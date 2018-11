Oroscopo della settimana dal 5 al 11 novembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 5 al 11 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Ariete:

Mercoledì la Luna Nuova in Scorpione porterà un nuovo periodo di benessere nelle prossime due settimane, secondo il tuo oroscopo settimanale. Questo è il momento ideale per rivolgerti verso la tua parte interiore per entrare in contatto con tutti i sentimenti, le abitudini o le convinzioni che hanno che ostacolano la tua vita emotiva. Si tratta di cancellare la negatività per far posto a più amore e intimità nella tua vita. Anche questa settimana, una fusione Giove-Luna in Sagittario il giovedì può ispirare un'intuizione, una visione o una risveglio che illumina il tuo futuro.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Toro:

La Luna Nuova in Scorpione mercoledì porta un nuovo inizio di una stretta relazione. Sarai motivato a collaborare con il tuo amico o un amico intimo per attività, progetti o semplicemente per goderti la reciproca compagnia. Se sei da solo, sarai naturalmente attratto dalle persone sulla tua lunghezza d'onda, il che aumenterà le tue possibilità di incontrare la il tuo partner ideale. Inoltre, una fusione di Giove-Luna in Sagittario il giovedì può ispirare un incontro profondo con qualcuno che tocca il tuo cuore. Il tuo oroscopo settimanale ti incoraggia a raggiungere un amico che può ragionare con te su sul futuro di una partnership, aiutandoti a chiarirti le idee.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Gemelli:

Aspettatevi un nuovo inizio nel vostro lavoro o nella vostra salute durante le prossime due settimane, grazie agli influssi della Luna Nuova in Scorpione mercoledì. La tua maggiore efficienza lascerà più tempo al divertimenti, ma dovrai uscire dalla modalità di lavoro per goderti un romantico interludio. Ma la notizia migliore è che giovedì è il l’inizio di un transito di Giove di un anno attraverso il Sagittario nella tua zona di relazioni personali. Questa influenza può espandere i tuoi orizzonti relazionali portando la tua relazione attuale al livello successivo o abbinandoti a qualcuno compatibile. Tieni presente che se sei bloccato in un solco, Giove potrebbe spingerti fuori dalla tua zona di comfort in modo da poter crescere.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Cancro:

I sentimenti troveranno lunedì un momento eccellente per un appuntamento romantico. Ancora meglio, un nuovo inizio in amore sarà il dono della Luna Nuova in Scorpione mercoledì. Durante le prossime due settimane, sarai ispirato a ravvivare la connessione con la tua dolce metà attraverso attività che ti portano gioia. Se sei da solo, un una festa o un evento di intrattenimento è la soluzione migliore per incontrare un ammiratore. Inoltre, un collegamento Giove-Luna di giovedì potrebbe darti un'anteprima di quello che verrà, se presti attenzione alle tue intuizioni.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Leone:

Un nuovo inizio che coinvolge la tua vita familiare sarà il regalo della Luna Nuova in Scorpione mercoledì. Durante le prossime due settimane, sarai ispirato a condividere la tua casa con le persone che contano di più nella tua vita, rendendo questo un momento ideale per ospitare una festa. Se sei felicemente in coppia, un appuntamento piacevole con la tua dolce metà approfondirà la connessione. Il giovedì è il momento ideale per un appuntamento! Ma la notizia migliore è che giovedì inizia anche un transito di Giove di un anno attraverso il Sagittario nel tuo settore di romanticismo e creatività, che sicuramente aumenterà la tua vita amorosa e le tue capacità artistiche. Ottime prospettive in campo lavorativo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Vergine:

La Luna Nuova in Scorpione mercoledì porterà un nuovo ciclo di sviluppo intellettuale nelle prossime due settimane. Esprimere le tue conoscenze o apprendere nuove cose è ti permetterà di catturare l'attenzione degli ammiratori che apprezzano le tue capacità intellettuali. Il romanticismo può essere trovato durante un evento lavorativo come durante o un viaggio. I tuoi obiettivi lavorativi sembrano troppo lontani per essere raggiunti. Sappi solo che il tuo momento sta arrivando. Questo fine settimana, l'amore avrà un ruolo importante: un sentimento serio, e l'impegno o la responsabilità che coinvolgono una relazione potrebbero essere nella tua mente.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Bilancia:

Un nuovo ciclo di prosperità sarà il regalo della Luna Nuova in Scorpione mercoledì, quindi stai all’occhio, potrebbero presentarsi delle opportunità per fare soldi nelle prossime due settimane. Ma questa settimana non riguarda solo gli aspetti pratici; una fusione Luna-Giove in Sagittario giovedì risveglierà la tua autoespressione, che potrebbe attirare l'attenzione di un ammiratore. Se sei impegnato, potresti essere spinto a stimolare la tua relazione facendo un breve viaggio o imparando qualcosa di nuovo insieme. Il venerdì è anche un momento eccellente per un romantico appuntamento o, se stai cercando l'amore, per incontrare un nuovo amante, secondo il tuo oroscopo d'amore settimanale.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Scorpione:

L'amore può sbocciare il lunedì mentre il sole balla con Nettuno nella tua zona romantica, secondo il tuo oroscopo dell’amore settimanale. Inoltre, se ti viene voglia di esplorare una nuova dimensione nell'amore, è perché la Luna Nuova nel tuo segno di mercoledì sta portando un nuovo ciclo nella tua vita personale. Durante le prossime due settimane, sarai incoraggiato a chiarire ciò che desideri in una relazione nuova o attuale, che consentirà alla tua abilità di manifestare il risultato desiderato. Inoltre, una fusione Luna-Giove in Sagittario giovedì potrebbe darti un'idea di cosa accadrà con amore o denaro. Lavoro: è il momento di sfoderare il tuo asso nella manica, i tuoi guadagni finanziari continueranno nel mese di dicembre.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Sagittario:

Cancellare le limitazioni per lasciare il posto al futuro sarà il regalo della Luna Nuova in Scorpione mercoledì. Durante le seguenti due settimane, sei incoraggiato a prendere tempo affinché l'introspezione diventi consapevole (e purifica) dei limiti interiori, specialmente quelli che bloccano il flusso dell'amore nella tua vita. Aspettatevi una svolta infrasettimanale durante la fusione di Giove e Luna. In realtà, Giove passerà attraverso il tuo segno per circa 12 mesi, il che sicuramente aumenterà i tuoi orizzonti personali, quindi cerca di essere chiaro su ciò che vuoi ed essere pronto a farlo!

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Capricorno:

Un nuovo inizio nella tua vita sociale sarà il regalo della Luna Nuova in Scorpione mercoledì. Durante le prossime due settimane, amici e gruppi giocheranno un ruolo importante nella crescita personale. Il romanticismo può essere trovato attraverso uno scenario di lavoro, una incontro amichevole o uno sforzo collaborativo. Incontrare nuove persone ti daranno energia, quindi esci e socializza, Capricorno! Inoltre, una fusione Luna-Giove in Sagittario giovedì può innescare un'esperienza psichica che offre uno sguardo al tuo futuro.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Acquario:

La Luna Nuova in Scorpione di mercoledì porterà un nuovo ciclo nella tua vita professionale nelle prossime due settimane. Ciò significa che sarai concentrato sulla tua carriera, quindi il romanticismo può arrivare attraverso un collega o un'attività legata al tuo lavoro. Tuttavia, un amico può presentarti a qualcuno di speciale nei giorni infrasettimanali poiché la Luna si connette a Giove nella tua zona sociale. In realtà, Giove in Sagittario espanderà i tuoi orizzonti sociali per circa i prossimi 12 mesi mentre transita attraverso il tuo settore di amici e gruppi. Dal punto di vista del lavoro questo è un mese di possibilità molto belle e molte di queste arrivano attraverso gli amici e le associazioni di gruppo.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AL 11 NOVEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Pesci:

Il tuo fascino ispirerà sicuramente il romanticismo durante l'allettante link Sole-Nettuno di lunedì! Inoltre, ti concentrerai sull'approfondimento della tua vita spirituale intorno periodo della Luna Nuova in Scorpione mercoledì. Impegnarsi nelle tue pratiche spirituali rafforzerà la tua guida interiore, che può portarti ad un ammiratore che sostiene il tuo vero sé mentre ti rende consapevole di altri che non sono adatti a te. Soprattutto, hai bisogno di una relazione che sia in sincronia con la tua anima, così il tuo oroscopo settimanale ti incoraggia a cercare il romanticismo durante le attività che ispirano la tua crescita spirituale. Non sfuggire al conforto e al guadagno finanziario pensando che questo ti renderà meno spirituale questo mese. Sì, il denaro non è il tuo obiettivo principale, ma aiuta a raggiungere obiettivi più complessi anche in ambito spirituale, benefico.



