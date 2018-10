Oroscopo della settimana dal 8 al 14 ottobre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 8 al 14 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Ariete:

Un approccio diplomatico potrebbe essere il modo migliore per evitare una discussione all'inizio della settimana in cui i sentimenti potrebbero essere intensi riguardo a un conflitto. Anche se potresti essere tentato di mettere sul piatto tutto ciò che ti disturba, questo non sembra l'approccio migliore se vuoi rimanere in buoni rapporti. E poiché l'altra persona è probabilmente qualcuno con una certa autorità, sarebbe consigliato procedere con cautela.

C'è anche una forte concentrazione sul tuo settore di attività, i legami profondi dell'anima e le risorse condivise. Può essere l'occasione per ripensare le questioni finanziarie, consolidare i debiti, dare un'occhiata più da vicino agli investimenti e ottenere una visione obiettiva di un'azienda o di un partenariato. Non sarebbe saggio prendere decisioni importanti o impegnarsi in qualcosa in questo momento, se puoi posticipa.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Toro:

Potresti esprimere un argomento convincente che speri possa incoraggiare qualcuno a sostenerti. Non essere troppo sorpreso se vieni rifiutato, però, perché le persone potrebbero essere troppo impegnate con i loro piani. A meno che non guadagnino concretamente dalla tua proposta, attirare l’attenzione di chi ti sta vicino potrebbe richiedere molto.

Le relazioni sentimentali potrebbero passare attraverso un periodo di revisione e re-indirizzamento. Il modo in cui vedi la tua partnership, certe amicizie o una storia d'amore in erba potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Non sarebbe sorprendente se tu dondoli in un modo e poi nell'altro. Piuttosto che fare affari o impegni romantici in questo momento, sarebbe più utile attendere il tuo tempo e osservare i tuoi sentimenti. Avrai una maggiore possibilità di sapere cosa fare dalla metà di novembre.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Gemelli:

Senti dentro di te il desiderio di dedicarti a un hobby, imparare un nuovo sport o iniziare un altro passatempo potrebbe essere l'inizio di un viaggio eccitante. Potrebbe anche essere un'opportunità per portare una storia d'amore a un livello più intimo. Vacci piano, però, perché potresti vedere la tua vita amorosa da un punto di vista più obiettivo. Eventuali difetti potrebbero risaltare più del solito.

Vi è una forte concentrazione sul vostro settore dello stile di vita che potrebbe ispirarvi a fare alcuni cambiamenti duraturi. Potresti notare qualche resistenza all'inizio, ma se sei veramente determinato, lo farai. Venerdì potresti anche chiedere l'aiuto e i consigli di un esperto che può aiutarti a trasformare aspetti della tua vita, inclusi problemi di salute e di affari, in modo da poter raggiungere il tuo pieno potenziale.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Cancro:

Se hai preso in considerazione alcuni progetti a casa, le stelle potrebbero aiutarti ad avviare il processo. Tuttavia, se stai pensando di acquistare o vendere, potrebbe essere saggio aspettare un po’. Durante questo periodo, fino a metà novembre, potrebbe essere meglio posizionare la nave e solo dopo immetterla sul mercato.

Il tempo libero, il piacere e il romanticismo potrebbero avere un ruolo importante nella tua vita, e c'è molto da fare per tenerti occupato. Se sei fuori dal giro degli appuntamenti da un po’, ora potresti goderti degli incontri spensierati. E per quanto allettante possa essere il tentativo di portare le cose più avanti con qualcuno, in questa fase le stelle suggeriscono di tenere le cose ancora in equilibrio per ora. Puoi comunque divertirti!

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Leone:

L'inizio della settimana potrebbe vederti abbracciare un'idea o un'opportunità, ciò potrebbe essere molto utile per cementare un accordo, avviare un progetto di scrittura o commercializzare la tua attività online. Questo è il momento di fare nuove connessioni.

Stai pensando di socializzare di più organizzando qualche intrattenimento? Le stelle suggeriscono che è meglio che tu pensi con attenzione a chi inviti perché qualcuno potrebbe rimanere deluso se viene escluso dalla lista. Nonostante ciò, qualsiasi incontro può essere un'occasione molto positiva ed edificante.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Vergine:

Se hai pensato di organizzare i tuoi contatti e monetizzare ma non lo hai ancora fatto, le stelle potrebbero ispirarti a iniziare. Lo stesso vale per la vendita di articoli che non ti servono più. Questa fase lunare potrebbe incoraggiarti ad essere proattivo sull'inserire le informazioni su un marketplace online o offrirle in vendita nella tua zona.

Questa settimana e nelle prossime settimane sarai molto impegnato con attività amministrative, interazioni, networking e social media. Potresti anche fare delle favolose connessioni e approfittare delle opportunità che sembrano inaspettate. Le cose potrebbero non andare sempre a modo tuo, però, e potresti dover scendere a compromessi a volte anche dopo molte trattative. Fai attenzione a come usi le parole perché potrebbero guarire o ferire. Maggiore sensibilità verso i sentimenti degli altri aiuterebbe.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Bilancia:

Le stelle offrono l'opportunità di dare il via ad alcuni dei tuoi progetti più interessanti. Questa è la tua occasione per piantare i semi che cresceranno e fioriranno nel tempo in una relazione d'affari, bella, o più felice e più sana. Qualunque cosa tu voglia fare, ora è il momento di cominciare.

C'è anche una forte enfasi sul tuo settore finanziario e sui valori che potrebbero spingerti a far rendere i tuoi soldi maggiormente. Tuttavia, potrebbe essere necessario risolvere alcuni problemi di flusso di cassa o altre questioni correlate nelle prossime settimane prima di poter davvero sentire che stai facendo meglio. Potresti anche voler vendere alcuni oggetti che non ti servono più. Fare ciò può portare denaro extra e procurare maggiore chiarezza ed energia con la quale realizzare altre cose.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Scorpione:

Avviare una pratica spirituale potrebbe portare ad una maggiore tranquillità e potrebbe essere qualcosa da considerare. Potresti anche essere desideroso di esplorare il potenziale in un programma di auto-miglioramento o metterti in contatto con un insegnante o un coach che ti può supportare mentre fai alcuni cambiamenti nello stile di vita.

C'è anche molta attività nella tua vita personale e nelle relazioni che potrebbe essere molto eccitante. Potrebbe essere necessario lavorare su problemi di soldi o di relazioni. Ma questo non dovrebbe impedirti di andare avanti con altri piani e progetti. Potrebbero esserci momenti in cui tu e un altro non sembrate essere d'accordo su una linea d'azione, ma potete risolvere i problemi insieme se perseveri. Se hai bisogno di parlare di affari, venerdì è il momento migliore.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Sagittario:

Lunedì potrebbe essere il momento di prendere provvedimenti proattivi per migliorare la tua vita sociale. Se hai pensato di unirti ad un gruppo o incontrare più persone che condividono i tuoi interessi, questo è il momento giusto per fare la tua mossa.

C'è anche una forte concentrazione su un settore più appartato e spirituale. Potresti trovare più facile parlare dei tuoi sentimenti, che possono essere molto utili se devi discutere di una situazione con un buon amico o un confidente.

Potrebbe essere una buon momento per affrontare una relazione o una questione finanziaria che sta distruggendo la tua energia. Non pensare di doverlo fare tutto in una volta. Un processo delicato può aiutarti a risolverlo al tuo ritmo.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Capricorno:

Avrai la possibilità di stare sotto i riflettori nel corso della prossima settimana o giù di lì. Potresti raggiungere un'opportunità che ti porterà più in alto nella scala del successo. Sia questa una promozione, un nuovo lavoro o una mossa aziendale, questo è il momento giusto per fare il salto.

La tua vita sociale sembra tenerti molto impegnato. Gli inviti e le opportunità di lavorare in gruppo o nella tua comunità potrebbero tenerti sulla punta dei piedi. Potresti dover prendere le distanze da relazioni o gruppi a cui non ti senti più vicino. Detto questo, ci sono ancora molte opportunità per mescolarsi con le persone giuste e trarre grandi benefici da ciò.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Acquario:

Potresti essere ispirato a fare qualcosa che ti porta fuori dalla tua zona di comfort. Questa potrebbe essere una vacanza in un posto dove non sei mai stato prima, o potrebbe coincidere con un'opportunità che richiede di viaggiare su un terreno nuovo, che potrebbe essere un po' una sfida. Qualunque cosa sia, questo è un ottimo momento per fare quei primi passi per godere di nuove esperienze.

Potresti anche avere molto da fare riguardo alla tua carriera o alle tue ambizioni personali, con piani di espansione e portando la tua situazione attuale al livello successivo. Vacci piano, il movimento delle stelle , però, suggerisce che per andare avanti potrebbe essere necessario risolvere un problema di relazione, e prima è, meglio è!

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 AL 14 OTTOBRE 2018

Oroscopo della settimana Pesci:

Se vuoi cambiare qualcosa ma non hai ancora fatto nulla, le stelle di questo inizio settimana potrebbero aiutarti a dare il via al processo. Potresti sentirlo come un'inquietudine che ti spinge ad agire. Lascia andare qualcosa che non funziona più per te. Fare così può essere un grande sollievo e potrebbe anche migliorare la tua vitalità.

Nonostante questa concentrazione interiore, la tua attenzione potrebbe anche essere attirata dall’esplorare nuovi luoghi, idee e qualsiasi altra cosa che attira la tua attenzione. Il viaggio potrebbe essere a breve, così come studiare o cogliere un'opportunità che ti porta in un viaggio di scoperta interiore. Preparati anche a qualche sorpresa che potrebbe coincidere con notizie o informazioni che ti stimolano ad agire.



Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 8 al 14 ottobre, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani