Oroscopo di oggi 1 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 1 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 1 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: stai iniziando a vedere il valore che porti alla vita di certe persone. Potresti anche vedere come alcuni ti scontano. Resta al fianco di coloro che riconoscono e onorano il tuo valore. Ad esempio, quel Pesci che conosci bene, arriva esattamente da dove vieni.

Amore / Amicizia: Venere in Bilancia rende tutto amorevole, ma diventa brutto quando entra in scena il controllo di Plutone in Capricorno. Qualcuno vuole mostrare al mondo di essere il capo di questa relazione. Che tu sia l'aggressore o il danneggiato, hai dei problemi. La gelosia e la possessività sono al centro di questo. Se sei single, anche tu potresti diventare ossessivo o forse invidioso della relazione di un'altra persona. Sembra sempre qualcosa che vuoi quando lo guardi dall'esterno.

Carriera / Finanza: puoi essere piuttosto furbo quando gestisci i soldi degli altri. Il tuo esperto finanziario potrebbe farti guadagnare il rispetto di qualcuno di importante. Con la luna che si affaccia sui pianeti del Capricorno conservatore, l'avvertimento è che dovrai attenersi a ciò che è provato e vero piuttosto che tentare di innovare. Anche se la tua strada potrebbe generare un profitto più significativo, alcune persone non sono pronte per il cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: potresti ritrovarti sulla barriera quando si tratta di aprirsi su ciò che è veramente importante per te. Potresti chiederti se l'altra persona lo capirà o se la condivisione farà la differenza. Se hai bisogno di essere ascoltato, vale la pena esprimere ciò che hai da dire.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: hai coltivato strumenti pratici per gestire la tua vita, quindi usali. Ti torneranno utili quando ti ritroverai coinvolto nel dramma. Prima di andare lì (sai dove), chiediti se c'è qualche vero vantaggio in esso per te. Perché potresti odiare ammetterlo, ma potrebbe esserci verità su ciò che dice un Capricorno. Taglia le tue perdite.

Amore / Amicizia: la Luna Scorpione che si collega con l'asteroide Pallas ti dà una visione penetrante delle tue relazioni più strette. E poiché puoi percepire cosa sta succedendo sotto la superficie, sai come relazionarti al meglio con il tuo partner e i tuoi amici. Se solo fosse sempre così facile. Sentirai una forte connessione emotiva perché li capisci davvero.

Carriera / Finanza: una brutta piazza Venere / Plutone potrebbe scatenare uno scontro tra te e un collega. Potrebbe comportare uno spavento sulla proprietà di un'idea. O forse qualcuno è troppo prepotente? Una cosa è certa: c'è molto di più di ciò che sta accadendo in superficie. Uno sguardo più approfondito potrebbe rivelare che la gelosia gioca un ruolo, soprattutto se questo scenario coinvolge l'ufficio caro. Un flirt sul posto di lavoro andato storto potrebbe rappresentare una grave minaccia. Attento, toro.

Crescita personale / spiritualità: non è sufficiente teorizzare ciò che puoi fare. Hai bisogno di prove tangibili dei tuoi talenti. Scendi dal recinto con un'idea con cui stai giocando e raggiungilo. La prova è nella pratica.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: le cose possono essere facili, a meno che, ovviamente, non si senta la necessità di complicarle. Se sei nei guai, è probabile che tu abbia solo te stesso da incolpare. Il dramma può essere elettrizzante ma alla fine distruttivo. Quindi per favore, non andarci nemmeno con uno Scorpione oggi.

Amore / Amicizia: triangoli d'amore, gelosia, ossessione e ogni sorta di folle dramma romantico entrano in scena mentre Venere affettuosa in Bilancia si scontra con l'imponente Plutone nel Capricorno. Potrebbe sembrare sexy ed eccitante per un minuto, fino a quando non ti ritrovi spazzato via dalla risacca. È profondo e buio, Gemelli. Quindi, potrebbe essere meglio stare fuori dall'acqua. Potresti credere di poter controllare i tuoi desideri e non impazzire, ma non puoi davvero.

Carriera / Finanza: hai una visione chiara di come funzionano le cose, quindi questo ti aiuta a rimanere in linea con i tuoi compiti. Un allineamento di luna / Nettuno di supporto può anche sintonizzarti su ciò che si aspettano i superiori. Sembra che tu abbia questo. In caso di emergenza, è disponibile un sistema di backup.

Crescita personale / spiritualità: stai davvero bene non ottenere ciò di cui hai bisogno? Un allineamento traballante di Mercurio / Vesta suggerisce che potresti negare i tuoi desideri sessuali o materiali perché è troppo complicato per chiedere quello che vuoi. Forse è troppo da affrontare adesso? Puoi tornare indietro quando la necessità diventa più pressante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le tue basi emotive provengono da te e da ciò che hai creato. Ricorda che quando inizi a pensare che qualcuno possa portarti via qualcosa. Non lasciare che ciò che accade "là fuori" ti confonda su ciò che hai all'interno. Cerca un Pesci creativo per confermarlo. Potrebbero portare molta ispirazione a modo tuo.

Amore / Amicizia: il tuo bellissimo dramma romantico potrebbe essere prevenuto da possessività, ossessione e intrigo come la deliziosa Venere in Bilancia si scontra con il malvagio Plutone in Capricorno. Una terza parte potrebbe metterti in scena e creare problemi tra te e il tuo interesse amoroso. Oppure qualcuno (forse tu) potrebbe essere assillato dalla gelosia e dalla paranoia e fare un casino assoluto. È difficile mantenere la testa quando il tuo cuore è coinvolto, ma cerca di non lasciare che i tuoi desideri ti conducano lungo un sentiero oscuro.

Carriera / Finanza: vedi il quadro più ampio e puoi formulare idee creative mentre la Luna Scorpione si sincronizza con Pallas strategiche e visionario Nettuno. Otterrai supporto perché sai come iniettare attentamente nuove intuizioni nel vecchio modo di fare le cose. Questo ti mantiene in buoni rapporti con colleghi, clienti e superiori che hanno bisogno di essere baby passo avanti verso il cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe esserci qualche esitazione nell'abbracciare un piano per il tuo futuro. Ha qualcosa a che fare con la sensazione di non essere sicuri di ciò che i tuoi bisogni andranno avanti. Non abbiate fretta. C'è ancora tempo per capire tutto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: c'è una strana atmosfera nell'aria ed è un po' snervante. Gravita verso le persone e le cose che alimentano il tuo spirito anziché essere attratto dal caos. Se le cose diventano troppo, rivolgiti a un Toro di fiducia per incoraggiarti e consigli pratici.

Amore / Amicizia: con l'emozionante Luna dello Scorpione nel tuo regno domestico, desidererai il conforto silenzioso che solo la casa può offrire. Tuttavia, non è esattamente accogliente in quanto la luna si scontra con Urano turbato e ferito Chirone. Se ti ritrovi ad allenarti piuttosto che a rilassarti, potrebbe essere saggio uscire di casa. Perché non connettersi con un amico allegro?

Carriera / Finanza: se ci sono soldi da guadagnare, ci sei. Con Marte motivato in Vergine che si allinea con Vesta dedicata in Toro, stai cercando di raggiungere obiettivi con premi tangibili. Se non puoi portarlo in banca, non vale la pena dedicare tempo e fatica. Salva grandi schemi e concetti sperimentali per una un’uscita successiva. In questo momento, l'atmosfera è tutta per mettere i soldi in tasca. È l'unico modo per mettere un cuscino tra te e cose che non puoi controllare.

Crescita personale / spiritualità: se ti senti vuoto, potrebbe essere perché stai trascurando la tua vita interiore. Qual è la cosa che ti dà significato? Spiritualità? Creatività? Trascorrere del tempo in natura? Identificalo e immergiti in esso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: osserva la disconnessione tra le tue convinzioni e le tue azioni. Quando i desideri travolgenti eseguono lo spettacolo, perdi di vista dove si trova la linea. Pensa a come vai, Vergine. Parla con il sensibile Capricorno se hai bisogno di un punto di vista più maturo.

Amore / Amicizia: ci sei dentro per vincere con il romanticismo, quindi ti preparerai regali costosi, date sontuose e costose modifiche al tuo aspetto per rivendicare l'amore di qualcuno. L'affascinante Venere in Bilancia che si scontra con il furbo Plutone nel Capricorno dice che stai giocando una partita pericolosa. Diventerai pazzo se non vedi un ritorno sul tuo investimento. Questa brutta configurazione planetaria suggerisce che il payoff potrebbe includere tradimento, gelosia e scandalo. I soldi non possono comprarti amore. Quello che otterrai invece è un dramma infinito. Se i ruoli sono invertiti, non prendere il premio brillante a meno che non ti dispiaccia essere di proprietà.

Carriera / Finanza: per allineare le tue scelte finanziarie ai tuoi valori, devi capire quali sono. O sono un po' confusi, o non sei sicuro di poterti permettere di mettere i tuoi soldi dove è la tua bocca. Prendi la decisione con cui puoi convivere.

Crescita personale / spiritualità: la luna nel sondare lo Scorpione lo rende un momento eccellente per la ricerca. Dedica del tempo a scoprire di più su un argomento che ti incuriosisce. Ciò che apprendi potrebbe presto tornare utile.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: quando il tuo cuore non è coinvolto, vedi le cose chiaramente. Ma una volta che fai un investimento emotivo, sei accecato dai tuoi desideri. Se qualcuno dovrebbe essere in grado di bilanciare i due, sei tu. Ma, se non puoi, un Capricorno te lo darà diritto.

Amore / amicizia: tutto questo e un sacco di patatine, eh? La favolosità incontra la ferocia mentre Venere nel tuo segno si scontra con l'imponente Plutone nel Capricorno. Tutto il fascino del mondo non muoverà il quadrante a tuo favore con qualcuno che pensa di averti sotto il suo controllo. La gelosia, l'ossessione e il folle intrigo romantico possono colorare il modo in cui ti relazioni. Ne vale la pena impazzire così tanto per qualcuno? Probabilmente no. Soprattutto se ciò significa passare da un territorio da brividi romantici a rischi per la salute emotiva.

Carriera / Finanza: sei totalmente nella zona mentre l'intelligente Scorpione Luna si sincronizza con l'intuitivo Nettuno. Stai leggendo tutti i segni e sei sensibile a ciò che il lavoro richiede. Gli aspetti dei pianeti nel Capricorno radicato indicano che stai facendo mosse mature e sensate. Proseguire.

Crescita personale / spiritualità: comunicare i tuoi bisogni più profondi può essere complicato se non hai ancora capito cosa vuoi. Forse dovresti pensarci ancora prima di mettere in discussione i tuoi desideri?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: puoi gestire il dramma e gli intrighi un po' meglio della persona successiva, anche se non è sempre una buona cosa. Fai attenzione che il tuo fascino per il lato oscuro della vita non crei un problema che non sarai in grado di risolvere. Detto questo, attenzione alla dolcezza di una Bilancia. Questa persona potrebbe non essere chi pensi di essere.

Amore / Amicizia: se stai facendo qualcosa che sai che non dovresti fare, potrebbe esserci un prezzo pesante da pagare mentre seducente Venere in Bilancia si scontra con l'imponente Plutone in Capricorno. Triangoli amorosi, relazioni extraconiugali e altre complicate configurazioni romantiche potrebbero esplodere in faccia. Se sei single, sei ossessionato da una relazione passata o insegui qualcuno che non ti piace, potrebbe anche essere fonte di problemi. La gelosia, la possessività e l'ossessione sono pericolose ora, quindi fai attenzione.

Carriera / Finanza: sei pieno di idee creative come una luna / Pallas che si mescola nei tuoi balli di segno con il visionario Nettuno in Pesci. Possiedi le braciole mentali necessarie per dare forma alla tua visione invece di limitarti a vagare attorno a una sorta di idea vagamente bella. Potrebbero essere necessarie ulteriori ricerche per decomprimerlo completamente, ma sei sulla buona strada.

Crescita personale / spiritualità: se non hai voglia di condividere, va bene. È difficile sentirsi bene quando si dà il proprio serbatoio vuoto. In questo caso, non è egoistico mettere al primo posto le proprie esigenze.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: c'è pace all'interno e caos all'esterno. L'andamento della giornata sarà determinato principalmente dal canale in cui decidi di sintonizzarti. Sta a te ricordare che hai una scelta. Una serata rilassante con i tuoi Pesci preferiti potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno per bilanciare tutto.

Amore / Amicizia : è bello avere dei confini tra te e i tuoi amici. Altrimenti, diventa brutto quando qualcuno si comporta come se quello che è tuo è loro (e viceversa). Un brutto allineamento tra la delicata Venere in Bilancia e il ladro Plutone in Capricorno è destinato a portare il dramma. Questo potrebbe significare disordinati triangoli d'amore, gelosia e ossessione. Fidanzati, fidanzate, migliori amiche, soldi e beni ambiti sono tutti in palio. Tieni i tuoi amici vicini e i tuoi oggetti di valore più vicini.

Carriera / Finanza: può essere difficile parlare di un progetto di squadra. Soprattutto perché potresti non essere sicuro della dignità del tuo contributo. O pensi che sia eccellente, ma preoccupati che il team non lo accolga, o non sei sicuro di ciò che hai da offrire. Guarda e ascolta e scopri come le tue idee si adattano a ciò che viene bandito.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Scorpione che si allinea con Saturno, Nettuno e Plutone fornisce più forza emotiva e resistenza di quanto si possa pensare di essere in grado. Si tratta di ricordare e tacere abbastanza da sintonizzarsi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: non perdere peso solo perché puoi. Una persona veramente forte sa quando è nel loro interesse allontanarsi dal caos piuttosto che provare a gestire lo spettacolo. Non ci sono vincitori in questa battaglia, quindi non respingere l'aiuto. Uno Scorpione ottiene totalmente ciò che stai attraversando e in questo momento, hai bisogno di qualcuno per ottenerlo.

Amore / Amicizia: una forte connessione tra te e un amico ti dà supporto quando ne hai bisogno. Ti sentirai emotivamente sincronizzato mentre la Luna in Scorpione si allinea con l'empatico Nettuno in Pesci. Trascorrere del tempo di qualità con il tuo amico ti rassicurerà che non l'hai perso quando il mondo intorno a te sembra completamente pazzo.

Carriera / Finanza: essere l'ufficio tesoro non è tutto ciò che è rotto. In effetti, può ispirare qualcuno a superare il tuo trono mentre Venere deliziosa in Bilancia si scontra con Plutone ladro nel tuo segno. La gelosia, l'ossessione e l'intrigo sono alla base di questo brutto allineamento. Se sei tu quello che sta cercando la corona di qualcuno, non ti fermerai davanti a nulla per ottenere quello che vuoi. Questo potrebbe diventare brutto. Soprattutto se i favoriti del flirt e dell'ufficio giocano un ruolo nell'immagine.

Crescita personale / spiritualità: assicurati che ciò che stai chiedendo sia davvero ciò che desideri. Se sei il minimo sulla recinzione, è meglio rimanere in silenzio fino a quando non comprendi pienamente i tuoi desideri e le conseguenze di averli soddisfatti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: prestare la tua attenzione alle persone e alle situazioni che rafforzano la tua sicurezza può essere la tua grazia salvifica. Ci sono alcune persone con cui non dovresti avere a che fare e luoghi pericolosi in cui non devi avventurarti, quindi non andarci. Chiedi a uno Scorpione la conferma dei tuoi sospetti.

Amore / Amicizia: c'è una battaglia per vedere se le tue speranze o le tue paure emergono vittoriose mentre Venere armoniosa va in punta di piedi con Plutone discordante. Questo brutto allineamento può invitare gelosia, ossessione e dramma pazzo. Se sei accoppiato, stai ancora aggrappato a un ex o sei ossessionato da qualcuno che non è interessato, potresti diventare intenso e forse un po' paranoico. È meglio non indulgere a pensieri oscuri a meno che non ci siano prove sostanziali a giustificare i tuoi sospetti. Una volta scesi su questa strada, è difficile trovare la rampa.

Carriera / Finanza: la tua capacità di risposta a ciò di cui le persone hanno bisogno ti mette in una buona posizione sul posto di lavoro. Puoi ringraziare un allineamento di luna / Nettuno di supporto per aumentare il tuo intuito e aiutarti ad affinare ciò che è cruciale. Un effetto radicale dei pianeti in Capricorno ti terrà in realtà quando prendi troppa licenza creativa con i tuoi compiti.

Crescita personale / spiritualità: stai facendo delle scelte solide sulla tua casa e vita familiare? O stai giocando troppo piccolo? È qualcosa da considerare mentre mediti su una decisione critica. Attendi che siano disponibili ulteriori informazioni prima di prendere una decisione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: sei contento di vivere nel tuo mondo. È quando il tuo mondo si scontra con ciò che esiste al di fuori di esso che le cose diventano un po' traballanti. Non puoi sempre vivere dentro la tua bolla. Indossa il tuo equipaggiamento protettivo, prendi uno Scorpione per il supporto e avventurati.

Amore / Amicizia: una disconnessione tra il modo in cui percepisci una relazione e la realtà può essere vertiginosa a causa dell'impegno di Giunone in Vergine che si oppone a Nettuno illusorio nel tuo segno. Nella migliore delle ipotesi, le idee non realistiche portano alla delusione mentre, nella peggiore delle ipotesi, qualcuno potrebbe finire ingannato a fondo. È tempo di rimuovere gli occhiali color rosa e vedere cosa c'è davanti ai tuoi occhi. Se singole idee romantiche idealistiche potrebbero essere ciò che si frappone tra te e un'autentica collaborazione. Controllo della realtà, forse?

Carriera / Finanza: nella tua testa, sembra un'idea geniale. Ma quando lo fai uscire nel mondo, sembra totalmente fuori di testa. Puoi ringraziare una luna distruttiva / influenza di Urano per aver confuso il tuo flusso mentale. Forse è una questione di tempismo e le persone non sono pronte per le tue idee inventive? O forse non ha davvero senso? Eseguilo da un collega prima di rilasciarlo al pubblico.

Crescita personale / spiritualità: non tutti parlano. Quando dai la tua parola, le persone possono fidarsi che la manterrai. Guadagnerai punti oggi camminando per i tuoi discorsi.

