Oroscopo della settimana dal 5 al 9 agosto: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 5 agosto al 9 agosto col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Esci nel tuo posto notturno preferito il 7 agosto, perché il sole in Leone amplifica i riflettori su di te allora. Giove, che ti formerà in Sagittario dal tuo nono settore di avventura solare, farà una serata di esplorazione e viaggerà molto divertente, quindi assicurati di mantenere mobile il luogo con la tua data o il tuo compagno. Va bene solo rimanere nel proprio ambiente locale fintanto che si fa qualcosa di insolito e fresco. Questo è ciò che richiede la nona casa. La luna nello Scorpione sexy ti farà appassionare come sempre ma tieni d'occhio il budget delle tue risorse condivise mentre farai qualche spesa quella notte.

Se single, la stazione di Giove a pochi gradi dal sole per tutta la settimana dovrebbe rendere ogni notte indimenticabile. Venere si unisce alla festa venerdì 9 agosto, quindi tieni d'occhio soprattutto quel giorno per organizzare bene il weekend.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Toro: Tutta l'attività infuocata potrebbe farti innervosire ora, specialmente con Urano che si muove attraverso la tua prima casa di autoespressione. Potresti segretamente voler scaricare un sacco di sporcizia sulle persone e le buffonate intorno a te. Puoi scegliere di rimanere in ritardo in ufficio solo per la pace e la tranquillità che porta. Ma una scelta più rilassante potrebbe essere una tranquilla riunione all'aperto con alcuni buoni amici, aiutati dal gentile e sognante sestile di Nettuno dal tuo undicesimo settore! Perché non ospitare una piccola ed elegante cena all'aperto se sei single. Goditi un tranquillo berretto da notte e qualche bella conversazione con qualcuno di insolito che resta in ritardo per aiutare a ripulire? Se accoppiato, questo potrebbe essere un ottimo momento per quella vacanza isolata con il tuo intimo altro. Saprai di aver scelto il luogo giusto nel modo pacifico in cui le tue energie si riequilibrano proprio come per magia!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : All'inizio della settimana la Bilancia che si allinea con la Luna sosterrà una discussione letteraria o un gruppo di argomenti in cui incontrerai un nuovo amante che condivide i tuoi interessi, se sei single. Successivamente, la data da evidenziare è l'11 agosto, quando Giove di fronte al tuo segno andrà diretto e quasi ti costringerà a intraprendere azioni correttive che coinvolgono una relazione a lungo termine. L'enfasi della settima casa per tutta la settimana manterrà costantemente i problemi d'amore nella tua mente.

Questo potrebbe essere il momento di proporre una relazione impegnata con un amante, se single. Se accoppiato, tenderà a consolidare ciò che esiste in un modo da cui non puoi svolazzare troppo facilmente. Va tutto bene in ogni caso, quindi fai il grande passo!

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Potresti divertirti molto questa settimana con l'energia amichevole del sestile proveniente dal cambiamento che porta Urano in Toro colpendoti su tutti i cilindri. Esperienze creative e insolite ti aspettano. Il gentile Nettuno in Pesci che immagina che il tuo cartello ti possa chiamare per una pausa sull'oceano cullante questa settimana. Porta con te il tuo compagno, se sei in coppia, perché la nona casa di viaggi insoliti potrebbe renderlo una pausa da ricordare per voi due.

Se single, quel pub vicino all'acqua dove trascorri la giornata riempiendo deliziosamente il tuo diario di poesie potrebbe essere il luogo di incontro storico della tua prossima grande storia d'amore. La luna nella tua quinta casa solare d'amore a metà settimana sarà il momento di alzare lo sguardo dalle tue fantasticherie. Potresti essere sorpreso da chi potrebbe essere in piedi di fronte a te!

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Leone : Cammina a testa alta questa settimana. Con il supporto planetario senza precedenti della tua prima casa di te, unito allo stesso del tuo quinto settore di divertimento e romanticismo, sei lo spettacolo! Urano a quadrare il segno potrebbe sconvolgere i tuoi piani una volta o due. Transitare ora la tua decima casa di carriera, potrebbe causare alcuni piccoli fastidi. Non ti lascerai distrarre dal brusio romantico diretto verso di te, però, per tutta la settimana. Il fine settimana dal 9 all'11 agosto dovrebbe essere particolarmente inebriante. Il grande amico Giove nel tuo segno di fuoco Sagittario va diretto, facendoti non fare nulla di male agli occhi del tuo amore preferito. Se sei già in una relazione romantica, l'effetto sarà praticamente lo stesso. Vedrai l'estensione dell'ammirazione appassionata del tuo compagno come mai prima d'ora. Quindi divertiti.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Metà settimana è la cosa migliore per discorsi lunghi e romantici con il tuo partner, Vergine. Mercurio ora diretto in amichevole con te Cancro, e la luna in Scorpione che sostiene le tue attività il 7 e l'8 agosto, faciliterà la comunicazione di notevole profondità con il tuo partner o la persona che ti interessa. Avrai la sensazione che le fermate siano finalmente uscite! Plutone e Saturno nel tuo amico Segno di terra Il Capricorno lancerà anche una parola o due, risultando nella pianificazione solida e coerente che avresti voluto realizzare con il tuo partner per molto tempo.

Se sei single, assicurati di accettare quell'invito a metà settimana con lo Scorpione fumante perché non te ne pentirai. Nettuno nella tua settima casa solare di altri intimi ti renderà visionario e idealista sull'amore. Va bene, perché la tua solita prospettiva di segno solido della Terra è onnipresente con un controllo di realtà, se necessario.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Questa settimana, Bilancia, ci saranno molte opportunità di amare, se scegli di prenderle. I sestili di Venere, Marte e il sole in Leone scalderanno le spirali interne del tuo cuore. Anche Giove ti sosterrà per sestile dalla tua terza casa di viaggi quotidiani. Un appuntamento di routine o una commissione può essere l'inizio di un incontro altamente romantico delle menti. La luna nel tuo segno dal 5 agosto al 7 agosto renderà la prima parte di questa settimana la più potente per te. In coppia o single, i Bilancia sentiranno il calore planetario questa settimana. Le persone che ti conoscono bene potrebbero guardarti con aria interrogativa quando calano il solito equilibrio e distacco. Quindi, qualunque sia il tuo stato, pianifica il tempo per il romanticismo!

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Sarai stufo dei fuochi d'artificio a metà settimana a meno che tu non abbia una luna infuocata o un ascendente nella tua carta natale. Scosse romantiche potrebbero essere avvenute su base regolare da qualche tempo ormai con Urano in transito sul tuo settimo solare di intime collaborazioni. Tuttavia, se decidi di fare il giro quando la luna è nel tuo segno il 7 e l'8 agosto, sarai contento di averlo fatto. Effettua nuove connessioni con i segni Terra e Acqua in quei giorni. Sarà particolarmente gratificante per entrambi. Se sei accoppiato, non lasciare che l'irritazione che senti colpisca il tuo partner. Una fuga in riva al mare sarebbe perfetta per entrambi e se ciò non fosse possibile, andare in una foresta o in una zona di montagna. L'energia radicale della terra e l'energia purificatrice e liberatrice dell'acqua, ti farà andare tutto bene in pochissimo tempo!

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: I tuoi amici zodiacali nei segni di Fuoco e Aria ti amano fino alla morte proprio ora, Sagittario. Il tuo sovrano, Giove, lo sta davvero riversando, specialmente nel fine settimana quando si dirige in movimento. I nuovi amanti delle triplicità del Fuoco e dell'Aria dovrebbero battere la porta se sei single. Non essere timido quando tutti, da una bella Bilancia ad un audace Ariete, guardano nella tua direzione. Anche la madre e la luna mistica saranno nel tuo settore per la fine della settimana. Goditi l'abbondanza di ricchezze!

I Sagittari in partnership aumenteranno la loro cerchia di amici e sarebbe un grande momento per organizzare una festa nel cortile di casa. Sarà un mucchio di risate per tutti i soggetti coinvolti e sarà il discorso del quartiere per le settimane a venire.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Goditi l'alta estate questa settimana in un ambiente naturale e tranquillo. Assicurati di invitare quella bella fanciulla o uomo del Cancro a unirsi a te nell'escursione, se sei single. Prendi altre persone tranquille e riflessive per un ritiro meditativo in riva al mare o un'escursione in montagna. Di 'al tuo maestro delle operazioni Saturno di fare un pisolino, rilassarsi e distendersi. Se sei accoppiato, la tua terza casa solare che significa il tuo ambiente locale potrebbe contenere alcune gemme che non hai ancora apprezzato. Un bellissimo parco o lago nelle vicinanze potrebbe essere il momento clou della settimana se prendi il tempo per un picnic piacevole ed elegante.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : La tua settima casa solare di connessioni intime è in fiamme. Per favore, non tentare di ignorarlo con il solito distacco. Questo potrebbe essere molto divertente per te se ti lasci accendere e ti tiri fuori dalla tua testa brillante per un po'. Lascia che i segni di fuoco amichevoli ti trascinino lungo la fila della parata. Ti divertirai, se lo fai! Se sei aperto a un nuovo amore, lascia che le connessioni avvengano, specialmente con i segni Fuoco e Aria questa settimana. Se sei accoppiato, presta attenzione, evita lo stampo e assicurati di far sentire il tuo amico amato in un modo che possano davvero capire. Sarà valsa la pena. In caso contrario, potresti chiamare un equipaggio di demolizione. (Solo una metafora, ok?)

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 AGOSTO AL 9 AGOSTO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Con la tua natura delicata ed eterea, devi stare lontano dal sole cocente, sia letteralmente che figurativamente. Questo potrebbe non sembrare "il tuo tempo" perché, francamente, non lo è. Quello sarà il prossimo mese. Ma questo è un momento di intenso lavoro creativo. Inoltre, le possibilità di migliorare la tua salute con un sacco di pianeti che eccitano la tua sesta casa della routine di salute sono davvero promesse per te questa settimana. Sarebbe bello iniziare un regime di pulizia o esercizio che ti aiutasse a raggiungere i tuoi obiettivi di benessere in grande stile! Con la luna nella tua quinta casa di romanticismo solare per due giorni infrasettimanali, ti divertirai ancora ed ecciterai se ti concentri sulle connessioni dei segni Acqua e Terra. Perché non hai intenzione di uscire e divertirti? Coloro che sono accoppiati troveranno i loro compagni estremamente appassionati il ​​7 e l'8 agosto di questa settimana, quindi programmate tra un paio di volte e fatelo diventare una priorità. Prova quel raffinato ristorante con le tovaglie bianche e la cucina gourmet per iniziare la serata e goditi il ​​dessert a casa.

