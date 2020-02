Oroscopo di oggi 10 febbraio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 10 febbraio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 10 febbraio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ora che l'eccitazione della luna piena è finita, è tornato alla routine quotidiana. Potresti pensare di avere questo, e che è in serbo un giorno facile, ma possono sorgere problemi se disattenti. Chiedi a una Vergine orientata ai dettagli di tenerti aggiornato.

Amore / Amicizia: l'amore fa male. O, almeno, sembra così quando Venere si fonde con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Questa influenza tagliente mette in discussione la tua desiderabilità. Poiché ti senti vulnerabile, anche il più innocente può essere interpretato come rifiuto. Questo rientra nella rubrica dei problemi personali. Quindi, spetta a te ripararlo. Rinfrescare il tuo aspetto o fare qualcosa che ti fa sentire bene può essere un primo passo significativo verso il recupero della tua fiducia.

Carriera / Finanza: puoi lavorare sul pilota automatico man mano che la luna Vergine produttiva si allinea al nodo sud. Tuttavia, l'opposizione della luna al mercurio informato suggerisce che non è consigliabile telefonare. Non sai cosa non sai. E l'unico modo per acquisire dettagli importanti è essere pienamente consapevoli e vigili. Fai uno sforzo per essere presente.

Crescita personale / spiritualità: la fatica ha un modo di innescare le tue paure, quindi cerca di non restare sveglio prima di coricarti. Un'opposizione di luna / Nettuno a tarda notte può portare insicurezza e sfiducia.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la realizzazione emotiva verrà attraverso il perseguimento delle tue passioni. Può essere un'esperienza profondamente nutriente. Un Pesci può tentare di cambiare idea e portarti a bordo con quello che sta facendo. Probabilmente è meglio fare le tue cose.

Amore / amicizia: amare Venere che si fonde con frammentato Chirone ha il potere di riaprire vecchie ferite. Il dolore dell'amore non corrisposto e le delusioni romantiche passate potrebbero essere qualcosa che provi fortemente oggi. È probabile che queste emozioni siano state in agguato sotto la superficie chiedendo attenzione, guarigione e rilascio. Non effettuare una chiamata di giudizio. Quello che senti non è giusto o sbagliato. Sii gentile con te stesso mentre riconosci le vecchie ferite e vai verso la chiusura.

Carriera / Finanza: almeno per oggi, sei sposato con il tuo lavoro. È come ci si sente quando il sole dell'Acquario e Giove impegnato energizzano le tue zone di lavoro. Perché vuoi essere visto in una luce positiva, ti dedicherai instancabilmente alla cura degli affari. Tuttavia, non si tratta solo di attirare l'attenzione. Si tratta anche di provare la soddisfazione che deriva da un lavoro ben fatto.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Vergine orientata all'abitudine che si connette con il Nodo Sud afferma che sei nella tua zona di comfort con hobby e attività preferite? Quindi, perché apportare una modifica? Bene, fare qualcosa di diverso potrebbe essere interessante. Potrebbe anche fornire una visione più approfondita delle cose che ami fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei in vena di rilassarti, quindi l'obiettivo è rendere la tua giornata il più piacevole possibile. Dopo il lavoro, trascorrere del tempo con un affettuoso Capricorno nel tuo campo o rilassarti e goderti una serata tranquilla da solo sarà rigenerante.

Amore / amicizia: una fusione spigolosa tra Venere affabile e Chirone ferito nel tuo settore sociale può mettere in tensione un'amicizia. La brama di affetto non si realizza facilmente e si possono ferire sentimenti delicati. Dai un'occhiata alle persone che inviti nella tua vita. Sono attenti? Ti trattano con l'amore e il rispetto che meriti? Altrimenti, potrebbe essere il momento di modificare la tua cerchia interna e fare spazio a nuove persone.

Carriera / Finanza: fare affidamento sulle informazioni privilegiate può aiutarti a svolgere i tuoi compiti mentre la produttiva Vergine Luna si allinea al Nodo Sud. Se sembra troppo facile, probabilmente lo è. L'opposizione della luna all'intelligente Mercurio suggerisce che potrebbero esserci informazioni cruciali che ti mancano. Faresti meglio ad avventurarti fuori dalla tua caverna e metterti al passo.

Crescita personale / spiritualità: il sole intellettuale dell'Acquario sincronizzato con Giunone impegnato porta devozione al tuo processo creativo e alle attività del tempo libero che ti appassionano. Collaborare con qualcuno che condivide i tuoi interessi può essere cruciale per il tuo piacere. Il tuo interesse amoroso, un bambino o un amico potrebbe adattarsi al conto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: senti le cose profondamente e analizzi ogni pensiero ed emozione che registra la tua coscienza. Deve essere estenuante per te. Trascorrere del tempo con uno Scorpione potrebbe essere la distrazione perfetta perché il tuo dramma impallidisce in confronto al loro.

Amore / amicizia: accoppiata o single, orientata alla carriera o impegnata a livello nazionale, la tua vibrazione grida devota casalinga o casalinga mentre il bizzarro Sole in Acquario si allinea con Giunone impegnato. Ciò significa che avrai grande orgoglio e piacere nel soddisfare i bisogni dei tuoi cari. Preparare una cena speciale per la famiglia o gli amici potrebbe essere un modo eccellente per mostrare le tue abilità domestiche e far sapere a tutti quanto tieni.

Carriera / Finanza: con una fusione disordinata di Venere / Chirone che influisce sulla tua reputazione, la tua immagine pubblica potrebbe colpire. Oggi la sostanza batte lo stile. Ci vorranno più di idee appariscenti e un bel viso per fare la giusta impressione. Se non sei l'ufficio caro oggi, non è la fine del mondo. È un potente promemoria che a volte è bene tenere la testa bassa e concentrarsi sul lavoro piuttosto che lottare per l'attenzione.

Crescita personale / spiritualità: emozioni e pensieri si intrecciano in modo confuso mentre la pignola Virgo Moon si oppone al mercurio fantasioso. Questa energia disordinata rende difficile risolvere la testa e il cuore. Sappi che nella tua storia c'è molto più della percezione confusa che hai in questo momento.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: stare con qualcuno in modo informale può essere molto rinfrescante. Abbandona le tue aspettative e lascia la tua agenda alla porta mentre cerchi di stabilire una connessione cuore a cuore. Potrebbe essere un modo eccellente per avvicinarsi a una Bilancia che adori.

Amore / Amicizia: dare a qualcuno la tua totale attenzione dimostra quanto tieni. Mentre il Sole dell'Acquario si allinea con Giunone nella tua zona di comunicazione, ti senti obbligato ad ascoltare ogni preoccupazione e offrire consigli premurosi e premurosi. Questo tipo di comunicazione rapida ti aiuta anche a conoscere meglio te stesso. Dimentica gli sms a favore di una telefonata o del tempo di persona. Sarai felice di averlo fatto.

Carriera / Finanza: Nonostante il tuo desiderio di imparare, potresti non sentire la luce più luminosa nella stanza mentre Venere appassionata si fonde con Chirone ferito. Sembra che ci sia qualcuno più acuto o più sofisticato che ti fa sentire un ottuso. Ecco un lampo di novità: ci sarà sempre qualcuno che è più intelligente o più popolare. Tuttavia, non dovresti lasciare che ciò ti impedisca di aumentare di livello il tuo know-how e ottenere il potenziamento che deriva dalla saggezza.

Crescita personale / spiritualità: analizzare le tue emozioni potrebbe sembrare utile. Anche se con la Vergine Vergine critica che si oppone a Mercurio penetrante, questo processo può lasciarti con più domande che risposte. Lasciati sentire quello che senti senza giudizio o censura. Ogni emozione ha il suo posto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la sensibile Luna cancerosa nella parte superiore della mappa, sembra che tutti gli occhi siano puntati su di te. Questo potrebbe farti pressione per fare la giusta impressione. Tuttavia, essere sul tuo comportamento migliore potrebbe non metterti a tuo agio con un Ariete critico.

Amore / Amicizia: sarai più in contatto con ciò che desideri dalle tue relazioni con l'attrattore Venere nella tua casa di intimità e risorse condivise. Fino al 4 marzo, le persone che ti desiderano saranno più sensibili ai tuoi desideri. Possono inondarti di denaro, regali e trattamenti preferenziali. Se vuoi qualcosa, chiedilo. "Per favore" e "grazie" sono le parole magiche di cui avrai bisogno.

Carriera / Finanza: un obiettivo del team può essere in conflitto con il modo in cui vuoi fare le cose mentre la Luna Cancro si oppone all'esatto Saturno e al convincente Plutone. Spingere la tua agenda può essere allettante, e potresti persino ottenere la tua strada; tuttavia, farlo non ti farà guadagnare la credibilità del giocatore di squadra di cui hai bisogno. Un aspetto dell'amichevole Venere ti consiglia di unire le forze con un collega che è solidale con la tua causa. Questa persona potrebbe essere fondamentale per attuare alcune delle tue idee.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento odierno di Mercurio / Marte suggerisce che una conversazione con una persona compassionevole potrebbe aiutarti a trovare una soluzione a un problema personale. Può aiutare qualcuno a esaminare la tua situazione con un nuovo paio di occhi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: potresti aver bisogno di privacy e tempo da solo per elaborare ciò che senti. Trascorrere del tempo in meditazione, preghiera o contemplazione silenziosa potrebbe fornire la chiarezza che cerchi. Può aiutarti a capire i tuoi sentimenti per un Ariete che è sotto la tua pelle.

Amore / amicizia: le relazioni richiedono lavoro. Potresti non sentirti all'altezza mentre Venere si fonde con Chirone ferito. Sembra che non importa cosa fai, non puoi farlo bene. Se sei single, non puoi incontrare il partner giusto. Se accoppiato, non puoi amare completamente quello con cui stai. Non esiste una persona perfetta né uno scenario ideale. La domanda è se puoi lavorare con la situazione in cui ti trovi.

Carriera / Finanza: con la modesta Luna Vergine allineata al nodo sud, potresti essere incline a lavorare in silenzio e a tenere la testa bassa invece di attirare l'attenzione su ciò che fai. Fai attenzione che questo non diventi il ​​tuo valore predefinito. Se vuoi avanzare nella tua professione, occasionalmente devi fare rumore.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mondo ruota attorno alle persone che ami mentre il Sole dell'Acquario si allinea con Giunone impegnato nel tuo segno. Senti di poter esprimere il tuo sé autentico quando ti dedichi al tuo partner o ai tuoi figli. Per alcuni, questo sentimento di autenticità nasce attraverso la creatività, l'atletica leggera o gli hobby. Concediti tutto ciò che ti appassiona o per chiunque.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: qualcuno ti chiamerà sicuramente se non hai i fatti chiari o potresti essere quello che mette qualcuno sul sedile caldo. Potrebbe diventare imbarazzante se è coinvolto un Ariete. Potrebbe essere saggio camminare con cautela quando il montone è in giro.

Amore / amicizia: la confortante Luna del Cancro che si allinea con Venere potrebbe segnalare la necessità di un appuntamento romantico. Sotto questa influenza, passare del tempo di qualità con il tuo interesse amoroso può nutrire la tua mente, il tuo corpo e la tua anima. I single possono trovare lo stesso appagamento uscendo e facendo qualcosa di divertente. Sei sexy quando ti diverti. Non sai mai chi potresti incontrare.

Carriera / Finanza: il lavoro diventa più interessante con Venere in Ariete appassionato e nella tua zona di lavoro. Nel corso del mese successivo, potresti beneficiare di condizioni di lavoro piacevoli e relazioni amichevoli con i colleghi. Potrebbe esserci persino un flirt sul posto di lavoro. Questa energia può aiutarti a concentrarti su un aspetto del tuo lavoro di cui sei appassionato. Potresti ottenere una nuova, eccitante posizione o incarico, quindi è un ottimo momento per avviare una ricerca di lavoro se sei pronto a fare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento di Mercurio / Marte di oggi è un appello a mettere i tuoi soldi dove è la tua bocca, specialmente quando si tratta di spendere in divertimento. Un'attività che ti farà piacere è un investimento utile. Non parlarne. Fallo e basta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: se hai intenzione di attirare l'attenzione su di te, lascia che sia per i giusti motivi. Perché non stupire le persone con le tue idee innovative? Una Bilancia intelligente può essere molto colpita da ciò che hai da dire. Forse c'è un modo in cui puoi lavorare insieme?

Amore / Amicizia: Ahi! Questo è il dolore che proviene da un terribile gioco di flirt. Con l'attrattore Venere che si fonde con Chirone ferito, non riesci proprio a stabilire la relazione d'amore che desideri. Una data disastrosa, una mossa stupida o l'interpretazione errata di qualcuno sono solo alcuni dei contrattempi romantici che potresti dover sopportare. Forse è il promemoria di cui hai bisogno che l'amore non è un gioco. Fai un passo indietro e stabilisci dove devi essere più sensibile, riflessivo e gentile.

Carriera / Finanza: fare le stesse vecchie mosse con il lavoro e il denaro è senza sforzo poiché la pratica Luna Vergine si allinea al nodo sud. Tuttavia, per andare avanti potrebbe essere necessario coltivare un repertorio più sofisticato. La creazione di alleanze con colleghi di talento e persone con un buon rapporto qualità-prezzo è un buon punto di partenza. Diventi la compagnia che tieni. Quindi perché non uscire con i motori e gli agitatori?

Crescita personale / spiritualità: la comunità può svolgere un ruolo significativo nella tua vita quando i contatti socievoli dell'Acquario Sole hanno commesso Giunone. La realizzazione può avvenire dedicandoti a un gruppo che riflette i tuoi ideali e interessi. Le idee che scambiate possono essere reciprocamente utili.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: può sembrare che tu non abbia il controllo di ciò che accade intorno a te. Sarà necessaria pazienza e premurosità per navigare con successo la giornata. Un Cancro esperto può avere una notevole influenza sui tuoi affari, ma solo se lo permetti.

Amore / Amicizia: con la cura del Cancro che si oppone a Saturno responsabile e al risentito Plutone, potresti sentirti gravato da obblighi verso il tuo interesse amoroso o un amico. È probabile che metti in moto questa dinamica prendendo sempre tutto sulle spalle piuttosto che fidarsi dell'altra persona per capire le cose da sole. Rompere la loro dipendenza da te potrebbe essere più difficile per te che per loro, ma deve essere fatto.

Carriera / Finanza: le circostanze potrebbero impedirti di agire su una determinata questione. Sebbene con il comunicatore Mercurio che contatta Marte guidato, ci potrebbe essere un modo per fornire indicazioni da dietro le quinte. Invece di sentirti frustrato, contatta qualcuno che è in grado di agire per tuo conto.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita domestica viene messa a fuoco quando Venere entra nell'Ariete intraprendente e nel tuo regno domestico. Fino al 4 marzo, sarai ispirato ad aumentare il quoziente di stile nel tuo piccolo dominio. Tieni gli occhi aperti per arredi e decorazioni audaci che renderanno la tua casa invitante. Sarai più propenso a divertirti al tuo posto piuttosto che uscire, quindi rendilo un luogo di benvenuto dove le persone vogliono riunirsi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: una prospettiva spirituale può essere ciò che è richiesto per elevarsi al di sopra dei banali problemi del giorno. Puoi affrontare qualsiasi cosa accada se riesci a trovare un significato più profondo che abbia un senso. Una Bilancia saggia può offrire una guida utile che ha senso.

Amore / Amicizia: con una spigolosa fusione Venere / Chirone in gioco, è meglio evitare di discutere l'argomento dell'amore. Perché? Perché non è probabile che tu riceva la risposta positiva che desideri. Fai attenzione a non leggere troppo ciò che è stato detto e ciò che non è stato detto. Se lo fai, sei sicuro di trovare qualcosa di cui stare male. Per ora, lascialo solo.

Carriera / Finanza: una luna disordinata / opposizione al mercurio crea confusione in materia finanziaria. Più emotivamente sei investito nel risultato, più difficile è decidere cosa fare. Le cose possono diventare confuse quando si scontrano sentimenti e finanze. Domani avrai più chiarezza. Potrebbe essere meglio rimandare le decisioni fino ad allora.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento sole / Giunone ispira una profonda ricerca di significato e verità. Vuoi un mentore, un percorso o un modo di relazionarti con la vita a cui puoi impegnarti completamente. Quello che cerchi è là fuori. Continuare a cercare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non ti fidi del tuo istinto quanto dovresti, ma non è mai troppo tardi per imparare. Non è necessario esternalizzare la propria autorità a nessuno, in particolare a un capricorno prepotente. Devi seguire il tuo cuore e fare le tue cose.

Amore / amicizia: la tua idea di divertimento potrebbe scontrarsi con ciò che un amico vuole fare mentre la sensibile Luna del Cancro si oppone alla richiesta di Saturno e al controllo del Capricorno. Potresti non sentirti incline a cedere alla pressione di andare avanti con il programma. Soprattutto se hai l'abitudine di presentare i tuoi interessi a favore di ciò che gli altri vogliono fare. Va bene dire di no.

Carriera / Finanza: potresti essere una calamita per denaro e opportunità ora che l'attrattore Venere è nella tua casa di attività. Fino al 4 marzo, denaro, beni e vantaggi esclusivi potrebbero scorrere verso di te con un piccolo sforzo, ma non dovresti lasciarti trasformare in un spendaccione. Se non stai attento, più denaro può richiedere più spese che, a loro volta, aumentano il tuo debito. Onora la tua prosperità spendendo saggiamente e mettendone un po' per una giornata piovosa.

Crescita personale / spiritualità: hai molte idee fantastiche, quindi fidati di loro. Un bizzarro allineamento tra Mercurio informato e Marte suggerisce che condividere ciò che sai può essere più efficace di quanto pensi. Cerca la tua finestra di opportunità.

