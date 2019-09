Oroscopo di oggi 10 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 10 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 10 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: nulla è come sembra, quindi non lasciarti ingannare dalle apparenze. In caso di dubbi, verifica con qualcuno di cui ti fidi piuttosto che confrontarti con una persona le cui azioni creano confusione.

Amore / Amicizia: quando la luna è nell'Acquario comune, hai bisogno del conforto che solo un amico può offrire. Non lasciare che un problema relativo a denaro o beni crei onde. Probabilmente non è un grosso problema, quindi lascialo andare. Essere coinvolti in ciò che sta accadendo nella vita di questa persona sarà la distrazione di cui hai bisogno dal tuo stesso dramma.

Carriera / Finanza: potresti essere fuori dal profondo con un incarico di lavoro. Con il sole nella Vergine orientata alla precisione che si oppone al fantasioso Nettuno in Pesci, è difficile rimanere entro i confini e consegnare ciò che ci si aspetta. Paura o incompetenza potrebbero essere la colpa. Oppure potrebbero esserci influenze esterne che creano confusione e interrompono il flusso. Se ti senti fuori strada, probabilmente lo sei.

Crescita personale / spiritualità: a volte, non puoi eccellere in un compito, non importa quanto ci provi. Più ci lavori, più vira fuori rotta. Scopri quando fare una pausa da qualcosa che non riesci a capire. C'è un pezzo del puzzle che ti manca e non lo vedrai se ti impegni in una frenesia.

Fattore di compatibilità: una Vergine che di solito è in palla può essere completamente fuori dal segno.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: la sensazione che qualcuno non ti dia direttamente può essere inquietante. Potrebbero esserci fattori importanti in gioco che non conosci. Mantieni la fede fino a quando i fatti non vengono rivelati.

Amore / Amicizia: un sole funky / opposizione di Nettuno sta creando strane vibrazioni. Rende difficile dire chi è falso e chi è reale. Anche tu potresti fare qualcosa che fa dubitare a un amico o al tuo partner se sei la persona che pensano di essere. Il modo migliore per evitare un malinteso è farlo da solo. Non puoi essere incolpato per inganno o dramma se non sei nella foto.

Carriera / Finanza: è così difficile presentarsi ogni giorno ed essere la persona che la gente si aspetta che tu sia. Soprattutto quando uno scontro di luna mattutina / Urano risveglia il tuo spirito di ribellione. Non devi negare il tuo spirito ribelle. Devi semplicemente dare il lavoro giusto da fare. Un'idea che precede la curva potrebbe essere un colpo di genio.

Crescita personale / spiritualità: diventi la compagnia che mantieni. Puoi chiederti chi sei quando qualcuno vicino a te inizia a comportarsi in modo strano. È troppo presto per saltare al giudizio su di loro o su di te. Rimani centrato nel tuo cuore e guarda cosa succede.

Fattore di compatibilità: di chi ti puoi fidare? Quello che vedi è quello che ottieni con uno Scorpione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: una strana atmosfera è nell'aria. Sintonizzalo. Leggi un libro, fai un breve viaggio o perditi in una maratona TV. Qualsiasi distrazione farà purché fornisca una via di fuga sicura da ciò che accade intorno a te.

Amore / Amicizia: probabilmente non sai cosa vuoi. Confonderai le persone solo se tenterai di esprimere i tuoi vaghi desideri. Il tuo interesse amoroso e i tuoi amici sono ugualmente traballanti, quindi non sei solo tu. Se succede qualcosa di bizzarro, dovresti dimenticarlo il prima possibile e far finta che non sia mai successo. Tra un giorno o due, è tornato al lavoro come al solito.

Carriera / Finanza: sai dove stai andando? È difficile capire come un sole disorientante / l'opposizione di Nettuno offuschi la tua visione. Potresti chiederti se sei sulla strada giusta con la tua carriera. Oppure potresti preoccuparti di non fidarti della persona al timone sul posto di lavoro. È impossibile prendere la temperatura della tua situazione e ottenere una lettura accurata, quindi non prendere grandi decisioni.

Crescita personale / spiritualità: uno scontro mattutino tra la Luna dell'Acquario e Urano ribelle porta un nervosismo che rende difficile seguire il solito programma. Trova un modo per incorporare qualcosa di diverso nella tua giornata. Cambia il tuo programma o controlla un nuovo locale per il caffè mentre vai al lavoro.

Fattore di compatibilità: un eccentrico Toro ti aspetta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: agire da un luogo di integrità e sperare per il meglio. È la tua migliore difesa contro quella che promette di essere una giornata bizzarra.

Amore / amicizia: un allenamento mattutino in camera da letto potrebbe iniziare la giornata in modo eccitante. Potrebbe non essere la solita tariffa, quindi tieni una mente aperta sugli esperimenti. L'atmosfera potrebbe essere più viziosa del solito con un eccitante aspetto luna / Urano in gioco. Se sei single, ecco a cosa servono i giocattoli. Spero che tu abbia batterie nuove a portata di mano.

Carriera / Finanza: non essere così veloce nel credere a ciò che vedi o a ciò che qualcuno ti dice. Con il sole che impone alla Vergine l'opposizione di Nettuno abbozzato in Pesci, puoi essere sicuro che le libertà sono state prese per far sembrare che tutto sia in ordine. Può essere difficile discernere ciò che è reale e ciò che è hype, quindi non prendere grandi decisioni. Tra un giorno o due, avrai accesso alle informazioni che ti dicono che cosa.

Crescita personale / spiritualità: è difficile dire la verità quando sospetti che il tuo ascoltatore rimarrà deluso da ciò che dici. Indossa l’abito della tua ragazza / ragazzo e fai ciò che è giusto. Allo stesso modo, comportarsi come se non si potesse gestire la verità potrebbe ispirare qualcuno a mentire per risparmiare i propri sentimenti. Non fare la vittima.

Fattore di compatibilità: una chat a tarda notte con un Sagittario può rendere tutto migliore.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: creare connessioni è importante. Ti serviranno per portare a compimento una questione finanziaria. Dai un'occhiata da vicino a tutti i giocatori coinvolti. Alcuni possono essere attendibili, altri no. Crea legami più forti con qualcuno che proviene da un luogo di integrità.

Amore / Amicizia: uno scontro di luna mattutina / Urano potrebbe ispirare il tuo partner a fare qualcosa di inaspettato. È una cosa strana a cui svegliarsi, ma non lasciarti rovinare la giornata. Prima di coricarsi, quando la luna appare benevola Giove, tutto sarà perdonato. Se sei single, la partnership sarà qualcosa che brami. Pianifica con un amico o un interesse amoroso in erba. Ogni assistente adatto farà tutto il tempo che avrai in compagnia.

Carriera / Finanza: nonostante i preparativi più accurati, una questione finanziaria potrebbe non andare secondo i piani. Un sole confuso / opposizione di Nettuno potrebbe proiettare una nuvola sui tuoi affari. I termini potrebbero non essere chiari. Oppure potresti avere a che fare con qualcuno che è fuori per ingannarti. Se un affare sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Crescita personale / spiritualità: può essere scioccante rendersi conto che non tutti condividono i tuoi valori. Tieni presente che questo non li rende sbagliati. Hanno semplicemente priorità diverse e un diverso punto di vista.

Fattore di compatibilità: un Aquario potrebbe essere un jolly, ma questa potrebbe essere l'unica persona su cui puoi contare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: il più piccolo bip sul tuo radar emotivo potrebbe farti dubitare di te stesso. Più ti avvicini al tuo potere, più sei distratto da problemi minori. Più tardi, avrai una risata per essere scosso da qualcosa di insignificante.

Amore / Amicizia: stai perseguendo l'amore come se fosse un lavoro da svolgere. Con la motivazione di Mercurio nel segno che si sincronizza con Saturno determinato, è chiaro che intendi affari. C'è qualcosa da dire per la persistenza. Se la persona che stai inseguendo è sul recinto, la tua volontà di continuare a rimanere lì potrebbe essere sufficiente per conquistarli. Tuttavia, se questa persona è immune al tuo fascino, è tempo di prendere il suggerimento e andare avanti. La persona giusta apprezzerà la maturità e la dedizione che porti all'amore.

Carriera / Finanza: puoi fare di più se lavori in silenzio dietro le quinte piuttosto che metterti pericolosamente in mostra per essere al centro dell’attenzione. Questo non è il momento di attirare lo sguardo sui tuoi sforzi. È il momento di lucidare tranquillamente le tue abilità.

Crescita personale / spiritualità: la fiducia che emani è il vero affare. Viene dall'autodisciplina, dal duro lavoro e dal desiderio di essere il miglior essere umano che si possa essere. Se non sei sicuro di te stesso, guarda fino a che punto sei arrivato. Sei molto più forte e più maturo di prima.

Fattore di compatibilità: guardare un Acquario per alleggerire l'umore e fornire una prospettiva non convenzionale.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: presta attenzione al tuo livello di energia e non assumere più di quanto tu possa gestire. Potrebbe essere necessario più riposo del solito per combattere lo stress. Staccare la spina per alcune ore può aiutare.

Amore / Amicizia: un momento giocoso con il tuo partner nelle prime ore del mattino potrebbe iniziare la giornata in modo esaltante grazie alla connessione elettrica Luna / Urano. È il tipo di sveglia che ti entusiasma di ciò che ci aspetta. I single potrebbero anche apprezzare un po' di divertimento. Mantieni la vibrazione leggera quando ti connetti con qualcuno su cui stai schiacciando o mentre cerchi di stabilire nuove connessioni. Ti sentirai meglio con le tue opzioni quando non prenderai troppo sul serio l'inseguimento.

Carriera / Finanza: la tua energia è bassa, quindi potresti non essere in cima al gioco. Un sole confuso / l'opposizione di Nettuno porta un'atmosfera stressante sul posto di lavoro. Sei sensibile a ciò che sta accadendo in modo da poter essere influenzato. Evita i colleghi abbozzati e non lasciarti sorprendere dal dramma dell'ufficio. Se il telelavoro è un'opzione, è una buona giornata per lavorare da casa.

Crescita personale / spiritualità: trova il tempo per un hobby, un progetto creativo o un'attività che ami. Fare qualcosa che ti porta gioia è un modo eccellente per riempire il tuo serbatoio emotivo.

Fattore di compatibilità: un divertente Acquario illuminerà il tuo umore.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sembra che alcune persone siano intenzionate a rovinare il tuo tempo libero e rendere la tua giornata più complicata di quanto debba essere. A volte, la vita è rocciosa e devi prendere il duro con il liscio. Cerca di non prenderlo a cuore.

Amore / Amicizia: un piano divertente con un amico o un appuntamento potrebbe cadere a pezzi grazie a un'opposizione abbozzata da sole / Nettuno. Una parte potrebbe essere così concentrata sui propri interessi da non tenere conto di ciò che l'altra persona vorrebbe fare. Potrebbe sembrare egoistico o un po' ingannevole, specialmente se i piani vengono cambiati senza preavviso. Dovrai decidere se andare avanti con il programma o uscire e fare le tue cose. Ad ogni modo, potrebbe essere una delusione.

Carriera / Finanza: un progetto di squadra potrebbe essere pieno di confusione e dubbi. Schemi poco pratici e persone che non hanno rispettato ciò che hanno promesso potrebbero essere parte del problema. Probabilmente non farai molti progressi oggi. Usa questo tempo per cercare di identificare i problemi ma evita di giocare al gioco della colpa.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna dell'Acquario nel tuo regno domestico, la tua casa sembra un posto sicuro dove stare. Trascorrere del tempo con la famiglia, gli animali domestici amati o la tua tribù prescelta può essere super confortante.

Fattore di compatibilità: se hai problemi con un Pesci, non sei tu. Sono loro.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: è un giorno eccellente per parlare con le persone e raccogliere informazioni vitali che riguardano la tua carriera. Non è il momento di agire. È il momento di indagare sui fatti e prepararsi a ciò che ci aspetta.

Amore / Amicizia: messaggi, chiamate e visite improvvisate ti terranno in contatto con le persone a cui tieni mentre la luna si muove attraverso l'Acquario e la tua terza casa collegata. Fai il check-in, raggiungi e scopri cosa devi sapere sulle persone che preferisci. Andrai a letto sentendoti importante per le persone, e questo è importante.

Carriera / Finanza: una crisi di fiducia potrebbe farti dubitare se stai andando nella giusta direzione con il tuo lavoro. Il sole oscuro di oggi / l'opposizione di Nettuno può mettere in dubbio ciò che ci aspetta. Uno strano incontro con un genitore, il tuo capo o una figura di spicco potrebbe essere il fattore scatenante della tua coda. È bello mettere in discussione ciò che stai facendo, ma non prendere decisioni importanti sulla base di ciò che provi ora. Potresti vedere le cose diversamente in un giorno o due.

Crescita personale / spiritualità: invece di resistere alla sensazione di non capire cosa sta succedendo, basta andare con esso. Ciò che resisti persiste, quindi non combatterlo. La tua confusione può presentare possibilità che non avresti considerato se non avessi dubbi.

Fattore di compatibilità: potresti sentirti soffocato da un Sagittario. Abbassa facilmente il centauro se non trovi utile la sua assistenza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: non rimanere così sedotto dal quadro generale che non riesci a prestare attenzione ai dettagli. Qualcosa non si aggiunge al tuo piano, anche se non è chiaro se qualcuno ti stia prendendo in giro o tu stia prendendo in giro ciò che è possibile.

Amore / Amicizia: parlare dell'amore come concetto potrebbe sembrare sofisticato, ma diventa abbozzato quando viene utilizzato per evitare di dire la verità. Con un sole disordinato / l'opposizione di Nettuno che influenza la comunicazione, più qualcuno parla del vero problema, più la conversazione diventa confusa. Attenersi a ciò che è onesto e pertinente piuttosto che dire qualcosa che suona bene ma che in realtà non significa nulla.

Carriera / Finanza: occuparsi di una questione di denaro potrebbe sentirsi pressante al mattino, ma è meglio rimandare se possibile. Uno scontro di luna mattutina / Urano potrebbe elevare il fattore di rischio e toglierti il ​​controllo dalle mani. Ti sentirai più calmo e sicuro della tua decisione quando la luna si sposta attraverso l'Acquario logico e la tua zona finanziaria nel corso della giornata.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe essere inquietante quando qualcuno mette alla prova le tue convinzioni o inciampi su informazioni che contraddicono ciò che ritieni essere vero. Le domande che sorgono per te rimarranno fino a quando non lo approfondirai e scoprirai cosa.

Fattore di compatibilità: un acquario senza drammi può essere un tonico per una giornata tossica.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: cresci in forza mentre affronti problemi emotivi sfidanti. Potresti non pensare di essere all'altezza del compito, ma hai totalmente capito. Fai un respiro profondo e forza attraverso.

Amore / Amicizia: esiste una linea sottile tra rabbia e passione. Non importa da che parte stai, puoi usarlo per affrontare i problemi tra te e il tuo partner che sono stati spazzati sotto il tappeto. È un duro lavoro e richiede un enorme sollevamento emotivo pesante. Se hai intenzione di affrontarlo, non puoi farlo a metà strada. Se sei single, fai la pulizia emotiva necessaria per fare spazio a una relazione sana. È un lavoro duro che solo tu puoi fare.

Carriera / Finanza: è necessaria un'azione decisiva quando si gestiscono gli affari finanziari di altre persone. Che sia personale o professionale, devi agire rapidamente e mantenere le tue manovre a porte chiuse. Con un potente allineamento Marte / Saturno in gioco, porterai il perfetto equilibrio di azione e cautela da tenere in considerazione nei tuoi affari.

Crescita personale / spiritualità: ti senti come se fossi al buio con le tue emozioni mentre la luna è ovviamente vuota. Siediti con ciò che senti e guarda ciò che emerge senza giudicare le tue emozioni. Più tardi, quando la luna si sposta nel tuo segno, sarai sincronizzato, dentro e fuori.

Fattore di compatibilità: connettersi con un Gemelli per il sollievo comico. Potresti usare qualche risata.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: un po' di solitudine può aiutarti a capire cosa devi sapere sul tuo partner o su una figura di spicco della tua vita. Avrai bisogno di spazio e tempo da solo per ottenere una prospettiva più obiettiva.

Amore / Amicizia: con il sole in Vergine perfezionista che si oppone al malvagio Nettuno nel tuo segno, è difficile essere la persona che qualcuno (forse il tuo partner) vuole che tu sia. È come se lui o lei non capisse chi sei e di cosa ti occupi. Allo stesso modo, potresti avere false nozioni sul tuo partner o su come dovrebbe funzionare una relazione. Se single, è scoraggiante non trovare il compagno perfetto. La buona (o cattiva) notizia è che non c'è nessuno perfetto là fuori.

Carriera / Finanza: Sotto la nuvola dell'attuale atmosfera ombrosa, azioni e principi non sono esattamente in linea. Pertanto, potresti assistere ad alcuni comportamenti discutibili sul posto di lavoro. Tutto quello che puoi fare è rimanere nella tua corsia e assicurarti di non comportarti in un modo che metta in discussione la tua integrità.

Crescita personale / spiritualità: se non hai voglia di discutere dei tuoi sentimenti, non farlo. Con la luna nell'Acquario "freddo come un ghiacciolo ", sei meno emotivo del solito e, quindi, preferisci trafficare nei fatti piuttosto che nelle emozioni. Non è il tuo stile tipico, ma è una bella pausa dal nuoto in acque emotive profonde.

Fattore di compatibilità: non c'è piacere a una Vergine esigente, quindi non provarci.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 10 settembre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.