciare che le preoccupazioni dei soldi offuschino la tua gioia. Potrebbero minacciare di farlo con Saturno nel tuo ottavo solare. Presta attenzione al budget, ma il divertimento sarà più piacevole!

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: La dolce Venere nel tuo segno intuitivo e sensibile ti farà sorteggio in tutti gli incontri con gli amici. Il momento migliore per socializzare sarà quando la luna è in Toro da metà a fine settimana. Il tuo fascino ipnotizzante e acquoso catturerà un nuovo amore come un tuffo in una piscina fresca e tranquilla. Con Mercurio retrogrado nel tuo segno, aspettati chiamate da ex amanti che perdono la tua delicata cura e le emozioni inebrianti.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Leone : Sei lo spettacolo. Il sole, Marte e Giove ti faranno uscire al centro della scena, proprio dove sei nato per essere. Se sei in coppia, assicurati di dare il dovuto credito al tuo partner a una festa in cui sei l'ospite d'onore. Se single, puoi scegliere tra molti interessi amorevoli fattibili. Potresti avere delle sorprese piacevoli.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Il tuo portamento discreto attirerà il nuovo amore a metà settimana quando aspetti della luna, Nettuno e Saturno metteranno in risalto il tuo valore in un incontro letterario o accademico. Venere in Cancro, che scorre armoniosamente nella tua direzione ora, renderà la tua immaginazione e curiosità il fascino di tutti i presenti. Se aiutato, tu e il tuo partner vi unirete come mai prima d’ora. È un ottimo momento per acquistare nuovi accessori in blu per far risaltare l'incredibile atmosfera di Venere.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Marte che riscalda l'undicesimo solare questa settimana dovrebbe renderti la vita della festa. Sentirai più fuoco del solito in situazioni di gruppo di tutti i tipi. Una nuova possibilità d'amore si farà sentire inaspettatamente. Se hai un partner, il tuo compagno può essere pieno di energia. Giove nel tuo terzo solare potrebbe offrire un'opportunità per un breve viaggio o un'escursione locale, che sarà inaspettatamente vantaggiosa e piacevole.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Il tuo decimo settore della reputazione è ampliato dalla presenza sia del sole che di Marte. Potresti essere riconosciuto per un risultato. Non ignorare il tuo tesoro in tutto questo, Scorpione. Il tuo settimo solare di relazioni intime ha le energie della terra che tramite un effetto boomerang ti colpiscono questa settimana. Se lo sostieni, sarebbe saggio riconoscere che quella persona è la pietra angolare della tua vita ora. Senza di lui o lei, nessuno dei tuoi risultati si sarebbe verificato.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Avrai una palla tra le mani. Vai a prenderlo e divertiti davvero, soprattutto all'inizio della settimana con tutta l'energia infuocata che ti sorride. Ricorda però che quel lunedì mattina Saturno sarà seduto alla sua scrivania nella tua seconda casa con le sopracciglia alzate, chiedendo una contabilità delle tue spese. Quel ventilato viaggio di due giorni con il tuo amore dei Gemelli potrebbe averti fatto firmare qualche cambiale di troppo. Urano nel tuo dodicesimo settore dei sogni potrebbe averti svegliato con qualche pensiero.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Potresti sentirti alla fine del tuo spirito con tutta la frivolezza e lo sciocco ottimismo che ti circonda. A metà settimana però, una costante sarà il Toro nel settore della Luna in perfetto aspetto con Venere, che farà emergere il tuo fascino in una tranquilla cena con gli amici. Venere nel tuo settimo renderà il tuo altro significativo particolarmente caldo e premuroso ora. Se sei single, un ospite elegante e perspicace catturerà la tua attenzione con i suoi modi e le sue conversazioni graziosi e distinti.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Il tuo governante, Urano, sta costringendo il problema con te ora dal suo piazzamento quadrato in Toro. Ami il cambiamento e anche lo shock, perché odi di annoiarti. Ma potresti trovare queste energie fastidiose e pesanti. Una bella Bilancia ridurrà l'umore con una proposta che non puoi rifiutare se sei single. L'Ariete nella Luna che fornisce la tua settima energia solare all'inizio della settimana farà crescere la passione per gli Acquariani associati. Potrai negoziare le svolte in corso qui senza problemi questa settimana. Vai a dire al vecchio Urano di fare una passeggiata.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Ami amare, Pesci e Venere che ti irradiano dalla sorella segno d'acqua Il Cancro ti darà il meglio. I Vecchi Amori possono ritornare quando il Mercurio retrogrado congiunge Venere il 25 luglio, in attesa del sole. Il meglio è avanti, non dietro, perché Giove infuocato e Marte trino lo stesso giorno, ti danno il ​​coraggio di correre un rischio emotivo. Durante la luna del Toro alla fine della settimana, non guardarti indietro e pensa a ciò che ti aspetta.

