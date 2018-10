Oroscopo della settimana dal 22 al 28 ottobre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 22 al 28 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Ariete:

L'intimità o la guarigione emotiva saranno il tuo obiettivo durante le prossime quattro settimane dopo che il Sole è entrato in Scorpione martedì. Sarai ispirato a connetterti a un livello più profondo con il tuo partner o a guarire un problema emotivo con cui hai lottato. Il venerdì è un momento eccellente per un incontro sexy! Poi arriva la Luna Piena in Toro mercoledì, che stimolerà la tua potenza guadagnando. Tuttavia, il sesso o il denaro possono essere una fonte di contesa a causa di Urano che scatena il tuo lato ribelle. Ti irriterai facilmente se qualcuno ti chiederà come gestirai le tue finanze. Al rialzo, condividere le tue conoscenze o umorismo può ispirare un romantico interludio questo fine settimana.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Toro:

La linea "mai un momento di noia" si applica al tuo segno questa settimana. Prima di tutto, il Sole che entra in Scorpione il martedì segnala che ci si concentra sull’unione col partner in modo significativo nelle prossime quattro settimane. Se sei da solo, sarai attratto dalle persone sulla tua lunghezza d'onda e potresti incontrare qualcuno compatibile. Ma l'energia più intensa sarà mercoledì mentre la Luna Piena nel tuo segno si oppone a Urano. Chiunque cerchi di limitare la tua libertà personale (o persino ottenere un impegno da te) attiverà il tuo desiderio di correre nella direzione dell'opposizione. Tale ribellione si calmerà entro venerdì quando un'amorevole fusione Sole-Venere ispira l'unione

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Gemelli:

L'energia della guarigione e del servizio influenzerà le tue relazioni dopo che il Sole è entrato in Scorpione martedì. Durante le prossime quattro settimane, un atteggiamento di disponibilità e apprezzamento approfondirà la tua relazione o ispirerà il romanticismo con qualcuno di nuovo. Inoltre, potresti essere in attesa di una svolta emotiva nel periodo della Luna Piena in Toro di mercoledì. Questo perché un'opposizione di Urano scatenerà intuizioni inaspettate che ti aiuteranno a liberarti da una limitazione autoimposta. Questo fine settimana, il tuo fascino ti renderà una calamita per gli ammiratori se comunichi dal cuore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Cancro:

Il romanticismo oscillerà agli estremi questa settimana. Al rialzo, il Sole entrando in Scorpione il martedì fa ben sperare per il romanticismo. Durante le prossime quattro settimane, sarai ispirato a esprimere ciò che hai nel cuore per rivitalizzare la tua relazione o entrare in contatto con qualcuno di nuovo. Tuttavia, la Luna Piena in Toro potrebbe lanciare un elemento inaspettato nel mix a causa di Urano, il pianeta del cambiamento. Avrai bisogno di seguire il flusso per rimanere centrato emotivamente. La follia sarà facile venerdì quando il Sole si fonderà con l'amorevole Venere, che potrebbe condurti da qualcuno che accende il tuo fuoco!

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Leone:

Gran parte della tua vita sociale girerà intorno alla tua casa dopo che il Sole è entrato in Scorpione martedì. Durante le prossime quattro settimane, sarai ispirato a rinnovare (o almeno a migliorare) il tuo ambiente di vita e ospitare i tuoi amici o familiari. Tuttavia, una questione riguardante la tua casa o il tuo lavoro può sorprenderti durante la Luna Piena in Toro di mercoledì. Questo perché un'opposizione di Urano segnala un cambiamento nella tua situazione o uno spostamento nella tua prospettiva. Comunque, entro venerdì sarai pronto per un'accogliente serata con la tua dolce metà o una divertente serata in compagnia di amici.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Vergine:

Le tue parole hanno il potere di invogliare o deragliare il romanticismo questa settimana. A partire da martedì, il sole che entra nello Scorpione illuminerà il tuo settore dell'intelletto nelle prossime quattro settimane. Questo significa che il tuo fascino, il tuo umorismo o la tua conoscenza avranno un ruolo nell'attrarre un potenziale amante, se un'opposizione di Urano non ti spinge ad andare agli estremi quando esprimi le tue idee. Inoltre, la Luna Piena in Toro di mercoledì intensificherà il tuo bisogno di affermare le tue opinioni, possibilmente fino al punto di spegnere un ammiratore. Riuscirai a riacquistare la tua sensibilità entro venerdì e potresti incontrare qualcuno di speciale tramite un amico di domenica.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Bilancia:

La tua gestione degli aspetti pratici influenzerà la tua vita amorosa dopo che il Sole è entrato in Scorpione martedì. Durante le prossime quattro settimane, la tua attenzione sarà rivolta al guadagno, ma un'opposizione di Urano può innescare un atteggiamento molto accanito quando si tratta delle tue finanze, che potrebbe mettere in crisi la tua relazione. La Luna Piena in Toro mercoledì intensificherà questo problema o un altro problema che dovrai risolvere. Tuttavia, la tua consapevolezza superiore ispirerà una nuova prospettiva questo fine settimana, e un'attività spirituale potrebbe inviare un potenziale nuovo incontro interessante.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Scorpione:

Preparati per un po'di intensità questa settimana! Il sole che entra nel tuo segno martedì farà brillare i riflettori sulle tue aspirazioni e ti assisterà nel realizzarle durante le prossime quattro settimane. Tuttavia, un'opposizione da Urano può innescare un brusco cambiamento di cuore o prospettiva su un sogno che stai inseguendo. Inoltre, la Luna Piena in Toro di mercoledì indica che il cambiamento può comportare una stretta relazione (o desiderio per un partner). Rimanere in equilibrio attraverso il tumulto cosmico sarà impegnativo fino a venerdì quando un'amorevole fusione Sole-Venere nel tuo segno ti rimetterà in contatto con il tuo cuore.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Sagittario:

È tempo di una svolta emotiva. A partire da martedì, il Sole che transita attraverso lo Scorpione nelle prossime quattro settimane ti metterà in contatto con sentimenti o convinzioni nascoste che impediscono alla tua vita amorosa di andare avanti. Questo è il momento ideale per intraprendere un viaggio interiore attraverso la meditazione. Inoltre, la Luna Piena in Toro che si oppone a Urano può portare a una visione sorprendente che ti libera dal passato. Basta essere consapevoli che Urano può anche innescare il tuo desiderio di libertà ad ogni costo, che può sconvolgere una relazione.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Capricorno:

La tua vita sociale sarà al centro dell'attenzione durante le prossime quattro settimane. A partire da martedì, il Sole che viaggia attraverso lo Scorpione ti ispirerà a entrare in contatto con i tuoi amici e a partecipare a gruppi, che porteranno anche nuove persone nella tua vita. Se sei da solo, potresti incontrare qualcuno di speciale attraverso un'attività di amici o di gruppo. Tuttavia, un'opposizione di Urano può innescare un improvviso cambiamento con un'amicizia o presentarti a qualcuno che farà vibrare la tua zona di comfort. Inoltre, la Luna Piena in Toro di mercoledì suggerisce che anche la tua vita sentimentale potrebbe risentirne.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Acquario:

A partire da martedì, il Sole che viaggia attraverso lo Scorpione rivolgerà la tua attenzione alla tua vita professionale. I riflettori sulla tua carriera significano che il romanticismo può prendere un posto indietro nel tuo lavoro, temporaneamente. Tuttavia, Urano che si oppone alla Luna Piena in Toro mercoledì può innescare l'impulso a cambiare la tua vita lavorativa o domestica. Cerca di non agire sulla sensazione fino a quando non sarai più centrato nel corso della settimana. Entro venerdì, avrai un'idea migliore di dove ti trovi. Questo fine settimana, potresti incontrare un potenziale amante durante un'attività che si concentra sulla socializzazione o sull'intrattenimento.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Pesci:

Aspettatevi un risveglio spirituale questa settimana. A partire da martedì, il Sole che attraversa lo Scorpione nelle prossime quattro settimane ti ispirerà a impegnarti nelle tue pratiche spirituali o ad acquisire informazioni che migliorino la tua crescita personale. La svolta sarà grazie a di Urano mentre il pianeta del cambiamento si oppone alla Luna Piena in Toro mercoledì. Ciò può comportare un improvviso cambiamento nella tua prospettiva riguardo le tue convinzioni o uno dei tuoi obiettivi. Un amico o un gruppo può essere strumentale nell'innescarlo. Per quanto riguarda il romanticismo, il tuo miglior giorno per un appuntamento o per incontrare un ammiratore è venerdì.

