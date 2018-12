Oroscopo della settimana dal 3 al 9 dicembre: la parola alle stelle

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 3 al 9 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Ariete:

La predominanza delle influenze dell'acqua all'inizio della settimana non mancherà di tenere a freno il tuo fuoco, ma il risultato può ispirare un'espressione più profonda dell'amore con qualcuno a cui tieni. Successivamente, la Luna Nuova nel Sagittario avventuroso di giovedì sarà più di tuo gradimento e farà emergere il tuo desiderio di esplorare. I problemi di Marte e Nettuno, tuttavia, possono innescare un problema dal passato. Mercurio, ti metterà in contatto con la tua guida interiore. Questo fine settimana, un approccio lento e costante a una relazione può ispirare romanticismo. Lavoro: cari nati sotto il segno dell'Ariete riceverete una carica di energia che sarà utile per contrattare un miglioramento professionale o per sviluppare nuovi affari.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Toro:

L’inizio settimana è caratterizzato da un flusso di romanticismo e amicizia. Mentre la Luna si unisce a Venere e Mercurio nella tua zona di associazione, sarai ispirato ad aprirti e condividere il tuo cuore per ravvivare la tua relazione attuale o attirare un nuovo partner. Il lunedì o il martedì è un momento eccellente per un appuntamento! Successivamente, la Luna Nuova in Sagittario può accendere la passione giovedì, ma i problemi di Marte e Nettuno possono scatenare messaggi misti con un amico o confusione su una situazione sociale. Esplorare una nuova posizione o attività questo fine settimana può richiedere un interludio romantico!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Gemelli:

Le influenze multiple dell'acqua all'inizio della settimana possono sembrare pesanti per un segno d'aria cerebrale come te. Ti sentirai più pronto a socializzare giovedì mentre la Luna Nuova in Sagittario dà energia al tuo rapporto di coppia. Tuttavia, potrebbe essere necessario stabilire dei limiti al lavoro in modo che le tue mansioni professionali non prendano tempo da attività più piacevoli. Il tuo governatore Mercurio ti aiuterà a parlare se necessario. Questo fine settimana, seguendo il tuo istinto puoi scatenare un incontro romantico con la tua dolce metà o qualcuno di nuovo! La Luna Nuova del 7 è un buon momento per pianificare la tua strategia di carriera

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Cancro:

L’inizio settimana, quando la Luna si unisce a Venere e Mercurio nella tua zona romantica, è caratterizzato da molto amore. Sei fortunato! Qualcuno di speciale potrebbe farsi strada attraverso un incontro amichevole. Se sei già in coppia, un messaggio di apprezzamento per la tua dolce metà ispirerà sicuramente il romanticismo. Questo fine settimana, una volta sola con il tuo dolce amico o il tuo migliore amico tirerà fuori il meglio di te.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Leone:

Il tuo amore per la casa e la famiglia sarà evidente all'inizio della settimana, il momento perfetto per un appuntamento all’interno delle mura domestiche con la tua dolce metà. Successivamente, sarai in vena di attività più avventurose durante la Luna Nuova in Sagittario il giovedì, ma l'atmosfera solitaria di Marte e Nettuno potrebbe spingerti a esitare a rivelare i tuoi sentimenti. Fortunatamente, Mercurio, ti aiuterà ad aprirti ad un amante o amico intimo. Questo fine settimana, esprimere il tuo apprezzamento in piccoli modi può ispirare romanticismo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Vergine:

Le parole giuste per far sbocciare l'amore all'inizio della settimana verranno fuori con naturalezza. La Luna che unisce Venere e Mercurio ti ispirerà a comunicare dal cuore. Tuttavia, la Luna Nuova in Sagittario di giovedì entrerà in collisione con Marte e Nettuno, e potranno rovinare la tua chiarezza coinvolgendo una relazione intima o diminuendo la tua speranza di trovare qualcuno di speciale. Fortunatamente, Mercurio, perfezionerà la tua capacità di distinguere i fatti dalla finzione.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Bilancia:

Che tu stia trascorrendo del tempo con il tuo amante o un caro amico, l’inzio settimana sarà caratterizzato dalla tua voglia di condividere i tuoi sentimenti più profondi. Sarai particolarmente ispirato ad esprimerti durante la Luna Nuova in Sagittario il giovedì, ma i problemi di Marte e Nettuno possono incasinare la tua chiarezza, sia nella tua vita personale che al lavoro. Fortunatamente, Mercurio, snellirà i tuoi processi mentali in modo da poter dire la tua verità. Questo fine settimana è un momento eccellente per un appuntamento piacevole con la tua dolce metà o un'attività significativa con la tua famiglia. Lavoro: sarai sicuramente notato da uno in autorità che apprezzerà quello che fai e come lo fai e questo potrebbe portare ad aumenti delle tue entrate dopo l'inizio del nuovo anno.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Scorpione:

Sarai una calamita per le persone che desiderano uscire o fare amicizia con te all'inizio della settimana, dato che la Luna si unisce a Venere e Mercurio nel tuo segno. Lasciati guidare dal tuo cuore, ti aiuterà a raggiungere il risultato desiderato. Tuttavia, giovedì potrebbe sorgere un caso incomprensione in amore in quanto la Luna Nuova in Sagittario si scontra con Marte e Nettuno nella tua zona romantica. Mercurio, ti aiuterà a vedere le cose chiaramente.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Sagittario:

La tua intuizione sulle relazioni sarà particolarmente forte all'inizio della settimana, quindi fai attenzione a qualsiasi intuizione o sogno vivido che ti capita. Ma l'evento principale è la Luna Nuova nel tuo segno di giovedì, che lancia un nuovo ciclo nella tua vita personale. Tuttavia, i problemi di Marte e Nettuno possono scatenare una certa confusione su come andare avanti su qualcosa (qualcuno?) che vuoi, specialmente se ti richiede di uscire dalla tua zona di comfort. La buona notizia è che Mercurio aumenterà la tua chiarezza. Lavoro: Il tuo ritmo di carriera rallenterà un po’ anche adesso e si trasformerà in una routine più comoda dopo i tuoi recenti guadagni. "Buon lavoro" "è tutto quello che posso dire, visto che sei stato indubbiamente cresciuto in termini di reddito e status nelle ultime settimane! Ricordati di goderti le vacanze e goderti il transito del sole attraverso il tuo segno, godendo le tue realizzazioni!

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Capricorno:

Un amico o un gruppo può avere un ruolo nel romanticismo all'inizio della settimana. Questo è il momento in cui la Luna si unirà a Venere e Mercurio, rendendo questo un momento ideale per socializzare per incontrare nuove persone o semplicemente per divertirsi. Poi arriva la Luna Nuova in Sagittario giovedì, che ti sfiderà a comunicare chiaramente a causa di un incontro con Marte e Nettuno. I tempi delle tue parole potrebbero essere spenti o scegliere le parole giuste ti eludere. Al rialzo, Mercurio, rivolgendosi direttamente allo stesso giorno, aumenterà la tua chiarezza nei giorni a venire. Questo fine settimana, la Luna nel tuo segno può ispirare il romanticismo facendoti aprire ed esprimere te stesso. Lavoro: Divertiti e prepara questo ultimo mese dell'anno per la potente eclissi solare nel tuo segno all'inizio di gennaio. Avrai quindi un cataclisma di pianeti, arriveranno eventi che cambieranno la tua carriera e alla tua vita personale! Quindi, crogiolatevi nella relativa tranquillità di dicembre e sappiate che il "power time" è in arrivo il prossimo mese. Avrai energia extra, però, dall'8 al 10 dicembre quando la luna è nel tuo segno, quindi assicurati di occuparti dei preparativi per le vacanze!

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Acquario:

L’inizio altamente emotivo della settimana può essere difficile per un segno d'aria intellettuale come te. Tuttavia, calmare il tuo cervello e lasciare che il tuo cuore prenda l'iniziativa può ispirare un incontro romantico. Dovrai solo essere consapevole di un passo falso sociale intorno al tempo della Luna Nuova in Sagittario il giovedì. Potrebbe esserci un problema con il denaro, ma è probabile che risolverai tutto con l'aiuto di Mercurio. Questo fine settimana è un momento eccellente per un sereno divertimento con il tuo amante o un caro amico. Lavoro: Farai nuovi amici sul posto di lavoro che contribuiranno a cambiamenti di carriera in futuro.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Pesci:

La tua guida interiore all'inizio della settimana rafforzerà le tue decisioni in questioni di cuore, quindi presta attenzione alle tue sensazioni, Pesci! Il romanticismo può venire attraverso un'attività spirituale o un viaggio. Tuttavia, il tuo momento giusto per agire potrebbe essere giovedì, in quanto la Luna Nuova in Sagittario si scontra con Marte e Nettuno nel tuo segno. Mercurio ti aiuterà a vedere le cose chiaramente nei giorni a venire. Questo fine settimana è il momento ideale per entrare in contatto con un amico o partecipare a un gruppo che migliora la tua crescita personale.

