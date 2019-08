Oroscopo della settimana dal 26 al 30 agosto: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 26 agosto al 30 agosto col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Questa settimana è dedicata alla condivisione del tuo lato umile e utile nelle tue relazioni. Mercurio entrerà in Vergine giovedì (fino al 13 settembre) e venerdì la Luna Nuova in Vergine unirà il sole, Venere e Marte nel tuo regno di lavoro e benessere. Ciò significa che sarai più consapevole del solito delle esigenze degli altri e motivato a prenderti cura anche di te stesso. Piccoli gesti di assistenza o apprezzamento possono far fiorire l'amore. Se sei solo, potresti essere attratto da qualcuno collegato al tuo lavoro o in una professione di guarigione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Toro: Sarebbe difficile trovare una migliore serie di influenze per l'amore. Mercurio entrerà in Vergine giovedì (fino al 13 settembre) e la Luna Nuova in Vergine venerdì unirà il sole, Venere e Marte per potenziare il tuo regno d'amore nelle settimane a venire. L'aura seducente del potere che ti circonda attirerà l'attenzione degli ammiratori che vogliono uscire, fare amicizia o collaborare con te. La scelta è tua. Inoltre, la tua musa interiore è in fiamme, rendendolo un momento ideale per sviluppare o promuovere le tue abilità creative. Principalmente, però, si tratta di condividere il tuo cuore con le persone che ami.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : La tua famiglia svolgerà un ruolo importante nella tua vita sentimentale nelle prossime settimane. Mercurio entrerà in Vergine giovedì (fino al 13 settembre) e la Luna Nuova in Vergine venerdì unirà il sole, Venere e Marte per potenziare il tuo regno domestico. Ciò significa che ti stai mettendo in contatto con le fondamenta della tua vita e sarai attratto da persone con cui hai molto in comune. Inoltre, stai alla ricerca di modelli familiari che influenzano i tuoi sentimenti, decisioni e comportamenti - nel bene e nel male - nelle tue relazioni. Se sei solo, un ammiratore con cui ti senti subito a tuo agio può catturare il tuo cuore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Il tuo intelletto è la tua superpotenza quando si tratta di amore nelle prossime settimane. Mercurio che entra in Vergine giovedì (fino al 13 settembre) e venerdì nella Luna Nuova in Vergine si unisce al sole, Venere e Marte per accendere il tuo cervello interiore. Come tale, sarai motivato a condividere ciò che hai in mente e a connetterti con persone con cui è facile comunicare. Il romanticismo può essere trovato online o durante un’uscita. Basta essere sicuri che anche il tuo cuore sia d'accordo con le tue decisioni sull'amore. Se sei accoppiato, imparare qualcosa di nuovo con il tuo partner stimolerà la relazione.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Leone : La forte attenzione alle tue finanze non sta solo accendendo il tuo potere di guadagno, ma ti sta anche motivando ad adottare un approccio radicato all'amore nelle prossime settimane. Mercurio che entra in Vergine giovedì (fino al 13 settembre) e la Luna Nuova in Vergine venerdì si uniscono al sole, a Venere e a Marte nel tuo regno monetario. Si tratta di praticità. Il modo in cui gestisci il denaro e ti occupi degli affari influenzerà il corso dell'amore. Inoltre, sarai naturalmente attratto dalle persone che sono realistiche, ma potrebbero non avere il fuoco di cui hai bisogno in una relazione a lungo termine.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Sei inarrestabile quando si tratta di amore. Mercurio che entra nel tuo segno giovedì (fino al 13 settembre) e la Luna Nuova nel tuo segno venerdì si unisce al sole, a Venere e a Marte per potenziare la tua capacità di ottenere ciò che vuoi, se ciò che vuoi è in linea con il tuo destino. Quindi, se stai mirando a portare la tua relazione al livello successivo o a connetterti con qualcuno di nuovo, fai attenzione a ciò che chiedi, Vergine, perché è probabile che realizzerai il tuo sogno nelle prossime settimane. Cosa c'è in cima alla tua lista dei desideri?

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Ti troverai faccia a faccia con il potere del tuo mondo interiore. Mercurio che entra in Vergine giovedì (fino al 13 settembre) e Venerdì sera in Luna Nuova in Vergine si stanno unendo il sole, Venere e Marte nel tuo regno inconscio. Ciò significa che hai accesso alle profondità della tua psiche, che accenderà il tuo intuito nelle prossime settimane. Potresti anche prendere coscienza delle limitazioni autoimposte che bloccano l'espressione del tuo cuore. Fare pace con il tuo passato farà parte del processo.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : L'amicizia svolgerà un ruolo importante nell'amore nelle prossime settimane. Mercurio entrerà in Vergine giovedì (fino al 13 settembre) e la Luna Nuova in Vergine venerdì unirà il sole, Venere e Marte per potenziare la tua vita sociale. Stare insieme ai tuoi amici non solo solleverà il tuo umore, ma potrebbe anche portare un incontro romantico. Forse un amico ti abbinerà a qualcuno di speciale o diventerà il tuo prossimo amante. Inoltre, la partecipazione ad attività di gruppo ti farà conoscere le persone sulla tua lunghezza d'onda, una delle quali potrebbe catturare il tuo cuore. Ciò che potrebbe sorprenderti è l'approccio oggettivo che seguirai quando si tratta di relazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Stai prendendo un approccio più radicato del solito quando si tratta di amore. Mercurio entrerà in Vergine giovedì (fino al 13 settembre) e la Luna Nuova in Vergine venerdì unirà il sole, Venere e Marte nella tua carriera e reputazione nel regno. Ciò significa che onorare i tuoi impegni ed essere chiari su dove sei diretto nella vita sosterrà la tua relazione attuale o ti condurrà a qualcuno compatibile, se è il momento giusto. Principalmente, sarai attratto da persone che sono in sincronia con i tuoi obiettivi a lungo termine, una delle quali potrebbe catturare il tuo cuore.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Mercurio entrerà in Vergine giovedì (fino al 13 settembre) e la Luna Nuova in Vergine venerdì unirà il sole, Venere e Marte per accendere la tua consapevolezza superiore. Ciò significa che hai la capacità di intuire come raggiungere il risultato desiderato, soprattutto quando si tratta di amore. Quindi se il tuo obiettivo è migliorare la tua relazione attuale o incontrare la tua corrispondenza ideale, confidare nella tua guida interiore ti condurrà nella giusta direzione. Se sei solo, la spiritualità, l'educazione o il viaggio possono avere un ruolo nel romanticismo.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Ti sei imbarcato in un viaggio per guarire il tuo cuore. Mercurio entrerà in Vergine giovedì (fino al 13 settembre) e la Luna Nuova in Vergine venerdì unirà il sole, Venere e Marte per risvegliare le tue emozioni più profonde. Tale intensità può certamente accendere la passione, ma può anche innescare ogni sorta di altri sentimenti, alcuni dei quali vorrai eliminare per liberare il flusso di intimità. Presta particolare attenzione a ciò che guida il tuo comportamento nelle relazioni più strette. Nelle settimane a venire, prendersi del tempo per introspezione.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : La collaborazione sarà il tuo mantra nelle prossime settimane. Mercurio entrerà in Vergine giovedì (fino al 13 settembre) e la Luna Nuova in Vergine venerdì si unirà al sole, Venere e Marte stanno potenziando la tua attenzione su partnership e impegni. Ciò significa che le conversazioni e le attività condivise con altri significativi o qualcun altro vicino a te svolgeranno un ruolo importante nella tua crescita personale. Se sei solo e il tuo cuore è aperto, ora è il momento di concentrarti sull'incontro con qualcuno compatibile. Un'introduzione da parte di un conoscente può farlo accadere.

