Oroscopo della settimana dal 27 al 31 maggio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 27 maggio al 31 maggio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Ariete: La tua chiarezza sull'amore (e su altre aree) potrebbe scarseggiare durante la prima metà della settimana, poiché Mercurio nella tua casa dell'intelletto si scontra con il nebuloso Nettuno. E con l'espansione di Giove sulla scena, potresti venire fuori come un tutt'uno con qualcuno a cui sei attratto, a meno che non ascolti consapevolmente durante le tue conversazioni. Sul lato positivo, Venere nel Toro che si collega con il pratico Saturno in questo fine settimana ti riporterà sulla terra, mentre un cenno di Plutone aumenterà i tuoi poteri di percezione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Toro: Il romanticismo può essere lacunoso durante la prima metà della settimana quando il mercurio intellettuale si scontra con Nettuno mistificante. Discernere i fatti dalla finzione sarà difficile nell'arena del romanticismo a meno che non rimanga in contatto con il tuo istinto. La buona notizia è che l'amore scorrerà più facilmente durante una fusione Luna-Venere nel segno di venerdì, mentre Venere che si connette con il pratico Saturno e Plutone percettivo questo fine settimana aumenterà la tua chiarezza quando si tratta di relazioni. Se sei da solo, il tuo radar intuitivo individuerà fasulli e oppositori mentre fissi lo sguardo su qualcuno che è in sincrono con te.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Gemelli : Assicurarti che altre persone sappiano da dove vieni è la tua missione. Dato che Nettuno nebuloso scompone lunedì con la Luna e il tuo mercurio governatore a metà settimana, potresti non essere così chiaro nelle tue parole o intenzioni come pensi di essere, il che significa che probabilmente qualcuno avrà l'impressione sbagliata. E con Giove sulla scena, la tua mancanza di chiarezza potrebbe coinvolgere il tuo partner. Fortunatamente, una manciata di influenze terrene questo fine settimana ispirerà vere interazioni con le persone a cui tieni. La domenica è un momento eccellente per un rendez-vous.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Cancro: Le fantasticherie del risveglio saranno al centro della scena durante la prima metà della settimana mentre Nettuno onirico risveglia il tuo inconscio. Ciò significa che ti ricordi il passato e sogni ad occhi aperti sul tuo futuro. La tua chiarezza sul presente probabilmente subirà un duro colpo fino al fine settimana, quando Venere nel Toro si connetterà con il pratico Saturno e il Plutone percettivo. Dal momento che Venere sta viaggiando attraverso la tua zona sociale, un amico o un gruppo può avere un ruolo nel portare romanticismo (o almeno più divertente) nella tua vita.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Leone : Cercare la chiarezza su una situazione sociale è la tua missione. Mentre Mercurio si scontra con il nebuloso Nettuno infrasettimanale, un fraintendimento, fatti falsi o aspettative non realistiche possono scatenare la tua delusione in un amico o in un gruppo. E con l'espansione di Giove sulla scena, i tuoi sentimenti riguardo alla questione saranno esagerati. Anche i pettegolezzi possono avere un ruolo. All’apposto, la tua chiarezza sulle relazioni tornerà questo fine settimana come Venere nel Toro terra-terra si connette con Saturno pratico e Plutone percettivo. Qualcuno che rispetti profondamente può far luce sulla questione.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Vergine : Nettuno fantasioso sta per prendere l'iniziativa nella tua zona di partnership. Ciò significa che è improbabile che tu veda le cose chiaramente dove sono coinvolti il ​​matrimonio, l'impegno o la condivisione. E con il Mercurio intellettuale coinvolto, un errore di comunicazione o un'aspettativa irrealistica potrebbero costituire una parte del quadro. Fortunatamente, Venere nel Toro che si collega al pratico Saturno questo fine settimana attingerà alla tua più alta consapevolezza e fornirà un controllo della realtà che coinvolge questioni del cuore. Cosa c'è di più, Plutone perspicace porterà ulteriori approfondimenti - se prendi un po' di tempo per l'introspezione.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Bilancia : Potresti trovarti farti delle false illusioni su una relazione. Questo perché Mercurio nel tuo regno degli ideali sta subendo un colpo dal nebuloso Nettuno e dall'espansione di Giove. Forse avrai aspettative alte (non realistiche?) Che riguardano il tuo amante o un nuovo ammiratore. Con Venere come governante, sei idealista sull'amore, ma dovrai scendere sulla terra per vedere chiaramente le relazioni questa settimana. Fortunatamente, questo weekend sarà molto più facile in quanto Venere nel Toro si connette con Saturno realistico e Plutone percettivo. Incontrare qualcuno genuino sarà anche più facile.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Scorpione : Potresti trovarti in un mondo immaginario durante la prima metà della settimana. Questo perché nebuloso Nettuno sta prendendo il comando nella tua zona romantica, scontrandosi con l'intellettuale Mercurio e l'ottimista Giove. Ciò significa che è probabile che fraintendano da dove proviene qualcuno di cui sei attratto. Non ti fai ingannare facilmente e prestando attenzione al tuo istinto ti farà sapere se qualcuno ha torto per te. Fortunatamente, percepire la verità sarà più facile questo fine settimana quando Venere, nella tua zona di associazione, si connetterà con il sensibile Saturno e il Plutone percettivo. Il sabato è un momento eccellente per un appuntamento intimo!

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Sagittario: La confusione abbonda durante la prima metà della settimana. Questo perché nebuloso Nettuno è sulla scena in grande stile, in quanto si scontra con Mercurio nella tua zona di associazione e Giove nel tuo segno. Dovrai essere chiaro nelle comunicazioni per evitare un malinteso, specialmente con le persone più vicine a te. Esagerando tornerai a morderti anche tu. Fortunatamente i complimenti di Venere che si collega a Saturno sensibile e Plutone percettivo, ti ispireranno a mantenere le cose reali nell'arena del romanticismo.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Capricorno : Non prestare attenzione può scardinare una relazione. Principalmente, si tratta di non vedere ciò che è giusto di fronte a te quando Mercurio nel tuo regno mentale si scontra con il nebuloso Nettuno. E un cenno a Giove può rendere evidente che hai trascurato alcuni dettagli, specialmente se hai un lavoro in testa. Per combattere il pensiero torbido, cerca di ascoltare attentamente ciò che il tuo amante, compagno o potenziale partner sta dicendo. Questo sarà molto più facile verso il fine settimana in cui Venere nel tuo regno del romanticismo si connette con Saturno sensibile e Plutone percettivo. Il sabato è un momento particolarmente bello per un appuntamento!

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Acquario : Una parola sbagliata potrebbe mandare il romanticismo fuori dai binari. Come il cervello di Mercurio nel tuo reame romantico si scontra con il nebuloso Nettuno, è probabile che il tuo amante o nuovo ammiratore prenderà ciò che dici nel modo sbagliato. Forse non hai pensato prima che lo dicessi, o pensavi che non fosse così importante (ma lo hai detto comunque). Fortunatamente, avrai la possibilità di sistemare le cose questo weekend mentre Venere in autentico Toro si connette con Saturno a terra e Plutone percettivo. Principalmente, comunicando dal cuore, l'amore tornerà in pista.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2719

Oroscopo della settimana Pesci : Potrebbe essere necessario un controllo di realtà per evitare un passo falso in amore. Questo perché Mercurio che si scontra con il tuo governatore di Nettuno può mandarti nell'arena del romanticismo su una nuvola di confusione. È probabile che incontriate qualcuno che comunica in messaggi misti o che non è ciò che sembra. E con Giove sulla scena, il tuo ottimismo potrebbe portarti nella direzione sbagliata. Fortunatamente, la tua abituale percettività riprenderà verso il fine settimana, mentre Venere nel Toro si collega a Saturno esperto e penetrante a Plutone. Assicurati di prestare attenzione al tuo intuito.

