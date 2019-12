Oroscopo di oggi 11 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 11 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 11 dicembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti senti vulnerabile uscirti fuori. È l'unico modo in cui il mondo può vederti e puoi incontrare le persone che devi incontrare (come un accorto Capricorno) e vivere il cammino che è il tuo destino. Sii coraggioso. Hai questo.

Amore / amicizia: con l'attrattore Venere in contrasto con l'insicuro Chirone nel tuo segno, farsi notare è imbarazzante. Anche se è qualcosa che desideri, può farti sentire obbligato a misurarti. Allontanati dalla pressione. Non c'è bisogno di provare così tanto. C'è già qualcosa in te che fa desiderare alle persone di sapere chi sei. Non è il momento di mettere in piedi i muri né di recitare un ruolo. Sii il tuo bel sé.

Carriera / Finanza: L' immagine è tutto quando Venere si unisce a Saturno nell'ambizioso Capricorno. Potresti essere visto come qualcuno che si muove in un circolo influente. Che sia vero o no, tutti pensano che tu sia qualcuno da guardare. Chi è l'influencer su cui tieni d'occhio? È un momento eccellente per avvicinarsi e creare una connessione più personale. Avere persone importanti nel tuo angolo può aiutare la tua carriera.

Crescita personale / Spiritualità: la tua mente può giocare brutti scherzi mentre la variabile Gemini Moon si scontra con Nettuno confuso. L'insicurezza e la paura possono essere sproporzionate. Perché non immaginare che il mondo stia cospirando per te piuttosto che lavorare contro di te?

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: c'è una sensazione di crescente tensione alla vigilia della Luna Piena. Riuscirai o fallirai in quello che hai deciso di fare? Tutti i segni indicano che è tempo di rimanere fermi, non di piegarsi. Soprattutto quando si ha a che fare con un Capricorno duro.

Amore / Amicizia: è bene avere confini e regole di relazione ben definite. Costruire un quadro per l'amore è cruciale quando Venere si fonde con Saturno nel sensibile Capricorno. Se tu e il tuo interesse amoroso condividete gli stessi valori, questa potrebbe essere una partita indissolubile. Tuttavia, se non si vedono gli occhi su questioni fondamentali, questa potrebbe essere una chiamata a separarsi. I single non dovrebbero accontentarsi di meno. Tieni duro per quello che desideri.

Carriera / Finanza: le questioni finanziarie si confondono quando la mutevole Luna in Gemelli quadrerà la nebulosa Nettuno. Potresti non ottenere i tuoi soldi con un acquisto. Oppure potresti trovarti dalla parte sbagliata di un accordo. Potresti essere confuso su ciò che sta accadendo o, nel peggiore dei casi, qualcuno potrebbe tentare di ingannarti. Fidati del tuo istinto, aggrappati alle ricevute e conserva registrazioni accurate delle tue transazioni.

Crescita personale / spiritualità: esiste una linea sottile tra dire qualcosa di audace e dire qualcosa di inappropriato con il comunicatore Mercurio in contrasto con l'urto shock Urano nel tuo segno. Sii consapevole del tuo pubblico. Prima di parlare, controlla se le tue parole sono vere, necessarie e gentili.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: sembra che ci sia molto da fare sulle scelte che fai oggi. Ci sono così tante aree in cui non puoi permetterti di confondere le cose. Fai del tuo meglio, può ancora essere molto difficile convincere un Pesci a sapere cosa stai facendo.

Amore / Amicizia: i tuoi bisogni emotivi e sessuali più profondi vengono soddisfatti o no? È una domanda che farai mentre Venere si fonde con il duro Saturno in Capricorno. Se la risposta è sì, potresti avere un momento profondamente legato al tuo partner. Se la risposta è no, potresti sentirti solo. Prendi una valutazione onesta dei tuoi desideri. Le persone che speri possano realizzarle in grado di darti ciò di cui hai bisogno?

Carriera / Finanza: non immergerti nei fondi di altre persone a meno che tu non ne abbia davvero bisogno. Ciò include il coniuge, gli alleati aziendali e le istituzioni finanziarie. Il prezzo da pagare per il supporto potrebbe essere oneroso. Se non hai già ricevuto il promemoria, potresti presto imparare che non esiste un giro gratuito. Se non riesci ad agire in modo indipendente, potrebbe essere nel tuo interesse non farne a meno.

Crescita personale / spiritualità: sai dove stai andando? La tua direzione nella vita diventa poco chiara quando la luna nel tuo segno piazza sfuggente Nettuno. La paura può sorgere quando pensi di essere fuori rotta. È una sensazione fugace ma, tuttavia, non fa male rivedere dove ti trovi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: più lavori duri, più lavoro c'è da fare. Non c'è fine al processo. In tutte le aree della vita, è necessario continuare lo sforzo per arrivare dove si vuole essere. Un Capricorno non ti renderà facile. Mostra al Capricorno quello che hai.

Amore / Amicizia: è un successo o spezzalo giorno per le relazioni mentre Venere e Saturno si fondono nel Capricorno responsabile. Fai del tuo meglio per adulti quando valuti se una relazione va avanti o se questo è il punto in cui ti separi. Se riesci a superare questo ostacolo, potresti avere ciò che serve per andare lontano. I single seriamente interessati alla collaborazione dovrebbero essere proattivi nella ricerca dell'amore. Potresti incontrare una persona matura che non ha paura dell'impegno.

Carriera / Finanza: le idee che porti a un progetto di gruppo potrebbero essere troppo inventive o non abbastanza innovative mentre Mercurio è in contrasto con Urano. Prendi la temperatura della stanza prima di effettuare il pitch. Potrebbe essere necessario parcheggiare un'idea di tendenza fino a quando non raggiungono dove ti trovi. Oppure potresti essere quello che ha bisogno di mettersi al passo.

Crescita personale / spiritualità: la paura di ciò che è là fuori potrebbe farti mettere in pausa l'esplorazione metafisica. La luna che si scontra con Nettuno confuso tende a esagerare le tue paure. Questa non è una competizione per vedere chi è il più interessante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: non c'è niente di sbagliato nel divertirsi e godersi la vita, ma a volte è necessario allacciarsi e prendere sul serio. Qualcuno (forse un Capricorno) non ti darà l'ora del giorno a meno che non ti comporti come un adulto.

Amore / amicizia: il karma delle relazioni è una cosa misteriosa. Non sai mai perché ti leghi con alcune persone mentre con altre, semplicemente non ci vuole. Potresti avere una visione chiara delle dinamiche relazionali con una fusione Venere / Saturno in gioco. Fai del tuo meglio per ottenere la lezione in modo da poter aumentare le tue capacità relazionali. Non sarà facile possedere la tua parte, ma se sei pronto per più connessioni per adulti, lo farai.

Carriera / Finanza: è qui che prendi sul serio le tue capacità. Venere appassionata che si fonde con disciplinato Saturno è un appello a mettere insieme il tuo atto. Se prendi un impegno, potresti diventare magistrale in quello che fai. Tuttavia, se non sei all in, una mancanza di sforzo potrebbe essere a tuo danno. Ti alzi o cadrai? Un'azione che intraprendi oggi potrebbe dare il tono a ciò che ci aspetta.

Crescita personale / spiritualità: comprendere i tuoi obiettivi e i tuoi desideri più profondi non viene tagliato e asciugato mentre la mutevole Luna Gemelli si scontra con Nettuno confuso. La buona notizia è che va benissimo ammettere che non sai cosa vuoi. Alla fine lo capirai.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: togli la testa dalla sabbia, Vergine. Ci sono molti sviluppi interessanti che si stanno svolgendo da non perdere. Devi sapere cosa succede intorno a te per offrire ciò che vuole un Gemelli. Non puoi fare affidamento sugli altri per riempirti.

Amore / amicizia: il romanticismo assume un tono più serio quando Venere e Saturno si incontrano con fermezza nel Capricorno. È un invito a prendere una situazione di appuntamenti casuali in una direzione più impegnata. Non vorrai continuare a scherzare se sorgono sentimenti reali. Gli accoppiati devono prendere sul serio il riavvio del romanticismo e il divertimento. Un’uscita ponderata e ben pianificata potrebbe spostare le cose nella giusta direzione. Vieni fuori, single. Potresti incontrare qualcuno pronto per l'impegno.

Carriera / Finanza: la tua confusione riguardo a ciò che sta succedendo con un progetto condiviso potrebbe creare un momento imbarazzante quando il volubile luna in Gemelli si scontra con Nettuno confuso. Se devi fare una presentazione, è fondamentale sapere cosa c'è. Verifica con il tuo collaboratore per assicurarti di avere tutti i fatti. Purtroppo, questa persona potrebbe essere persa quanto te.

Crescita personale / spiritualità: un piano avventuroso può richiedere ulteriori ricerche prima di poter essere eseguito con successo. Potresti pensare di conoscere tutti i dettagli, ma non lo sai. Anche se stai andando raramente, è meglio prendere il tuo tempo e fare le cose nel modo giusto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: proprio quando pensi di sapere tutto, qualcosa arriva e ti lascia a bocca aperta. Le possibilità sono infinite e talvolta travolgenti. Se hai bisogno di aiuto per discernere ciò che è valido per te, chiedi un feedback al Capricorno.

Amore / Amicizia: il tuo cuore potrebbe essere pronto per l'amore, ma c'è spazio nella tua casa per mettere radici? Venere che si fonde con stabilizzare Saturno è un appello a migliorare il tuo spazio che permetta all'amore di crescere. I single e coloro che desiderano riaccendere la scintilla dovrebbero iniziare rinfrescando la camera da letto e impostando un tono più romantico. Se intrattenere la famiglia e gli amici è una priorità, concentrati sul dare una modifica agli spazi comuni. Questi cambiamenti segnalano all'Universo che stai facendo spazio all'amore.

Carriera / Finanza: un'attività di routine che di solito esegui con facilità perché confusa quando la mutevole Luna Gemelli si scontra con il nebuloso Nettuno. Cercare di espanderlo o farlo in un modo diverso potrebbe essere il problema. A volte, le cose vanno male per ragioni che non riesci mai a capire. Anche se pensi di avere un controllo sulle cose, assicurati di ricontrollare il tuo lavoro.

Crescita personale / spiritualità: qualcosa che leggi o ascolti potrebbe avere un effetto sorprendente quando Mercurio contatta i contatti illuminando Urano. Lascialo stare con te per un po' prima di trarre una conclusione. Potrebbe essere meno o più significativo di quanto pensi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: fidati del tuo istinto quando si tratta di grandi decisioni. È utile ricevere nuove informazioni ed essere ricettivi al feedback, ma non dovrebbe distoglierti dai tuoi valori e dalle tue intenzioni fondamentali. Non essere preso da un Pesci che fa sembrare qualcosa di meglio di quello che è.

Amore / Amicizia: tutti sanno che dici quello che vuoi dire e intendi quello che dici, specialmente quando la conversazione riguarda l'amore. Venere che si fonde con costante Saturno è una chiamata a prendere sul serio l'espressione del tuo affetto. Non si tratta di flirtare o giocare con timidezza. Se hai un vero amore per qualcuno, faglielo sapere. Lo stesso vale per amici e persone care. Fagli sapere che ti importa. Le parole che pronunci oggi possono costituire la base per un legame duraturo.

Carriera / Finanza: un geniale consiglio finanziario che potresti ricevere potrebbe rivelarsi decisamente pazzo. D'altra parte, potrebbe essere in qualche modo inventivo. Sfortunatamente, non c'è modo di sapere se valga la pena se non ti immergi. Tuttavia, se non puoi permetterti di perdere, potrebbe essere saggio tenere i tuoi soldi in tasca.

Crescita personale / spiritualità: qualcosa che dovrebbe essere divertente potrebbe rivelarsi un freno mentre la luna mutevole in Gemelli si scontra con il torbido Nettuno in Pesci. Quindi, è meglio non sperare. Non puoi essere deluso se non hai aspettative.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: devi essere un adulto quando si tratta di amore e denaro. Sono troppo importanti per gestirli in modo infantile. Ottenere un Capricorno responsabile che ti prenda sul serio richiederà di dimostrare di essere in grado di intensificare.

Amore / Amicizia: il denaro non dovrebbe influenzare l'amore, ma lo fa. I valori finanziari possono stabilire o interrompere una relazione. La fusione di Venere / Saturno di oggi ti incoraggia a diventare reale su dove stanno le cose. Non è una conversazione sexy, ma devi sapere se tu e il tuo partner condividete valori e priorità. Rafforzare la tua abbondanza aiuta ad attirare qualcuno di pari status e ricchezza.

Carriera / Finanza: l'attrattore Venus che si fonde con saldo Saturno lo rende il momento ideale per concludere l'affare su una questione finanziaria. Potresti trarre profitto da qualcosa a cui sei dedicato e appassionato. Non si tratta di inseguire opportunità appariscenti; si tratta di costruire una sicurezza a lungo termine.

Crescita personale / spiritualità: non dare per scontato che tu sappia tutto quello che c'è da sapere sulla tua cerchia interna di familiari e amici. Mentre la mutevole Luna Gemelli si scontra con l'oscuro Nettuno, potresti sentire di non conoscere affatto una certa persona. Nella migliore delle ipotesi è confuso.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: prova a goderti la giornata senza appesantire o prendere le cose troppo sul serio. Alleggerire è una virtù che faresti bene a coltivare. L'allegria che porta un Sagittario ti cancellerà se trascorri abbastanza tempo in compagnia.

Amore / amicizia: passionale, disciplinato e responsabile. È l'atmosfera che emani mentre Venere si fonde con il Capricorno fermo nel tuo segno e ti rende super seducente. Questa energia epica è in via di realizzazione da 29 anni. Qualcosa che accade oggi può dare uno sguardo a come la tua vita amorosa si svolgerà nei prossimi 29 anni. Non c'è momento migliore per chiarire cosa vuoi in un partner e in una relazione. Il mondo sa già cosa porti in tavola.

Carriera / Finanza: sei sicuro di sapere cosa stai facendo? La luna mutevole in Gemelli che si scontra con Nettuno confuso in Pesci suggerisce che informazioni errate potrebbero gettare una chiave inglese nelle opere. Non dare per scontato che le informazioni con cui stai lavorando siano accurate o che i tuoi colleghi sappiano di cosa stanno parlando. Potrebbe essere prudente verificare le fonti da soli.

Crescita personale / spiritualità: dovresti sentirti bene con te stesso e orgoglioso di tutte le cose fantastiche che hai realizzato. Raramente impieghi del tempo per darti il ​​merito che meriti. Perché non fare un ulteriore passo avanti e celebrare un recente trionfo? Te lo sei totalmente guadagnato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: non è un buon giorno per correre rischi, soprattutto se non si tratta di questioni relative al denaro o all'amore. Fare scelte realistiche riduce le possibilità che potresti rimanere deluso. Uno schema pazzo può funzionare per un Pesci, ma non funzionerà per te.

Amore / Amicizia: inizia la frustrazione se non sei libero di esprimere il tuo amore. È un dolore squisito quando Venere appassionata si fonde con il restrittivo Saturno. Valuta se hai una storia di coinvolgimento con persone non disponibili. Se è così, questa è la tua occasione per rompere il modello. L'amore non è sempre vino e rose. Allo stesso tempo, non dovrebbe sempre essere qualcosa che è fonte di sofferenza e delusione.

Carriera / Finanza: un errore finanziario potrebbe essere fatto mentre la volubile Luna in Gemelli si scontra con Nettuno confuso. Potresti essere sovraccaricato per un acquisto. Oppure potresti scoprire un errore di contabilità. Se il tempo è dalla tua parte, aspetta un giorno o due prima di prendere importanti decisioni finanziarie e acquisti importanti. Se è necessario agire, salvare le ricevute e tenere registri accurati delle transazioni.

Crescita personale / spiritualità: può essere difficile fare piani per la casa o la famiglia quando così tante cose sembrano essere in aria. Con il disgregatore Urano nel tuo regno domestico, le cose possono cambiare drasticamente da un giorno all'altro. Va bene fare piani a condizione che non siano scritti in pietra.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: sembra di essere sul punto di qualcosa di importante. Quindi, è naturale che ti stai chiedendo se ciò che stai cercando è ciò che desideri davvero. Tieni i tuoi dubbi per te per ora. Gli input esterni, in particolare quelli dei Gemelli, potrebbero aggiungere confusione.

Amore / Amicizia: un incontro epico tra Venere e Saturno nella tua undicesima casa comune lo rende un giorno importante per l'amicizia. Qualcuno con cui ti leghi potrebbe rivelarsi il migliore amico della vita. In alternativa, potresti separarti da qualcuno con cui condividi differenze inconciliabili. Lo stesso vale per gruppi o club a cui appartieni; potresti salire a bordo come membro per tutta la vita, oppure potresti tagliare legami e separarti per sempre.

Carriera / Finanza: abbastanza presto, scoprirai se puoi andare lontano con un progetto di squadra. O sei tagliato per la collaborazione o non lo sei. Se lo sei, l'impegno che porterai dimostrerà ai tuoi compagni di squadra che ci sei dentro per vincerlo. Se lavori in modo più efficiente come agente solista, è bene possederlo ed esplorare opportunità che giochino ai tuoi punti di forza.

Crescita personale / spiritualità: ci si aspetta confusione e indecisione quando i mutevoli Luna Gemelli si scontrano con Nettuno inafferrabile nel tuo segno. Sotto questa oscura influenza, è difficile sapere se stai arrivando o uscendo. Probabilmente dovresti evitare di assumere grandi impegni oggi.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi mercoledì 11 dicembre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.