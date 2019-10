Oroscopo di oggi 10 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 10 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 10 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è necessario attenersi a ciò che è iniziato nell'ultima Luna nuova anche se non è ancora chiaro come andare avanti. Non sarai sempre al buio. Dedica il tuo tempo per ora. Inoltre, difficile resistere al calore e all'intelligenza di un Sagittario.

Amore / Amicizia: il bell'aspetto e la sensualità sono fantastici, ma è l'intelligenza a cui risponderai mentre il Sole in Bilancia orientato alla relazione si allinea con la saggia Cerere in Sagittario. Ti sentirai supportato quando qualcuno ti incoraggerà a crescere e imparare di più su cose che ti interessano. Se sei single, un'aula potrebbe essere l'ambiente perfetto per incontrare un potenziale partner che è sulla tua lunghezza d'onda. Se accoppiato, potrebbe essere bello fare un workshop divertente insieme.

Carriera / Finanza: il tuo fascino potrebbe darti un vantaggio ingiusto. È bello, ma forse non è così che vuoi andare avanti? Venere in scorpione scaltro in connessione con l'autorevole Saturno in Capricorno afferma che la tua sfacciataggine potrebbe essere divertente e potrebbe fare una figura importante chiedersi se ti hanno sottovalutato. Attraversare una linea per farsi strada è una danza molto delicata e non tutti gli arieti possono farlo. Procedi con cautela.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione è perfetta mentre la Luna dei Pesci si sincronizza con il furbo Mercurio in Scorpione. Rispetta i tuoi sogni e fidati di improvvisi lampi di intuizione. Si sta rivelando qualcosa che devi sapere.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: trattare con le persone può essere una sfida, soprattutto quando preferisci agire in modo indipendente. Dovrai onorare gli impegni con amici, colleghi e gruppi per completare qualcosa che hai iniziato intorno alla più recente Luna nuova. Un Cancro ben collegato potrebbe essere la tua migliore risorsa. Stagli vicino.

Amore / Amicizia: qualcuno più vecchio o più maturo potrebbe fare appello a te come tuo sovrano, Venere si collega all'autorevole Saturno. C'è qualcosa di super sexy in una persona che ha successo e sa chi sono. Se hai bisogno di qualcuno che fornisca sicurezza e offra un'atmosfera di base, questa potrebbe essere la strada da percorrere. Se accoppiato, il tuo partner potrebbe sentire qualcosa in più quando eserciti la tua autorità. Il trucco è che dovrai trovare il punto debole tra fiducia e controllo.

Carriera / Finanza: lavorare con un team o essere coinvolti con un'organizzazione che rappresenta i tuoi interessi può metterti in contatto con informazioni vitali di cui hai bisogno e aiutarti a stabilire contatti importanti grazie a un allineamento di luna / nodi di supporto. Il networking che fai ora si rivelerà prezioso nelle settimane e nei mesi a venire, quindi approfitta di tutte le opportunità di connessione che ti vengono incontro.

Crescita personale / spiritualità: se hai bisogno di aiuto, chiedilo. Non devi sempre gestire tutto da solo. Potresti essere sorpreso da chi si alza e risponde alla chiamata.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo mantra è "vivi e lascia vivere" con la luna nell'Acquario distaccato. Bene, fino a quando i desideri di qualcuno non entrano in conflitto con i tuoi. Non essere un ipocrita, Gemelli. Controllati prima di chiamare qualcuno che non farà le cose a modo nostro. Lascia che un Acquario intelligente ti trasformi in qualcosa di nuovo.

Amore / Amicizia: è un po' intenso con amici e partner romantici mentre Marte infuocato si oppone a Chirone ferito. Sotto questa influenza, agire secondo i tuoi desideri potrebbe provocare il respingimento di qualcuno che si sente ferito dalle tue mosse. Forse questa persona è eccessivamente sensibile? O forse sei troppo aggressivo? Ad ogni modo, qualcuno potrebbe finire per sentirsi ferito. Se i ruoli sono invertiti, indica i tuoi sentimenti ma non aggiungere carburante al fuoco.

Carriera / Finanza: le tue attività lavorative quotidiane diventano più un piacere che un lavoro ingrato con Venere che si trasferisce nello Scorpione e nella tua zona di lavoro. Fino al 1 ° novembre, le relazioni amichevoli con i colleghi e i compiti che ti piacciono illumineranno la tua esperienza quotidiana. Sarai particolarmente nella zona quando lavori su un progetto di cui sei appassionato. È un momento eccellente per cercare una nuova posizione perché potresti trovare un lavoro che ami.

Crescita personale / spiritualità: l'irrequietezza può suscitare il desiderio di staccarsi dalla routine e fare qualcosa di diverso. Contatta un amico altrettanto animato e fai piani per fare qualcosa di avventuroso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ci sono alcune cose che devi imparare per passare alla fase successiva con un progetto o un obiettivo che hai lanciato intorno alla più recente Luna nuova. La lezione è in sessione ed è tempo di fare i compiti. Tuttavia, dovresti assolutamente prendere sul serio un Capricorno.

Amore / Amicizia: che tu sia al momento single o in coppia, non stai scherzando quando si tratta della tua vita amorosa. Con un bizzarro allineamento tra Venere ossessiva in Scorpione e determinato Saturno in Capricorno che influisce sul romanticismo, troverai un modo per affondare i tuoi ganci in qualcuno senza che si rendano conto che sono stati catturati. In poco tempo, questa persona capirà che stai giocando per sempre. Se i ruoli sono invertiti, dovresti prestare attenzione quando le azioni di qualcuno suggeriscono che stanno facendo un investimento in te.

Carriera / Finanza: il tuo lavoro procede senza intoppi quando tu e un collega accettate di prestarvi reciprocamente supporto reciproco. Non si tratta di chi sta contribuendo più o meno. Si tratta di essere d'aiuto quando è necessario un aiuto. Ciò che va, torna. La tua gentilezza e generosità potrebbero ripagare nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale / spiritualità: la Creativa Luna dei Pesci in linea con il Mercurio esperto può ispirarti a saperne di più su un hobby o un'attività che ami. Questa energia è super creativa, quindi potresti voler esplorare anche interessi artistici. Potrebbe essere lo stress stress di cui hai bisogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: non rovinare un'atmosfera dolce esplodendo per qualcosa che non è così importante. In altre parole, non lasciare che un Ariete premi i tuoi pulsanti. Sappi che puoi sempre scegliere di rilassarti e non dare loro la soddisfazione di vederti perdere la calma.

Amore / Amicizia: con l'amichevole Luna in Acquario che si sincronizza dolcemente con Cerere e Giove in Sagittario, stai per andare d'accordo. Sarai particolarmente attratto dalla cura delle persone che ti espongono a nuove esperienze. Che tu abbia un appuntamento o esca con un amico, questa atmosfera calda e accogliente ti fa divertire.

Carriera / Finanza: esprimere i tuoi pensieri in modo energico non ti rende giusto. Ti fa sentire forte. L'aggressivo Marte che si oppone al ferito Chirone potrebbe metterti sulla difensiva quando qualcuno sfida le tue idee. È un attacco personale? O non sai quanto pensi di fare? Faresti meglio a controllare fatti e cifre prima di rispondere. Allo stesso modo, se sei quello che chiama il know-how di qualcuno, è meglio che tu sappia di cosa stai parlando.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita domestica è destinata a diventare piuttosto dolce mentre Venere si trasferisce nello Scorpione e nel tuo regno domestico. Fino al 1 ° novembre, la felicità arriva a casa tua quando dai il benvenuto a famiglia e amici nella tua casa. Se sei divertente, vorrai che il tuo posto sia bello e invitante, quindi è un momento eccellente per ridipingere. Inizia con la tua camera da letto se vuoi dare una spinta alla tua vita amorosa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: con il vuoto tecnico per la Luna in Acquaria al mattino, potrebbero esserci problemi con procedure complesse. Concentrati su compiti semplici fino a quando la luna non si sposta in Pesci. Quindi, i colleghi di supporto saranno propensi a dare una mano. Dovresti assolutamente lasciarti coccolare da un premuroso Sagittario dopo tutto questo.

Amore / Amicizia: una conversazione potrebbe diventare super intensa. Con il curioso Mercurio in Scorpione collegato al persuasivo Plutone in Capricorno, qualcuno potrebbe trovare un modo subdolo per porre domande di sondaggio. Se hai qualcosa da nascondere, questo potrebbe essere un buon momento per attuare una politica "non chiedere, non dire". Allo stesso modo, dovresti stare attento alle domande che fai. Una volta che senti qualcosa per cui non sei pronto, non puoi tornare indietro al modo in cui erano le cose.

Carriera / Finanza: il sole ad un angolo strano rispetto al nebuloso Nettuno potrebbe rendere difficile ottenere le informazioni di cui hai bisogno su un'impresa finanziaria condivisa. C'è molto di più in ciò che non sembra. Potrebbe essere meglio premere pausa su questa transazione fino a quando i dettagli non sono chiari. Nel migliore dei casi, i termini sono confusi, nel peggiore dei casi, qualcuno potrebbe essere fuori per ingannarti. Se hai bisogno di assistenza finanziaria immediata, un membro della famiglia potrebbe essere in grado di aiutarti.

Crescita personale / spiritualità: una connessione luna / Venere positiva aumenta l'affetto tra te e le persone a cui tieni. Se senti qualcosa, dì qualcosa. Una parola gentile potrebbe cambiare il giorno di qualcuno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: Oggi rimboccati le maniche e mettici impegno. Non aver paura di chiedere un consiglio al Sagittario se ne hai bisogno. Non devi andare completamente da solo.

Amore / Amicizia: il Sole in Bilancia sincronizzato con il coltivatore Cerere nella tua zona di comunicazione lo rende il momento perfetto per esprimere il tuo affetto. Questa energia è più materna che romantica, quindi potresti essere ispirato a far sapere a un amico che sei lì per loro. Tutti hanno bisogno di sentirsi amati e supportati. Le tue parole potrebbero essere esattamente ciò che questa persona ha bisogno di sentire.

Carriera / Finanza: un flusso armonioso tra l'intuitiva Luna dei Pesci nella tua zona di lavoro e il furbo Mercurio nella tua casa di denaro fornisce una visione acuta di dove è più probabile che il tuo duro lavoro ripaghi. Il denaro può essere un grande motivatore. Sarai ispirato a continuare il tuo compito fino a quando non produce i risultati desiderati.

Crescita personale / spiritualità: l'attrattore Venere si connette con lo stabilizzatore Saturno nella tua zona d'origine è un invito a fare un investimento nella tua vita privata. Le tue prospettive finanziarie sono promettenti, quindi potrebbero essere disponibili fondi extra per progetti personali. Forse stai pianificando una mossa, un rinnovamento o un aggiornamento dell'arredamento? Un passo che fai oggi può gettare le basi per il tuo futuro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: anche se la creatività non fa per te, hai ancora bisogno di uno sbocco per l'auto-espressione. Contempla come si collega al progresso con qualcosa che hai iniziato intorno alla più recente Luna nuova. Un Capricorno può avere la risposta a questo enigma.

Amore / Amicizia: le tue parole lasceranno un'impressione duratura mentre Venere nel tuo segno balla con costante Saturno in Capricorno. Non solo trasmettono il tuo affetto per l'ascoltatore, ma rivelano anche qualcosa su chi sei e su come ti connetti alle persone a cui tieni. Anche se le tue parole non dicono molto, la tua energia trasmette potenti emozioni. Quindi, potresti dire molto di più di quanto pensi.

Carriera / Finanza: se hai un po'di denaro extra, perché non spenderlo in qualcosa che nutre il tuo corpo, mente o spirito? Con il sole che si connette con il nutrimento di Cerere in Sagittario, spruzzi su un pasto gourmet, un seminario su un argomento che ti interessa o viaggiare sarà denaro ben speso. Le esperienze arricchiscono la tua anima e portano ricordi duraturi, quindi salta la pallina lucida e fai invece qualcosa di interessante.

Crescita personale / spiritualità: un'atmosfera amante del divertimento e una solida estetica artistica sono un dono della creativa Luna dei Pesci che si sincronizza con il mercurio esperto nel tuo segno. Prendere tempo per giocare è essenziale. Non importa se si diventa furbi, si pratica il proprio sport preferito o si gioca ai videogiochi purché sia ​​all'altezza della propria idea di divertimento.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: dedicare tempo alla tua vita domestica e le tue relazioni più strette è estremamente importante ora. Rafforzare questi legami potrebbe essere essenziale per completare qualcosa che hai iniziato intorno alla più recente Luna nuova. È necessario supporto per vederlo. Se hai bisogno di un confidente, puoi fidarti che uno Scorpione manterrà i tuoi segreti.

Amore / amicizia: anche se brontoli per un amico indifeso, devi essere necessario quando il socievole Sole Bilancia si allinea con il nutritore Cerere nel tuo segno. In effetti, sei al meglio quando c'è qualcuno in giro che richiede ciò che devi dare. Offrire supporto emotivo, abbracci e pasti cucinati in casa può essere utile tanto quanto loro. Fai solo attenzione che l'amore materno non si trasformi in amore soffocante.

Carriera / Finanza: qual è la cosa che hai segretamente bramato? Forse è un acquisto di lusso o qualcosa di semplice che consideri superfluo. Un intelligente allineamento Venere / Saturno suggerisce che la gestione creativa del denaro potrebbe metterlo a portata di mano. Può comportare la possibilità di mettere un po' di denaro extra ogni settimana per renderlo una pazzia più conveniente.

Crescita personale / spiritualità: una serata tranquilla a casa o in compagnia delle persone preferite può essere rigenerante con la luna nel tuo regno domestico. Il suo angolo con Mercurio chiacchierone potrebbe ispirare una conversazione significativa che ti aiuta a connetterti in modo più profondo. Un blocco basso potrebbe essere divertente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: contatta chi di dovere e trova le informazioni necessarie per completare qualcosa che hai iniziato intorno alla più recente Luna nuova. Continua a cercare fino a quando non scopri cosa devi sapere. Potresti essere sorpreso di quanto ti porti un Pesci e può relazionarti con la tua esperienza.

Amore / Amicizia: se stai pensando di rinfrescare il tuo look, chiedi consiglio a un amico della moda. Con Venere alla ricerca della bellezza in linea con il tradizionalista Saturno nel tuo segno, un look classico piuttosto che qualcosa di trendy potrebbe essere più di tuo gradimento. Puoi avere un bell'aspetto senza salire a bordo con l'ultima moda di moda. Non puoi fare a meno di sentirti bene con te stesso quando sembri favoloso. Questo potrebbe essere il potenziamento della fiducia di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: sei abbastanza forte da nuotare con gli squali e fare mosse professionali accorte. Tuttavia, ciò non significa che non sai come essere tenero. Con il sole nella tua zona di carriera sincronizzato con il coltivatore Cerere nel tuo regno nel backstage, un atto furtivo di gentilezza potrebbe aumentare la tua stima tra i colleghi che sono a conoscenza della tua buona azione. Non si tratta di attirare l'attenzione. Si tratta di fare ciò che sembra giusto.

Crescita personale / spiritualità: dedica del tempo a chattare con un amico una priorità piuttosto che un'opzione. Un allineamento luna / mercurio positivo incoraggia ad aprirsi e connettersi in modo significativo. La tua chat può fornire una nuova prospettiva su qualcosa con cui hai a che fare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: è necessaria una pianificazione finanziaria intelligente per finanziare qualcosa che hai iniziato intorno alla più recente Luna nuova. Non si può tornare indietro ora, quindi seguitelo. Se desideri abbellire il tuo look per abbinarlo al tuo nuovo esperto finanziario, studia un elegante Toro per consigli di moda.

Amore / amicizia: ti sentirai potenziato trascorrendo del tempo con un amico o un gruppo che condivide i tuoi interessi. Con il Sole nella tua nona casa educativa in linea con il nutrimento di Cerere nella tua zona di amicizia, condividere un'esperienza di apprendimento può essere un modo divertente per legare. Il tuo interesse potrebbe essere accademico o spirituale. O forse vuoi studiare una lingua straniera in preparazione per un viaggio all'estero? Chiedi idee ad un amico.

Carriera / Finanza: il tuo aspetto dovrebbe riflettere come desideri essere visualizzato nella tua cerchia professionale. L'attrattore Venere in contatto con l'autorevole Saturno ti incoraggia a creare uno sguardo che dice che sei un capo. Se vuoi essere preso sul serio, devi recitare la parte. Indipendentemente dal campo in cui ti trovi, c'è un vestito appropriato che fa sapere al mondo che non sei venuto a giocare. Trova il tuo e lavoralo.

Crescita personale / spiritualità: non puoi rilassarti e aspettare che le cose accadano. Devi parlare e far sapere al mondo cosa vuoi. Con una luna creativa e l’allineamento con Mercurio in gioco, affermare le tue intenzioni può aprire la porta all'opportunità, specialmente se raggiungi qualcuno che è in grado di aiutarti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: sentirsi sicuri ed essere pienamente al comando dei tuoi talenti sarà essenziale per completare qualcosa che hai iniziato intorno alla Luna Nuova più recente. Non c'è tempo di dubitare di te stesso ora. A proposito, non scrivere uno Scorpione che potresti conoscere. Una chiacchierata significativa con loro può aiutarti a vedere questa persona sotto una nuova luce.

Amore / Amicizia: adattarsi alla tua squadra significa vestire la parte. L'attrattore Venere sincronizzato con Saturno costante nel tuo settore sociale afferma che c'è un aspetto standard che ti identifica come una della banda. Indossa l'abbigliamento accettato se vuoi inserirti. C'è un trendsetter in ogni squadra, quindi forse sarai tu a indossare qualcosa che ti aiuti a distinguerti dalla massa?

Carriera / Finanza: avrai una spiccata capacità di intuire ciò che richiedono gli alti mentre il sole si allinea con Cerere nella tua zona di carriera. Non solo ti darà la soddisfazione di essere la persona che può anticipare le loro esigenze e rispondere prontamente, ma può anche guadagnarti stima. Allo stesso modo, potresti beneficiare del supporto di una persona influente che si preoccupa di più della semplice linea di fondo. Sorprendentemente, non tutti sono motivati ​​dal denaro.

Crescita personale / spiritualità: un bisogno di auto-miglioramento potrebbe ispirarti a fare un tuffo in profondità in un argomento che ti interessa. Con la luna emotiva nel tuo segno che si sincronizza con il Mercurio intellettuale, ci entrerai se parla al tuo cuore.

