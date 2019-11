Oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1 dicembre: cosa dicono i segni zo

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 25 novembre al 1 dicembre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

( sottolineato ) Oroscopo della settimana Ariete: Tra lunedì e il 19 dicembre, Venere in transito attraverso il Capricorno nel tuo regno di obiettivi metterà alla prova la tua capacità di impegno. Questo può essere semplice come seguire l'aiutare un amico o un atto di maggiore significato, come portare la tua relazione al livello successivo. Se sei accoppiato, questo è un momento eccellente per parlare di invecchiare insieme e cosa significa per te e il tuo partner. Inoltre, la Luna Nuova in Sagittario martedì ispirerà la tua fede nel futuro, insieme a una comprensione più profonda di ciò che le tue relazioni ti hanno insegnato su te stesso. Se stai cercando amore, spiritualità o apprendimento può avere un ruolo nel romanticismo.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Toro: Tra lunedì e il 19 dicembre, Venere in transito attraverso il Capricorno ti aiuterà a capire il piano più grande sul lavoro (il destino) nella tua vita amorosa. Principalmente, sarai curioso di sapere perché alcune persone sono entrate nella tua vita e cosa dovresti imparare / sperimentare da quelle connessioni. Se sei solo, ti starai chiedendo cosa significherebbe incontrare un'anima gemella. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Sagittario martedì risveglierà le tue emozioni più profonde durante le prossime due settimane, rendendo questo il momento ideale per intraprendere un viaggio di guarigione. Anche la tua intuizione verrà risvegliata.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Tra lunedì e il 19 dicembre, Venere in transito attraverso il Capricorno nel tuo regno di trasformazione risveglierà i tuoi desideri più profondi o ti spingerà a prenderti del tempo da solo - o entrambi. Potresti trovarti a desiderare una connessione intima, ma anche a dover affrontare un problema che ostacola le tue relazioni. In quanto tale, ora è il momento di esaminare il tuo mondo interiore per guarire / eliminare un'emozione, un'abitudine o un atteggiamento che si frappone tra te ed esprimere pienamente ciò che è nel tuo cuore. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Sagittario martedì porterà un nuovo ciclo di partenariato nelle prossime due settimane. Ti concentrerai in particolare sulle attività condivise con il tuo tesoro o incontrerai un nuovo (e compatibile!) Ammiratore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Preparati a un'ondata di solidarietà con una persona speciale. Tra lunedì e il 19 dicembre, Venere in transito attraverso il Capricorno infonderà il tuo regno di coppia con amore, che alimenterà la connessione con il tuo partner o amico più intimo - o qualcuno di nuovo! Se stai cercando una relazione primaria, aumenterai le tue possibilità di incontrare qualcuno compatibile se pensi a ciò di cui hai bisogno in un partner e al modo in cui questa persona influenzerebbe la tua vita. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Sagittario martedì rivolgerà la tua attenzione al tuo lavoro e al tuo benessere. Le attività legate ai servizi porteranno persone simili a te nella tua vita.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Leone : Tra lunedì e il 19 dicembre, Venere in transito attraverso il Capricorno ispirerà una comprensione più profonda di ciò che significa sostenere l'amore su base giornaliera. Dopotutto, sono le piccole cose che semplificano una relazione, come completare la tua parte delle faccende domestiche e pagare le bollette in tempo. Principalmente, si tratta di esprimere ciò che è nel tuo cuore attraverso umili atti di gentilezza. Se questo non suona allettante, la buona notizia è che la Luna Nuova in Sagittario martedì cade nella tua zona sentimentale, il che sicuramente porterà un pizzico nella tua vita amorosa nelle prossime due settimane.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Preparati per un infuso d'amore! Tra lunedì e il 19 dicembre, Venere in transito attraverso il Capricorno risveglierà i tuoi poteri di attrazione mentre viaggia attraverso il tuo regno romantico. Se il tuo cuore è aperto, sarai ispirato a ravvivare la connessione con il tuo tesoro o almeno a divertirti di più insieme. Se sei solo, potresti incontrare un ammiratore che mette in risalto la tua giocosità e passione. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Sagittario martedì porterà un nuovo ciclo domestico nelle prossime due settimane, rendendolo un momento eccellente per abbellire il tuo ambiente di vita e ospitare una festa. Anche la scoperta di informazioni sulle tue radici è favorita.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Tra lunedì e il 19 dicembre, Venere in transito attraverso il Capricorno porterà gioia nella tua vita domestica. Dimostrare la tua abilità artistica nel tuo ambiente di vita e condividerlo con le persone che ami è ciò di cui si tratta. Se sei alla ricerca di storie d'amore, qualcuno di speciale potrebbe atterrare a casa tua tramite un'attività di quartiere o uno sforzo di matchmaking da parte di un membro della famiglia. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Sagittario martedì porterà un nuovo ciclo di apprendimento e comunicazione nelle prossime due settimane, quindi cerca storie d'amore online o durante una lezione. La domenica è un buon momento per un appuntamento.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Esprimere te stesso aumenterà i tuoi poteri di attrazione mentre Venere viaggia attraverso il Capricorno nel tuo regno di intelletto. Tra lunedì e il 19 dicembre, dimostrando le tue conoscenze, il tuo umorismo o le tue abilità di flirt, tramite messaggi o conversazioni, attirerai sicuramente gli ammiratori. Cerca il romanticismo durante le attività in cui le parole sono il punto focale (pensa a una classe o alla firma di un libro). Se sei accoppiato, comunicare dal cuore riaccenderà la tua relazione. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Sagittario martedì sta portando un nuovo ciclo monetario. Praticità e valori possono essere i principali fattori in una relazione stretta.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Tra lunedì e il 19 dicembre, Venere in transito attraverso il Capricorno rivolge la tua attenzione alle praticità quando si tratta di amore. Come tu e il tuo altro significativo (o potenziale amante) gestite denaro e altri doveri banali potete giocare un ruolo importante nella relazione. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova nel tuo segno martedì sta portando un nuovo ciclo nella tua vita personale. Cosa c'è in cima alla tua lista dei desideri, Sagittario? Più sei chiaro su ciò che vuoi in una relazione, maggiori saranno le tue possibilità di realizzare il tuo sogno.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Aprire il tuo cuore all'amore è ciò di cui si tratta. Tra lunedì e il 19 dicembre, Venere in transito attraverso il tuo segno amplifica il tuo fascino, rendendo probabile che attirerai qualcuno di speciale - se è il momento giusto per entrambi. Per lo meno ti divertirai a connetterti con le persone che ami. Venere aumenterà sicuramente anche la tua creatività. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Sagittario martedì illuminerà il tuo passato nelle prossime due settimane. Questo è il momento ideale per trovare la chiusura dalle precedenti relazioni rilasciando il vecchio bagaglio emotivo e cercando il perdono. Sei pronto a fare pace con il tuo passato, Capricorno?

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Tra lunedì e il 19 dicembre, Venere in transito attraverso il Capricorno farà luce sulle tue precedenti relazioni. Essere aperti a intuizioni intuitive può rivelare perché certe persone sono entrate nella tua vita e le lezioni karmiche di cui hai bisogno per vivere. Venere può anche risvegliare un desiderio che hai posto nel cassetto, per qualsiasi motivo, rendendolo un momento ideale per riflettere sui bisogni del tuo cuore e lasciar andare i vecchi risentimenti. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Sagittario martedì sta portando un nuovo ciclo di apprendimento e comunicazione nelle prossime due settimane. Una classe, un viaggio o una fonte online ti collegherà con le persone sulla tua lunghezza d'onda.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Pesci : La tua farfalla sociale interiore sta per prendere il comando. Tra lunedì e il 19 dicembre, Venere in transito attraverso il Capricorno nel tuo regno sociale renderà più facile connettersi con le persone in sintonia con te. Le attività con i tuoi amici porteranno grande gioia e forse anche un incontro romantico! Una riunione di gruppo può anche farti conoscere una persona speciale. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Sagittario martedì sta apportando nuova energia ai tuoi obiettivi a lungo termine, rendendolo un momento ideale per chiarire dove sei diretto, sia a livello personale che professionale.

