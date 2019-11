Oroscopo di oggi 11 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 11 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 11 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non ti accontenterai di pattinare sulla superficie della vita quando il tuo cuore desidera una connessione profonda e significativa. Cerca uno Scorpione per portare l'intensità di cui hai bisogno. Lo Scorpione appassionato può sicuramente incontrarti al tuo livello.

Amore / Amicizia: l'allineamento del Sole / Mercurio di oggi supporta una comunicazione profonda. Porre le domande giuste può portare a rivelazioni profonde. È probabile che tu abbia già seguito questa strada. Tuttavia, c'è molto di più che puoi imparare su qualcuno a cui sei vicino. La condivisione a questo livello promuove la fiducia e può rafforzare il legame tra di voi, a condizione che conserviate informazioni riservate per voi.

Carriera / Finanza: potrebbe essere necessario rivedere e rivedere questioni relative a risorse, prestiti, tasse e debiti condivisi quando lo Scorpione Sole si fonde con il Mercurio retrogrado. Dai uno sguardo più approfondito agli accordi e determina se i termini sono a tuo favore. Questo è un momento eccellente per rinegoziare, anche se potrebbe essere prudente attendere fino alla fine della fase retrograda prima di concludere un accordo completamente nuovo.

Crescita personale / spiritualità: tendi a rimanere fedele a ciò che è provato e vero quando la Luna in Toro terra-terra si allinea al nodo sud nel Capricorno conservatore. Perché cambiare le cose quando sei nel flusso? Non fa mai male imparare a fare le cose in modo diverso. La tua vita domestica e familiare potrebbe trarre beneficio da alcuni miglioramenti.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: un amico o un gruppo può essere parte integrante nel realizzare un sogno. Hai bisogno sia dell'ispirazione che del supporto che forniscono. Un Capricorno che ha esperienza con ciò che stai cercando di ottenere potrebbe essere una risorsa utile e un prezioso alleato se hai bisogno di assistenza.

Amore / Amicizia: Comprendere un amico ed entrare in empatia con ciò che sta vivendo può essere facile poiché l'intuitivo Sole in Scorpione si allinea con il compassionevole Nettuno. Avrai una prospettiva diversa quando immagini come ci si sente a camminare nei loro panni. Questo può informarti su come supportarli al meglio e può aiutarti a connetterti in modo più significativo. Se hai bisogno di un amico che ti prende, cerca qualcuno che condivida i tuoi interessi spirituali o artistici. Questo è con chi ti sentirai maggiormente in sintonia oggi.

Carriera / Finanza: sembra che ci sia un prezzo da pagare per andare in coda e soddisfare le aspettative dei tuoi colleghi. Probabilmente non lo ammetterai, ma non sei dell'umore giusto per essere un giocatore di squadra. Non essere troppo duro con te stesso se non riesci a ottenere con il programma.

Crescita personale / Spiritualità: quando aumenti di livello le tue conoscenze, vai all in. Trarrai beneficio dalla collaborazione con qualcuno che è sullo stesso percorso. Sia che il tuo perseguimento sia accademico, spirituale o qualcosa di completamente diverso, la tua determinazione sarà inammissibile quando avrai il supporto del tuo interesse amoroso o di un amico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: sei l'unica persona che deve credere nel tuo sogno. Sintonizza gli oppositori e accresci la tua fiducia in te stesso. Un'azione che fai oggi può confermare che sei sulla strada giusta. Sarà gratificante dimostrare che un Capricorno è sbagliato.

Amore / Amicizia: alcune persone non offrono il supporto di una volta. E quando lo fanno, ci sono delle stringhe allegate. Non smetterla perché c'è un lato positivo in questa storia. Hai scoperto quanto sei forte e pieno di risorse. Sarà evidente come il Sole in Scorpione si allinea con il duro Saturno. Scoprirai di possedere la determinazione e la resistenza per fare qualcosa di grosso. Questa impresa potrebbe guadagnare il rispetto di qualcuno la cui opinione conta.

Carriera / Finanza: il tuo intuito è forte. Potrebbe rivelarsi uno strumento prezioso sul posto di lavoro. Fornirà informazioni sul modo migliore per affrontare un'attività. Sarai anche bravo a intuire ciò che la gente vuole, specialmente i superiori. Questo può aiutarti non solo a soddisfare, ma a superare le aspettative. Anche la tua creatività è migliorata. Se lavori in un campo artistico, questo potrebbe essere un giorno di stendardo.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti come la persona strana in un'attività di gruppo o mentre esci con i tuoi amici. Non aver paura di liberarti e fare le tue cose. Il tuo disagio è un segno sicuro che potresti usare un po' di tempo per me.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: l'atmosfera è produttiva, ma c'è una leggera tensione nell'aria. Non è una brutta cosa. Sembra che qualcosa a cui stai lavorando stia per realizzarsi. Un Toro laborioso potrebbe svolgere un ruolo essenziale in questo processo.

Amore / Amicizia: quando si tratta di flirtare, hai il gioco. Con un miscuglio di sole / mercurio nello Scorpione emotivo che potenzia le tue parole, verrà fatto uno sforzo tremendo per esprimere te stesso e far conoscere i tuoi sentimenti. Potresti imbatterti in un modo umoristico, ma sei molto serio sui tuoi sentimenti. La tua intensità è affascinante e la tua candidezza disarmante. È un ottimo momento per conoscere meglio qualcuno che ti interessa.

Carriera / Finanza: sei pieno di idee creative. Potrebbero iniettare nuova vita in uno sforzo di squadra che sembra un po' stantio. Alla gente piace andare con ciò che è provato e vero, anche se le loro idee hanno superato la data di scadenza. Forse puoi ispirarli a prendere una nuova virata? Hai il dito sul polso di ciò che sta accadendo. I tuoi colleghi potrebbero essere curiosi di conoscere gli ultimi sviluppi relativi a un incarico a cui stai lavorando.

Crescita personale / spiritualità: le persone vedono un enorme potenziale in te. Spero che inizi a vederlo in te stesso. Invece di guardare all'esterno e lasciarti sedurre da ciò che fanno le altre persone, rivolgi lo sguardo verso l'interno e riconosci i tuoi talenti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: avrai bisogno di uno sbocco costruttivo per le tue emozioni. Incanalare energia in un progetto creativo o connettersi con qualcuno a cui tieni può essere profondamente gratificante. Un Cancro segreto potrebbe essere difficile da raggiungere, anche se una volta forato il loro guscio, saprete che ne è valsa la pena.

Amore / Amicizia: conosci quella persona che ti prende se stai condividendo in eccesso o non stai dicendo nulla? Potrebbe essere il tuo interesse amoroso, un amico o un membro della famiglia. Ecco con chi ti piacerà di più entrare in contatto con l'empatica Luna dei Pesci che raggiunge il Mercurio pensieroso. Trascorrere del tempo insieme o connettersi tramite chat video può rassicurarti e offrirti il ​​comfort emotivo che desideri.

Carriera / Finanza: con l'intuitiva Luna dei Pesci in linea con il sondaggio di Plutone, andrai in profondità con un incarico di lavoro piuttosto che semplicemente eseguendolo in modo superficiale. È un momento eccellente per la ricerca o un'attività che richiede grande attenzione e perseveranza. Potrebbe esserci un mistero che attira la tua attenzione. In tal caso, continuerai fino a quando non sarà stato risolto in modo soddisfacente. O, forse, troverai ciò su cui stai lavorando per essere così intrigante che sei curioso di saperne di più.

Crescita personale / spiritualità: potresti non sapere come conosci determinate cose. Lo fai e basta. Una fusione tra luna del mattino e Nettuno sta accendendo il tuo intuito. Un'intuizione con cui ti svegli può dirti qualcosa che devi sapere sulla tua giornata.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: le energie sognanti di oggi possono essere un po' scoraggianti per la Vergine pratica e concreta. Cerca di trovare ispirazione e lascia che accenda la tua creatività piuttosto che concentrarti su qualcosa da criticare. Un Pesci può mostrarti come andare con il flusso.

Amore / Amicizia: avrai una visione intuitiva di quasi tutti coloro che attraversano il tuo percorso a causa dell'influenza dell'empatica Luna dei Pesci, Nettuno e Mercurio. Questo può portare a rivelare conversazioni. Nel caso del tuo interesse amoroso, potresti intuire più di quello che vuoi sapere o più di quanto si sentano a proprio agio nella condivisione. Tratta le aree sensibili della conversazione con tenerezza e sii consapevole dei confini. Per i single, un'interazione con uno sconosciuto o una conoscenza recente potrebbe farti sentire stranamente connesso. Il tempo dirà se c'è qualcosa di sostanziale tra di voi.

Carriera / Finanza: farai la tua migliore strategia creativa quando lavori con un partner. Il feedback che ricevi farà scorrere i tuoi succhi e ti motiverà a dare il meglio. Hai molte idee, ma potresti non conoscere sempre il modo migliore per integrarle in quello che stai facendo. Parlare delle cose con qualcuno la cui conoscenza ed esperienza di cui ti fidi può essere di grande aiuto.

Crescita personale / spiritualità: confrontarti con gli altri può dare il massimo al tuo spirito competitivo. Spero che sia il desiderio di essere una versione migliore di te stesso e non la necessità di essere migliore di altri che ti guidano.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: è possibile gestire tutto ciò che viene lanciato nel mondo di fatti e cifre. È dove sei meglio equipaggiato per pensare in piedi. Anche se, con le emozioni, sei meno flessibile. L'influenza costante di un Toro può essere rilassante.

Amore / Amicizia: non sei pronto per piani selvaggi mentre la placida Luna in Toro contatta il Nodo Sud nel Capricorno conservatore. Che tu sia con un amico, il tuo partner o da solo, probabilmente vorrai accovacciarti a casa e fare quello che fai di solito. Se sei single, non c'è modo di incontrare qualcuno. È il momento di fare uno sforzo maggiore per metterti là fuori. Non esiste un'app che ti dia amore a portata di mano.

Carriera / Finanza: potrebbero esserci carichi di ruote e trattative mentre il sole si unisce a Mercurio intelligente. Presta molta attenzione ai dettagli, soprattutto quando la conversazione ruota attorno al denaro. Più sei informato, più facile sarà fare le mosse giuste. Quindi, è una buona idea fare i compiti prima di prendere una riunione e iniziare a negoziare. Con Mercurio retrogrado, si consiglia cautela nella firma di contratti e documenti importanti. Non sorvolare la stampa fine!

Crescita personale / spiritualità: c'è un mondo intero da scoprire oltre la zona di comfort della tua cerchia di familiari e amici. Ci sono vantaggi nel vedere chi altro è là fuori e cos'altro c'è da fare. Piccoli passi, Bilancia.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sei nel tuo elemento con vibrazioni creative e intuitive così intense nell'aria. Queste energie rendono facile esprimere ciò che provi, tranne quando hai a che fare con una densa Bilancia. Non importa quanto duramente ci provi, voi due potreste semplicemente non connettervi.

Amore / Amicizia: il tuo quoziente d'amore è fuori scala mentre il sognante Luna dei Pesci si sincronizza con il seducente Mercurio in Scorpione. Saprai esattamente cosa dire per spazzare via il tuo interesse amoroso. La tua battuta sexy potrebbe preparare il terreno per una serata super speciale. I singoli Scorpioni possono essere irresistibili. È un'ottima serata per socializzare e divertirti!

Carriera / Finanza: la tua intuizione è forte, così come la tua capacità di concentrazione. Sarai bravo nei progetti che coinvolgono la ricerca, l'indagine e l'approvvigionamento di informazioni. Sarai molto scrupoloso nella tua ricerca. Se le informazioni sono disponibili, le troverai.

Crescita personale / spiritualità: le persone possono rivolgersi a te per consigli e informazioni. Ti senti potenziato quando la tua opinione viene valutata e puoi mettere a frutto la tua saggezza. È la convalida di cui hai bisogno per approfondire le tue conoscenze e andare oltre con i tuoi interessi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: comfort, compagnia ed essere vicino alle persone che ti prendono sono alcune delle cose che bramerai mentre l'emozionante Luna dei Pesci colora la tua giornata. Un cuore a cuore con un amico Scorpione di fiducia potrebbe essere particolarmente perspicace e gratificante.

Amore / Amicizia: le vibrazioni della tua persona sono forti con la luna nei delicati Pesci. Quindi, potresti essere più rilassato a casa con un amico o il tuo interesse amoroso che renderlo una pazza notte in città. Una cena accogliente con le tue bevande per adulti preferite potrebbe essere un ottimo modo per recuperare il ritardo. Ci potrebbero essere alcune cose che vorresti dire che sono meglio condivise nella privacy della tua casa che in un ambiente pubblico.

Carriera / Finanza: avere i mezzi per soddisfare un desiderio ardente potrebbe essere la forza trainante della tua produttività. Con la luna che si sincronizza con il potente Plutone in Capricorno, la tua ambizione prende il massimo. Il perseguimento di obiettivi professionali è positivo, ma quando ciò che cerchi è personale, fai di tutto. Fallo! Ciò che desideri potrebbe essere a portata di mano.

Crescita personale / spiritualità: se stai correndo verso un obiettivo su cui stai ripensando, metti i freni. Concediti un momento per riflettere sulle cose. Va bene se cambi idea e decidi di andare in un'altra direzione. Meglio tardi che mai.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: le interazioni con amici e gruppi portano molto buon umore a modo tuo. Più le persone sono varie, più è divertente socializzare. Un Cancro che sembra proprio il tuo opposto potrebbe avere un fascino affascinante. Scopri di cosa si tratta.

Amore / Amicizia: forse dovresti lasciare ad un amico o il tuo appuntamento per pianificare la serata? Lasciato ai tuoi dispositivi, sceglierai la solita cosa. Non puoi fare a meno di aggrapparti a ciò che è comodo e familiare poiché l'affidabile Luna in Toro contatta il Nodo Sud nel tuo segno. Questo è il motivo per cui devi avere persone interessanti nella tua vita. Altrimenti, come saresti mai aggiornato su cose nuove ed eccitanti da fare?

Carriera / Finanza: sarai un ottimo punto di riferimento per un progetto di gruppo mentre il sole si allinea al comunicatore Mercurio. Questa vibrazione frenetica può portare a destinazione un sacco di chiamate, messaggi e interazioni importanti. Essere organizzati può aiutarti a stare al passo con le informazioni che vanno dove e con chi devi connetterti. Il rapido scambio di energia e idee può essere di grande ispirazione. Prendere appunti può aiutarti a ricordare dettagli importanti.

Crescita personale / spiritualità: se hai raggiunto il limite con un hobby o un interesse, potrebbe essere il momento di passare a qualcosa di nuovo. Ciò che impari da una nuova attività potrebbe fornire l'ispirazione per modi per andare oltre con qualcosa che hai imparato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: Concentrarsi sul bene che puoi fare per gli altri può mettere i tuoi problemi nella giusta prospettiva. Se hai bisogno di parlare, un Ariete sarà un buon ascoltatore. Anche se possono darti una forte dose di medicina se stai recitando una routine 'povero me'.

Amore / amicizia: sii reale con un amico o il tuo interesse amoroso piuttosto che cercare di interpretare un ruolo idealizzato. Ti manca il segno quando non sei autentico. Potresti sentirti un po' giù quando la Luna in Ariete si scontra con Chirone ferito. Se è così, non fingere che sia tutto a posto. Un vero amico ti supporterà in tutti i tuoi vari stati d'animo.

Carriera / Finanza: il furtivo Sole dello Scorpione allineato al laborioso Saturno rende una buona giornata per ottenere supporto per qualcosa che stai sviluppando dietro le quinte. La realizzazione di un grande progetto può richiedere la guida di una figura influente nel tuo mondo. Non dare molti dettagli. Condividi solo ciò che è pertinente per ottenere l'assistenza di cui hai bisogno. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che il tuo piano sia pienamente definito, anche se un'azione che intraprendi oggi potrebbe essere un significativo passo avanti.

Crescita personale / spiritualità: il sole che si sincronizza con il compassionevole Nettuno affina la tua consapevolezza dei bisogni degli altri. Questo potrebbe spingerti a dare un contributo di beneficenza in denaro o ai tuoi talenti. Essere alla ricerca di un'opportunità per pagare in avanti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: la tua creatività e le tue vibrazioni intuitive sono molto forti. Ti senti anche un po' romantico. In altre parole, è il tuo tipo di giornata! Una Bilancia impaziente è l'unica persona che potrebbe strofinarti nel modo sbagliato. Evitali a tutti i costi se puoi.

Amore / Amicizia: sei una creatura sensibile. Se il tuo interesse amoroso non ti tratta con cura, non sarai dell'umore giusto per un incontro intimo. Con la delicata Luna dei Pesci in contrasto con l'aggressivo Marte, non ci vorrà molto per spegnerti. C'è sempre domani se l'atmosfera diventa imbarazzante stasera. I Pesci single sono sognanti. Qualcuno di diversa cultura o provenienza potrebbe sentire la tua vibrazione.

Carriera / Finanza: ti senti bene con te stesso e sicuro dei tuoi talenti con la luna nel tuo segno. Ciò semplifica la collaborazione a un compito. Anche se un collega è un po' prepotente, non è probabile che scuoti la gabbia. Hai molto da contribuire e puoi farlo senza preoccuparti di attraversare la corsia di qualcuno. Ricorda solo che la tua energia dà il tono per come le persone ti risponderanno.

Crescita personale / spiritualità: segui la tua curiosità e vedi dove ti porta. Potrebbe trasformarti in un libro interessante o portarti in un posto in cui non sei mai stato prima. Potrebbe anche farti conoscere qualcuno con una storia affascinante. Sarai desideroso di saperne di più.

