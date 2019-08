Oroscopo di oggi 1 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 1 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 1 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Una fusione tra Luna e Marte nel tuo regno di romanticismo e svago accenderà sicuramente la tua passione - o almeno la tua giocosità. Il tuo obiettivo principale è divertirti. Un seducente tentativo con un amante sarebbe ottimale, ma anche invitare alcuni amici a casa per la serata di gioco. Se sei da solo, un'attività che si concentra su intrattenimento o sport può portare un ammiratore. Inoltre, questo è anche il tuo settore di creatività, quindi approfondire un progetto di cui sei entusiasta tirerebbe fuori anche il meglio di te.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : La tua vita domestica ti ha dato fuoco. Mentre la luna si fonde con Marte, puoi fare un salto in avanti su un progetto che coinvolge la tua proprietà o un'attività con la tua famiglia. Il fatto è che Marte può essere motivante o irritante - o entrambi - quindi assicurati che i membri della tua famiglia, l'appaltatore o chiunque sia coinvolto nel tuo piano sia allineato con esso, o corri il rischio di uno scontro di volontà. Al contrario, ti infastidirai facilmente se incontri resistenza invece dell'assistenza su cui hai contato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : La tua aura sarà particolarmente vera oggi. Man mano che la luna si fonde con il dinamico Marte nel tuo regno di intelletto, un mix delle tue emozioni e del tuo potere cerebrale darà un pugno quando ti esprimi. Che tu sia di fronte a un pubblico o solo con il tuo tesoro, i tuoi istinti piuttosto che la logica alimenteranno le tue conversazioni. Se riesci a ignorare l'impulso di avere ragione, ispirerai gli altri con la tua percettività e passione. Principalmente, si tratta di comunicare dal cuore. Inoltre, un argomento che ha catturato la tua attenzione potrebbe inviarti in una ricerca di ulteriori informazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Le tue emozioni sono alte quando si tratta di soldi. Mentre la luna si fonde con il dinamico Marte nella tua zona finanziaria, solo pensare alle tue bollette ti farà partire su una tangente arrabbiata o ti motiverà ad aumentare le tue entrate. Può andare in entrambi i modi; la scelta è tua. Se inizi a irritarti, cerca di sfruttare la parte motivante di Marte cercando opportunità di guadagno. Il brainstorming di idee con un membro di famiglia esperto (che non prenderà personalmente la tua angoscia) sarebbe un passo nella giusta direzione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Non sei timido quando si tratta di chiedere quello che ti serve. Mentre la luna si fonde con Marte nel tuo segno, potresti iniziare una discussione sincera con il tuo tesoro sulle tue esigenze, in particolare quelle tra le lenzuola. Di conseguenza, puoi aspettarti un interludio sexy o una discussione per liberare l'atmosfera. Potrebbe andare in entrambi i modi con Marte. Principalmente, potresti provare molta angoscia se non sei soddisfatto della tua vita amorosa. In tal caso, cerca di incanalare l'energia dinamica di Marte in un progetto che alimenta la tua passione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Restare in contatto con il tuo mondo interiore è la tua missione. Mentre la luna si fonde con Marte dinamico nel tuo regno inconscio, un improvviso picco di desiderio, rabbia o un'altra sensazione che hai ignorato può attirare la tua attenzione. Per ottenere le intuizioni di cui hai bisogno, prova a mescolare l'esercizio con l'introspezione (pensa allo yoga o alla meditazione camminata). Marte è estremamente fisico, dopo tutto. Inoltre, stai alla ricerca di un ricordo che sospetti provenga da una vita precedente in quanto potrebbe rivelare indizi su cosa sta succedendo con te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La Luna Nuova in Leone annuncia un nuovo ciclo sociale. Durante le prossime due settimane, sarai ispirato a entrare in contatto con vecchi amici per rivitalizzare quelle relazioni. Questo è anche il momento ideale per partecipare alle attività di gruppo per stabilire nuovi contatti, alcuni dei quali saranno sulla tua lunghezza d'onda, mentre altri saranno diversi da te in qualche modo. In ogni caso, socializzare porterà nuove esperienze nella tua vita. Basta essere consapevoli del fatto che un cenno di Urano può suscitare un problema emotivo o un'abitudine che devi liberare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione: Sei inarrestabile quando persegui il tuo obiettivo. Mentre la luna si fonde con Marte nella tua zona di carriera, il tuo bisogno di realizzazione alimenterà le tue decisioni sul tuo lavoro. Puoi improvvisamente decidere di raddoppiare i tuoi sforzi per promuovere il tuo progetto, sviluppare un'abilità o trovare un lavoro. La pura forza di volontà dietro ciò a cui stai mirando ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo. Tuttavia, la tua risolutezza quando cerchi qualcosa che desideri può accecarti ai bisogni delle altre persone interessate dai tuoi piani.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Stai solo perseguendo il tuo sogno. Una fusione dinamica Luna-Marte nel tuo regno di ideali ti sta dando una spinta in più, alimentando le tue decisioni e azioni. Principalmente, si tratta di utilizzare una combinazione di sforzo e guida interiore per condurti nel posto giusto al momento giusto per avere successo. Se ciò non accade oggi, prestare attenzione a suggerimenti intuitivi, sincronicità e altre forme di messaggi psichici accelererà i tuoi progressi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Stai desiderando un incontro ravvicinato. La luna che si fonde con Marte dinamico nel tuo regno di intimità può risvegliare la tua passione, ma non necessariamente il tipo fisico. Principalmente, si tratta di condividere il tuo io più intimo con qualcuno di cui ti fidi. Un diverbio tra le lenzuola è un'opzione deliziosa, ma se il romanticismo è in pausa in questo momento, contattare un amico intimo per un discorso a cuore sarebbe un passo nella giusta direzione, specialmente se sei fisicamente attivo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Aspettati un'intensità in una relazione stretta oggi. Man mano che la luna si fonde con il testardo Marte nella tua zona di associazione, le emozioni aumenteranno tra te e il tuo compagno, migliore amico o partner commerciale. Se da qualche tempo il problema di una relazione è in ebollizione, l'irritazione reciproca potrebbe colpire un crescendo per liberare l'aria. D'altra parte, un'escalation di passione può ravvivare una relazione intima. Se sei solo, la tua rabbia potrebbe essere diretta verso il tuo ex o verso te stesso per gli errori che hai commesso nelle relazioni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Devi solo fare le cose per avere più tempo per divertirti. La luna che si fonde con Marte nel tuo regno o lavoro e benessere aumenterà la tua capacità di completare i tuoi compiti. In effetti, potresti esagerare nell'affrontare troppo, quindi sforzati di rimanere in contatto con i tuoi bisogni fisici e fare delle pause quando sei esaurito. Lo stesso si può dire per il tuo programma di fitness. Dopotutto, dovrai risparmiare un po' di energia per tutto ciò che hai pianificato in seguito.

