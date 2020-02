Oroscopo della settimana dal 3 al 7 febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 3 febbraio al 7 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

( sottolineato ) Oroscopo della settimana Ariete: Buone notizie, Ariete! Venerdì che entra nel tuo segno venerdì (fino al 3 marzo) stimolerà i tuoi poteri di attrazione, quindi ora è il momento di ravvivare la tua relazione o, se stai cercando amore, uscire e incontrare nuove persone. Forse sorgerà un'attrazione con qualcuno che già conosci. Inoltre, la luna piena di Leone domenica stimolerà il tuo regno di romanticismo e svago. Cerca l'amore durante le attività incentrate sulla socializzazione o l'intrattenimento. Infine, tra lunedì e il 3 marzo, Mercurio che viaggia nei Pesci rafforzerà la tua intuizione se prendi tempo per il silenzio.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Toro: La voglia di una cena accogliente si intensificherà intorno al periodo della Luna Piena in Leone domenica. Questo è il momento ideale per abbellire la tua dimora e ospitare una serata con il tuo tesoro o i tuoi amici. Nel frattempo, tra lunedì e il 3 marzo, Mercurio viaggiando attraverso Pesci approfondirà le conversazioni con i tuoi amici. Sarai motivato a parlare anche durante le attività di gruppo. Infine, il tuo sovrano di Venere che entra in Ariete venerdì (fino al 3 marzo) fornirà informazioni sull'amore, dandoti una comprensione più profonda delle precedenti relazioni. Considera di parlare con un sensitivo della vita passata per far luce sulle tue connessioni karmiche.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : L'amicizia avrà un ruolo nell'amore dopo che Venere entrerà nel tuo regno sociale venerdì, fino al 3 marzo. Ad esempio, una scintilla potrebbe accendersi con qualcuno che consideri solo amico. O forse incontrerai qualcuno di speciale attraverso uno sforzo di matchmaking da parte di un amico o durante una riunione di gruppo. Se sei in coppia, socializzare insieme stimolerà la tua relazione. Questo fine settimana, la Luna Piena nel tuo regno di intelletto accenderà la tua espressione personale; tuttavia, tra lunedì e il 3 marzo, Mercurio che viaggia attraverso Pesci da sogno significa che dovrai essere chiaro nelle tue comunicazioni per mantenere il romanticismo in pista.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Prestare attenzione al tuo intuito illuminerà la strada del vero amore nelle prossime settimane. Questo perché Mercurio che entra in Pesci lunedì (fino al 3 marzo) sta risvegliando la tua guida interiore. Questo è anche il momento ideale per acquisire conoscenze più elevate o consultare insegnanti spirituali sulla tua direzione. Inoltre, questa settimana, tra venerdì e il 3 marzo, Venere che viaggia attraverso l'Ariete infuocato può far emergere il tuo lato assertivo quando si tratta di relazioni. Sei pronto ad essere innamorato, Cancro? La Luna Piena in Leone questo fine settimana intensificherà la tua necessità di agire sui tuoi desideri, quindi scatena la tua audacia e provaci!

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Una brama di romanticismo può venire su di te mentre ci avviciniamo alla Luna Piena nel tuo segno domenica. Le tue emozioni aumenteranno, il che può suscitare drammaticità, passione o ansia, quindi spero che il tuo interesse amoroso possa gestire la tua intensità. Qualunque sia la tua situazione, sarai ispirato a condividere il tuo cuore. In altre notizie cosmiche, tra lunedì e il 3 marzo, Mercurio viaggiando attraverso Pesci approfondirà le tue conversazioni e susciterà il tuo interesse per la sessualità, la guarigione o il fenomeno psichico. Infine, Venere che entra nell'Ariete infuocato venerdì (fino al 3 marzo) potrebbe darti un'anteprima del futuro che coinvolge una relazione.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Tra lunedì e il 3 marzo, Mercurio viaggiando attraverso Pesci scatenerà idee e discussioni su una partnership. Ad esempio, avviare conversazioni con altri significativi può portare chiarezza alla relazione. Se stai cercando l'amore, una fonte o un'introduzione online potrebbe portare qualcuno compatibile nella tua vita. Inoltre, questa settimana, Venere che entra in Ariete venerdì (anche se il 3 marzo) intensificherà gli incontri romantici o la tua necessità di una connessione profonda, ma può anche innescare eventuali problemi emotivi che hai che ostacolano le tue relazioni. Questo fine settimana, la Luna Piena in Leone potrebbe scatenare un ah-ah! momento su come il tuo passato ti sta influenzando ora.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : La grande notizia è che l'amore per Venere che entra in Ariete venerdì (fino al 3 marzo) abbellirà la tua zona di partnership nelle prossime settimane. Ciò significa che hai maggiori probabilità di incontrare qualcuno compatibile se sei da solo o goditi un aumento dell'amore e dell'armonia con il tuo compagno. Anche la collaborazione con qualcuno su un progetto è favorita. Inoltre, questa settimana, tra lunedì e il 3 marzo, Mercurio viaggiando attraverso Pesci ispirerà idee e conversazioni sul tuo benessere. La Luna Piena nel Leone nel tuo regno sociale questo fine settimana stimolerà le attività con i tuoi amici o ti motiverà a connetterti con le persone tramite un'attività di gruppo.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Tra lunedì e il 3 marzo, l'amore e la potenza del cervello si fonderanno insieme mentre il mercurio cerebrale attraversa la tua quinta casa amante del divertimento. È probabile che incontrerai qualcuno di speciale attraverso una lezione, un'introduzione o una fonte online nelle prossime settimane. O forse l'atmosfera intellettuale significa che un cerebrale catturerà il tuo cuore. Inoltre, Venere che entra in Ariete venerdì (fino al 3 marzo) potrebbe inviarti amore attraverso il tuo lavoro o un'attività di volontariato. Questo fine settimana, la Luna Piena in Leone nel tuo regno domestico potrebbe ispirarti a ospitare un incontro di amici o familiari. O forse avrai in mente qualcosa di più intimo!

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: La grande novità è che Venere che entra nella tua infuocata quinta casa venerdì (fino al 3 marzo) sarà tutto divertimento. Esprimere la tua passione è ciò di cui si tratta, che può comportare un incontro romantico, creare un'opera d'arte brillante o impegnarsi in un'altra attività che tira fuori il meglio di te. Se sei accoppiato, divertirti insieme darà energia al tuo legame. In altre notizie cosmiche, la tua vita familiare ti verrà in mente dopo che Mercurio sarà entrato in Pesci lunedì (fino al 3 marzo). Infine, la Luna Piena in Leone questo fine settimana stimolerà il tuo desiderio di esplorazione, rendendolo un momento eccellente per scoprire un'attività o un luogo che è nuovo per te.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Tra lunedì e il 3 marzo, Mercurio che viaggia attraverso il tuo regno mentale risveglierà il tuo bisogno di imparare cose nuove ed esprimerti. Ti circonderai di persone che comunicano facilmente con te e apprezzano la tua potenza mentale. Ma non si tratta solo di intelletto; Venere che entra nell'Ariete infuocato venerdì (fino al 3 marzo) risveglierà il tuo lato istintivo quando si tratta di amore. Puoi attirare qualcuno che si sente stranamente familiare o che condivide le tue radici. Questo fine settimana, la brama di intimità può intensificarsi durante la Luna Piena nel lussurioso Leone. Aspettatevi un'escalation del dramma anche durante la socializzazione.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Tra lunedì e il 3 marzo, Mercurio che viaggia nei Pesci ti farà pensare alla prosperità e potrebbe far scattare un'idea redditizia. Ma questa settimana non riguarda solo i soldi; Venere che entra nel tuo regno di intelletto venerdì (fino al 3 marzo) accenderà il tuo fascino quando ti esprimi. Non c'è dubbio che attirerai ammiratori che apprezzano la tua strada con le parole, ma il tuo cuore dovrà essere coinvolto nell'azione per trovare il vero amore. Questo fine settimana, la Luna Piena in Leone nel tuo regno di partnership darà energia alla tua relazione più stretta, il che porterà gioia o stress a seconda di quanto bene ti trovi d'accordo.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Sia che tu stia cercando una nuova relazione o qualcos'altro nella tua lista dei desideri, seguire le tue intuizioni aumenterà le tue possibilità di successo dopo che Mercurio entrerà nel tuo segno lunedì (fino al 3 marzo). Prendere tempo per riflettere sulle tue esigenze e desideri ti aiuterà a orientarti nella giusta direzione. Inoltre, questa settimana, Venere che entra in Ariete venerdì (fino al 3 marzo) ti metterà in contatto con i tuoi valori e ti rivelerà se le persone a cui sei normalmente attratto sono abbastanza autentiche o radicate da far funzionare l'amore. Questo fine settimana, la Luna Piena nel tuo regno del benessere può ispirare un atto di gentilezza che ti tocca il cuore.

