Oroscopo di oggi 11 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 11 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 11 dicembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Ariete, ottima idea sarebbe concedersi una piccola vacanza, soprattutto sarai stimolato da nuovi contatti e nuove conoscenze che potrebbero favorirti. In ambito affettivo, stai vivendo una situazione molto coinvolgente e promettente. Un consiglio: approfitta del momento.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, in questa giornata una discussione con una persona cara, per una vecchia diatriba, potrebbe abbassare il tuo umore e renderti un po' nervoso: valuta il tutto con filosofia. Nel lavoro, dovrai fare attenzione alle precisazioni. In amore, dovrai sminuire i toni se vuoi ottenere ciò che desideri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Gemelli, in questa giornata avrai più pretese del solito, fai attenzione perché rischi di suscitare il malcontento tra chi ti circonda nel lavoro. In ambito affettivo, l'intesa migliora e si chiarisce un vostro disaccordo. Un consiglio: dai il meglio di te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, dovrai fare un grandissimo sforzo per superare gli ostacoli nel lavoro, la rotta sembra essere quella giusta ma sono necessari tempi più lunghi del previsto. In ambito affettivo, evita di parlare di lei quando non è presente, qualcuno potrebbe riferirle tutto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Leone, in questa giornata ti sentirai forte e potente ed avrai modo di spaziare ed imporre la tua personalità in ambito lavorativo. In ambito affettivo, non avrai modo di muoverti perché lei controllerà tutti i tuoi passi. Un consiglio: sii furbo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, ogni tanto è necessario scambiare le opinioni con i tuoi colleghi in ambito lavorativo, così aumenterà la fiducia e il rispetto verso la tua persona. In ambito affettivo, avrai bisogno di cambiamenti e voglia di fare un piccolo viaggio chi ti appaghi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, grazie agli influssi astrali, in questa giornata avrai la giusta intuizione per risolvere una situazione delicata in ambito lavorativo. In ambito affettivo, oggi potresti scoprire un lato del suo carattere rimasto finora sconosciuto. Un consiglio: non infierire.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, dovrai evitare di far comprendere il tuo malessere in ambito lavorativo perché questo non risulta essere il momento adatto. In ambito affettivo, metterai in risalto le tue doti ed affascinerai chi ti circonda. Un consiglio: non ti montare troppo la testa.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo, oggi, Sagittario, in questa giornata ti sentirai un po' demotivato ed incline ad un giudizio spropositato ed ingiusto verso un collega di lavoro. In amore, sei predisposto ad un battibecco dovuto ad una gelosia immotivata. Un consiglio: pensa di più a te stesso.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, la tua disponibilità sul lavoro in questa giornata stupirà e conquisterà persino chi solitamente ti criticava. In ambito affettivo, troverai la giusta dimensione del tuo rapporto di coppia e quello che prima ti preoccupava adesso addirittura ti sembrerà sublime. Un consiglio: non esagerare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Acquario, in questa giornata un litigio con un familiare ti renderà nervoso ed intrattabile, cerca di non riflettere questo tuo malessere in ambito lavorativo. In ambito affettivo, la tua partner ti lascerà osare fingendosi stupita della tua insolita intraprendenza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Pesci, in questa giornata gli Astri non saranno molto positivi per il tuo settore lavorativo, qualcosa potrebbe deludere le tue aspettative... cerca di non lasciarti andare a scelte troppo impulsive! In ambito affettivo avrai la possibilità di consolidare il tuo rapporto di coppia e di ricevere la conferma del suo amore.

