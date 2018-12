Oroscopo della settimana dal 24 al 30 dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 24 al 30 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Ariete:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Ariete, con Mercurio che si scontra con Nettuno all'inizio della settimana, la mancanza di chiarezza può innescare messaggi misti con qualcuno vicino a te. Una situazione simile potrebbe sorgere giovedì, quindi sii consapevole delle tue parole e intenzioni. Entro venerdì, sarai in vena di un incontro romantico con la tua dolce metà o vorresti cercare (e trovare!) qualcuno compatibile. Il romanticismo diventerà più complicato questo weekend durante l'ultimo quarto della Luna in Bilancia, che può innescare un problema di impegno o responsabilità.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Toro:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Toro, mentre lo zelante Mercurio si scontra con il nebuloso Nettuno, una conversazione profondamente personale non può rimanere un segreto a lungo, a meno che tu non la definisca confidenziale. Al rialzo, il tuo fascino sarà irresistibile mercoledì, un momento ideale per un rendez-vous! Anche in questo weekend sarai in vena di romanticismo, ma l'ultimo quarto della Luna in Bilancia di sabato potrebbe innescare un conflitto tra il divertimento e qualcosa che devi fare. La domenica è il momento migliore per un appuntamento con la tua dolce metà o per uscire per incontrare qualcuno di nuovo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Gemelli, una parola detta senza riflettere può far deragliare il romanticismo all'inizio della settimana. Quando il tuo governatore di Mercurio si scontra con Nettuno, una promessa che non puoi mantenere o un'osservazione che non intendi veramente potrebbe portarti in acque burrascose. La tua chiarezza riprenderà venerdì, un momento eccellente per un interludio romantico con il tuo partner o qualcuno di nuovo. Cerca il romanticismo durante una festa o un evento di intrattenimento. Questo fine settimana, l'ultimo quarto di Luna in Bilancia di sabato intensificherà sia la passione che eventuali complicazioni che si presentano in una relazione, quindi non aspettatevi una navigazione tranquilla nell'arena del romanticismo.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Cancro:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Cancro, la mancanza di attenzione ai dettagli può portare a un malinteso all'inizio della settimana. Mercurio che si scontra con Nettuno suggerisce che la tua mente sarà altrove se non puoi relazionarti nella conversazione. Lo stesso si può dire per giovedì. Sarai più propenso a entrare in contatto con le persone il venerdì, un momento eccellente per un appuntamento piacevole con il tuo dolce amico o un gruppo di amici a casa tua. Questo fine settimana, l'ultimo quarto della Luna in Bilancia di sabato si farà sentire in confusione, ma l'intensità può suscitare un incontro appassionato nella notte di domenica!

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Leone:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Leone, Mercurio nel tuo reame di romanticismo che si scontrano con Nettuno all'inizio della settimana ispirerà la tua creatività (se non la tua chiarezza) durante una conversazione. Un flirt senza pensieri può metterti nei guai, quindi sforzati di essere sincero se le parole ti buttano fuori rotta. Al contrario, la tua autoespressione avrà un ruolo positivo nel romanticismo di venerdì, un momento eccellente per condividere ciò che hai nel cuore. Inoltre, l'ultimo quarto di Luna in Bilancia di sabato attirerà gli interessi di chi ti sta vicino e ti farà diventare una calamita per ammiratori dalla mentalità simile alla tua.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Vergine:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Vergine, una conversazione può virare selvaggiamente fuori rotta all'inizio della settimana quando Mercurio si scontra con il nebuloso Nettuno. Messaggi misti potrebbero essere la colpa di screzi se non sei in sincronia con l'altra persona. Dovrai essere consapevole delle tue parole anche giovedì. Questo fine settimana, l'ultimo quarto della Luna in Bilancia di sabato darà energia al tuo bisogno di romanticismo e / o di svago, ma un problema con i soldi potrebbe rovinare il divertimento. Un'alternativa meno costosa con qualcuno che ami ti porterà gioia.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Bilancia, avrai bisogno ponderare le tue parole mentre socializzi all'inizio della settimana. Mercurio che si scontrano con Nettuno può provocare un malinteso se un amico fraintende le tue intenzioni. Un momento migliore per una gita amichevole o un appuntamento romantico sarebbe venerdì. Questo fine settimana, la Luna dell'ultimo quarto nel tuo segno potrebbe innescare un conflitto interiore tra l'uscire e il restare a casa. Eppure, sarai assetato della compagnia delle persone a cui tieni, quindi un appuntamento piacevole con la tua dolce metà o avere qualche amico in più nella tua dimora dovrebbe fare la differenze.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Scorpione, una conversazione che coinvolge la tua vita sentimentale potrebbe buttarti fuori strada all'inizio della settimana. Mentre Mercurio si scontra con Nettuno nel tuo reame romantico, qualcuno con buone intenzioni può offrire cattivi consigli. Prestare attenzione al tuo istinto ti consentirà di vedere la verità. Questo fine settimana, l'ultimo quarto di Luna in Bilancia di sabato potrebbe innescare ricordi di relazioni passate, rendendo questo un momento ideale per analizzare ed eliminare qualsiasi sentimento negativo che ancora abbia una presa su di te. Il tuo fascino sarà irresistibile dopo che la Luna è entrata nel tuo segno domenica sera!

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Sagittario, avrai bisogno di ascoltare con attenzione per evitare un passo falso all'inizio della settimana. Mentre Mercurio nel tuo segno si scontra con Nettuno, la tua concentrazione sul tuo mondo interiore diminuirà, ciò significa che la tua chiarezza sulle altre persone sarà disattivata a meno che tu non faccia uno sforzo per prestare attenzione. Avrai una migliore possibilità di entrare in contatto con persone che sono giuste per te il venerdì, quando potresti incontrare un ammiratore attraverso un amico o un gruppo. Sabato, la luna dell'ultimo quarto in Bilancia può portare un incontro intenso durante la socializzazione, che sarà energizzante o irritante.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Capricorno, connettersi con le persone giuste per te sarà difficile all'inizio della settimana. Mercurio si scontrerà col nebuloso Nettuno e rivolgerà la tua attenzione verso l'interno, il che significa che ti mancheranno alcuni indizi sulle persone con cui stai parlando. Mercoledì la tua chiarezza tornerà in pista, un momento eccellente per un incontro romantico! Questo weekend, l'ultimo quarto della Luna in Bilancia di sabato ti chiederà di prendere l'iniziativa in una relazione, ma assicurati che il tuo interesse amoroso sia sulla tua lunghezza d'onda prima di fare la tua mossa.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Acquario:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Acquario, un malinteso che coinvolge un amico o un gruppo è probabile avvenga all'inizio della settimana. Mercurio che si scontra con Nettuno può innescare la sensazione di essere un estraneo a causa di ciò che qualcuno ha detto o fatto, ma è solo un'illusione. Tu sei la tua persona, l'Acquario, e alcune persone si risentiranno per questo, ma gli amici che sono in sintonia con te apprezzeranno la tua unicità. Vedrai più chiaramente la tua vita sociale il venerdì quando potrai trovare una storia d'amore durante un'attività spirituale. E l'ultimo quarto della Luna in Bilancia di sabato ti farà pensare al destino della tua vita amorosa.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Pesci:

Secondo il tuo oroscopo settimanale, Pesci, Il desiderio di pensare potrebbe portarti nella direzione sbagliata all'inizio della settimana. Mercurio che si scontra con il tuo governatore Nettuno può offuscare la tua chiarezza su qualcosa che vuoi, sia nella tua vita personale che nella tua carriera. A metà settimana, il tuo partner o un amico intimo offriranno consigli che ti aiuteranno a vedere le cose chiaramente. Per quanto riguarda il romanticismo, un appuntamento con il tuo dolce protagonista dei tuoi pensieri, mercoledì o venerdì, può approfondire la connessione. Se sei single, puoi incontrare un ammiratore con cui senti una connessione profonda. Questo fine settimana, l'ultimo quarto della Luna in bilancia di sabato può suscitare dei sentimenti intensi, giusto in tempo per un sexy interludio domenica sera!

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 24 al 30 dicembre, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani