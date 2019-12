Oroscopo della settimana dal 23 al 27 dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 23 dicembre al 27 dicembre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Quale dei tuoi obiettivi ti ispira di più, Ariete? Questo è ciò su cui rifletterai mentre l'eclissi solare di New Moon nel Capricorno mercoledì si fonde con Giove, il pianeta della fortuna e dell'espansione. Ora è il momento di immaginare il tuo obiettivo e prendere provvedimenti per raggiungerlo. Inoltre, Mercurio che transita nel Capricorno sabato (fino al 15 gennaio) ti aiuterà a chiarire cosa devi fare, a livello pratico, per manifestarlo. Forse, cosa più importante, immaginarsi di riuscire rafforzerà i tuoi progressi.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Toro: Illuminare il tuo futuro sarà il dono della lungimirante giovinezza che si fonderà con la nuova luna in eclisse solare nel Capricorno mercoledì. Si tratta di potenziare la tua guida interiore, quindi stai alla ricerca di una spinta, un sogno o una sincronicità intuitivi che ti avvicinano alla realizzazione di un sogno che stai inseguendo. Impegnarsi nelle tue pratiche spirituali ti aiuterà. Inoltre, Mercurio che transita nel Capricorno sabato (fino al 15 gennaio) porterà approfondimenti sul tuo percorso attraverso le conversazioni, rendendolo un momento ideale per connetterti con qualcuno saggio che supporta le tue speranze e i tuoi sogni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Intimità e guarigione sono il tema della nuova luna in eclisse solare in Capricorno mercoledì. Durante le prossime due settimane, sei incoraggiato ad andare verso l'interno per illuminare ciò che affligge il tuo cuore, come la rabbia verso un partner attuale o precedente. Una fusione con Giove, che ti guarda lontano, ti aiuterà a liberare la negatività rivelando la benedizione sotto mentite spoglie dell'esperienza, che aprirà la strada a più amore nella tua vita. Quindi, tra sabato e il 15 gennaio, Mercurio in transito attraverso il Capricorno risveglierà i tuoi doni psichici e ti darà una comprensione più profonda del tuo mondo interiore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Cancro: La nuova luna in eclisse solare di Capricorno mercoledì sta apportando nuova energia a una partnership, mentre una fusione con Giove può portare a un evento fortuito che coinvolge una relazione stretta, come incontrare qualcuno compatibile. Sei pronto a portare l'amore al livello successivo, il cancro? Questo è un momento eccellente per concentrarsi sulle attività con il tuo tesoro che ispirano insieme o, almeno, immaginati nella tua partnership ideale in modo da fare migliori scelte di relazione andando avanti. A livello pratico, Mercurio che transita nel Capricorno sabato (fino al 15 gennaio) favorisce un accordo di partenariato.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Leone : Mercoledì, la nuova luna in eclisse solare nel Capricorno sta lanciando un nuovo ciclo di attività che coinvolgono lavoro, salute e / o servizio agli altri. Non è la più romantica delle influenze, ma una fusione con l'ampio Giove faciliterà il tuo successo in queste aree e ti presenterà alle persone che sostengono i tuoi sforzi. E a partire da questo fine settimana, Mercurio in transito nel Capricorno sabato (fino al 15 gennaio) ti aiuterà a capire i punti più fini di qualunque cosa ti concentri, inclusa la tua vita amorosa. Principalmente, si tratta di ottenere approfondimenti essendo consapevoli delle tue parole e azioni.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Un nuovo inizio nella tua vita sentimentale sarà il dono della nuova luna in eclisse solare in Capricorno mercoledì. Ancora meglio, una fusione con l'ampio Giove può portare a un evento fortuito che coinvolge romanticismo nelle prossime due settimane. Forse porterai la tua relazione al livello successivo o incontrerai qualcuno di speciale. Questo è anche il momento ideale per sviluppare le tue capacità creative o promuovere il tuo progetto. E a partire da questo fine settimana, Mercurio in transito nel Capricorno sabato (fino al 15 gennaio) significa che le comunicazioni avranno un ruolo nella storia d'amore, come incontrare un ammiratore online o attraverso un'introduzione.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Un nuovo ciclo nel tuo regno domestico sarà il dono della nuova luna in eclisse solare in Capricorno mercoledì. Ancora meglio, una fusione con l'ampio Giove può portare a un evento fortuito che coinvolge la tua casa o la tua famiglia, rendendolo un momento eccellente per cercare una proprietà da acquistare, ospitare una riunione di amici o fare ricerche sui tuoi antenati. Sarai guidato nel momento e nel luogo giusti per ottenere il miglior risultato. Inoltre, Mercurio che transita nel Capricorno sabato (fino al 15 gennaio) ispirerà conversazioni con o sulla tua famiglia. Forse un membro della famiglia ti presenterà qualcuno di speciale.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Una spinta alla tua potenza cerebrale sarà il dono della nuova luna in eclisse solare in Capricorno mercoledì. Non solo, ma una fusione con l'ampio Giove accrescerà i tuoi poteri di percezione e l'amore per l'apprendimento, che può attirare un ammiratore simile. Inoltre, fai attenzione a un'idea, una conversazione o un viaggio che potrebbe preannunciare un evento potenzialmente fortuito, come uno sforzo di matchmaking da parte di un amico intimo. E a partire da questo fine settimana, Mercurio in transito nel Capricorno sabato (fino al 15 gennaio) aumenterà il tuo desiderio di esprimerti.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Un ciclo di prosperità è sulla tua strada. La nuova luna in eclisse solare nel Capricorno che si fonde con il fortunato Giove mercoledì stimolerà il tuo regno di denaro e valori nelle prossime due settimane circa. Ciò significa che sarai attratto da persone che sono un mix di ottimisti, spirituali e radicati, rendendo probabile che attirerai un ammiratore con queste qualità. Tuttavia, con Venere che continua il suo transito attraverso l'Acquario, avrai anche bisogno di qualcuno sulla tua lunghezza d'onda mentale. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito nel Capricorno sabato (fino al 15 gennaio) ispirerà idee per aumentare la tua abbondanza.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Un nuovo inizio nella tua vita personale sarà il dono della nuova luna in eclisse solare nel tuo segno di mercoledì. Ancora meglio, una fusione con l'ampio Giove ti aiuterà a liberarti da ogni limite che hai posto su di te in modo da poter andare avanti sui tuoi sogni. Anche Giove può offrire una pausa fortunata. E a partire da questo fine settimana, Mercurio che transita nel tuo segno di sabato (fino al 15 gennaio) aumenterà la tua chiarezza ed espressione personale. Quindi, Capricorno, cosa c'è in cima alla tua lista dei desideri? Se hai le idee chiare su ciò che desideri, ora è il momento di farlo!

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Acquario : La nuova luna in eclisse solare di Capricorno mercoledì illuminerà il tuo passato e risveglierà il tuo intuito durante le prossime due settimane circa. Ancora meglio, una fusione con l'ampio Giove non solo rafforzerà la tua fede, ma ti aiuterà anche a superare eventuali limiti autoimposti che ti trattengono. Come tale, ora è il momento di riflettere su ciò che è necessario rilasciare per andare avanti nell'amore (e in altre aree). Inoltre, Mercurio che transita nel Capricorno sabato (fino al 15 gennaio) può portare intuizioni inaspettate attraverso una conversazione, una meditazione o una lezione.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 23 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Vecchi amici e nuovi contatti porteranno nuove esperienze nel periodo della nuova luna in eclisse solare in Capricorno mercoledì. E con Giove sulla scena, sarai circondato da persone che tirano fuori il meglio di te. In quanto tale, questo è il momento ideale per partecipare a un gruppo che ispira il tuo altruismo, che può portare un ammiratore che è sulla tua lunghezza d'onda. Un amico o un gruppo può anche avere un ruolo nella storia d'amore. E Mercurio che transita nel Capricorno sabato (fino al 15 gennaio) ispirerà conversazioni sociali che risvegliano le tue idee. Sarai più schietto del solito anche durante le riunioni di gruppo.

