Oroscopo di oggi 1 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 1 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 1 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: La tua passione sta per degenerare! Tra ora e il 17 agosto, Marte che viaggia attraverso Leonene farà scoppiare la tua vita amorosa, rendendo questo un momento ideale per le attività condivise con il tuo tesoro per rendere più vivace la relazione. Si tratta di attingere al tuo lato giocoso, quindi se ti stai prendendo una pausa dal romanticismo, uscire con gli amici o divertirti con i tuoi figli ti farà scoprire il meglio di te. Inoltre, Marte sta stimolando la tua creatività, rendendo questo un momento ideale per sviluppare le tue abilità o esporre la tua arte.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Aspettatevi che l'energia nella vostra casa aumenti nelle prossime settimane. Tra ora e il 17 agosto, Marte che viaggia attraverso Leone ti spingerà a migliorare il tuo ambiente di vita o ad avviare attività con la tua famiglia (o amici che si sentono come una famiglia.) L'unica cosa a cui prestare attenzione è un conflitto o una controversia che scatena battibecchi. Marte è il pianeta della rabbia e può causare l'esplosione di un'irritazione soggiacente, quindi calpestare con cura ogni problema spinoso che coinvolge la tua famiglia. In realtà, potresti essere tu, se la tua pazienza colpisce un muro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Se ritieni di essere in una posizione vulnerabile, cerca la protezione della persona che ti chiama all’azione. Con la luna in Toro sensibile in sincronia con Saturno e il Nodo Sud nell'autorevole Capricorno, è intelligente allinearsi con qualcuno in grado di fornire la sicurezza di cui hai bisogno. C'è sempre un compromesso, quindi questo rende una strategia scadente a lungo termine. Lascia che serva i tuoi interessi per ora ma andando avanti dovresti trovare il modo di agire in modo più indipendente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Aspettatevi una spinta nella vostra abbondanza nelle prossime settimane. Tra ora e il 17 agosto, Marte che viaggia attraverso Leone nella tua zona di denaro aumenterà la tua potenza guadagnando. Ora è il momento di cercare opportunità di guadagno di denaro, il che significa essere proattivi nel trovare (creare?) Una nuova strada attraverso cui utilizzare le tue capacità. La rete può indirizzarti nella giusta direzione. Pertanto, valuta la possibilità di abbandonare la tua riserva e di contattare i tuoi colleghi, amici e familiari per scambiare idee finanziarie. Quello di cui dovrai fare attenzione è una spesa eccessiva.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : I tuoi desideri stanno per prendere l'iniziativa. Tra ora e il 17 agosto, Marte che viaggia attraverso il tuo segno attiverà la tua determinazione per ottenere ciò che desideri. Sarai inarrestabile quando metti il ​​cuore su qualcosa o qualcuno, rendendolo un momento eccellente per fare un salto verso la manifestazione dei tuoi sogni. Tuttavia, se una persona è al centro del tuo sogno, dovrai acquisire un po' di pazienza finché non si troverà sulla stessa pagina. Se ciò non accade, è probabile perché la tua volontà è stata l'unica fonte di energia che alimenta il risultato. Dopotutto, bastano due per far funzionare una relazione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Stai entrando in un periodo di chiusura. Tra oggi e il 17 agosto, Marte che viaggia attraverso Leone nel tuo regno inconscio ti spingerà a liberare il passato per creare spazio per nuove esperienze. Principalmente, è il momento di affrontare le emozioni, in particolare la rabbia, che ostacolano i tuoi progressi. La buona notizia è che Marte renderà queste limitazioni più ovvie, quindi saranno più facili da rilasciare. La meditazione o la terapia possono aiutare; tuttavia, dovrai avere pazienza con te stesso durante il processo. Di cosa hai bisogno di lasciar perdere?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Il tuo io sociale interiore sta prendendo il centro della scena. Tra oggi e il 17 agosto, Marte che viaggia attraverso Leone nel tuo regno sociale ti farà precipitare in un turbine di incontri amichevoli e forse uno o due sforzi di collaborazione. Potresti anche iniziare una riunione di amici da un certo periodo della tua vita. Inoltre, considera la partecipazione a un gruppo che si concentra sull'altruismo o sulla crescita personale per portare nuovi amici nella tua vita. Tuttavia, poiché Marte rappresenta un conflitto, alcuni di questi incontri potrebbero metterti in discussione in qualche modo. Va tutto bene.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : La tua ambizione sta per prendere l'iniziativa. Tra ora e il 17 agosto, Marte che viaggia attraverso Leone nella tua zona di carriera attiverà la tua determinazione a lasciare il segno. Principalmente, si tratta di fare un salto verso il raggiungimento di un obiettivo utilizzando tutte le risorse a tua disposizione. Questi possono includere promuovere il tuo lavoro sui social media, sviluppare abilità o raggiungere persone che ti indirizzino verso opportunità professionali. In caso contrario, entrare in contatto con lo scopo della tua vita sarebbe un buon primo passo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Hai l’impulso di esplorare l’ignoto. Tra oggi e il 17 agosto, Marte che viaggia attraverso Leone nella tua zona di avventura condurrà a nuove ed eccitanti esperienze per accelerare la tua crescita personale. Sarai alla ricerca di nuovi posti e attività, ma non è tutto; anche la tua più alta consapevolezza è coinvolta, quindi acquisire conoscenze avanzate e sviluppare le tue pratiche spirituali può essere parte del processo. In quanto tale, questo è un momento eccellente per iscriversi a un programma di apprendimento, partecipare a un gruppo spirituale o esplorare una cultura diversa.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Tra ora e il 17 agosto, Marte che viaggia attraverso Leone risveglierà la tua passione, ma non si tratta solo di sesso. Certo, una pausa tra le lenzuola è un'opzione, e deliziosa, ma se la tua vita amorosa è in pausa, la tua passione può manifestarsi in altre forme. Principalmente, si tratta di attingere alle tue emozioni più profonde, che possono coinvolgere approfondire un'attività o un argomento che ti affascina. Ad un livello più profondo, puoi intraprendere un viaggio di guarigione eliminando un problema emotivo o un'abitudine. Cerca di essere paziente con te stesso durante il processo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Tra ora e il 17 agosto, Marte che viaggia attraverso Leone intensificherà i tuoi sentimenti riguardo a tutto ciò che riguarda il partenariato. Il vostro desiderio o avversione verso il matrimonio, l'impegno o la condivisione sorgeranno per essere esaminati. Se sei accoppiato, aspettati che l'intensità tra te e il tuo compagno stimoli passione o irritazione nella relazione. Quest'ultimo potrebbe essere una buona cosa se hai bisogno di cancellare l'aria. Inoltre, cerca di essere paziente se non ottieni il tuo risultato ideale con il tuo compagno o qualcun altro vicino a te.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Il tuo lavoro o benessere sta prendendo il centro. Tra oggi e il 17 agosto, Marte che viaggia attraverso Leone ti motiverà a dimostrare le tue capacità e competenze per promuovere il tuo lavoro. Ora è il momento di iniziare attività e conversazioni che ti permetteranno di andare avanti. Il potenziale svantaggio sta entrando in conflitto nel tuo lavoro. Se stai cercando un impiego, la tua determinazione a trovare un lavoro potrebbe ripagare nelle prossime settimane. In alternativa, la tua determinazione potrebbe essere mirata a migliorare il tuo regime di fitness. Basta non esagerare mentre ti impegni per raggiungere i tuoi obiettivi.

