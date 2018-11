Oroscopo di oggi 1 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 1 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 1 novembre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

In ambito lavorativo il tuo oroscopo di oggi dice che saprai catturare l'attenzione di chi ti circonda grazie alla tua innata predisposizione al dialogo costruttivo. In ambito affettivo, trascorrerai questa fase in compagnia delle tue persone care. Un consiglio: organizza una serata insolita.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Oroscopo del giorno Toro:

In questa giornata il tuo oroscopo di oggi dice che alcuni dubbi potrebbero insinuarsi nel tuo intimo e creare contrasti nel rapporto di coppia. In ambito lavorativo, gli Astri ti consigliano di evitare le insofferenze e soprattutto la fretta. Un consiglio: concediti un interesse artistico!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi questa giornata è ottima sotto tutti i punti di vista, nel lavoro sarai tempestivo ed intuitivo oltreché favorito nelle comunicazioni. In ambito affettivo, se sei single, riceverai un invito inaspettato e promettente. Un consiglio: non fare di tutta l'erba un fascio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Oroscopo del giorno Cancro:

In questa giornata l'oroscopo dice che il tuo intuito ti aiuterà a prendere le decisioni giuste ed a migliorare il tuo andamento economico lavorativo. In ambito affettivo, potrai trascorrere dei momenti sereni e piacevoli con chi ami. Un consiglio: rilassati.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Oroscopo del giorno Leone:

In questa giornata grazie agli influssi dei pianeti sarai favorito in ambito professionale, è probabile un viaggio che ti porterà nuove e vantaggiose proposte. In ambito affettivo, stupirai la partner per le dolci parole che avrai per lei.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata il tuo oroscopo dice che guadagnerai più del solito soprattutto se sei un libero professionista, ma fai attenzione perché potresti spendere soldi con altrettanta facilità. In amore, avrai un piccolo turbamento per una scelta imprevista di lei. Molto favorito se sei single.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Oroscopo del giorno Bilancia:

Il tuo oroscopo del giorno svela che ti si apriranno nuove occasioni e dovrai coglierle al volo. In ambito lavorativo, farai un incontro interessante che potrebbe migliorare la tua situazione attuale. In ambito affettivo avrai qualche difficoltà a mantenere la calma, viste le continue insinuazioni della partner.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata gli influssi delle stelle alimentano le tue entrate ed il tuo ingegno, sfrutta tutte le occasioni perché andranno a buon fine. In ambito affettivo, la Luna alimenta l'eros e la fantasia. Un consiglio: ironizza su tutto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Oroscopo del giorno Sagittario:

Gli Astri ti suggeriscono di provare a sospendere i tuoi giudizi in ambito affettivo: forse a causa delle tue convinzioni non riesci a vedere l'effettiva realtà dei sentimenti della partner. In ambito lavorativo, affidati alla tua immaginazione: è perfetta e ti permetterà di raggiungere lidi supremi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata il tuo oroscopo del giorno ti ricorda che continua la fase per te favorevole ed avrai ottime opportunità per affermarti nel lavoro, ma dovrai evitare di essere insicuro. In ambito affettivo, è possibile un'avventura coinvolgente. Un consiglio: non illuderti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Oroscopo del giorno Acquario:

In questa giornata secondo il tuo oroscopo del giorno dovrai fare attenzione al tuo modo di esprimerti, soprattutto in ambito lavorativo, un diverbio con un tuo superiore potrebbe metterti in cattiva luce. In amore, una persona amica ti farà un invito che si prospetta molto promettente nel settore delle nuove conoscenze.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Oroscopo del giorno Pesci:

In questa giornata avrai gli influssi delle stelle ti accendono una grande voglia di affrontare cose nuove per meglio vivere il tuo quotidiano nel lavoro, sarai quindi portato a metterti in gioco. In ambito affettivo, potrai contare su belle iniziative e sul tuo fiuto ineccepibile. Un consiglio: rifletti.

