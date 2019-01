Oroscopo di oggi 11 gennaio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 11 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 11 gennaio : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, l’influenza della Luna che si fonde con Plutone sta suscitando emozioni in ambito lavorativo. In quanto pianeta simbolo della morte e della rinascita, Plutone ci rende consapevoli di ciò di cui abbiamo bisogno per lasciare andare la nostra crescita personale. Nel tuo caso, Ariete, è il momento di analizzare cosa ti impedisce di andare avanti nella tua carriera. Forse hai bisogno di lasciare andare la paura del fallimento prima di ottenere il successo e il riconoscimento che cerchi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, le stelle si chiedono di cosa hai bisogno di lasciar andare per rafforzare la tua guida interiore? Questa è la domanda posta dalla Luna che si fonde con Plutone nel tuo regno di maggiore consapevolezza. Plutone ci incoraggia a rilasciare qualsiasi ostacolo nel nostro progresso. Nel tuo caso, Toro, coinvolge la tua spiritualità. Forse è il momento di rilasciare una credenza superata che limita la tua crescita spirituale. O forse dire addio a certe attività mondane ti restituirà più tempo per le tue pratiche spirituali. In ogni caso, rendere prioritaria la tua spiritualità ti aiuterà ad accedere alla guida a tua disposizione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, lasciar andare ti aiuterà a guarire. Questo è il messaggio della fusione Luna-Plutone nel tuo regno di trasformazione. Dal momento che Plutone è il pianeta della guarigione e dell'eliminazione, è il momento di prendere coscienza di un'emozione, un comportamento e un'abitudine che ostacolano il tuo benessere. Liberare le catene che ti legano non solo libererà il flusso della tua energia emotiva / sessuale, ma risveglierà anche i tuoi doni psichici. In quanto tale, stai alla ricerca di un'intuizione che ti porti in una certa direzione. Accedere alla vita interiore attraverso la meditazione o la terapia migliorerà il processo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, l’influenza della Luna che si fonde con Plutone nella tua zona di partnership può renderti consapevole di un'emozione, un comportamento o un'abitudine che ostacolano la tua relazione attuale o la tua capacità di attrarre qualcuno compatibile. Ad esempio, un problema irrisolto di un ex amante può ostacolare l'espressione del tuo cuore. Lasciare andare il risentimento, la paura o il desiderio non corrisposto può far parte del processo. Prendi in considerazione di dedicare del tempo a te stesso per metterti in contatto con ciò che devi sapere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, l’influenza della Luna che si fonde con Plutone ti sta rendendo consapevole di un'emozione, un comportamento o un'abitudine che ostacola la tua energia fisica / emotiva. In quanto tale, è il momento di analizzare ciò che fai quotidianamente per scoprire elementi di svuotamento nella tua vita. Forse hai bisogno di eliminare certi cibi di conforto o di dire no a qualcuno che esige troppo da te. Riorganizzare il programma per ridurre lo stress potrebbe essere parte del processo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, l’influenza della Luna che si fonde con Plutone può renderti consapevole di un'emozione, un comportamento o un'abitudine che limita il flusso dell'amore nella tua vita. Forse hai a che fare con la paura di aprire il tuo cuore o la paura di dondolare la barca nella tua relazione attuale. Se è così, allora affrontare e spurgare quella paura è la tua missione. Lo stesso può valere per le tue attività creative o per la necessità di impegnarti in attività che ti portino gioia.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, grazie all’influenza della Luna che si fonde con Plutone, dal momento che Plutone è il pianeta della guarigione e dell'eliminazione, è il momento di prendere coscienza di eventuali emozioni, comportamenti o abitudini che coinvolgono la tua vita familiare che devi guarire o rilasciare. Esaminare la storia della tua famiglia può rivelare uno schema o una tradizione che non ti serve più. Parlare con un anziano della tua famiglia può facilitare il processo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, grazie all’influenza della Luna che si fonde con Plutone, poiché Plutone rappresenta la trasformazione attraverso il rilascio, ora è il momento di prendere coscienza ed eliminare i pensieri negativi e l'auto-discussione critica. Dopo tutto, i pensieri che invii nel mondo torneranno a te, in una forma o nell'altra. Abbracciare la positività, il più delle volte comunque, porterà buone cose nella tua vita. Aumenterà anche il flusso delle tue idee e comunicazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, grazie all’influenza della Luna che si fonde con Plutone, poiché Plutone rappresenta la trasformazione attraverso il rilascio, ora è il momento di prendere coscienza ed eliminare i pensieri negativi e l'auto-discussione critica. Dopo tutto, i pensieri che invii nel mondo torneranno a te, in una forma o nell'altra. Abbracciare la positività, il più delle volte comunque, porterà buone cose nella tua vita. Aumenterà anche il flusso delle tue idee e comunicazioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, grazie all’influenza della Luna che si fonde con Plutone, ora è il momento di prendere coscienza di un'emozione, un comportamento o un atteggiamento che ti trattiene. Ad esempio, la paura del fallimento può impedirti di perseguire i tuoi sogni, nel qual caso eliminare la paura è la tua missione. O forse è il pessimismo che devi eliminare se le tue aspettative hanno toccato il fondo. In ogni caso, la felicità è uno stato della mente e del cuore, non importa cosa sta succedendo nella tua vita.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, liberare la negatività dal passato è ciò che conta. Questo è il messaggio oggi mentre la Luna si fonde con Pluto trasformazionale. Le emozioni trincerate come il risentimento, la paura e la frustrazione non solo bloccano il flusso dei tuoi sentimenti, ma limiteranno anche la tua energia psichica. E poiché Plutone è il pianeta della guarigione e dell'eliminazione, ora è il momento di prendere coscienza e rilasciare tale negatività. Il perdono può essere parte del processo. Quindi stai alla ricerca di una guida sotto forma di intuizione, sogno o visione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Pesci, l’influenza della Luna che si fonde con Plutone può innescare una sensazione di isolamento, soprattutto se passi troppo tempo con persone che non amano il vero te. Dal momento che Plutone è il pianeta dell'eliminazione, ora è il momento di analizzare le tue amicizie e le associazioni di gruppo e dire addio a conoscenze superficiali. Quindi creerai spazio nella tua vita per connessioni più profonde. Rivelare più del tuo vero sé nelle situazioni sociali farà parte del processo.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 11 gennaio 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani