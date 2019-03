Oroscopo di oggi 11 marzo 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 11 marzo 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 11 marzo 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Non essere cisì agitato. Rabbia o impazienza potrebbero spingerti ad agire in fretta. Con una fusione ostinata di Luna / Marte in Toro e nella tua zona di denaro, potresti chiedere di avere la tua strada con una questione finanziaria, anche se in definitiva non è nel tuo interesse. È quello che succede quando vuoi subito i risultati piuttosto che aspettare il momento giusto per agire. Non confondere i sentimenti con i fatti. Il tuo desiderio di soddisfazione emotiva non sarà saziato facendo una mossa finanziaria spericolata.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Sei in modalità guerriero mentre la Luna e il potente Marte si fondono nel tuo segno. Quindi, è un momento eccellente per usare la tua energia e la tua forza per compiere un compito formidabile. Questo non riguarda solo la forza fisica bruta e la resistenza. Porterai anche un cuore tremendo a qualsiasi cosa tu faccia. La tua passione servirà da ispirazione per chiunque attraversi il tuo cammino. Se non trovi un progetto, potresti diventare impaziente e ansioso. Quando hai tanta energia, devi essere attivo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Qualcuno sta lavorando contro di te? O sei il tuo peggior nemico? Con la Luna e il combattente Marte che si sincronizza nella tua elusiva dodicesima casa, può essere difficile dire chi o cosa ti ostacola. Questo può essere super frustrante e la rabbia può insorgere senza una ragione ovvia. Piuttosto che agitarsi, prendilo come un invito a mettere i freni su quello che stai facendo e scoprire se sei sulla strada giusta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Sei fedele e super protettivo con i tuoi amici. Con una fusione ostinata di Luna / Marte in Toro e nel tuo settore sociale, le tue cure possono diventare possessive e un po' appiccicose. Se hai intenzione di batterti per un amico, assicurati di agire veramente nei suoi interessi e non limitarti a fare quello che pensi sia il migliore. È dolce che tu faccia così tanto per cercare un amico, anche se potrebbe essere un po' inquietante se questo non è quello che vuole il tuo amico.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Il tuo bagaglio emotivo è pieno, quindi sei carico e pronto per partire! Con una determinata fusione Luna / Marte in Toro e nella tua zona di carriera, è avanti a tutta velocità su un progetto importante. Sei determinato a mostrare al mondo che farai le cose a modo tuo. Se sei sulla strada giusta, è probabile che avrai successo. Tuttavia, non sei particolarmente obiettivo ora e nel muoverti con anticipo potresti fare una mossa stupida. In momenti come questo, hai bisogno di una prospettiva oggettiva.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Sei piuttosto eccitato, quindi non sarai timido quando parli al mondo di come ti senti. Con una fusione Luna / Marte nel Toro dogmatico e nella tua casa di credenze, potresti ritrovarti confidarti su tuoi segreti più oscuri. Tutto questo farneticare e delirare e confondere i tuoi sentimenti con i fatti può essere lo spettacolo. Non c'è niente di sbagliato nell'essere appassionati e in lotta per ciò in cui credi, anche se dovresti fare attenzione a non farlo in un modo che poi rimpiangerai.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Vivere un momento di grande passione significa che vorresti trovare qualcuno di speciale con cui rincuorare questa sera. Con una fusione Luna / Marte in Toro sensuale e la tua casa di intimità, desidererai la vicinanza fisica e un profondo legame emotivo. Cosa fai se non c'è nessuno in giro per soddisfare le tue esigenze? A volte, ci vuole un momento di intenso desiderio per spingerti ad essere più attivo nella tua ricerca di amore. Lui o lei è là fuori, quindi non arrenderti!

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Qualcuno ti farà entusiasmare oggi. Sarà il tuo partner, un importante contatto commerciale o una persona con cui stai collaborando? Con una fusione Luna / Marte in Toro amante dei piaceri e la tua zona di collaborazione, dovresti guardare alla persona più vicina a te per una spinta e una motivazione per l'umore. Tuttavia, se non si è sulla stessa pagina, si potrebbe trovare la sua energia ad alto volume per essere fastidiosa. Tuttavia, potrebbe essere la spinta di cui hai bisogno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Sei super appassionato a ciò che stai facendo, quindi lavori a pieno ritmo e nei tempi prefissati. Con una fusione Luna / Marte in Toro e nella tua casa di lavoro, potrai potenziare qualsiasi progetto sia sulla tua scrivana. Sarai solidale con i colleghi e non costringerai nessuno a fare in fretta le cose. Gli incidenti possono accadere quando ti muovi troppo velocemente, quindi assicurati di fermarti di tanto in tanto, guardare e ascoltare per assicurarti di essere sulla strada giusta.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Oggi è una partita ed è il momento di giocare. Con una fusione Luna / Marte e Toro nella tua quinta casa competitiva e giocosa, ci sei dentro per vincere. Forse hai il coraggio di convincere la tua attuale cotta che sei degno di un appuntamento? O forse ti stai preparando a sfidare i tuoi amici in qualche competizione? Anche uno sforzo creativo da solista potrebbe ispirarti a superare te stesso e produrre il tuo miglior lavoro. Tutta questa passione ha bisogno di andare da qualche parte, quindi trova qualcosa che ti appassiona davvero.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Dedicare tempo ed energie alla cura dei propri cari porta una profonda sensazione di realizzazione. Con una fusione Luna / Marte in Toro appassionato e il tuo regno domestico, sarai anche licenziato per migliorare il tuo spazio vitale. Mantenere occupato sul fronte interno è un buon modo per rilasciare energia repressa e ridurre lo stress. Inoltre ti sentirai bene e finalmente rilassato dopo che il lavoro è fatto. Fai solo attenzione a non infastidire i compagni di stanza oi membri della tua famiglia con la tua frenetica voglia di fare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : La tua intensità indica che hai qualcosa da dire, quindi vai avanti e parla. Con una fusione Luna / Marte in Toro appassionato e nella tua zona di comunicazione, la tua lingua andrà diretta e al punto. Il tuo entusiasmo può essere super motivante. Tuttavia, se c'è frustrazione o rabbia dietro le tue parole, potrebbe far sospirare qualcuno. La tua energia è molto più intensa di quanto pensi e ti stai avvicinando forte, quindi sii chiaro sull'atmosfera che stai trasmettendo.

