Oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 29 luglio al 4 agosto col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Dopo l'atmosfera imprevedibile all'inizio della settimana, il lancio di una nuova era nel romanticismo può essere il dono della Luna Nuova in Leone mercoledì. Durante le prossime due settimane, sarai ispirato a condividere il tuo cuore con qualcuno che ami. Se sei da solo, potresti attirare l'attenzione di un ammiratore durante una festa o un evento di intrattenimento. Un incontro potrebbe diventare bollente giovedì! Inoltre, Mercurio che diventa stazionario-diretto durante la settimana infrasettimanale del cancro semplificherà gradualmente l'avvio di un progetto di miglioramento della casa o delle comunicazioni con i familiari.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Toro: Mercoledì la Luna Nuova in Leone ti farà venire voglia di divertirti. Durante le prossime due settimane, ravvivare il tuo ambiente di vita e ospitare un incontro per amici o familiari tirerà fuori il meglio di te. Se stai cercando l'amore, un membro della famiglia potrebbe indirizzarti verso una persona speciale. Tuttavia, il romanticismo potrebbe assomigliare a un giro sulle montagne russe venerdì mentre il tuo sovrano di Venere si scontra con Urano mutevole. Sabato è un momento migliore per un appuntamento. Inoltre, Mercurio che diventa stazionario-diretto durante la settimana infrasettimanale del Cancro districherà gradualmente i processi di pensiero e le comunicazioni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Portare la tua auto-espressione al prossimo livello sarà il dono della Luna Nuova in Leone mercoledì. Durante le prossime due settimane, far entrare in gioco il tuo vocabolo interiore attirerà sicuramente ammiratori, quindi cerca storie d'amore online o tramite un gruppo di discussione o una lezione. Basta essere consapevoli delle parole avventate giovedì e venerdì. Se sei in coppia, una fuga romantica darà energia alla relazione. La domenica è un momento eccellente per un appuntamento! Inoltre, il tuo sovrano Mercurio che gira infrasettimanale stazionario diretto migliorerà gradualmente anche le tue comunicazioni.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Pratiche e valori possono assumere più importanza del solito in una relazione, grazie alla Luna Nuova in Leone nella tua zona monetaria mercoledì. Le prossime due settimane porteranno un nuovo ciclo finanziario e rivolgeranno la vostra attenzione verso la creazione di prosperità. Cosa c'è di più, Mercurio che diventa stazionario-diretto nel tuo segno infrasettimanale semplificherà gradualmente le tue comunicazioni, il che supporta parlare con il tuo altro significativo di questioni finanziarie (e altre cose). Se sei solo, sarai attratto da persone che apprezzano le cose migliori della vita.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Leone : Preparati per un nuovo inizio nella tua vita personale. A partire da mercoledì, la Luna Nuova nel tuo segno accenderà il tuo bisogno di realizzazione nelle prossime due settimane. Un sogno a cui stai pensando potrebbe improvvisamente assumere una nuova vita e motivarti a provarci. Cosa c'è in cima alla tua lista dei desideri? Che tu sia accoppiato o cerchi qualcuno di speciale, Mercurio che si trasforma in stazionario-diretto durante la settimana infrasettimanale del Cancro attirerà gradualmente la tua attenzione dal passato al presente. Questa è una buona notizia per le tue relazioni perché ti esprimerai in modo più efficace.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : La chiusura è il tema della Luna Nuova in Leone mercoledì. Durante le prossime due settimane, sei incoraggiato ad andare verso l'interno per scoprire le emozioni che devi guarire o rilasciare per preparare un nuovo ciclo a partire da quattro settimane da oggi. Presta particolare attenzione alle limitazioni che hai posto sul tuo cuore. Inoltre, la socializzazione fluirà gradualmente dopo che Mercurio passa alla settimana infrasettimanale. Sarai ispirato a connetterti con i tuoi amici e partecipare ad attività di gruppo. La domenica è un buon momento per un appuntamento amichevole o romantico.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Preparati per un nuovo ciclo di socializzazione. Mercoledì la Luna Nuova nella tua zona di amicizia ti motiverà a entrare in contatto con vecchi amici e a stabilire nuovi contatti nelle prossime due settimane. Il romanticismo può svilupparsi con un amico o attraverso uno sforzo di matchmaking di uno dei tuoi amici. La partecipazione a un'attività di gruppo può anche portare un ammiratore. La domenica è un momento eccellente per un incontro amichevole o un appuntamento con il tuo tesoro. Inoltre, Mercurio che diventa stazionario-diretto durante la settimana infrasettimanale della tua zona di carriera ottimizzerà gradualmente le tue conversazioni sul lavoro e ispirerà idee a beneficio della tua carriera.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Mescolare amore e lavoro può essere il tema per te nelle prossime settimane. Questo perché Mercoledì la Luna Nuova nella tua zona di carriera sta portando un nuovo ciclo professionale, mentre l'amore per Venere continua a ispirare attività sociali attraverso il tuo lavoro. Pertanto, potresti incontrare un ammiratore che condivide i tuoi obiettivi o è in qualche modo collegato al tuo lavoro. Se sei accoppiato, collaborare con il tuo partner a un progetto può stimolare la tua relazione. Inoltre, la comunicazione dal cuore diventerà gradualmente più facile dopo che Mercurio diventa infrasettimanale stazionario-diretto.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: La tua intuizione sull'amore può essere perfetta. La Luna Nuova nel tuo regno di maggiore consapevolezza mercoledì scatenerà intuizioni intuitive sulle persone a cui tieni e sugli estranei che incontri. Potresti anche dare un'occhiata nel cuore del tuo prossimo amante. Il romanticismo può essere particolarmente caldo giovedì! Inoltre, Mercurio che diventa infrasettimanale stazionario-diretto sbloccherà gradualmente la tua capacità di esprimere i tuoi sentimenti più profondi. Principalmente, ti consigliamo di circondarti di persone sulla tua lunghezza d'onda, come esploratori, insegnanti e ricercatori spirituali.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Portare l'intimità a un nuovo livello può essere il dono della Luna Nuova in Leone mercoledì. Le prossime due settimane porteranno un ciclo di guarigione, rendendolo un momento ideale per liberare qualsiasi sensazione negativa che abbia ancora presa sul tuo cuore. Si tratta di purificare il tuo mondo interiore in modo da poter condividere il tuo vero io con le persone a cui tieni. Inoltre, Mercurio che diventa stazionario-diretto nel regno della tua partnership infrasettimanale chiarirà gradualmente le tue comunicazioni con le persone più vicine a te. Se sei solo, un'introduzione o una fonte online può portare qualcuno di speciale.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Mercoledì la Luna Nuova in Leone sta portando un nuovo ciclo di partnership. Ciò significa che sarai naturalmente attratto dalle persone che rispecchiano le tue emozioni, il tuo carattere o le tue aspirazioni. Se il tuo cuore è aperto e il momento è giusto, c'è una possibilità che qualcuno compatibile entrerà nella tua vita. Questo può anche essere un ottimo momento per collaborare con un amico o un collega a un progetto di collaborazione. Infine, Mercurio a metà settimana chiarirà gradualmente le tue comunicazioni con le persone con cui interagisci su base regolare.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Migliorare la tua vita quotidiana aumenterà il flusso dell'amore. Mercoledì, la Luna Nuova in Leone ti spingerà a mettere insieme i tuoi spettacoli portando un nuovo inizio nel tuo settore di lavoro e benessere. Sarai motivato a prenderti più cura di te e migliorare la tua efficienza in modo da avere più tempo per divertirsi (e romanticismo!). Inoltre, Mercurio che si trasforma a metà settimana semplificherà gradualmente i tuoi pensieri, idee e conversazioni sull'amore. Se sei da solo, un viaggio o una lezione possono portare qualcuno di speciale.

