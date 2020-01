Oroscopo della settimana dal 27 al 31 gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 27 gennaio al 31 gennaio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Una sognante fusione Venus-Neptune all'inizio della settimana potrebbe mandarti nel mondo della fantasia. Forse immaginerai che la tua anima gemella arrivi alla tua porta o vorresti che le cose potessero essere diverse nella tua relazione attuale. Basta essere consapevoli dei pensieri auto-sabotanti senza base nella realtà. Nettuno è il pianeta dell'illusione, dopo tutto. Inoltre, l'aspetto che accompagna Marte può fiaccare la tua motivazione per migliorare la tua vita amorosa, soprattutto se ti senti bloccato. Ti sentirai più radicato questo fine settimana mentre la luna in Toro ti riporta un po 'sulla terra.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Toro: Un amico intuitivo ti ispirerà all'inizio della settimana mentre il tuo sovrano di Venere si fonde con Neptune ultraterreno. Questo può anche essere un momento eccellente per incontrarsi con un gruppo che si concentra su spiritualità o creatività; tuttavia, l'aspetto che accompagna Marte significa che possono sorgere messaggi contrastanti o inganno in una situazione sociale, quindi assicurati che il tuo talento per individuare i falsi sia in marcia, soprattutto se un ammiratore si dirige nella tua direzione. Questo fine settimana, la luna che viaggia attraverso il tuo segno rafforzerà il tuo fascino e ti renderà una calamita per gli ammiratori!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Dovrai cercare chiarezza nelle tue relazioni mentre il nebuloso Nettuno si fonde con Venere e si scontra con Marte all'inizio della settimana. Questo è quando un passo falso può verificarsi con il tuo altro significativo, capo o collega. Questo è anche un momento difficile per unire l'utile al dilettevole. Il lato positivo, connettersi con un amico saggio infrasettimanale ti aiuterà a vedere le cose chiaramente. Questo fine settimana, la luna che viaggia attraverso il tuo regno inconscio rafforzerà i tuoi doni psichici e ti farà capire il tuo passato, se ti prendi del tempo per l'introspezione. Essere alla ricerca di un messaggio ultraterreno che offre una guida su qualcosa nella tua mente.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Una sognante fusione Venere-Nettuno all'inizio della settimana accenderà sicuramente il tuo desiderio di anima gemella. Forse sentirai il bisogno di rafforzare la connessione spirituale con il tuo tesoro o incontrare un ammiratore che è altamente in sintonia con te, a tutti i livelli. Tuttavia, l'aspetto che accompagna Marte-Nettuno può innescare una fantasia invece di un ideale che puoi effettivamente raggiungere. Conoscere la differenza tra realtà e finzione quando si tratta delle tue relazioni è la tua missione, il Cancro. Questo fine settimana, la luna che viaggia attraverso il tuo regno sociale può portare un ammiratore attraverso un amico o un'attività di gruppo.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Una fusione ultraterrena di Venere-Nettuno all'inizio della settimana può risvegliare i tuoi doni psichici quando si tratta di amore, specialmente se ti prendi del tempo per il silenzio. Come tale, sii aperto alla guida sotto forma di un sentimento intenso, una sincronicità o un'altra forma di fenomeno psichico, che può contenere un messaggio per te. Per quanto riguarda la socializzazione, con l'aspetto Mars-Neptune che accompagna la tua chiarezza, connettersi con un amico o un amante che è in sintonia con te (e degno di fiducia) sarebbe l'opzione migliore. Questo fine settimana, la luna che attraversa il Toro stabile rafforzerà il tuo istinto intestinale.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Una sognante fusione Venere-Nettuno abbellirà la tua zona di partnership all'inizio della settimana. Per quanto realistico tu sia, Vergine, ci sono momenti in cui entrare in contatto con i tuoi ideali illuminerà qualcosa che devi sapere. In questo caso, riguarda i tuoi ideali quando si tratta di amore; tuttavia, lo scontro su Marte-Nettuno che accompagna può scatenare dubbi su di te o altri significativi che non sono necessariamente veri. A cosa serve questo aspetto è illuminare una paura che devi esaminare. Questo fine settimana, la luna che attraversa il tuo regno spirituale risveglierà la tua guida interiore, quindi presta attenzione al tuo intuito.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Prendersi cura degli affari può andare a margine all'inizio della settimana mentre il tuo sovrano di Venere si fonde con Nettuno sognante. Il tuo focus sarà sull'amore, che può ispirare un atto di compassione da parte tua verso qualcuno nel bisogno. Anche un progetto creativo potrebbe essere nella tua mente; tuttavia, lo scontro su Marte-Nettuno che l'accompagna può distorcere il tuo giudizio sull'amore a meno che non presti molta attenzione a ciò che la gente dice o fa. Questo fine settimana, la luna che viaggia attraverso il tuo regno di intimità può ispirare un incontro allettante (o almeno rivelatore)! Anche il tuo intuito sarà potenziato.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Se improvvisamente brami un'anima gemella all'inizio della settimana, è dovuto alla fusione di Venere con Nettuno sognante nella tua zona sentimentale. È possibile che tu possa realizzare quel livello di connessione con qualcuno di speciale, o almeno ricevere intuizioni intuitive sul vero amore. Tuttavia, lo scontro di Marte-Nettuno che accompagna significa che dovrai tenere la testa chiara per evitare di sentirti disilluso se l'altra persona non soddisfa le tue aspettative o sorgono dubbi sul manifestare una tale relazione. Ricorda solo che i tuoi dubbi non riflettono la verità, Scorpione. Fortunatamente, la luna che viaggia attraverso il Toro stabile questo fine settimana rafforzerà il tuo istinto coinvolgendo una partnership.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Una fusione sognante di Venere-Nettuno all'inizio della settimana può risvegliare i tuoi ideali quando si tratta di casa e famiglia. Potresti anche sentire una connessione ultraterrena con un parente o un amico intimo nell'aldilà, quindi presta attenzione al tuo intuito. Tuttavia, lo scontro su Marte-Nettuno che accompagna può distorcere la tua chiarezza su quest'area della tua vita. Ora non è il momento di prendere una decisione importante sulla tua casa o fidarti di un membro della famiglia traballante con un compito importante. Potresti anche essere fuori strada rispetto alle intenzioni di qualcuno. Fortunatamente, la luna che viaggia attraverso il Toro stabile risveglierà i tuoi poteri di percezione questo fine settimana.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Se tutto ciò a cui puoi pensare è l'amore all'inizio della settimana, è dovuto a una fusione sognante di Venere-Nettuno che illumina il tuo regno mentale. Ora è il momento di esprimere ciò che è nel tuo cuore al tuo tesoro o a qualcun altro a cui tieni; tuttavia, lo scontro di Marte-Nettuno che accompagna significa che dovrai essere chiaro nelle tue parole e intenzioni, altrimenti potrebbe sorgere un malinteso. Fortunatamente, la luna che viaggia attraverso il Toro terrestre nel tuo regno romantico ti consentirà di attrarre un ammiratore o ravvivare la tua relazione attuale.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Una sognante fusione Venere-Nettuno all'inizio della settimana lancerà i tuoi ideali o dubbi relazionali nella stratosfera. È probabile che vedrai il bene nelle persone che incontri e trascuri i loro tratti meno attraenti (o viceversa), specialmente con quelli più vicini a te. Tuttavia, lo scontro su Marte-Nettuno che ti accompagna può farti capire male le intensità di un amico, quindi cerca di fare chiarezza. Questo fine settimana, la luna che attraversa il tuo regno domestico indica che un saggio membro della famiglia può offrire un buon consiglio. Questo è anche un ottimo momento per ospitare un incontro di amici o familiari (o un incontro accogliente per due!).

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Stai per seguire il tuo cuore, specialmente all'inizio della settimana. Questo perché una fusione sognante tra Venere nel tuo segno e il tuo sovrano di Nettuno sta risvegliando il tuo amore, compassione e abilità artistica. Probabilmente sarai ispirato ad esprimere i tuoi sentimenti a qualcuno a cui tieni o a intraprendere un atto di gentilezza per uno sconosciuto. Tuttavia, lo scontro Marte-Nettuno che accompagna significa che dovrai discernere con chi ti connetti. Se qualcuno ti delude, ti sentirai doppiamente disilluso, quindi sforzati di evitare oppositori e falsi. Fortunatamente, la luna che viaggia attraverso il Toro stabile rafforzerà la tua percezione.