Oroscopo di oggi 11 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 11 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 11 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Un cambiamento che vuoi fare a casa tua o con la tua famiglia richiede un'azione fulminea. Il rapido Marte nel tuo regno domestico in allineamento con Urano nella tua zona finanziaria dice che richiederà una mossa geniale di denaro. Se la tua sicurezza futura sarà minacciata dal fatto di non apportare modifiche, non avrai problemi a entrare in azione. A volte, ci vuole un pizzico di minaccia per spingerti fuori da un solco e mandarti nella direzione in cui devi davvero andare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Sei conosciuto per fare scelte ragionevoli intorno al denaro. Tienilo a mente quando ti senti tentato di fare le cose in un modo più grande di quanto avevi immaginato inizialmente. Non c'è niente di sbagliato nell'andare alla grande, anche se con un'opposizione tra il sole e Giove esagerato che fa esplodere le tue zone di denaro, più grande non è sempre meglio. Spendere di più per un acquisto importante potrebbe aumentare il debito, mentre perseguire una maggiore opportunità potrebbe significare essere più dipendenti da una fonte esterna di supporto. Non rischiare a meno che tu non sia assolutamente disperato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Il tuo atteggiamento positivo può portare una benedizione. Un collegamento edificante tra la luna nella tua zona intellettuale e Giove sta risvegliando la tua fede in te stesso e nell'Universo quando si tratta di manifestare i tuoi sogni. Se uno di quei sogni comporta l'attrazione di qualcuno di speciale, un ammiratore può essere diretto nella tua direzione, quindi tieni il cuore aperto. Se sei accoppiato, una conversazione significativa o divertente farà esplodere l'amore. Un cenno del sole nel tuo segno rafforza la tua fiducia nel futuro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Sei nel flusso della prosperità oggi. Un collegamento edificante tra la luna nella tua zona di denaro e Giove sta risvegliando la tua fiducia in un universo benigno quando si tratta di abbondanza. Sai che avrai ciò di cui hai bisogno, quando ne avrai bisogno, perché i pensieri positivi che invierai nell'etere torneranno a te come benedizioni. Un cenno del sole in Gemelli può metterti in contatto con il sostegno dei tuoi aiutanti spirituali. Può anche portare intuizioni sul tuo passato, possibilmente attraverso un'esperienza psichica che rivela una vita passata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Le tue mosse nel backstage sono pronte a causare un turbamento sul posto di lavoro. Tuttavia, in questo caso, potrebbe scuotere le cose in modo positivo. Con Marte guidato nella tua dodicesima casa nascosta che aspetterà l'ingegnoso Urano nella tua zona di carriera, dovrai agire con la massima sicurezza. Se non sei sicuro di quello che stai facendo, un rivale potrebbe notare la fessura della tua armatura e uccidere. Un gioco così pericoloso non è per tutti, quindi non c'è da vergognarsi nel mettere questo fuori.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : La tua casa e la tua vita familiare sono in una fase di espansione. Che tu stia pianificando di avere un bambino, ridipingere o spostarsi in un posto più grande, dovrai fare delle mosse per la carriera che possono finanziare i tuoi piani. Il sole nel tuo settore professionale che si oppone all'espansione di Giove nella tua zona d'origine suggerisce che i tuoi piani sono esagerati o che le aspettative dei membri della famiglia potrebbero essere irragionevoli. In entrambi i casi, è meglio essere realistici su ciò che si può fare piuttosto che entrare in testa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Perché non essere intraprendente e mostrare al mondo quanto sei geniale nella ricerca dei tuoi desideri? Con Marte guidato che aspira Urano radicale nella tua zona di supporto, non puoi dire cosa potresti fare per ottenere quello che vuoi. E non si può prevedere come potrebbero essere consegnati i tuoi desideri. Ecco la cosa: non sai mai cosa potrebbe essere possibile finché non esci e fai una richiesta. Qualcuno potrebbe essere pronto, disponibile e desideroso di fornire esattamente ciò di cui hai bisogno. È una tantum, quindi non aspettarti che succeda di nuovo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Il tatto non è il tuo forte, quindi non è probabile che sarai diplomatico quando cerchi di entrare in contatto con una persona che può essere in qualche modo irregolare. Marte allineandosi con l'eclettico Urano suggerisce che si può anche andare avanti e lasciare che questa persona sappia esattamente cosa ti passa per la testa. La tua franchezza potrebbe essere la cosa che spinge lui o lei ad agire, anche se puoi essere sicuro che questa persona farà le cose nel suo modo originale. Non puoi controllare tutto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Sei un tipo entusiasta, quindi ti impegni spesso a cose che non sei in grado di assumere. Il sole nella tua zona di associazione che si oppone all'espansione di Giove nel tuo segno è un promemoria per fissare i confini in una relazione importante in modo che il tuo tempo e le risorse siano rispettati. Altrimenti, qualcuno potrebbe accumularsi di più sul piatto di quanto tu possa gestire. Cerca di renderlo più di uno sforzo comune piuttosto che accettare di fare qualcosa di più della tua giusta quota. Hai abbastanza cose da fare così com'è.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Una mossa spontanea potrebbe essere la cosa giusta per far partire una storia d'amore in stallo. Con un energico allineamento Marte / Urano che illumina le tue zone d'amore, vale la pena agire, piuttosto che starsene seduto e aspettare di vedere come vanno le cose. Se sei in un solco, non hai nulla da perdere facendo qualcosa di audace nella speranza di scatenare una reazione. A volte, devi prendere il toro per le corna. Se stai schiacciando qualcuno e non hai ancora fatto una mossa, vai e basta.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Non dimenticare mai che hai tutto ciò che serve. L'opposizione odierna tra il sole nella tua casa di espressione di sé e Giove nella tua zona di amicizia potrebbe farti sentire piccolo rispetto a un amico che sembra sempre fare le cose su una scala più grande, ma chi dice che più grande è meglio? È fantastico se puoi essere ispirato da ciò che lui o lei ha realizzato. Lascia che sia l'impulso per scoprire la tua grandezza piuttosto che sentirti come se fossi inferiore.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Quando il tuo carro armato emotivo viene ricaricato dal nidificare, riposare e passare il tempo con i propri cari, senti che non c'è nulla che tu non possa fare. L'opposizione di oggi tra il sole nel tuo regno domestico e l'esteso Giove nella tua zona di carriera dice che mentre il cielo potrebbe essere il limite, ci sono solo tante ore al giorno per inseguire i tuoi obiettivi professionali. Quindi, dovrai restringere le opzioni e affinare il tuo progetto più promettente piuttosto che tentare di fare tutto.

