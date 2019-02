Oroscopo della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo: cosa dicono i segni zodia

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 25 febbraio al 3 marzo col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

( sottolineato ) Oroscopo della settimana Ariete: Aspettati un'ondata di socializzazione mentre Venere viaggia attraverso l'Acquario. Tra venerdì e il 25 marzo, il tuo bisogno di appartenenza ti spingerà ad iniziare conversazioni e attività con i tuoi amici e incontrare nuove persone durante le attività di gruppo. Inoltre, la Luna in Aquario questo fine settimana rafforzerà l'atmosfera amichevole, quindi se stai cercando il romanticismo, potresti incontrare un potenziale amante durante una riunione di gruppo o attraverso la presentazione di uno dei tuoi amici. Ci sono buone probabilità che il rapporto inizi come un'amicizia prima che la storia d'amore diventi seria.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Toro: La luna dell'ultimo quarto in Sagittario all'inizio della settimana può accendere il tuo desiderio di un incontro hot tra le lenzuola. Ancora più importante, l'amore e il lavoro possono danzare insieme nelle prossime settimane. Tra venerdì e il 25 marzo, Venere che viaggia attraverso l'Acquario nella tua zona di carriera può portare un ammiratore collegato al tuo lavoro o che condivide la tua esperienza. Per lo meno, Venere aumenterà il cameratismo nel tuo ambiente di lavoro, rendendo più semplice la risoluzione di eventuali problemi. Inoltre, utilizzare la tua creatività può portarti un riconoscimento.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Ci sono buone prospettive di un incontro importante all'inizio della settimana poiché la luna dell'ultimo quarto in Sagittario stimola la tua relazione con la tua compagna o il tuo desiderio di trovare qualcuno compatibile. Ancora più importante, tra il venerdì e il 25 marzo, Venere che viaggia attraverso l'Acquario darà energia al tuo regno di maggiore consapevolezza, rendendo probabile che la tua spiritualità o la ricerca di una conoscenza superiore giochino un ruolo nel romanticismo. Inoltre, la luna in Acquario questo fine settimana è un momento eccellente per incontrare le persone sulla tua lunghezza d'onda, specialmente durante un'attività che si concentra sulla spiritualità, sui viaggi o sull'apprendimento.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Cancro La profondità dei tuoi desideri sarà rivelata nelle prossime settimane. Tra venerdì e il 25 marzo, Venere che viaggia attraverso l'Acquario intensificherà il tuo desiderio di una relazione che tocchi corpo, emozioni e anima. Se sei accoppiato, l'amore e la passione possono mescolarsi bene se tu e il tuo amante siete sincronizzati l'uno con l'altro. Tuttavia, potresti trovarti a reagire più fortemente del solito a ciò che lui o lei dice o fa, specialmente se innesca un problema emotivo che devi rilasciare. In quanto tale, preparatevi per una certa intensità, specialmente questo fine settimana.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Leone : La luna dell'ultimo quarto in Sagittario il martedì può ispirare un vivace incontro romantico. Inoltre, collaborerai con qualcuno di speciale mentre Venere viaggia attraverso l'Acquario. Tra venerdì e il 25 marzo, il pianeta dell'amore può risvegliare la vicinanza tra te e qualcuno a cui tieni. Se sei accoppiato, avrai bisogno di più attenzione dal tuo altro significativo (e viceversa) mentre cerchi di approfondire la connessione. Se sei da solo, potresti essere attratto da qualcuno compatibile, se il tuo cuore è aperto.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Un'accogliente serata presso la vostra dimora può stimolare il romanticismo all'inizio della settimana. Ancora più importante, tra venerdì e 25 marzo, l'amore e la guarigione si uniranno in quanto Venere viaggia attraverso l'Acquario. Condividere il tuo lato sensibile può far sbocciare l'amore con il tuo partner o qualcuno di nuovo. Hai un dono per aiutare gli altri, Vergine, ma assicurati di prenderti cura di te stesso. Detto questo, partecipare a un'attività di volontariato è un modo eccellente per incontrare nuove persone, specialmente questo fine settimana. Se sei accoppiato, piccoli gesti di apprezzamento approfondiranno la connessione con qualcuno di significativo per te.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Condividere ciò che è nel tuo cuore farà sbocciare l'amore nelle prossime settimane. Tra venerdì e il 25 marzo, Venere che viaggia attraverso l'Acquario nel tuo reame romantico è sicura di portare un ammiratore o ad attizzare il rapporto con la tua dolce metà. Il romanticismo può essere trovato anche durante una festa o un evento di intrattenimento. Principalmente, cercherete di impegnarvi in ​​attività che portano gioia a voi e a qualcuno che amate. Se stai prendendo una pausa dal romanticismo, concentrarti sulla condivisione e sullo sviluppo della tua creatività ti farà scoprire il meglio di te.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Il tuo cuore e la tua casa si fonderanno insieme nelle prossime settimane. Tra venerdì e il 25 marzo, Venere che viaggia attraverso l'Acquario risveglierà il tuo amore per la casa e la famiglia, rendendo questo un momento ideale per ospitare una festa per le persone a cui tieni. Questo fine settimana è un momento particolarmente buono per un incontro amichevole o uno accogliente per due. Inoltre, potresti anche essere ispirato a raggiungere un amato parente alla base del tocco. E dal momento che Venere governa la bellezza, aggiungere elementi eleganti al tuo ambiente di vita porterà soddisfazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: La luna dell'ultimo quarto nel tuo segno all'inizio della settimana intensificherà il tuo bisogno di divertirti con qualcuno che ami. L'attività che hai in mente può essere accompagnata da un pesante prezzo, quindi controlla la tua spesa. Ancora più importante per il romanticismo, tra venerdì e 25 marzo, la comunicazione dal cuore farà sbocciare l'amore mentre Venere viaggia attraverso l'Acquario. Condividere il tuo umorismo o saggezza può attrarre un ammiratore che apprezza il tuo intelletto. Sarai particolarmente fortunato nell'amore tramite una lezione, un viaggio o una fonte online questo fine settimana!

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Il tuo potere di attrazione sarà irresistibile giovedì, un momento eccellente per un appuntamento per due. Ancora più importante, i tuoi valori giocheranno un ruolo nel romanticismo nelle prossime settimane. Tra venerdì e il 25 marzo, Venere che viaggia attraverso l'Acquario illuminerà ciò che apprezzi in una relazione, che potrebbe portare un potenziale amante che condivide le tue priorità. Venere rivolgerà anche la tua attenzione verso gli aspetti pratici che fanno funzionare l'amore, come essere in anticipo sulle tue finanze e prendersi cura degli affari. Inoltre, sarai attratto da persone che sono genuine e con i piedi per terra.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Un amico o un gruppo fornirà l'ispirazione o la motivazione di cui hai bisogno all'inizio della settimana. Ancora più importante, tra venerdì e il 25 marzo, Venere che viaggia attraverso il tuo segno getterà un'aura di amore e bellezza su di te. Condividere il tuo vero sé con gli altri porterà nuovi amici e forse un potenziale amante nella tua vita, se il tuo cuore è aperto. Ora non è il momento di nascondere la tua luce quindi esci e risplendi! Questo fine settimana è un momento particolarmente bello per un appuntamento con il tuo tesoro o per incontrare qualcuno di nuovo.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Il passato potrebbe avere un ruolo nel romanticismo nelle prossime settimane. Tra venerdì e il 25 marzo, Venere che viaggia attraverso l'Acquario porterà alla mente le relazioni del tuo passato e farà luce su come quelle esperienze stanno influenzando la tua vita oggi. In quanto tale, questo è il momento ideale per fare pace con il passato, rilasciando eventuali emozioni negative che ancora hanno una presa su di te. Viceversa, potresti anche essere ispirato a concentrarti sulla tua gratitudine per l'amore che hai ricevuto. Soprattutto, Venere può determinare la chiusura di cui hai bisogno per far passare più amore alla tua vita.

