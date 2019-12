Oroscopo di oggi 10 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 10 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 10 dicembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è bene essere consapevoli dei propri valori. È anche bello lasciare spazio a nuove informazioni e punti di vista diversi. Tu e un Sagittario potresti non vedere gli occhi su una questione urgente, ma puoi comunque essere aperto e trattare il centauro con rispetto.

Amore / Amicizia: essere onesti sulle tue mancanze può dare potere mentre Mercurio in onesto Sagittario si allinea con Chirone ferito nel tuo segno. Ti toglie la pressione, quindi non devi fingere di essere il partner o l'amico perfetto. Fa anche sapere a qualcuno che di tanto in tanto commetterai degli errori. Ciò che conta di più è che hai abbastanza integrità per essere responsabile quando lo fai.

Carriera / Finanza: è meglio evitare le questioni di denaro al mattino con la luna vuota ovviamente nel Toro attento al valore. Ciò che può andare storto andrà storto e verranno fatti degli errori. Ciò significa rimandare gli acquisti importanti e non cedere all'improvviso bisogno di concedervi il lusso. Se è necessario condurre attività finanziarie, attenersi alle ricevute e tenere registri accurati delle transazioni. Ne avrai bisogno se colpisci un ostacolo.

Crescita personale / spiritualità: qualcosa che impari può sfidarti a guardare oltre il tuo punto di vista limitato mentre la Luna Gemelli si oppone al mercurio informato. Premi pausa sulle tue emozioni mentre esplori una prospettiva che non avevi considerato in precedenza o che hai giudicato non valido.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: la giornata inizia in modo roccioso con la luna ovviamente vuota nel tuo segno. Se non riesci a mettere insieme il tuo atto, fai appello a una figura di mentore (forse un Capricorno terra-terra) per chiedere aiuto. Con la giusta guida, puoi tornare in pista.

Amore / amicizia: le ferite emotive irrisolte possono impedirti di ricevere l'intimità che brami. Ignorare le tue paure non le farà andare via. Il mercurio espressivo che si allinea al ferito Chirone è un invito a condividere le tue preoccupazioni. Può essere una conversazione imbarazzante da avere con il tuo partner e potrebbe non essere qualcosa per cui sei pronto. In tal caso, parla con il tuo terapista o un amico fidato. È tempo di recuperare il tuo potere dal passato.

Carriera / Finanza: ci si aspetta un'indecisione su un acquisto o una questione finanziaria poiché la variabile luna in Gemelli si oppone a Mercurio. Con così tante opzioni da considerare, è difficile prendere una decisione. Con lo shopping, puoi acquistare più articoli invece di restringere le tue scelte. Aspetta le tue ricevute. Più tardi, potresti decidere che nessuno di loro è quello che vuoi.

Crescita personale / spiritualità: se non sei abbastanza sicuro di te come una volta, non è una brutta cosa. È un segno che ti stai evolvendo. Non dare per scontato che tu sappia tutto quello che c'è da sapere su te stesso. Sintonizzati su ciò che è nuovo e diverso in te in questo momento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: un sonno agitato o un sogno strano potrebbero farti premere il pulsante snooze. Puoi ringraziare il vuoto, ovviamente, la luna per aver rovinato la tua mattinata. Speriamo che non abbia alcun impatto su un'interazione con un Sagittario. Devi essere forte come una virata.

Amore / Amicizia: c'è solo un modo per scoprire se tu e il tuo interesse amoroso siete sulla stessa pagina del vostro futuro. È facendo una chiacchierata e scoprendo dove stanno le cose. Potrebbe essere un po' più facile con un allineamento di Mercurio /Chirone di supporto in gioco. A volte, devi dire diamine con le tue paure e provarci. I single dovrebbero possedere i loro obiettivi di relazione piuttosto che smorzare i loro desideri su ciò che pensano che qualcuno sia disposto a dare.

Carriera / Finanza: la tua indecisione potrebbe far impazzire un collega mentre la luna nel tuo segno si oppone al mutevole Mercurio. Può anche essere esasperante quando li sommergi con le opzioni. Non lasciare che la paura di fare la scelta sbagliata impedisca a te (o a qualcun altro) di svolgere un compito. Preparati a prendere una decisione in base ai dati disponibili. Se non puoi aspettare ulteriori informazioni, lavora con quello che hai.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi gusti e antipatie sono abbastanza chiari con la luna soggettiva nel tuo segno. Tieni presente che le tue preferenze non sono universali. Quindi, è meglio non presumere che qualcuno condivida i tuoi gusti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: nelle prime ore, è meglio lavorare come agente solista. Potresti trovare difficile coordinare i tuoi sforzi con un gruppo mentre la luna è ovviamente vuota. Trattare con un Toro potrebbe essere uno sforzo molto confuso. Evita il toro se puoi.

Amore / Amicizia: ciò che era chiaro e deciso tra te e il tuo interesse amoroso o un amico si confonde mentre la luna è vuota, ovviamente. È meglio attenersi a un accordo precedente piuttosto che decidere improvvisamente di cambiare le cose. Può creare confusione e problemi inutili tra di voi.

Carriera / Finanza: il rispetto viene guadagnato sul posto di lavoro quando puoi possedere errori e lavorare per correggerli. Con un allineamento di supporto Mercurio / Chirone che ti supporta, puoi farlo facilmente. Essere aperti sui passi falsi anziché spazzarli sotto il tappeto fa sapere alle persone che sei responsabile e qualcuno su cui fare affidamento per ottenere un lavoro giusto. Poni domande, fai ricerche e raccogli le informazioni necessarie per tornare in pista.

Crescita personale / spiritualità: qual è l'abilità necessaria che ti manca o in cui non sei molto bravo? È una buona giornata per immergersi e lavorare per aumentare di livello le proprie capacità. Se perfezionare questa abilità può farti risparmiare tempo o denaro, è una ricerca utile. Anche dieci minuti al giorno possono fare una differenza enorme nel tempo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la necessità di relazioni forti può ispirare maggiore onestà e trasparenza, soprattutto se sei stanco di mantenere i segreti. Più sei fiducioso, meno c'è da perdere se sei aperto. Un Ariete può apprezzare il tuo nuovo atteggiamento.

Amore / amicizia: un cuore a cuore con il tuo interesse amoroso o un amico potrebbe essere illuminante con un allineamento Mercurio / Chirone in gioco. Insicurezze e paure potrebbero essere rivelate. Ciò che impari può fornire risposte a ciò che ti chiedevi. Essere aperti sulle proprie ferite può ispirare fiducia. Sapere che nessuno di voi è perfetto può mettere entrambi a proprio agio.

Carriera / Finanza: potrebbe essere saggio evitare il tuo capo nelle prime ore con la luna vuota ovviamente. Sotto questa influenza, può essere difficile misurare il loro umore e valutare i loro bisogni. Volare sotto il radar può impedirti di fare un imbarazzante passo falso. Più tardi, quando la luna è in Gemelli capaci, puoi fare la giusta impressione. Avrai anche il supporto dei colleghi per supportarti.

Crescita personale / spiritualità: il tuo cuore e la tua mente potrebbero essere in contrasto quando la volubile luna in Gemelli si oppone a Mercurio. Qualcosa che qualcuno fa o dice potrebbe essere il grilletto che rivela la tua confusione. Non è un grosso problema a meno che non lo trasformi in uno. Consideralo un invito a approfondire la questione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: Ciò che non sai diventerà evidente se ti imbatti in una guerra di parole con qualcuno (forse un intelligente Toro) che conosce più di te. Le tue opinioni non contano come fatti. Potrebbe essere una buona idea fare i compiti prima di pesare.

Amore / Amicizia: la tua atmosfera è romantica e super passionale mentre la sensuale luna in Toro si collega a Venere, Saturno e Plutone. Una data avventurosa potrebbe dare a te e al tuo interesse amoroso la possibilità di legare. Non c'è niente come condividere una nuova esperienza per avvicinarti. Se sei single, uno sconosciuto intrigante e super sexy di diversa cultura o provenienza potrebbe attirare la tua attenzione.

Carriera / Finanza: potresti avere delle riserve su un incarico che ti porta fuori dalla tua zona di comfort mentre la luna è in contrasto con il sole nell'ampio Sagittario. Forse hai bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con la disposizione del terreno? Fai abbastanza per dimostrare che ci sei, ma non avventurarti troppo lontano.

Crescita personale / spiritualità: fino al 28 dicembre, puoi ottenere tutti i fatti e le cifre di cui hai bisogno per apportare cambiamenti significativi alla casa o allo stile di vita ora che il pianificatore Mercurio si trova in Sagittario e nella tua zona residenziale. Ci sarà un flusso entusiasta di comunicazione con le persone che condividono il tuo spazio vitale e con la tua famiglia allargata. Potresti telelavorare o potrebbe esserci un aumento dell'attività nella tua casa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: la tua mente può lavorare per te o contro di te. Se sei concentrato e sai quali sono le tue priorità, può essere un potente strumento per fare le cose. Tuttavia, una volta persa la trama, il gioco è finito. Evita un Gemelli. I loro giochi mentali saranno una distrazione che non ti serve.

Amore / amicizia: Messenger Mercurio in linea con il guaritore ferito Chirone ricorda che la comunicazione onesta e aperta è un ingrediente cruciale per il successo della relazione. Prova a mettere tutto lì fuori con il tuo interesse amoroso piuttosto che dire loro cosa è conveniente o cosa pensi che vogliano sentire. Per i single, chiarire i fallimenti della tua relazione può aiutarti a evitare errori in futuro. Giocare al gioco della vergogna o della colpa non è costruttivo. Si tratta di possedere la tua parte.

Carriera / Finanza: è meglio attenersi a ciò che è rilevante piuttosto che andare su una tangente mentre la volubile luna in Gemelli si oppone al comunicatore Mercurio. Oggi la curiosità può essere più un ostacolo che un aiuto. Non è consigliabile discostarsi dal piano quando si prevede di fornire informazioni chiare e concise. Salva l'esplorazione mentale per una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: l'irrequietezza si instaura quando la luna si sposta in Gemelli mutevoli e nella tua casa di avventura. Diminuire la noia può comportare la ricerca di un modo per variare la solita routine. Fare qualcosa di diverso dopo il lavoro o controllare un nuovo luogo di interesse sarà divertente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sei super percettivo e curioso, ma a volte può funzionare contro di te. Qualcuno (forse un Ariete) che fornisce una verità scomoda è probabilmente completamente trasparente. Non è necessario approfondire ulteriormente la questione.

Amore / Amicizia: ossessionare una recente conversazione sulla tua vita sentimentale può essere una cosa pericolosa. Con la luna ovviamente vuota nel tenace Toro, ti aggrappi a ciò che è stato detto come un cane con un osso. È probabile che farai esplodere le cose in misura sproporzionata e ne ricaverai più di quanto non sia prudente. Se hai bisogno di chiarimenti su ciò che è stato discusso, attendi che la luna si muova nei Gemelli espressivi. O, meglio ancora, sapere quando partire abbastanza bene da solo.

Carriera / Finanza: impiegare del tempo per risolvere un problema potrebbe farti risparmiare tempo o denaro in futuro. Con un allineamento di Mercurio / Chirone di supporto in gioco, puoi reperire le informazioni di cui hai bisogno che ti aiutano a risolvere il tuo dilemma. Può comportare l'identificazione di un errore e il lavoro per correggerlo. Anche se richiede molto tempo, sarà utile perché il processo può colmare lacune nelle tue conoscenze e abilità.

Crescita personale / spiritualità: la tua mente sospettosa è sempre alla ricerca di un motivo nascosto. Leggere tra le righe porta più domande che risposte quando la volubile luna in Gemelli si oppone a Mercurio. Sapere di più non ti darà necessariamente il potere di fare un cambiamento.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: è difficile leggere le persone poiché la luna in Gemelli volubili si oppone a Mercurio mutevole. Comprendere come si sente un Gemelli può essere particolarmente difficile. Non sai mai quale faccia ti mostreranno. Ed è quasi mai quello che ti aspetti.

Amore / amicizia: con il comunicatore Mercurio nel tuo segno, non sei timido quando si tratta di parlare di te. L'allineamento di Mercurio alla ferita di Chirone suggerisce che sei pronto per essere trasparente sui passi falsi che hai fatto nella tua vita amorosa. Possederli può essere molto liberatorio. Inoltre consente alla persona con cui ti stai connettendo di sapere che sei reale. L'onestà e l'integrità ti rendono molto attraente.

Carriera / Finanza: Con la tenera luna in Toro vuota ovviamente nella prima parte della giornata, ciò che può andare storto, andrà storto. Questi piccoli incidenti potrebbero interrompere totalmente il tuo flusso. Inizia in ritardo se puoi. Se non ci riesci, concentrati su semplici compiti al mattino e rimanda compiti più complicati fino a dopo l'ora di pranzo.

Crescita personale / spiritualità: una confessione potrebbe essere molto catartica. È un buon modo per andare se ti sei sentito male per non essere pulito. L'onestà porta vulnerabilità. Prenditi un momento per preparare il tuo cuore e la tua mente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: al lavoro e nella vita personale, hai bisogno di risposte. Porre le domande giuste può essere un affare scoraggiante perché rivela ciò che non sai. Un Ariete perspicace può avere le informazioni giuste, ma sei davvero pronto ad ascoltarlo?

Amore / Amicizia: chi c'è al posto di guida nella tua vita sentimentale? Dove una volta ti sentivi sicuro, potresti iniziare a sentirti turbato e a interrogarti. Puoi ringraziare, ovviamente, il vuoto della luna nel Toro pigro per averti scosso. È un promemoria per non dare per scontato l'affetto di qualcuno. Solo perché hai il gioco, non significa che sarai sempre un vincitore. Devi ancora presentarti e fare un piccolo sforzo.

Carriera / Finanza: i tuoi sentimenti riguardo a un compito potrebbero non confondere con i fatti mentre la volubile Gemini Moon si oppone al mercurio informato in Sagittario. Ci sono cose che non conosci e non puoi colmare le lacune per istinto. Sei super intelligente e capace, ma non sei un'autorità su tutto. Lascia andare ogni riluttanza che hai in giro per chiedere aiuto. Potrebbe essere necessaria assistenza per svolgere correttamente il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione confidenziale con un membro della famiglia può essere terapeutica poiché il mercurio espressivo si allinea con il guaritore ferito Chirone. Nuove informazioni potrebbero aiutarti a vedere le cose sotto una luce diversa. Questo potrebbe essere ciò di cui hai bisogno per andare avanti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: migliorare le tue abilità comunicative è cruciale. Beneficerai di essere più aperto e di essere un ascoltatore migliore. Un Sagittario può avere una storia interessante da condividere. Potrebbe aiutarti a sentirti meno solo con qualcosa che stai attraversando.

Amore / Amicizia: provare a capire un amico o il tuo interesse amoroso sembra impossibile quando la traballante luna in Gemelli si oppone al mutevole Mercurio. Una volta che pensi di sapere di cosa si tratta, ti mostrano un lato diverso. Non essere sorpreso se ti trovano ugualmente volubile. Nessuna persona è un essere statico, quindi è meglio non bucare. Tutti (incluso te) sono in continua evoluzione e cambiano idea.

Carriera / Finanza: una sessione di brainstorming di gruppo può riempire i tuoi spazi vuoti mentre Mercurio esperto si sincronizza con Chirone insicuro. Può essere più semplice porre domande e scoprire cosa devi sapere quando un gruppo è coinvolto nel processo. Sei più intelligente di quanto pensi e potresti possedere intuizioni che potrebbero essere utili agli altri. Non aver paura di condividerlo. Avere il tuo know-how ben accolto dagli altri ti può dare la spinta della fiducia di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: lievi contrattempi sul fronte interno potrebbero iniziare la giornata in modo brusco con il vuoto testardo della luna in Toro. Cose come chiavi fuori posto potrebbero farti inciampare. Non fatevi prendere dal panico. A mezzogiorno, tutto dovrebbe tornare sulla rotta.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: non lasciare che la tua preoccupazione per il modo in cui ti imbatti diventi un'ossessione. Sei quello che sei. Le persone ti prenderanno o no. Rimanere fedele a te stesso è la cosa più importante. Potrebbe essere l'unico modo per convincere un Sagittario a rispettarti.

Amore / Amicizia: una chiacchierata all'inizio della giornata può lasciarti sconcertato sul significato di qualcuno. Puoi ringraziare il vuoto lunare, naturalmente, nel toro dogmatico per aver confuso la comunicazione. Intendevano quello che dicevano? Hanno detto cosa significano? Non leggere troppo nelle cose. Dovresti anche evitare di distorcere le parole di qualcuno in modo da sentire quello che vuoi sentire.

Carriera / Finanza: una conversazione con una persona ben informata può riempire i tuoi spazi vuoti su un lavoro o una questione di denaro mentre il Mercurio accorto si sincronizza con l'insicuro Chirone. Approfitta dell'opportunità di porre domande e scoprire cosa devi sapere. Le informazioni che ricevi possono aiutarti a correggere un errore e ad entrare in pista. Può anche essere utile per aiutarti a percorrere la strada.

Crescita personale / spiritualità: ciò di cui hai bisogno per te stesso e ciò che il mondo vuole da te sono in contrasto con la volubile Luna in Gemelli che si oppone al mutevole Mercurio. Non è un grosso problema. Potresti solo chiederti se le persone ti capiscono davvero e sanno chi sei. Sii te stesso e il mondo prenderà piede.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 10 dicembre 20110, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.