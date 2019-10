Oroscopo della settimana dal 7 ottobre al 11 ottobre: cosa dicono i segni zodi

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 7 ottobre al 11 ottobre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Aspettatevi un'ondata di intensità nel romanticismo mentre Venere transita attraverso lo Scorpione tra martedì e la fine del mese, Venere può evocare una trasformazione dei tuoi sentimenti o comportamenti quando si tratta di incontri intimi. Principalmente, sei incoraggiato a fare qualche ricerca dell'anima su ciò di cui hai bisogno per lasciarti andare per raggiungere un tipo più profondo di amore. Inoltre, la luna piena nel tuo segno di domenica si scontra con Plutone penetrante, che può illuminare ciò che devi liberare. Sei pronto a portare l'amore al livello successivo, Ariete?

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Toro: Si tratta di due incontri nelle prossime settimane. Tra martedì e la fine del mese, il tuo sovrano di Venere in transito attraverso lo Scorpione ti ispirerà ad aprire il tuo cuore alla persona che ami di più. Se sei alla ricerca di un partner, Venere aumenterà le tue possibilità di incontrare qualcuno compatibile - se il tuo cuore è aperto. Inoltre, la luna piena in Ariete questo fine settimana si scontrerà con Plutone penetrante, che può rivelare eventuali limiti che hai posto su te stesso quando si tratta di manifestare il vero amore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Riguarda la disponibilità e l'umiltà quando si tratta di amore nelle prossime settimane. Tra martedì e la fine del mese, Venere in transito attraverso lo Scorpione risveglierà il desiderio di guarire le persone a cui tieni e anche gli estranei che incontri. Principalmente, sono le piccole cose premurose che fai che miglioreranno la tua relazione o cattureranno l'attenzione di un nuovo ammiratore. Questo fine settimana, un amico o un gruppo innescherà una certa intensità emotiva quando la Luna Piena in Ariete si scontrerà con Plutone, mentre un cenno del fervente Giove fornirà uno spaccato di una partnership.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Cancro: Esprimere il tuo cuore è ciò che ci aspetta dalle settimane a venire. Tra martedì e la fine del mese, Venere in transito attraverso lo Scorpione darà energia alla tua quinta casa amante del divertimento, il dominio del romanticismo, della ricreazione e della creatività. Principalmente, sarai ispirato a concentrarti su ciò che alimenta la tua passione. Se sei solo, alimentare la tua passione può comportare un incontro romantico con un nuovo ammiratore. Siate pronti per un po' di intensità verso il fine settimana mentre un'opposizione Venere / Urano innesca un improvviso cambio di prospettiva sull'amore. Inoltre, la Luna Piena in Ariete che si scontra con Plutone può far scattare la tua necessità di controllo.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Leone : Tra martedì e la fine del mese, Venere in transito attraverso lo Scorpione risveglierà il tuo istinto di nidificazione. Questo è il momento ideale per ospitare una festa sontuosa o una cena intima per due a casa tua. Il tuo lato amante del divertimento prenderà sicuramente il comando questo fine settimana mentre la Luna Piena in Ariete si collega con Giove gioioso. E poiché è coinvolto il tuo regno di partnership, un appuntamento con il tuo compagno può accendere la passione. Tuttavia, il cenno di accompagnamento di Plutone può renderti ossessionato da tutto il lavoro che devi ancora fare, quindi cerca di calmare la tua guida interiore in modo da poterti divertire.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Comunicare dal cuore sono le settimane che ci aspettano. Tra martedì e la fine del mese, Venere in transito attraverso il tuo regno di intelletto risveglierà il tuo desiderio di esprimerti. Condividere i tuoi sentimenti e idee con il tuo partner può approfondire la connessione o attrarre un nuovo ammiratore. Il romanticismo sarà particolarmente elettrizzante o imprevedibile venerdì. Questo fine settimana, la Luna Piena in Ariete può stimolare un incontro intimo, ma una sfida di Plutone può evocare la tua parte di controllo. Se ti senti bloccato, un membro della famiglia offrire spunti per riportare l'amore in carreggiata.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Tra martedì e la fine del mese, Venere in transito attraverso il tuo regno di denaro e valori ispirerà un approccio radicato all'amore. Fidarsi del tuo istinto eliminerà i falsi e ti collegherà con le persone in sintonia con il tuo cuore. Se stai cercando una storia d'amore, potresti essere attratto da qualcuno altamente sensuale e / o pratico. Tuttavia, il tuo sovrano di Venere che si oppone a Urano venerdì potrebbe innescare un improvviso cambiamento in ciò che vuoi da una relazione. Questo fine settimana, la Luna Piena in Ariete che si scontra con Plutone può evocare passione o litigiosità con il tuo altro significativo.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : L'aura d'amore che ti circonda nelle prossime settimane ti renderà irresistibile. Tra martedì e la fine del mese, Venere in transito attraverso il tuo segno risveglierà il tuo desiderio di condividere il tuo cuore con le persone che ami. Se sei accoppiato, impegnarsi in attività che piacciono a entrambi stimolerà la connessione. Se sei alla ricerca di qualcuno di speciale, uno scenario amichevole potrebbe connetterti con un ammiratore. Inoltre, questa settimana, aspettati un momento sull'amore di venerdì, mentre la passione o la rabbia assumeranno probabilmente il comando durante la luna piena in Ariete questo fine settimana.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: Ottenere una visione del tuo passato quando si tratta di amore è la tua missione ora. Tra martedì e la fine del mese, Venere in transito attraverso il tuo regno inconscio risveglierà ricordi di precedenti relazioni, soprattutto se un sentimento irrisolto su qualcuno ha ancora presa sul tuo cuore. In quanto tale, ora è il momento di intraprendere un viaggio interiore per acquisire la visione di cui hai bisogno per andare avanti. Inoltre, la Luna Piena in Ariete questo fine settimana ti aiuterà a risvegliare la tua coscienza superiore, ma potresti aver bisogno di calmare lo scettico interiore per ricevere la guida.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Amore e amicizia si fonderanno insieme nelle prossime settimane. Tra martedì e la fine del mese, entrare in contatto con i tuoi amici ti scalderà il cuore mentre Venere passa attraverso il tuo regno sociale. Anche la creazione di nuovi contatti è favorita. In effetti, un amico o un'attività di gruppo possono svolgere un ruolo nel portare più amore nella tua vita. Questo è anche il momento ideale per partecipare a uno sforzo collaborativo per incontrare persone sulla tua lunghezza d'onda. Dovrai solo essere consapevole della controversia questo fine settimana mentre la Luna Piena in Ariete si scontra con Plutone assetato di potere.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Tra martedì e la fine del mese, Venere in transito attraverso lo Scorpione ti ispirerà a prendere l'iniziativa in amore, nel bene e nel male. Principalmente, è improbabile che tu faccia una mossa sbagliata se vieni dal cuore nelle tue parole e azioni. Tuttavia, l'impulso di assumere il controllo può innescare una conversazione di cui ti pentirai. Prestate particolare attenzione alle vostre parole questo fine settimana mentre la Luna Piena nel vostro regno delle comunicazioni si scontra con il potente Plutone. Sul lato positivo, un cenno del fugace Giove può portare intuizione tramite un amico o un gruppo.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 7 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Una guida intuitiva sull'amore sarà il dono di Venere in Scorpione. Tra martedì e la fine del mese, sii alla ricerca di un sospetto, una sincronicità o un sogno che fornisca un messaggio sulla tua relazione attuale o uno scorcio del tuo futuro partner. Che tu sia in coppia o cerchi l'amore, cercherai una connessione che tocchi la tua anima. Sei un idealista, Pesci, e tenere gli occhi in alto metterà le basi per una relazione sentimentale. Ricorda solo che nessuno è perfetto, quindi tieni almeno un piede a terra.

