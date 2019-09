Oroscopo della settimana dal 9 settembre al 13 settembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 9 settembre al 13 settembre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Con molteplici influenze di Nettuno / Pesci nei tuoi regni di solitudine e benessere, potresti sentirti periodicamente come se fossi perso nella nebbia per tutta la settimana. I principali colpevoli sono la Luna Piena del raccolto in Pesci e il sovrano Marte che si oppone a Nettuno venerdì, il che può fiaccare la tua volontà di agire. Forse non sarai in grado di prendere una decisione o sentimenti contrastanti scateneranno confusione. La buona notizia è che Mercurio e Venere che entrano in Bilancia sabato nel regno della loro partnership ispireranno comunicazioni sentite nelle prossime settimane. Se sei solo, potresti incontrare qualcuno di speciale online o attraverso un'introduzione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Toro: Molteplici influenze di Nettuno / Pesci nei tuoi regni sociali, tra cui La Luna piena raccoglitrice in Pesci e Marte che si oppongono a Nettuno venerdì, possono scatenare confusione su dove ti trovi in ​​una relazione attuale o con qualcuno che incontri. Forse incontrerai un ammiratore che invia segnali contrastanti o non è disponibile a causa di una relazione esistente. In ogni caso, se senti che qualcosa non va, usa il tuo sesto senso naturale per scoprire la verità. In altre notizie, Mercurio e Venere che entrano in Bilancia sabato ispireranno armonia nei rapporti di lavoro nelle prossime settimane. Un'attività che coinvolge il tuo lavoro, progetto di volontariato o regime di fitness può portare romanticismo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Attendere alla tua chiarezza è la tua missione questa settimana. Molteplici influenze di Nettuno / Pesci nel tuo regno domestico, tra cui la Luna pena raccoglitrice in Pesci e Marte che si oppongono a Nettuno venerdì, indicano che una questione che coinvolge la tua vita domestica o un modello familiare (negazione? Inganno?) Ti stanno gettando fuori dal gioco. Sul lato positivo, Mercurio e Venere che entrano in Bilancia sabato illumineranno il tuo settore di romanticismo e svago nelle prossime settimane, rendendolo un momento ideale per rivivere il romanticismo con il tuo tesoro o incontrare un ammiratore che è in sintonia con il tuo cuore e mente.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Cancro: I tuoi sogni sono al centro dell'attenzione. Molteplici influenze di Nettuno / Pesci, incluso La Luna piena raccoglitrice in Pesci e Marte che si oppongono a Nettuno venerdì, ti stanno mettendo in contatto con le tue aspirazioni, comprese quelle che coinvolgono l'amore. Prestare attenzione al tuo intuito può rivelare indizi sul tuo futuro attraverso una visione, un intestino o una sincronicità. In altre notizie, Mercurio e Venere che entrano in Bilancia nel tuo regno domestico sabato preferiscono ospitare una festa e / o una piacevole cena per due nelle settimane a venire. Se sei da solo, un'introduzione tramite un membro della famiglia potrebbe inviare qualcuno di speciale a modo tuo.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Leone : Scoprire ciò che è nascosto è al centro di molteplici influenze di Nettuno / Pesci, inclusa la Luna piena raccoglitrice in Pesci e Marte che si oppongono a Nettuno venerdì. Probabilmente sentirai il bisogno di essere da solo periodicamente questa settimana, il che può avviare un giro di ricerca dell'anima su ciò di cui hai bisogno / desiderio nella tua relazione più stretta. Lasciar andare un'emozione limitante può far parte del processo. Una nota più leggera, Mercurio e Venere che entrano in Bilancia sabato ti ispireranno a venire dal cuore nelle tue comunicazioni, che sicuramente catturerà il tuo tesoro o un nuovo ammiratore nelle prossime settimane. Cerca romanticismo online o durante una lezione o un viaggio.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Vergine : La mancanza di chiarezza può sfidare una società. Molteplici influenze di Nettuno / Pesci nel tuo regno di associazione, tra cui La Luna piena raccoglitrice in Pesci e Marte che si oppongono a Nettuno venerdì, possono distorcere il tuo giudizio quando si tratta di matrimonio, impegno o desiderio di una relazione a lungo termine. Potresti sentirti disilluso o eccessivamente ottimista nei confronti di una determinata persona, quindi assicurati di cercare la verità prima di agire. Entrare in contatto con la tua guida interiore sarebbe un passo nella giusta direzione. Mercurio e Venere che entrano in Bilancia sabato illumineranno il lato pratico dell'amore e favoriranno parlare di soldi con il tuo partner.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Stai facendo tutto il possibile, Bilancia? Questa sarà la domanda posta da molteplici influenze di Nettuno / Pesci nel tuo regno di servizio, tra cui la Luna piena di Pesci e Marte che si oppone a Nettuno venerdì. Se hai l'impulso di aiutare qualcuno che ami, assicurati che le tue buone intenzioni siano veramente necessarie e apprezzate. Anche essere chiari sui tuoi confini è importante. Per quanto riguarda il romanticismo, Mercurio e Venere che inseriscono il tuo segno sabato ti renderanno una calamita per gli ammiratori nelle prossime settimane. Ti divertirai più facilmente a connetterti con le persone che sono in sintonia con il tuo cuore e la tua mente.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : Il nebuloso Nettuno può essere un ambiente difficile per gli innamorati, e con molteplici influenze di Nettuno / Pesci nel tuo regno romantico questa settimana, potresti ritrovarti a camminare su una linea sottile tra idealismo e disillusione. Questo sarà particolarmente vero venerdì a causa della Luna Piena del raccolto in Pesci e accompagnando l'opposizione Marte-Nettuno, quindi assicurati di guardare sotto la superficie delle parole e delle apparenze di chiunque incontri. In altre notizie, Mercurio e Venere che entrano in Bilancia sabato risveglieranno ricordi di amori passati e potrebbero riportare nella tua vita qualcuno con cui hai perso il contatto.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: I tuoi limiti che coinvolgono l'autorità potrebbero essere testati questa settimana. Molteplici influenze di Nettuno / Pesci, tra cui La Luna piena raccoglitrice in Pesci e Marte che si oppongono a Nettuno venerdì, suggeriscono che potrebbe sorgere un po' di confusione su chi è al comando, al lavoro o in una relazione personale. Essere chiari sul tuo ruolo nella questione e adottare un approccio diretto nelle comunicazioni ti aiuterà a rimanere in pista. In altre notizie, Mercurio e Venere che entrano in Bilancia sabato porteranno grande gioia attraverso le tue amicizie e le attività di gruppo, che sono anche le tue strade migliori attraverso le quali incontrare qualcuno di speciale.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : La tua natura solitamente radicata è diretta verso le stelle. Molteplici influenze di Nettuno / Pesci nel tuo regno mentale, tra cui La Luna piena raccoglitrice in Pesci e Marte che si oppongono a Nettuno venerdì, stanno lanciando un'aura eterea o delirante sulla tua mentalità. Sarai propenso a vedere il meglio o il peggio delle persone, che potrebbero non essere meritate, quindi non prendere ciò che la gente dice o fa al valore nominale. Inoltre, la tua intuizione sarà sul bersaglio - se puoi distinguere tra la tua guida interiore e il tuo pio desiderio. In altre notizie, Mercurio e Venere che entrano in Bilancia sabato possono portare storie d'amore anche se un collega o un'attività lavorativa nelle prossime settimane.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Se riesci a mantenere la tua chiarezza durante le molteplici influenze di Nettuno / Pesci, in particolare la Luna piena del raccolto in Pesci e Marte che si oppone a Nettuno venerdì, avrai la possibilità di esplorare la più alta forma di amore. Mercurio e Venere che entrano in Bilancia sabato illumineranno il tuo regno spirituale nelle prossime settimane, il che può ispirare una connessione cuore-anima con il tuo tesoro o un nuovo ammiratore. Il romanticismo può essere trovato durante un'attività incentrata su spiritualità, cultura o viaggio. Inoltre, cercherai di sapere perché certe persone fanno / facevano parte della tua vita, insieme a ciò che il futuro riserva al tuo cuore.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo della settimana Pesci : La tua natura nettuniana sta prendendo il comando. Molteplici influenze di Nettuno / Pesci, tra cui la Luna piena del raccolto nel tuo segno e Marte che si oppone a Nettuno venerdì, possono far emergere il meglio (saggezza, connessione con lo Spirito) o il peggio (negazione, inganno) in te. Se scegli l'apertura e la chiarezza sulla paura e sul pio desiderio, potenzierai la tua guida interiore per condurti nella giusta direzione riguardo all'amore e ad altre aree. Anche oggi Mercurio e Venere che entrano in Bilancia sabato possono far emergere i tuoi pensieri e sentimenti più profondi e ispirarti a condividerli con le persone che ami nelle prossime settimane.

