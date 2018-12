Oroscopo di oggi 10 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 10 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 10 dicembre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Ariete, gli Astri in questa giornata ti favoriscono soprattutto nel confronto con la partner, fai attenzione però a non assillarla di richieste. I tuoi progetti lavorativi sono per il momento fermi, tranquillizzati perché presto ci sarà una svolta.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, le Stelle ti danno sicurezza ma ti affliggono nell'intimo, sei alla ricerca di un equilibrio economico e lavorativo ma al momento non ci sono novità importanti. In ambito affettivo, sarai più attento del solito alle esigenze della partner ed il rapporto procede a gonfie vele.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Gemelli, in questa giornata potresti avere delle divergenze con la partner a causa della tua gelosia, ti consiglio di rivedere le tue convinzioni perché rischi di compromettere il tuo rapporto. Bene in ambito lavorativo, grazie alla tua comunicatività saprai conquistarti le simpatie dei superiori.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, in questa giornata dovrai controllare le tue reazioni soprattutto in ambito lavorativo, innervosirti non servirà a facilitarti le cose. In ambito affettivo riceverai dalla partner una proposta quasi indecente, ma a te non dispiacerà affatto accontentarla!

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Leone, in questa giornata ti sentirai forte ed energico e saprai affrontare con sicurezza i compiti che ti verranno assegnati in ambito lavorativo. In ambito affettivo, dovrai prendere una decisione circa una vacanza o una breve gita. Un consiglio: fai decidere lei.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, in questa giornata è probabile un viaggio di lavoro che porta ottimi frutti. In ambito affettivo, riceverai un messaggio o una telefonata da una persona cara che malgrado il tempo che passa è sempre presente e pronta ad accoglierti a braccia aperte.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, in questa giornata gli Astri ti suggeriscono di non far trapelare la tua scontentezza in ambito lavorativo: avrai l'appoggio insperato dei tuoi superiori, proponi tu delle migliorie, saranno senz'altro bene accette. In ambito affettivo, il partner chiede le tue attenzioni.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, in questa giornata le Stelle si annunciano positive per te: sarà facile fare nuove amicizie e ti renderai anche conto di quali sono le persone che non vanno bene attorno a te e che possono nuocere al tuo rapporto affettivo. In ambito lavorativo, si prevedono gratificazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo, oggi, Sagittario, potrai fare degli acquisti personali e concederti qualche lusso. In ambito lavorativo le cose vanno al meglio, si attenuano le tensioni e si alimentano i guadagni. In ambito affettivo potrai osare senza timori, sia che tu sia single o viva una relazione di coppia: la fortuna sembra essere dalla tua!

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, in questa giornata sarai molto intuitivo e questo ti faciliterà nel settore lavorativo. In ambito affettivo, le Stelle ti suggeriscono di stare attento a come ti muovi e soprattutto a quello che dirai, perché potresti ritrovarti faccia a faccia con una partner difficile da gestire!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Acquario, in questa giornata sarai forte e deciso ed imporrai il tuo volere verso gli altri nel lavoro. In ambito affettivo, molte conoscenze in questa giornata che conviene quindi dedicare al divertimento. Un consiglio: concediti delle spese personali.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Pesci, in questa giornata il tuo eros ti farà fare follie in ambito sentimentale, gli Astri ti consigliano quindi di prenderti una giornata di svago e di dedicarti completamente alla tua partner, magari dandoti da fare per organizzare una serata a due, il lavoro può attendere!

