Oroscopo di oggi 10 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 10 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 10 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Quante informazioni sono troppe? Stai per scoprire che l'opposizione sole / Giove apre le porte a più di quanto tu abbia davvero bisogno di sapere. Potresti accontentarti di concentrarti sui minimi dettagli di un progetto o di un piano, mentre le circostanze o qualcuno coinvolto potrebbero sfidarti a considerare l'immagine più grande. Non c'è una risposta giusta o sbagliata. Si tratta più di discernere quali informazioni saranno utili al tuo scopo e cosa sarà semplicemente una distrazione.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Sei conosciuto per fare scelte ragionevoli intorno al denaro. Tienilo a mente quando ti senti tentato di fare le cose in un modo più grande di quanto avevi immaginato inizialmente. Non c'è niente di sbagliato nell'andare alla grande, anche se con un'opposizione tra il sole e Giove esagerato che fa esplodere le tue zone di denaro, più grande non è sempre meglio. Spendere di più per un acquisto importante potrebbe aumentare il debito, mentre perseguire una maggiore opportunità potrebbe significare essere più dipendenti da una fonte esterna di supporto. Non rischiare a meno che tu non sia assolutamente disperato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Il tuo atteggiamento positivo può portare una benedizione. Un collegamento edificante tra la luna nella tua zona intellettuale e Giove sta risvegliando la tua fede in te stesso e nell'Universo quando si tratta di manifestare i tuoi sogni. Se uno di quei sogni comporta l'attrazione di qualcuno di speciale, un ammiratore può essere diretto nella tua direzione, quindi tieni il cuore aperto. Se sei accoppiato, una conversazione significativa o divertente farà esplodere l'amore. Un cenno del sole nel tuo segno rafforza la tua fiducia nel futuro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Sei nel flusso della prosperità oggi. Un collegamento edificante tra la luna nella tua zona di denaro e Giove sta risvegliando la tua fiducia in un universo benigno quando si tratta di abbondanza. Sai che avrai ciò di cui hai bisogno, quando ne avrai bisogno, perché i pensieri positivi che invierai nell'etere torneranno a te come benedizioni. Un cenno del sole in Gemelli può metterti in contatto con il sostegno dei tuoi aiutanti spirituali. Può anche portare intuizioni sul tuo passato, possibilmente attraverso un'esperienza psichica che rivela una vita passata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Stai tutto per socializzare e renderlo un buon momento. Anche se con il Sole nel tuo settore sociale opposto all'amplificatore Giove, i tuoi amici potrebbero aspettarti che tu sia quello che porta la festa. Anche se sei un intrattenitore nato, non puoi essere sempre attivo. Potresti scoprire che esiste una cosa troppo divertente quando ti limiti a partecipare ad appuntamenti o eventi sociali. Sei appena passato il punto intermedio del tuo momento più social dell'anno. Puoi andare avanti senza perdere la spinta iniziale?

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : La tua casa e la tua vita familiare sono in una fase di espansione. Che tu stia pianificando di avere un bambino, ridipingere o spostarsi in un posto più grande, dovrai fare delle mosse per la carriera che possono finanziare i tuoi piani. Il sole nel tuo settore professionale che si oppone all'espansione di Giove nella tua zona d'origine suggerisce che i tuoi piani sono esagerati o che le aspettative dei membri della famiglia potrebbero essere irragionevoli. In entrambi i casi, è meglio essere realistici su ciò che si può fare piuttosto che entrare in testa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Sei la persona a cui gli altri dovrebbero rivolgersi quando hanno bisogno di informazioni perché sei totalmente collegato. Tuttavia, l'opposizione di sole/Giove di oggi nelle tue zone di informazione potrebbe rivelare che essere sommersi di dati funziona a tuo sfavore quando ti impedisce di fare un piano semplice Se vuoi avere un'avventura, fallo. Cercare di coprire tutte le tue basi e anticipare ogni possibile esigenza è un modo sicuro per rovinare un buon momento. Fidati che ne sai abbastanza per fare il primo passo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Anche se il piano è di condividere le spese con qualcuno (forse il tuo partner o un alleato di affari), potresti scoprire che stai pagando più della tua giusta quota grazie a un'opposizione sole / Giove nelle tue zone di denaro. L'altra persona può fare ipotesi sulla sua situazione finanziaria e pensa che sia ok se paghi di più; tuttavia, a meno che tu non accetti di sostenere una spesa aggiuntiva, non è esattamente un accordo equo. In tutte le questioni di denaro, assicurati di non essere sovraccaricato.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Sei un tipo entusiasta, quindi ti impegni spesso a cose che non sei in grado di assumere. Il sole nella tua zona di associazione che si oppone all'espansione di Giove nel tuo segno è un promemoria per fissare i confini in una relazione importante in modo che il tuo tempo e le risorse siano rispettati. Altrimenti, qualcuno potrebbe accumularsi di più sul piatto di quanto tu possa gestire. Cerca di renderlo più di uno sforzo comune piuttosto che accettare di fare qualcosa di più della tua giusta quota. Hai abbastanza cose da fare così com'è.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Stai ricevendo una sveglia che coinvolge la tua vita interiore. Mentre la luna nel tuo regno di guarigione si scontra con l'illuminato Urano, l'improvvisa sensazione di un cambiamento imminente potrebbe farti un po' rumore. Potrebbe essere un semplice problema che richiede di esaminare una difficoltà a livello emotivo perché sei pronto a risolverlo, anche se potresti non saperlo ancora. Principalmente, questa influenza ti incoraggia a rilasciare limiti interni che ti impediscono di esprimere il tuo vero sé. Sei disposto a condividere la tua unicità con il mondo?

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Non dimenticare mai che hai tutto ciò che serve. L'opposizione odierna tra il sole nella tua casa di espressione di sé e Giove nella tua zona di amicizia potrebbe farti sentire piccolo rispetto a un amico che sembra sempre fare le cose su una scala più grande, ma chi dice che più grande è meglio? È fantastico se puoi essere ispirato da ciò che lui o lei ha realizzato. Lascia che sia l'impulso per scoprire la tua grandezza piuttosto che sentirti come se fossi inferiore.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Quando il tuo carro armato emotivo viene ricaricato dal nidificare, riposare e passare il tempo con i propri cari, senti che non c'è nulla che tu non possa fare. L'opposizione di oggi tra il sole nel tuo regno domestico e l'esteso Giove nella tua zona di carriera dice che mentre il cielo potrebbe essere il limite, ci sono solo tante ore al giorno per inseguire i tuoi obiettivi professionali. Quindi, dovrai restringere le opzioni e affinare il tuo progetto più promettente piuttosto che tentare di fare tutto.

