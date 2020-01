Oroscopo di oggi 10 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 10 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 10 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: rivolgiti alla famiglia e alla tua cerchia di amici per ottenere supporto non è l'impostazione predefinita. Invece, porti tutto da solo. Non importa quali siano i tuoi problemi con un Cancro, tuttavia, non puoi negare che a loro importi. Probabilmente potresti usare il loro aiuto.

Amore / Amicizia: hai molto da offrire e sei molto sotto pressione nella tua carriera. L'ultima cosa di cui hai bisogno è stare con le persone che si aspettano più da te di quanto tu debba dare. Se c'è un amico a bassa manutenzione nella tua cerchia che vuole venire per una serata di streaming TV e relax, è fantastico. Altrimenti, potresti voler andare da solo.

Carriera / Finanza: l'eclissi lunare nel tuo settore professionale denota un culmine o un grande cambio di direzione. Qualcosa può raggiungere un apice dal quale non c'è altro posto in cui crescere. Forse l'hai visto arrivare? Altrimenti, devi ancora considerare dove ti porta la strada da qui. Famiglia, partner e colleghi potrebbero avere un interesse acquisito e credere di meritare una parola. Tuttavia, è fondamentale che le tue scelte soddisfino innanzitutto le tue esigenze.

Crescita personale / spiritualità: oggi le stazioni Urano si dirigono dopo i suoi mesi retrogradi nella tua casa di denaro e beni. I tuoi valori si stanno evolvendo in modi inaspettati e nuovi. Un significativo cambio di paradigma intorno al valore è in serbo. Questo promette di essere un viaggio emozionante!

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: la tua visione del mondo, chi puoi essere e come puoi muoverti sta cambiando in modo sostanziale. Non puoi continuare a giocare secondo le regole di un Capricorno senza compromettere i tuoi interessi. Una volta che ti liberi, non puoi tornare indietro.

Amore / Amicizia: la connessione speciale tra te e un amico è palpabile mentre la Nutriente Luna del Cancro si collega ai Pesci empatici. Puoi ricevere un messaggio o una chiamata da questa persona mentre stai pensando di contattare. Sapere che c'è qualcuno che ti prende totalmente e ti dà le spalle è rassicurante. Se stai pensando di espandere il tuo cerchio interiore, cerca qualcuno che condivida la tua visione spirituale o la tua inclinazione creativa.

Carriera / Finanza: le tue idee, i tuoi sentimenti e le tue esigenze individuali potrebbero essere eclissate dai poteri che si verificano mentre l'Eclissi lunare è in vigore. Grandi idee e regole ironiche dominano, quindi c'è poco spazio per le opinioni personali. Questo scenario potrebbe essere un catalizzatore per una separazione di modi. Soprattutto se essere fedeli alla vecchia guardia non serve più ai tuoi interessi. Potrebbe non succedere dall'oggi al domani; tuttavia, un cambiamento di paradigma è a portata di mano.

Crescita personale / Spiritualità: mentre Urano, il anticonformista, era retrogrado nel tuo segno, hai fatto una migliore conoscenza con il tuo ribelle interiore. Con il pianeta in stazionamento diretto, la tua serie indipendente e la tua feroce individualità sono pronte per essere rivendicate e utilizzate come veicoli per l'auto-miglioramento e la crescita.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: non sei impotente, anche se al momento potrebbe sembrare così. Cogli l'opportunità di considerare le risorse, le abilità e i punti di forza unici che porti al tavolo. Puoi barattare con un accorto Capricorno senza perdere la maglietta o vendere la tua anima.

Amore / Amicizia: l'intensità della tua connessione con un partner (passato o presente) può sembrare schiacciante a causa dell'effetto dell'eclissi lunare. Anche se c'è una connessione innegabile, potresti chiederti cosa c'è in questo per te o se ne stai provando piacere. I tuoi bisogni potrebbero essere eclissati dall'enormità di una carica emotiva e / o sessuale tra voi. Se ne hai avuto abbastanza, va bene ammettere che vuoi uscire da questa folle corsa.

Carriera / Finanza: qualcun altro (come il tuo coniuge, un alleato aziendale o un istituto finanziario) potrebbe essere in possesso di tutte le carte con una questione finanziaria. Quindi, potrebbe non esserci molta considerazione per le tue esigenze individuali. Ciò non significa che non siano importanti, sebbene ciò che traspare potrebbe dirti che soddisfarli non è una priorità per l'altra parte.

Crescita personale / spiritualità: oggi il disgregatore Urano termina il suo retrogrado attraverso la tua sfuggente dodicesima casa. Ci furono rivelazioni sorprendenti mentre Urano attraversava questo regno mistico. Preparati ad abbracciare l'idea che il cambiamento è l'unica costante e che accadranno cose sulle quali non hai controllo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: alcune persone (come un Capricorno difficile da accontentare) oggi non ti taglieranno una pausa. Parte del problema è che hai una storia di accettazione delle richieste di questa persona. Abbassare il piede potrebbe creare un nuovo precedente. Se non ora quando?

Amore / amicizia: l'eclissi lunare nel tuo segno può portarti ad un punto cardine nella tua vita di relazione. Se accoppiato, potresti dover decidere se il tuo partner si rivolge adeguatamente e soddisfa i tuoi bisogni emotivi. Per i single, è una questione se il tuo stile di relazione funziona per te. In caso contrario, potrebbe essere necessaria una revisione radicale del tuo approccio alle relazioni per attrarre e mantenere la connessione amorevole che desideri.

Carriera / Finanza: le tue emozioni sono ovunque con l'eclissi lunare nel tuo segno. Se lasci che la pressione ti colpisca, potresti avere un grave tracollo quando la luna si scontra con l'Eris discordante. Potrebbe non essere il tuo stesso lavoro ad essere il problema, ma la tua stessa energia, visione e umore che agitano le cose. Potrebbe essere saggio volare sotto il radar quando ci sono alti in giro.

Crescita personale / spiritualità: oggi Urano termina il suo retrogrado attraverso la tua zona della comunità. Negli ultimi mesi hai tenuto compagnia a persone lungimiranti che ti hanno insegnato a onorare la tua individualità. Nei prossimi mesi, sarai ancora più aperto e accogliente con persone eccentriche e connessioni non convenzionali.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: l'atmosfera è strana sotto l'eclissi lunare, quindi non è una sorpresa se ti senti traballante. Un Pesci collegato può offrire l'ancora di salvezza che ti aiuta a superare la giornata. È in momenti come questo che apprezzi la loro vibrazione bizzarra e mistica.

Amore / Amicizia: attiva la linea di assistenza psichica tra te e un amico o il tuo interesse amoroso se hai bisogno di supporto emotivo. La connessione potrebbe essere traballante, ma quando la luna contatta l'empatico Nettuno, qualcuno vicino a te può offrire la compassione di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: oggi, l’anticonformista Urano termina il suo retrogrado attraverso la tua zona di carriera. Spero che tu abbia acquisito una visione più approfondita dei colpi di scena dell'anno passato e sei diventato più abile a cavalcare le ondate di cambiamento. È un'abilità che tornerà utile negli anni a venire. Preparati a percorrere un percorso non convenzionale che probabilmente non avresti mai immaginato di seguire. Sarà una corsa selvaggia e illuminante.

Crescita personale / spiritualità: l'eclissi lunare nel cancro emotivo può rivelare una mancanza di nutrimento spirituale e un'adeguata cura della tua anima. Il lavoro potrebbe essere la ragione principale per cui hai trascurato la tua vita interiore, sebbene non sia una scusa. Se vuoi continuare a raggiungere un livello elevato, tutte le parti del tuo essere devono essere adeguatamente curate. Per alcuni, potrebbe indicare un momento per passare al lavoro più allineato con i loro valori spirituali.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: nella tua carriera e nella tua vita personale, hai bisogno di persone su cui poter contare per fare le cose che vuoi fare e portare la tua vita nella direzione in cui deve andare. Un Cancro potrebbe essere una sfida con cui connettersi ora, ma non dubitare della sua lealtà.

Amore / Amicizia: tu e il tuo amico o interesse amoroso siete sulle lunghezze d'onda dell'altro mentre la luna contatta il sensitivo Nettuno. Potresti avere un po' di confusione e chiederti se questa persona ti prende davvero, ma nemmeno l'eclissi lunare può smorzare la tua connessione. Fidati dell'amore che senti.

Carriera / Finanza: il tuo futuro può sembrare oscuro mentre l'eclissi lunare oscura la tua vista; tuttavia, ciò non significa che l'immagine non sarà luminosa andando avanti. Fare progressi può comportare il sacrificio di un desiderio personale che non ti serve più. Anche il coinvolgimento in una comunità o in uno sforzo di gruppo potrebbe svolgere un ruolo nel processo. Potrebbe essere necessario il supporto di un villaggio per arrivare dove vuoi andare. Inizia a identificare i tuoi alleati e inizia a creare una nuova visione.

Crescita personale / spiritualità: oggi Urano indipendente termina il suo retrogrado attraverso il regno che governa l'esplorazione e l'apprendimento superiore. Negli ultimi mesi, ti sei avventurato in paesaggi fisici e mentali selvaggi e strani. Spero che ti abbia insegnato ad abbracciare esperienze insolite e idee eclettiche. Ci saranno molti più nei mesi e negli anni a venire.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: l'equilibrio è la tua passione, quindi ti senti instabile quando manca. Non lasciarti buttare. Considera un'opportunità per diventare più abile a cavalcare le onde del cambiamento. Osserva un Gemelli versatile in azione e prendi in prestito alcune delle sue mosse.

Amore / Amicizia: oggi, il disgregatore Urano termina il suo retrogrado e attraverso la tua casa di emozioni e intimità sessuale. Negli ultimi mesi, ti sei aspettato l'inaspettato riguardo a ciò che i nostri compagni più vicini portano sul tavolo. Spero che tu abbia imparato a lasciar andare le aspettative e a lasciare spazio all'imprevedibilità. Sono concetti che dovrai abbracciare nei mesi e negli anni a venire.

Carriera / Finanza: l'eclissi lunare nella tua zona professionale potrebbe farti sentire come se mancasse qualcosa nella tua vita lavorativa e che, forse, gli obblighi personali ti hanno distratto dal perseguimento dei tuoi obiettivi. È stata una lotta per bilanciare casa e lavoro, ma non deve esserlo. Quando conosci meglio, fai di meglio. E ora sai che hai bisogno di molto di più dalla tua carriera e non puoi permetterti di compromettere il tuo successo.

Crescita personale / spiritualità: essere produttivi è un modo eccellente per combattere lo strano assalto di emozioni che l'Eclissi lunare può provocare. Assistere alle questioni del benessere può porre rimedio allo squilibrio. Prenota un massaggio o una visita a un guaritore energico se il tuo sistema ha bisogno di una spinta più approfondita.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: questa eclissi lunare potrebbe portare abbastanza lo shake-up (o il risveglio) per lo Scorpione solitamente inarrestabile. Sembra che ci siano tutti i tipi di ordini del giorno (come con un Toro) che non puoi controllare. Respiri profondamente e prenditi dei timeout quando richiesto.

Amore / Amicizia: oggi, l'eclettico Urano termina il suo retrogrado attraverso la tua zona di associazione. Negli ultimi mesi, la vita della tua relazione è stata soggetta a colpi di scena inaspettati. Spero che ti abbia insegnato come essere più flessibile e aperto al cambiamento. Nei prossimi mesi e anni, il successo della tua relazione dipenderà dalla tua capacità di liberare le aspettative e seguire il flusso. Ora è un gioco diverso e il tuo partner (presente o futuro) tratta da un mazzo di carte non convenzionale.

Carriera / Finanza: stabilirsi e andare avanti con il programma è difficile da fare poiché la irrequieta Luna del Cancro si scontra con Eris discordante. Sei pronto per essere la tempesta nella teiera. Fai attenzione che le tue emozioni non rovinino le cose sul posto di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: una mancanza di scopo o direzione potrebbe essere rivelata con l'eclissi lunare in gioco. È un classico "non riesco a vedere la foresta per lo scenario degli alberi". Trovare la tua strada richiederà allargare i tuoi orizzonti e avventurarti oltre ciò che conosci. Questo significa anche considerare i punti di vista al di fuori della solita cerchia. Ci sono concetti più profondi là fuori. Il tuo compito è scoprirli.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: potresti essere in una giornata che apre gli occhi. Soprattutto quando diventi consapevole dei modi in cui hai bloccato la tua felicità. Un Pesci che ti conosce bene può avere utili spunti sulla tua situazione, nonché saggi consigli.

Amore / Amicizia: i tuoi bisogni emotivi e sessuali più intimi possono sentirsi insoddisfatti sotto i raggi dell'eclissi lunare. Prima di giocare al gioco della colpa o della vergogna, controlla le tue priorità e ciò che apprezzi in un partner. Se è la ricchezza o lo status che ti attrae, potrebbe spiegare perché le cose sono come sono. Allo stesso modo, il tuo perseguimento materiale potrebbe significare che una connessione significativa è caduta in fondo al tuo elenco di priorità. È tempo di riparare lo squilibrio.

Carriera / Finanza: oggi, l'eclettico Urano termina il suo retrogrado attraverso la tua casa di lavoro. Negli ultimi mesi, la tua vita lavorativa quotidiana è stata imprevedibile e insolita. È stato anche pieno di progressi innovativi e idee inventive. Spero che tu abbia imparato ad essere flessibile e ad abbracciare modi di lavorare che sfidano la tua solita routine. Questi talenti saranno fondamentali nei prossimi mesi e anni.

Crescita personale / spiritualità: trascorrere del tempo nello spazio del santuario a casa o in compagnia dei propri cari può essere riparativo mentre la luna si allinea con il compassionevole Nettuno. È importante che tu dia al tuo cuore il nutrimento e il conforto di cui ha bisogno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: è in corso un cambiamento necessario per le relazioni personali e professionali più importanti. È tempo di liberare il tuo bisogno di controllo e lasciare che le relazioni si evolvano in modo più organico e spontaneo, in particolare con un Cancro.

Amore / amicizia: l'eclissi lunare nella tua zona di partnership segnala un cambiamento radicale per le relazioni impegnate. Una mancanza di appagamento emotivo potrebbe essere il risultato di uno squilibrio tra dare e avere, anche se non nel modo in cui pensi. Una mancanza di ricettività verso ciò che gli altri danno o una tendenza a controllare le relazioni può lasciare insoddisfatte le tue esigenze. Abbi fiducia nel tuo partner (presente o futuro) e confida che possano prendere il volante.

Carriera / Finanza: un desiderio da comprendere può spingerti verso la collaborazione. Mentre la luna contatta l'empatico Nettuno, devi sentire che qualcuno ti prende e capisce le tue idee. Il pensiero creativo va bene se fatto in tandem con un collega affiatato.

Crescita personale / spiritualità: oggi, l'eclettico Urano termina il suo retrogrado attraverso la tua casa di romanticismo, svago e creatività. È stata una corsa sfrenata negli ultimi mesi quando hai disimballato la tua voglia di provare piacere in modi nuovi e sorprendenti. Per i mesi e gli anni a venire, abbraccerai la spontaneità e ti esprimerai più liberamente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: è uno sguardo che apre uno sguardo a ciò che ti fa spuntare. Può anche essere inquietante capire appieno perché fai le cose che fai. Un attento alleato del Cancro può aiutarti a integrare nuove scoperte di sé, in particolare intorno alla tua vita lavorativa e talenti non sfruttati.

Amore / Amicizia: potresti prendere coscienza di una paura inconscia o di un'esigenza non riconosciuta che spesso determina le tue scelte relazionali. Questo momento potrebbe spiegare il tuo attuale stato di relazione o illuminare il tuo modello di relazione generale. Anche la più piccola intuizione può essere molto efficace e può aiutarti a fare scelte migliori andando avanti.

Carriera / Finanza: l'eclissi lunare nella tua zona di lavoro segnala un culmine o un cambiamento nella tua esperienza lavorativa quotidiana. Liberarsi dal peso delle limitazioni e delle paure autoimposte farà parte del processo. Cerca di sostituire la pressione e un'atmosfera pesante con la fiducia che hai quello che serve per aumentare di livello le tue abilità e avanzare nel tuo viaggio di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: oggi l'eclettico Urano termina il suo retrogrado attraverso la casa di casa e famiglia. Negli ultimi mesi, questa area più privata della tua vita è stata soggetta a colpi di scena inaspettati. Spero che tu abbia imparato ad essere flessibile e ricettivo a fare le cose in modi nuovi e diversi. Queste sono le abilità di cui avrai bisogno per avere una vita familiare felice nei prossimi mesi e anni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: tornare in contatto con le caratteristiche uniche che ti rendono ciò che sei è eccitante. Potrebbe significare separarsi dal pacchetto ed esprimersi in modo diverso. A un Capricorno non piacerà molto, ma a chi importa? È tempo di farti.

Amore / amicizia: l'eclissi lunare nella tua zona romantica, creativa e di intrattenimento può evidenziare i modi in cui ti sei perso il piacere. Una vita sociale gravosa e onerosi obblighi nei confronti degli amici potrebbero svolgere un ruolo. È tempo di riparare lo squilibrio e rendere la ricerca della gioia e dell'espressione personale una priorità piuttosto che un'opzione. Rivendicare la tua felicità è fondamentale che mai.

Carriera / Finanza: oggi, l'eclettico Urano termina il suo retrogrado attraverso il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Negli ultimi mesi, sei stato spinto a promuovere l'ingegnosità e le idee non convenzionali. Ciò potrebbe aver incluso anche l'utilizzo dei social media e altri progressi tecnologici. Spero che tu abbia completamente abbracciato il tuo ruolo di innovatore. Nei mesi e negli anni a venire, una propensione al cambiamento e a fare le cose in modo diverso può metterti in vantaggio.

Crescita personale / spiritualità: la luna che contatta il tuo sovrano, Nettuno, è un appello ad abbracciare il tuo spirito creativo e il tuo lato mistico. Si tratta di riconoscere chi sei veramente piuttosto che forzarti a svolgere un ruolo che non ti sembra autentico. Il mondo ha bisogno della magia che sei equipaggiato in modo univoco per fornire.

