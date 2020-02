Oroscopo di oggi 11 febbraio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 11 febbraio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 11 febbraio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la guida di un collega o amico perspicace dell'Acquario potrebbe essere preziosa. Soprattutto se ti aiuta a portare avanti le cose con il tuo lavoro. A volte, ci vuole una prospettiva esterna per rivelare dove ti trovi a modo tuo.

Amore / amicizia: la comunità è importante per te. Ed è per questo che fai il possibile per coltivare un sistema di supporto audio con i tuoi amici più cari. Venere affettuosa nel tuo segno, aspirante nutrice, Cerere ti ispira a interessarti di più alla tua squadra. La tua autostima aumenta quando hai bisogno dei tuoi amici e quando rispondono ai tuoi desideri in natura. È una vittoria!

Carriera / Finanza: il sole nell'Acquario lungimirante in contrasto con il Nodo Sud nel Capricorno conservatore suggerisce che non stai esattamente innovando quando lasci che la tua reputazione riposi sui risultati passati. Prima o poi (forse anche adesso), devi avere qualcosa di nuovo ed eccitante da mostrare per te stesso. Piuttosto che languire in passato, quali passi puoi fare per dimostrare di essere davanti alla curva?

Crescita personale / spiritualità: la tua leggendaria impazienza è in pieno vigore mentre la debole Luna Vergine quadrerà il tuo sovrano, frettoloso Marte. Sei pronto a correre a testa in giù in un territorio inesplorato. Sebbene, senza un'adeguata pianificazione, potrebbe rivelarsi una ricerca spericolata. Non mettere il carrello davanti al cavallo. Fai un passo alla volta.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei totalmente nella zona quando condividi le tue idee e competenze. È quasi troppo facile. Hai chiaramente perfezionato l'arte di offrire ciò che ci si aspetta. Tuttavia, un acquario progressivo potrebbe essere pronto per provare qualcosa di nuovo.

Amore / Amicizia: se non puoi aiutare direttamente un amico o il tuo interesse amoroso, lavorerai tranquillamente dietro le quinte per assicurarti che abbiano ciò di cui hanno bisogno. Con l'amorevole Venere che nutre Cerere, prendi sul serio il tuo ruolo di custode. La persona in questione potrebbe attraversare un momento difficile. E, forse, sono troppo imbarazzati per richiedere assistenza. Non fare tante storie sull'aiutarli. Fai solo il possibile per lanciarti.

Carriera / Finanza: è difficile posizionarti come trascinatore quando le tue conoscenze non sono aggiornate. Potresti sentire il dolore di essere dietro i tempi mentre l'innovativo Sole in acquario si scontra con il Nodo Sud nel provato e vero Capricorno. Devi reperire nuove informazioni ed esplorare punti di vista alternativi. Le aree in cui possiedi competenze potrebbero non essere rilevanti rispetto a dove stanno andando le cose adesso.

Crescita personale / spiritualità: è comodo aggrapparsi a ciò che sai, anche se in realtà non nutre la tua anima. La frustrazione inizia quando le tue convinzioni non riescono a fornire il senso affermativo dello scopo che desideri. Tutti i segnali indicano la necessità di scoprire cos'altro c'è là fuori.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Un desiderio di comfort e sicurezza trova un nemico nel tuo desiderio di allargare i tuoi orizzonti. Non puoi nidificare e volare allo stesso tempo. Lascia che il riposo sia la tua ricompensa per aver perseguito un'avventura. Un Sagittario può essere un gioco da seguire per la corsa.

Amore / Amicizia: con Venere amichevole che aspira a Cerere nell'acquario individualistico, devi insegnare ai tuoi amici come accettare le loro eccentricità. Non tutti possono autorizzare le persone a essere se stesse e a vivere le loro verità uniche nel modo in cui lo fai tu. Il tuo marchio di approvazione può fare la differenza per qualcuno che lotta per adattarsi. Dimostra anche che non costa nulla essere tolleranti.

Carriera / Finanza: la pratica Luna in Vergine allineata ai pianeti del Capricorno conservatore afferma che attenersi a ciò che è provato e vero è il modo migliore per mantenere la sicurezza. Non è il momento di innovare né di fare mosse appariscenti. Una persona che fa le cose alla vecchia maniera è chi dovresti consultare se hai bisogno di una guida su un problema finanziario.

Crescita personale / spiritualità: l'appiccicosità si scontra con un desiderio di libertà mentre il sole è in contrasto con il nodo sud. Diffondere le ali e volare richiederà di rilasciare la presa su qualcosa o qualcuno che rappresenta la sicurezza. C'è solo un modo per scoprire cosa sei in grado di realizzare da solo. E questo è lasciar andare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: entrare in contatto con le persone intorno a te e ascoltare le loro storie sarà gratificante. Fa molto per rafforzare i legami con le persone che sono importanti per te. Un Capricorno può apprezzare che ti fidi abbastanza di loro da chiedere una guida.

Amore / Amicizia: poiché il Sole dell'Acquario non convenzionale si scontra con il Nodo Sud nel Capricorno conservatore, essere in una relazione può sembrare alquanto soffocante. Soprattutto se compromette la tua libertà di essere sessualmente avventuroso. È la routine e la sicurezza che stai cercando? O hai bisogno della libertà di far volare la tua strana bandiera? Non c'è giudizio su ciò che desideri. Ciò che conta è che vivi la vita che ti soddisfa.

Carriera / Finanza: essere popolari e sentirsi parte integrante del posto di lavoro aumenta la tua autostima quando Venere socievole si allinea con l'asteroide Cerere. Devi sentire che porti qualcosa di speciale che ti rende indispensabile. Valutare ciò che è necessario e intensificare per fornire è ammirevole. Anche se giocare in ufficio, tesoro, può essere un ruolo difficile da sostenere. Lascia che la qualità del tuo lavoro, e non la tua volontà di compiacere, sia la misura del tuo valore.

Crescita personale / spiritualità: Con la Luna in Vergine terra terra che si sincronizza con l'autorità figura Saturno e il potente Marte, ti senti a tuo agio con gli anziani e le figure influenti. È un momento eccellente per assorbire la loro saggezza e imparare dalla loro esperienza.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua sicurezza emotiva e finanziaria sarà la forza trainante delle scelte che fai. Potresti anche preoccuparti se dai troppo poco o troppo ai tuoi cari. Non analizzarlo eccessivamente. Fai ciò che ti sembra giusto, specialmente con un Acquario.

Amore / Amicizia: essere lì per il tuo partner si sente intrinseco alla tua crescita personale mentre l'amore di Venere si allinea con il nutrimento di Cerere. È bello concentrare la tua preoccupazione su qualcuno a cui tieni piuttosto che essere ossessionato da preoccupazioni personali. Lo stesso vale quando metti gli interessi di un amico prima dei tuoi. Fai attenzione a non renderlo una transazione commerciale. Si tratta di dare genuinamente.

Carriera / Finanza: la collaborazione richiede di lavorare al di fuori della tua zona di comfort e fare le cose in un modo nuovo. Può essere una sfida poiché l'inventivo Sole dell'Acquario si scontra con il Nodo Sud nel Capricorno conservatore. Potresti imparare molto da qualcuno che ha un know-how all'avanguardia. Parcheggia il tuo disagio mentre ti alzi con gli ultimi sviluppi. Questo potrebbe essere d'ispirazione.

Crescita personale / spiritualità: la pignola Virgo Moon che squarcia l'ardente Marte minaccia di mettere in ginocchio i tuoi mutandoni. Potresti sentirti minacciato da qualcuno che emerge come un concorrente. Sul terreno di gioco c'è abbastanza spazio perché entrambe le parti possano ottenere ciò che desiderano, anche se la condivisione potrebbe non essere all'ordine del giorno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sei nella zona con la luna nel tuo segno. Il tuo modo abituale di fare le cose ti tiene sulla buona strada. Un Acquario può sfidarti a espandere il tuo repertorio. Questo è il tipo di sfida che potrebbe essere utile al tuo processo di crescita.

Amore / Amicizia: la tua routine sentimentale è così viziata che anche te ne annoi. Mentre l'innovativo sole in Acquario si scontra con il Nodo Sud nello stabile Capricorno, ti chiederai se hai quello che serve per aggiornare la tua routine. Sei una persona metodica, quindi dovresti essere in grado di tracciare una strategia per affrontare la tua vita amorosa in un modo nuovo e nuovo. Non c'è tempo come il presente per fare un cambiamento.

Carriera / Finanza: c'è qualcosa di profondamente soddisfacente nell'essere la persona che può mantenere l'efficienza e l'ordine sul posto di lavoro. Aiuta anche a conoscere bene le ultime tecnologie che riguardano ciò che fai. Hai tutto abbottonato mentre Venere appassionata si allinea con la cura di Cerere. In caso contrario, fidati di avere il supporto che ti aiuterà a capire cosa fare.

Crescita personale / spiritualità: l’impazienza con i membri della famiglia e ciò che sta accadendo sul fronte interno raggiunge il suo apice mentre la luna nel tuo segno piazza il fuoco di Marte. Vuoi che le cose siano fatte a modo tuo; lo vuoi fare ieri. Non soffiare una guarnizione se nessuno può eguagliare il tuo ritmo frenetico.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: potresti aver bisogno di privacy e tempo da solo per elaborare ciò che senti. Trascorrere del tempo in meditazione, preghiera o contemplazione silenziosa potrebbe fornire la chiarezza che cerchi. Può aiutarti a capire i tuoi sentimenti per un Ariete che è sotto la tua pelle.

Amore / amicizia: le relazioni richiedono lavoro. Potresti non sentirti all'altezza mentre Venere si fonde con Chirone ferito. Sembra che non importa cosa fai, non puoi farlo bene. Se sei single, non puoi incontrare il partner giusto. Se accoppiato, non puoi amare completamente quello con cui stai. Non esiste una persona perfetta né uno scenario ideale. La domanda è se puoi lavorare con la situazione in cui ti trovi.

Carriera / Finanza: con la modesta Luna Vergine allineata al nodo sud, potresti essere incline a lavorare in silenzio e a tenere la testa bassa invece di attirare l'attenzione su ciò che fai. Fai attenzione che questo non diventi il ​​tuo valore predefinito. Se vuoi avanzare nella tua professione, occasionalmente devi fare rumore. È la ruota cigolante che ottiene il grasso.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mondo ruota attorno alle persone che ami mentre il Sole dell'Acquario si allinea con Giunone impegnato nel tuo segno. Senti di poter esprimere il tuo sé autentico quando ti dedichi al tuo partner o ai tuoi figli. Per alcuni, questo sentimento di autenticità nasce attraverso la creatività, l'atletica leggera o gli hobby. Concediti tutto ciò che ti appassiona o per chiunque.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: trascorrere del tempo di qualità con la famiglia o gli amici cari può essere incredibilmente soddisfacente. È bello stare con le persone a cui piace averti intorno. Un Acquario nel tuo campo ha un sacco di amore da dare. Apri il tuo cuore e lascialo affondare.

Amore / amicizia: sei l’anfitrione con gli aspetti più socievoli di Venere che nutrono Cerere nella tua zona di casa. Sarà gratificante esprimere il tuo affetto coccolando le tue persone preferite con deliziosi pasti e le loro bevande preferite per adulti. La tua atmosfera 'mi casa es su casa' farà sicuramente sentire tutti i benvenuti e amati. Non deve essere un affare elaborato. Anche un incontro casuale sarà confortante.

Carriera / Finanza: porre la tua attenzione su guadagni futuri piuttosto che prestare attenzione a ciò che sta accadendo nel presente potrebbe essere un errore costoso. La Luna Vergine richiede meticolosità per questioni finanziarie e un approccio metodico. Tuttavia, un quadrato di Marte affrettato potrebbe spingerti a fermarti. Non lasciare che l'impazienza crei problemi inutili e rovini tutto il tuo duro lavoro.

Crescita personale / spiritualità: il progressivo scontro acquario con il nodo sud nel Capricorno conservatore è un promemoria per ricordare che sei capace di essere più aperto di quanto non ti dia credito. Non è ora che ti liberi dalle catene mentali?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: potresti avere l'impressione di essere sotto tiro con un obiettivo personale importante, ma c'è ancora tempo. Rallenta e concediti una pausa mentre ti concentri su attività più piacevoli. Trascorrere del tempo con un Ariete potrebbe essere una distrazione divertente.

Amore / amicizia: esprimere il tuo affetto è soddisfacente per te come lo è per il tuo ascoltatore. Puoi ringraziare un dolce allineamento tra Venere e il coltivatore Cerere per averti ispirato a condividere ciò che è nel tuo cuore. Ascoltare le preoccupazioni di qualcuno e offrire una guida sono anche modi per far sapere a una persona quanto ti interessa. Le uscite fantasiose e i regali costosi sono fantastici, ma è la tua totale attenzione che mostra davvero l'amore.

Carriera / Finanza: con la pignola Luna in Vergine che squarcia l'aggressivo Marte nel tuo segno, potresti imbatterti in una testa calda. Anche se senti il ​​bisogno di andare avanti con quello che stai facendo, potrebbe essere nel tuo interesse rallentare. Fai alcuni respiri profondi e scopri cosa ha in serbo i tuoi mutandoni. Gli aspetti dei pianeti nel Capricorno radicato indicano che il tempo potrebbe essere dalla tua parte.

Crescita personale / spiritualità: parlare delle cose che ti procurano piacere è un modo eccellente per invertire la sceneggiatura sulla negatività. Ti sentirai in pace quando rifletti sulle cose della tua vita che ti fanno sentire bene. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: è utile testare i propri limiti e scoprire fino a che punto si può andare. È un modo eccellente per scoprire quanto sei pronto per il viaggio. Un cancro intelligente e risoluto può rivelarsi un consulente affidabile. Chiedi una guida se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: la tua casa è dove si trova il tuo cuore mentre Venere nel tuo regno domestico si allinea con la nutrice Cerere. Esprimerai il tuo amore fornendo bisogni materiali. Ritoccare il tuo schema di decorazione domestica per rendere il tuo posto più caldo e più invitante potrebbe anche svolgere un ruolo. Non si sa mai quando potrebbe passare qualcuno di speciale. Riempi il tuo frigorifero con cibi deliziosi e bevande deliziose per ogni evenienza.

Carriera / Finanza: è probabile che tu abbia fatto bene per te stesso. Mentre il Sole dell'Acquario lungimirante si scontra con il Nodo Sud nel tuo segno, potresti chiederti se è abbastanza per costruire un futuro. È un momento eccellente per consultare un confidente di fiducia che conosce bene le tue capacità. Potresti usare alcuni suggerimenti su come portare la tua carriera al livello successivo.

Crescita personale / spiritualità: la frustrazione inizia quando qualcosa ti impedisce di ramificarti nella direzione in cui vuoi crescere. Non lasciare che una luna tagliente / l'allineamento di Marte ti faccia perdere la calma. Se c'è un blocco stradale nel tuo percorso, c'è una ragione per questo. Fermati, guarda e ascolta piuttosto che potenziarti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: emozioni intense possono sfidarti a mantenere la tua posizione e rimanere concentrato. Non dimenticare che sei qualcuno che ha il suo agire insieme e può gestire praticamente qualsiasi cosa. Se hai bisogno di un promemoria, chiedi a una Bilancia saggia che sa cosa puoi fare.

Amore / Amicizia: con Venere che si nutre di Cerere nel segno, prendi sul serio il tuo ruolo di badante. Essere in grado di prendersi cura delle persone che ami ti riempie di grande orgoglio e gioia. Quando dici che farai qualcosa per qualcuno, loro possono fidarsi di ciò che seguirai. Fai attenzione che l'amore materno non si trasformi in amore soffocante. Rispetta i confini e non renderlo un affare imbarazzante.

Carriera / Finanza: la frustrazione sorge quando c'è un problema a lavorare con una squadra. La pratica Luna Vergine che contatta i pianeti nel Capricorno radicato suggerisce che potresti essere meglio equipaggiato per gestire il problema di quanto pensi. Forse questa è la spinta di cui hai bisogno per essere intraprendente piuttosto che affidarti agli altri per portare a termine il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: anche se sei sicuro di te, un'insicurezza di vecchia data può ancora fermarti sulle tue tracce. Non lasciare che un sole stressante / l'allineamento del nodo sud ti minino. È tempo di recuperare il tuo potere da paure irrazionali.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: trattare con determinate persone potrebbe richiedere più energia di quella che devi dare. Tuttavia, non puoi permetterti di sottrarti agli impegni. Se hai fatto una promessa a un Capricorno, devi mantenerlo. Ci sarà ancora molto tempo per rilassarsi.

Amore / Amicizia: va bene se non sei in vena di socializzare e hai bisogno di una pausa dai tuoi amici. Con il sole distaccato dell'Acquario che si scontra con il nodo sud, potresti non essere all'altezza della solita routine. Una serata tranquilla o impegnarsi in un'attività solista preferita potrebbe essere rinfrescante. Rifletti sui cambiamenti che potresti dover apportare per ottenere più soddisfazione dal trascorrere del tempo con i tuoi amici.

Carriera / Finanza: pagare in avanti è un ottimo modo per ricostituire le tue casse karmiche. Non si sa mai quando potrebbe verificarsi un disastro e dovrai incassare. Venere nella tua zona monetaria allineata con il custode Cerere ti invita a fare una donazione di beneficenza o aiutare qualcuno nel bisogno. Qualcosa di semplice come pagare per il latte della persona dietro di te in fila nel tuo locale bar può aiutarti a mantenere un flusso positivo di prosperità.

Crescita personale / spiritualità: un'esibizione pubblica di rabbia potrebbe essere piuttosto imbarazzante. Fai attenzione a non farti scontrare dalla critica Luna che si scontrano con l'ardente Marte. Senti i tuoi sentimenti ma sfoga le tue frustrazioni a porte chiuse.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 11 febbraio 2020, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.