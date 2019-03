Oroscopo della settimana dal 4 marzo al 8 marzo: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 4 marzo al 8 marzo col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Stai per fare un viaggio interiore. Da Martedì al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci rivolgerà la tua attenzione al passato. Questo è il momento ideale per raggiungere la guarigione e la chiusura, soprattutto se i tuoi sentimenti su una precedente relazione hanno ancora una presa su di te. Inoltre, la nuova Luna che si unirà a Nettuno in Pesci mercoledì risveglierà la tua connessione con il regno etereo. Ciò significa che la tua più alta consapevolezza e gli aiutanti spirituali offriranno una guida attraverso l'intuizione, il sogno o un'altra forma di esperienza paranormale.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Toro: Penserai alle tue amicizie nelle prossime settimane. Da Martedì fino al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci nel tuo regno sociale ti farà venire in mente le interazioni che hai avuto con i tuoi amici e gruppi. Forse è tempo di rivalutare le tue connessioni sociali e dire addio agli amici che non supportano le tue speranze e i tuoi sogni. Inoltre, la nuova Luna che si unisce a Nettuno in Pesci mercoledì porta una vibrazione altamente eterea o elusiva agli incontri sociali. Sarai attratto dalle persone sulla tua lunghezza d'onda spirituale, ma potresti trovarti in compagnia di qualcuno ingannevole o eccessivamente bisognoso.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : L'amore può venire da lontano all'inizio della settimana. Inoltre, cerca il romanticismo durante un'attività che si concentra sull'apprendimento o sulla spiritualità. Poi da martedì fino al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci nella tua zona di carriera lancerà una valutazione dei tuoi obiettivi professionali. Avrai bisogno di essere consapevole delle tue comunicazioni e dei tuoi limiti al lavoro per evitare un passo falso. Inoltre, la nuova Luna che si unirà a Nettuno in Pesci mercoledì farà luce su come (o se) il tuo lavoro si allinea con lo scopo della tua vita.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: La tua vita spirituale sta prendendo il comando. Da Martedì fino al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci stimolerà e valuterà i tuoi ideali e credenze. Inoltre, la Nuova Luna che si unirà a Nettuno in Pesci mercoledì conferirà maggiore consapevolezza a te, se rimani in contatto con il tuo mondo interiore. Ciò consentirà alla tua abilità di attingere al tuo intuito quando si tratta di amare (e altre aree). Sarai attratto da persone in sintonia con te spiritualmente e potresti attrarre un ammiratore che condivide le tue convinzioni.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Leone : Il collegamento con un tuo conoscente o un amico intimo ti darà energia all'inizio della settimana. Quindi da Martedì al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci ti metterà in contatto con le tue idee e le tue convinzioni sul sesso, sulla guarigione e/o sui fenomeni psichici. Diventerai anche consapevole di ciò che devi liberare per migliorare la tua vita amorosa. Inoltre, la nuova Luna che si unirà a Nettuno in Pesci mercoledì ti incoraggerà a lasciare andare un'emozione o una convinzione che limita l'espressione del tuo cuore. Il risultato può essere un nuovo inizio in una stretta relazione.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Una revisione delle tue idee e convinzioni sulle partnership sarà il tuo obiettivo nelle prossime settimane. Da Martedì fino al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci ti farà pensare alla tua relazione più stretta o al desiderio di condividere la tua vita con qualcuno di speciale. Principalmente, è il momento di prendere coscienza dei pensieri negativi che devi rilasciare. Dovrai anche essere chiaro nelle comunicazioni con il tuo compagno o socio in affari per evitare un passo falso. Inoltre, la nuova Luna che si unisce a Nettuno in Pesci mercoledì può innescare messaggi misti o insoddisfazione verso la persona più vicina a te.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : L'amore potrebbe sbocciare all'inizio della settimana, ma ti concentrerai principalmente sul tuo agire insieme nelle prossime settimane. Da Martedì fino al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci rivelerà dove sei inefficiente con il tuo tempo e le tue energie. Ora è il momento di valutare il programma giornaliero e il regime di salute per vedere dove possono essere apportati miglioramenti. Inoltre, la nuova Luna che si unisce a Nettuno in Pesci il mercoledì può scatenare confusione con il tuo lavoro o obiettivi di fitness. Avanti veloce per il weekend, quando un incontro appassionato può tirare fuori il meglio di te.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : La tua vita amorosa e la creatività sono sotto i riflettori questa settimana (e oltre). Da Martedì fino al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci fornirà una revisione del tuo bisogno di amore e affetto e se la tua relazione sta andando a segno. Anche le tue convinzioni sull'amore saranno sotto esame. In quanto tale, stai alla ricerca di un pensiero negativo che devi rilasciare. Lo stesso si può dire per i tuoi talenti creativi. Inoltre, la nuova Luna che si unisce a Nettuno in Pesci mercoledì può porre uno spin troppo idealistico sul romanticismo, mentre una raffica di ispirazione divina alimenterà la tua arte.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: I tuoi rapporti familiari sono sotto i riflettori. Da martedì fino al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci incoraggerà una revisione dei tuoi pensieri e convinzioni sulla tua famiglia, insieme al modo in cui comunichi con loro. È probabile che incontrerai un equivoco a meno che tu non sia chiaro nelle tue parole e intenzioni. Inoltre, la nuova Luna che si unirà a Nettuno in Pesci mercoledì aggiungerà confusione, ma la tua intuizione sarà molto in sintonia con quello che succede a casa. Per quanto riguarda il romanticismo, un interludio appassionato può darti energia venerdì, il tuo miglior giorno di questa settimana per un appuntamento!

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Il modo in cui comunichi è pronto per la revisione. Da martedì fino al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci trasformerà i tuoi passaggi verso l'interno, rendendo questo un momento ideale per riflettere sulla tua mentalità e su come usi le parole. In quanto tale, stai attento a parlare in modo negativo o alla mancanza di chiarezza nelle tue comunicazioni. Questo sarà particolarmente importante durante la nuova Luna in Pesci di mercoledì, che si collega con l'inafferrabile Nettuno, il pianeta della confusione. È possibile che la storia d'amore arrivi attraverso un'introduzione, ma un equivoco può far deragliare la connessione.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Sarai una calamita per gli ammiratori di lunedì, il tuo miglior giorno di questa settimana per un appuntamento! Dopodiché, dovrai seguire il flusso per rimanere in pista mentre le influenze eteree multiple prendono il comando. Prima di tutto, da martedì fino al 27 marzo, Mercurio retrogrado in Pesci illuminerà il modo in cui la tua mentalità influisce sulle tue finanze, ma può provocare un equivoco che coinvolge denaro. Inoltre, la nuova Luna che si unirà a Nettuno in Pesci mercoledì può innescare confusione o dubbi sulla tua situazione finanziaria. Al rialzo, un amico fornirà chiarezza e una dose di divertimento il venerdì.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MARZO AL 8 MARZO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Rivelare il tuo vero sé è la tua missione questa settimana. Da Martedì fino al 27 marzo, Mercurio retrogrado nel tuo segno trasformerà i tuoi pensieri verso l'interno, rendendo questo un momento ideale per ottenere approfondimenti sulle tue relazioni attraverso la scrittura su un diario, la terapia o la meditazione. Cosa c'è di più, la nuova Luna nel tuo segno di mercoledì si collega con il tuo governatore di Nettuno (anche nel tuo segno!). Questo ti darà una doppia dose di energia eterea, artistica o mistica, che puoi usare per condividere ciò che hai nel cuore. Basta non soccombere al lato negativo di Nettuno, che è il dubbio, la dipendenza o l'elusività.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 4 marzo al 8 marzo 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani